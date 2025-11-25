Ontario Christian opens season No. 1 in SoCal girls’ basketball rankings
The preseason high school girls’ basketball top 20 rankings produced by CalHiSports.com and Harold Abend.
1. Ontario Christian
2. Sierra Canyon
3. Etiwanda
4. Mater Dei
5. Corona Centennial
6. Sage Hill
7. Fairmont Prep
8. Moreno Valley
9. Windward
10. Bishop Montgomery
11. Oak Park
12. Brentwood
13. Villa Park
14. Lakewood St Joseph
15. La Salle
16. JSerra
17. Harvard-Westlake
18. Rancho Christian
19. Esperanza
20. Troy