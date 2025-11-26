High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Wednesday
HIGH SCHOOL BASKETBALL
WEDNESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Harbor Teacher 67, Alliance Ted K. Tajima 27
SOUTHERN SECTION
Apple Valley 91, Lawndale 70
Ayala 52, Beckman 43
Barstow 74, Bloomington 44
Bell Gardens 49, Baldwin Park 31
Beverly Hills 57, Ontario Christian 47
Brea Olinda 62, Irvine 51
Burbank 56, Keppel 52
Chadwick 77, HMSA 25
Chaminade 62, Pilibos 44
Corona 83, Rialto 65
Corona Santiago 62, Silverado 48
Crescenta Valley 70, Camarillo 64
El Dorado 80, Garden Grove 56
Elsinore 59, Adelanto 44
Estancia 53, San Gabriel 37
Garden Grove Pacifica 54, Huntington Park 35
Inglewood 96, Bishop Diego 82
Knight 73, Simi Valley 66
Liberty 94, Perris 58
Palmdale 72, Paraclete 56
Patriot 56, Arroyo Valley 44
Ramona 70, Montebello 59
Rolling Hills Prep 63, Palos Verdes 33
San Jacinto 75, Banning 57
Santa Monica Pacifica Christian 59, La Serna 50
Santa Paula 71, Laguna Beach 57
Sierra Canyon 82, Santa Barbara 43
St. Francis 51, Arcadia 43
St. Genevieve 58, Santa Clara 46
Torrance 68, Dana Hills 39
Valley Torah 54, Castaic 46
Villa Park 66, Walnut 55
Westlake 64, Milken 60
Wiseburn Da Vinci 70, Orange County Pacifica Christian 68
Woodbridge 61, Long Beach Wilson 51
INTERSECTIONAL
Cleveland 109, Whittier 44
Cypress 66, LACES 28
Granada Hills 48, Highland 43
Grant 52, Lancaster 51
La Jolla Country Day 88, Linfield Christian 40
Lynwood 64, Diego Rivera 22
Morton (IL) 73, Mater Dei 71
North Torrance 58, Eagle Rock 33
Orange Lutheran 69, Carlsbad 59
Pasadena 66, Metamora (IL) 59
Rancho Christian 72, San Diego Lincoln 43
San Pedro 68, West Torrance 62
Tesoro 79, Fresno Bullard 68
Triumph Charter 55, Hoover 53
GIRLS
SOUTHERN SECTION
Arcadia 58, Riverside Poly 37
Bishop Amat 55, El Segundo 35
Cerritos 51, West Covina 29
Chino 62, Chaparral 59
Chino Hills 49, Beaumont 47
Colony 62, Brea Olinda 56
Cypress 64, Santa Ana 19
El Toro 63, Mission Viejo 25
Irvine 38, Northwood 22
Lakewood St. Joseph 58, Los Alamitos 28
Leuzinger 59, West Torrance 51
Mary Star of the Sea 35, Lawndale 28
Moreno Valley 69, Bishop Montgomery 43
Murrieta Valley 57, Temecula Prep 11
Newport Beach Pacifica Christian 50, Great Oak 35
Notre Dame Academy 44, Adelanto 29
Ontario 55, El Segundo 35
Orange County Pacifica Christian 50, Great Oak 35
Orange Lutheran 45, San Juan Hills 33
Rosary Academy 68, Edison 19
Royal 39, Riverside North 36
San Bernardino 67, Don Lugo 25
Santa Ana Foothill 55, Marina 51
Schurr 42, St. Paul 38
Segerstrom 47, Ayala 40
Sierra Vista 61, South El Monte 13
South Hills 63, University Prep 18
St. Genevieve 50, Faith Baptist 22
Summit 63, Elsinore 11
Temecula Valley 61, Linfield Christian 34
Temescal Canyon 55, Canyon Springs 43
Trabuco Hills 71, Whitney 46
Westminster La Quinta 26, Rancho Alamitos 20
West Ranch 87, Ramona Convent 20
Whittier Christian 53, Arroyo 18
Windward 61, Canyon Country Canyon 46
INTERSECTIONAL
Burbank 90, Bravo 23
King/Drew 58, Crean Lutheran 56
La Jolla Country Day 81, Silverado 28
Mater Dei 66, Sierra Pacific 52
Oak Park 65, Portola Valley Priory 47
Red Mountain (AZ) 48, Corona del Mar 33
Sacred Heart of Jesus 57, Rise Kohyang 2