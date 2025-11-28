Advertisement
High School Sports

High school basketball: Friday’s boys’ and girls’ scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASKETBALL

FRIDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Huntington Park 27, Harbor Teacher 26

SOUTHERN SECTION

Adelanto 62, Lawndale 33

AGBU 60, HMSA 31

Alemany 61, San Marcos 45

Alta Loma 86, Apple Valley 52

Arcadia 66, St. Monica 52

Barstow 63, Arroyo Valley 45

Beckman 70, Cerritos 51

Bishop Diego 57, Agoura 28

Brentwood 98, Oxnard Pacifica 54

Buckley 78, South Hills 62

Burbank 65, South Torrance 53

Camarillo 70, Hart 63

Chaminade 71, Shalhevet 49

Downey 38, Saugus 32

Eastside 86, Santa Ynez 51

Elsinore 78, Chino Hills 76

Flintridge Prep 46, Estancia 44

Fountain Valley 67, Canyon Hills 32

Gardena Serra 46, Highland 38

Glendale 57, Paloma Valley 53

Knight 70, Valencia 48

La Canada 71, Calvary Baptist 44

La Palma Kennedy 58, Westminster La Quinta 54

Legacy Christian Academy 51, Calabasas 49

Liberty 51, San Jacinto 46

Milken 78, San Fernando Valley Academy 44

Montebello 55, Rosemead 37

Newbury Park 49, Burbank Burroughs 45

North Torrance 66, La Serna 48

Northwood 79, Placentia Valencia 69

Oaks Christian 70, Golden Valley 54

Oxnard 66, North Torrance 46

Patriot 56, Bloomington 38

Pilibos 50, Simi Valley 36

Ramona 63, Alhambra 62

San Marino 52, Canyon Country Canyon 47

Santa Ana Calvary Chapel 39, Segerstrom 36

Santa Monica 48, Colony 46

St. Bonaventure 58, Ventura 32

Whitney 50, Rancho Alamitos 45

INTERSECTIONAL

Chadwick 73, Triumph Charter 55

Crean Lutheran 92, Cleveland 55

Dos Pueblos 62, Point Loma 48

Gabrielino 71, New West Charter 41

Grant 55, West Ranch 48

Harvard-Westlake 74, Bishop Gorman (NV) 39

Mater Dei 69, O’Fallon (IL) 64

Oceanside El Camino 53, Linfield Christian 45

Pasadena 61, Mt. Bethel Christian (GA) 58

Pasadena Poly 68, Franklin 35

Rancho Christian 65, San Diego 36

San Francisco Sacred Heart Cathedral Prep 70, La Salle 55

Venice 62, El Segundo 38

West Covina 47, Gardena 42

GIRLS

SOUTHERN SECTION

Anaheim Canyon 48, Whitney 44

Arcadia 42, Riverside King 39

Beckman 58, Rialto 44

Bishop Amat 68, Pioneer 34

Burbank 52, Lawndale 43

Chino Hills 51, Temescal Canyon 39

Crean Lutheran 40, Lakewood 29

El Dorado 50, Long Beach Poly 31

El Toro 68, Irvine 49

Etiwanda 44, Redondo Union 40

Golden Valley 50, Riverside North 21

Hacienda Heights Wilson 54, Sunny Hills 50

JSerra 66, Lynwood 64

Mater Dei 81, Moreno Valley 63

Mira Costa 42, Harvard-Westlake 36

Montclair 43, University Prep 37

Muir 43, San Gabriel 42

Newport Harbor 46, Estancia 29

North Torrance 67, Leuzinger 54

Oak Park 63, Windward 51

Ontario Christian 86, Lancaster 63

Paloma Valley 50, Elsinore 36

Rancho Alamitos 43, Ocean View 16

Rancho Cucamonga 60, Eastvale Roosevelt 21

Rolling Hills Prep 55, Gardena Serra 54

Rosary Academy 49, Corona del Mar 27

San Bernardino 69, Royal 26

San Juan Hills 69, Great Oak 34

Sierra Vista 48, Schurr 45

Sonora 54, Colony 32

South Hills 63, Brea Olinda 43

South Pasadena 56, Riverside Poly 33

St. Anthony 68, Esperanza 48

Trabuco Hills 51, Marina 32

Upland 50, El Rancho 48

Warren 54, Arroyo 16

West Ranch 55, Sacred Heart of Jesus 41

Whittier Christian 56, Montebello 12

INTERSECTIONAL

Birmingham 79, Ontario 42

Downey 64, Bakersfield Frontier 62

Garfield 46, Alta Loma 39

Las Vegas Centennial 80, Brentwood 76

Mary Star of the Sea 38, Bravo 18

North County San Marcos 81, Northwood 22

Portola Valley Priory 63, Canyon Country Canyon 41

Ramona Convent 42, Rise Kohyang 2

Rancho Christian 102, Liberty (NV) 62

Red Mountain (AZ) 48, Edison 41

Shadow Hills 46, Oceanside 27

Sierra Pacific 68, Bishop Montgomery 53

Village Christian 55, Palisades 39

Westchester 59, South Torrance 37

