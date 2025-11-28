High school basketball: Friday’s boys’ and girls’ scores
HIGH SCHOOL BASKETBALL
FRIDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Huntington Park 27, Harbor Teacher 26
SOUTHERN SECTION
Adelanto 62, Lawndale 33
AGBU 60, HMSA 31
Alemany 61, San Marcos 45
Alta Loma 86, Apple Valley 52
Arcadia 66, St. Monica 52
Barstow 63, Arroyo Valley 45
Beckman 70, Cerritos 51
Bishop Diego 57, Agoura 28
Brentwood 98, Oxnard Pacifica 54
Buckley 78, South Hills 62
Burbank 65, South Torrance 53
Camarillo 70, Hart 63
Chaminade 71, Shalhevet 49
Downey 38, Saugus 32
Eastside 86, Santa Ynez 51
Elsinore 78, Chino Hills 76
Flintridge Prep 46, Estancia 44
Fountain Valley 67, Canyon Hills 32
Gardena Serra 46, Highland 38
Glendale 57, Paloma Valley 53
Knight 70, Valencia 48
La Canada 71, Calvary Baptist 44
La Palma Kennedy 58, Westminster La Quinta 54
Legacy Christian Academy 51, Calabasas 49
Liberty 51, San Jacinto 46
Milken 78, San Fernando Valley Academy 44
Montebello 55, Rosemead 37
Newbury Park 49, Burbank Burroughs 45
North Torrance 66, La Serna 48
Northwood 79, Placentia Valencia 69
Oaks Christian 70, Golden Valley 54
Oxnard 66, North Torrance 46
Patriot 56, Bloomington 38
Pilibos 50, Simi Valley 36
Ramona 63, Alhambra 62
San Marino 52, Canyon Country Canyon 47
Santa Ana Calvary Chapel 39, Segerstrom 36
Santa Monica 48, Colony 46
St. Bonaventure 58, Ventura 32
Whitney 50, Rancho Alamitos 45
INTERSECTIONAL
Chadwick 73, Triumph Charter 55
Crean Lutheran 92, Cleveland 55
Dos Pueblos 62, Point Loma 48
Gabrielino 71, New West Charter 41
Grant 55, West Ranch 48
Harvard-Westlake 74, Bishop Gorman (NV) 39
Mater Dei 69, O’Fallon (IL) 64
Oceanside El Camino 53, Linfield Christian 45
Pasadena 61, Mt. Bethel Christian (GA) 58
Pasadena Poly 68, Franklin 35
Rancho Christian 65, San Diego 36
San Francisco Sacred Heart Cathedral Prep 70, La Salle 55
Venice 62, El Segundo 38
West Covina 47, Gardena 42
GIRLS
SOUTHERN SECTION
Anaheim Canyon 48, Whitney 44
Arcadia 42, Riverside King 39
Beckman 58, Rialto 44
Bishop Amat 68, Pioneer 34
Burbank 52, Lawndale 43
Chino Hills 51, Temescal Canyon 39
Crean Lutheran 40, Lakewood 29
El Dorado 50, Long Beach Poly 31
El Toro 68, Irvine 49
Etiwanda 44, Redondo Union 40
Golden Valley 50, Riverside North 21
Hacienda Heights Wilson 54, Sunny Hills 50
JSerra 66, Lynwood 64
Mater Dei 81, Moreno Valley 63
Mira Costa 42, Harvard-Westlake 36
Montclair 43, University Prep 37
Muir 43, San Gabriel 42
Newport Harbor 46, Estancia 29
North Torrance 67, Leuzinger 54
Oak Park 63, Windward 51
Ontario Christian 86, Lancaster 63
Paloma Valley 50, Elsinore 36
Rancho Alamitos 43, Ocean View 16
Rancho Cucamonga 60, Eastvale Roosevelt 21
Rolling Hills Prep 55, Gardena Serra 54
Rosary Academy 49, Corona del Mar 27
San Bernardino 69, Royal 26
San Juan Hills 69, Great Oak 34
Sierra Vista 48, Schurr 45
Sonora 54, Colony 32
South Hills 63, Brea Olinda 43
South Pasadena 56, Riverside Poly 33
St. Anthony 68, Esperanza 48
Trabuco Hills 51, Marina 32
Upland 50, El Rancho 48
Warren 54, Arroyo 16
West Ranch 55, Sacred Heart of Jesus 41
Whittier Christian 56, Montebello 12
INTERSECTIONAL
Birmingham 79, Ontario 42
Downey 64, Bakersfield Frontier 62
Garfield 46, Alta Loma 39
Las Vegas Centennial 80, Brentwood 76
Mary Star of the Sea 38, Bravo 18
North County San Marcos 81, Northwood 22
Portola Valley Priory 63, Canyon Country Canyon 41
Ramona Convent 42, Rise Kohyang 2
Rancho Christian 102, Liberty (NV) 62
Red Mountain (AZ) 48, Edison 41
Shadow Hills 46, Oceanside 27
Sierra Pacific 68, Bishop Montgomery 53
Village Christian 55, Palisades 39
Westchester 59, South Torrance 37