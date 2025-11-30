High school basketball: Saturday’s boys’ and girls’ scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
SATURDAY’S RESULTS
BOYS
SOUTHERN SECTION
AGBU 61, Hoover 59
Alemany 75, Firebaugh 26
Apple Valley 69, Patriot 66
Aquinas 66, Rancho Cucamonga 54
Artesia 72, Eisenhower 69
Barstow 68, Lawndale 50
Bishop Amat 65, North Torrance 56
Buckley 60, West Covina 54
Burbank 65, Santa Monica Pacifica Christian 59
Burbank Burroughs 70, De Sol 30
Calabasas 71, Simi Valley 62
California 82, Laguna Beach 52
Calvary Baptist 52, Paloma Valley 47
Chaminade 63, Windward 43
Chino Hills 71, Adelanto 57
Corona del Mar 98, Orange Lutheran 77
Corona Santiago 68, Santa Ana Foothill 61
Covina 48, Rosemead 47
Crean Lutheran 62, St. Bernard 50
Cypress 66, Aliso Niguel 54
Edison 81, Mission Viejo 66
El Dorado 75, Riverside King 64
El Rancho 58, Montebello 48
Elsinore 76, Alta Loma 44
El Toro 62, Segerstrom 47
Fairmont Prep 68, Los Alamitos 56
Flintridge Prep 52, Ramona 40
Gabrielino 47, Bosco Tech 39
Gardena Serra 75, HMSA 35
Godinez 67, El Modena 58
Highland 81, University Prep 36
JSerra 73, Oak Hills 64
La Canada 51, Glendale 46
Long Beach Cabrillo 68, Capistrano Valley 58
Long Beach Wilson 54, Dana Hills 45
Newbury Park 68, Buena 45
Oxnard 49, Agoura 46
Palmdale Aerospace Academy 55, Carpinteria 52
Pilibos 57, Milken 49
San Dimas 56, Royal 55
San Marcos 68, Oaks Christian 60
Santa Margarita 83, Rancho Verde 41
Santa Monica 72, Bellflower 43
Servite 79, St. Bonaventure 38
Sherman Oaks Notre Dame 84, Bonita Vista 71
Silverado 65, Buena Park 37
South Torrance 42, La Serna 39
St. Margaret’s 61, Cerritos Valley Christian 50
St. Pius X-St. Matthias Academy 75, Murrieta Valley 61
Sunny Hills 74, Lakeside 47
Torrance 61, Garden Grove 47
Trabuco Hills 63, Huntington Beach 60
Villa Park 71, Diamond Bar 63
Westminster La Quinta 61, Whitney 58
Wiseburn Da Vinci 53, West Torrance 39
INTERSECTIONAL
Archbishop Mitty 69, Burbank Providence 44
Bernstein 71, Irvine University 64
Bishop Montgomery 60, Washington Prep 53
Bishop O’Dowd 80, Fairfax 47
Crespi 75, Bakersfield Christian 44
Damien 65, Venice 42
Esperanza 65, Los Amigos 62
Gardena 44, South Hills 41
Garden Grove Pacifica 63, LACES 53
Granada Hills 69, Chadwick 47
Harvard-Westlake 64, Coronado (NV) 55
Holy Martyrs Armenian 80, Triumph Charter 43
Justin-Siena 58, La Salle 54
Keppel 83, Simon Tech 21
Linfield Christian 68, Vista 57
Mayfair 73, Rancho Dominguez 44
Narbonne 51, Peninsula 48
Northview 61, Garey 24
Palos Verdes 68, Carson 42
Pasadena 68, Grace Christian Academy (Tenn.) 50
Sacramento Destiny Christian 68, San Gabriel Academy 60
San Francisco Archbishop Riordan 82, La Mirada 69
San Francisco Sacred Heart Cathedral Prep 55, Cathedral 48
Santa Ana Calvary Chapel 73, Diamond Ranch 56
Shalhevet 59, Westlake 50
Sierra Canyon 77, Cleveland 43
Valencia 85, Taft 51
Verbum Dei 69, San Pedro 61
GIRLS
SOUTHERN SECTION
AGBU 43, Adelanto 36
Alta Loma 42, El Rancho 40
Anaheim Canyon 50, Santa Ana Foothill 18
Ayala 44, Bishop Amat 39
Bishop Montgomery 52, Canyon Country Canyon 31
Brea Olinda 62, Schurr 40
Burbank Providence 24, Lakeview Charter 19
Glendale 48, Notre Dame Academy 29
JSerra 73, Mira Costa 53
Lakewood St. Joseph 48, Rosary Academy 46
La Salle 54, Eastside 29
Lynwood 60, Harvard-Westlake 55
Montebello 38, Royal 34
Moorpark 57, Santa Clara 13
Newport Harbor 49, Costa Mesa 45
Ocean View 31, Magnolia 26
Pilibos 58, Calabasas 43
South Hills 61, Sierra Vista 34
South Torrance 64, Leuzinger 59
St. Paul 44, Montclair 35
University Prep 37, South El Monte 25
Warren 43, Golden Valley 40
West Covina 36, Edison 35
Whittier 53, Diamond Bar 32
Whittier Christian 58, San Bernardino 25
Wiseburn Da Vinci 36, Long Beach Poly 31
INTERSECTIONAL
Bakersfield Frontier 58, Lakewood 44
Beaumont 66, Elsinore 20
Birmingham 50, Arcadia 46
Brentwood 66, Coronado (Nev.) 51
Burbank Providence 24, Lakeview Charter 19
Carondelet 54, Redondo Union 49
Chula Vista Mater Dei 60, Shadow Hills 36
Gardena Serra 52, Bakersfield Liberty 48
King/Drew 54, El Dorado 37
LA Hamilton 71, Village Christian 65
Los Alamitos 56, Red Mountain (Ariz.) 21
North County San Marcos 82, Mission Viejo 20
North Torrance 58, Westchester 48
Ontario Christian 96, Ryan (Texas) 43
Rancho Christian 87, East Las Vegas Mater Academy 77
Windward 53, Sierra Pacific 46