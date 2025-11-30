Advertisement
High school basketball: Saturday’s boys’ and girls’ scores

By Los Angeles Times staff
SATURDAY’S RESULTS

BOYS

SOUTHERN SECTION

AGBU 61, Hoover 59

Alemany 75, Firebaugh 26

Apple Valley 69, Patriot 66

Aquinas 66, Rancho Cucamonga 54

Artesia 72, Eisenhower 69

Barstow 68, Lawndale 50

Bishop Amat 65, North Torrance 56

Buckley 60, West Covina 54

Burbank 65, Santa Monica Pacifica Christian 59

Burbank Burroughs 70, De Sol 30

Calabasas 71, Simi Valley 62

California 82, Laguna Beach 52

Calvary Baptist 52, Paloma Valley 47

Chaminade 63, Windward 43

Chino Hills 71, Adelanto 57

Corona del Mar 98, Orange Lutheran 77

Corona Santiago 68, Santa Ana Foothill 61

Covina 48, Rosemead 47

Crean Lutheran 62, St. Bernard 50

Cypress 66, Aliso Niguel 54

Edison 81, Mission Viejo 66

El Dorado 75, Riverside King 64

El Rancho 58, Montebello 48

Elsinore 76, Alta Loma 44

El Toro 62, Segerstrom 47

Fairmont Prep 68, Los Alamitos 56

Flintridge Prep 52, Ramona 40

Gabrielino 47, Bosco Tech 39

Gardena Serra 75, HMSA 35

Godinez 67, El Modena 58

Highland 81, University Prep 36

JSerra 73, Oak Hills 64

La Canada 51, Glendale 46

Long Beach Cabrillo 68, Capistrano Valley 58

Long Beach Wilson 54, Dana Hills 45

Newbury Park 68, Buena 45

Oxnard 49, Agoura 46

Palmdale Aerospace Academy 55, Carpinteria 52

Pilibos 57, Milken 49

San Dimas 56, Royal 55

San Marcos 68, Oaks Christian 60

Santa Margarita 83, Rancho Verde 41

Santa Monica 72, Bellflower 43

Servite 79, St. Bonaventure 38

Sherman Oaks Notre Dame 84, Bonita Vista 71

Silverado 65, Buena Park 37

South Torrance 42, La Serna 39

St. Margaret’s 61, Cerritos Valley Christian 50

St. Pius X-St. Matthias Academy 75, Murrieta Valley 61

Sunny Hills 74, Lakeside 47

Torrance 61, Garden Grove 47

Trabuco Hills 63, Huntington Beach 60

Villa Park 71, Diamond Bar 63

Westminster La Quinta 61, Whitney 58

Wiseburn Da Vinci 53, West Torrance 39

INTERSECTIONAL

Archbishop Mitty 69, Burbank Providence 44

Bernstein 71, Irvine University 64

Bishop Montgomery 60, Washington Prep 53

Bishop O’Dowd 80, Fairfax 47

Crespi 75, Bakersfield Christian 44

Damien 65, Venice 42

Esperanza 65, Los Amigos 62

Gardena 44, South Hills 41

Garden Grove Pacifica 63, LACES 53

Granada Hills 69, Chadwick 47

Harvard-Westlake 64, Coronado (NV) 55

Holy Martyrs Armenian 80, Triumph Charter 43

Justin-Siena 58, La Salle 54

Keppel 83, Simon Tech 21

Linfield Christian 68, Vista 57

Mayfair 73, Rancho Dominguez 44

Narbonne 51, Peninsula 48

Northview 61, Garey 24

Palos Verdes 68, Carson 42

Pasadena 68, Grace Christian Academy (Tenn.) 50

Sacramento Destiny Christian 68, San Gabriel Academy 60

San Francisco Archbishop Riordan 82, La Mirada 69

San Francisco Sacred Heart Cathedral Prep 55, Cathedral 48

Santa Ana Calvary Chapel 73, Diamond Ranch 56

Shalhevet 59, Westlake 50

Sierra Canyon 77, Cleveland 43

Valencia 85, Taft 51

Verbum Dei 69, San Pedro 61

GIRLS

SOUTHERN SECTION

AGBU 43, Adelanto 36

Alta Loma 42, El Rancho 40

Anaheim Canyon 50, Santa Ana Foothill 18

Ayala 44, Bishop Amat 39

Bishop Montgomery 52, Canyon Country Canyon 31

Brea Olinda 62, Schurr 40

Burbank Providence 24, Lakeview Charter 19

Glendale 48, Notre Dame Academy 29

JSerra 73, Mira Costa 53

Lakewood St. Joseph 48, Rosary Academy 46

La Salle 54, Eastside 29

Lynwood 60, Harvard-Westlake 55

Montebello 38, Royal 34

Moorpark 57, Santa Clara 13

Newport Harbor 49, Costa Mesa 45

Ocean View 31, Magnolia 26

Pilibos 58, Calabasas 43

South Hills 61, Sierra Vista 34

South Torrance 64, Leuzinger 59

St. Paul 44, Montclair 35

University Prep 37, South El Monte 25

Warren 43, Golden Valley 40

West Covina 36, Edison 35

Whittier 53, Diamond Bar 32

Whittier Christian 58, San Bernardino 25

Wiseburn Da Vinci 36, Long Beach Poly 31

INTERSECTIONAL

Bakersfield Frontier 58, Lakewood 44

Beaumont 66, Elsinore 20

Birmingham 50, Arcadia 46

Brentwood 66, Coronado (Nev.) 51

Carondelet 54, Redondo Union 49

Chula Vista Mater Dei 60, Shadow Hills 36

Gardena Serra 52, Bakersfield Liberty 48

King/Drew 54, El Dorado 37

LA Hamilton 71, Village Christian 65

Los Alamitos 56, Red Mountain (Ariz.) 21

North County San Marcos 82, Mission Viejo 20

North Torrance 58, Westchester 48

Ontario Christian 96, Ryan (Texas) 43

Rancho Christian 87, East Las Vegas Mater Academy 77

Windward 53, Sierra Pacific 46
