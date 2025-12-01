Advertisement
High school basketball: Monday’s boys’ and girls’ scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
MONDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Animo Venice 53, Lake Balboa College 32

Animo Watts 65, Animo City of Champions 47

Diego Rivera 55, Elizabeth 36

Fulton 61, Community Charter 35

Hawkins 64, Iovine and Young Center 34

Huntington Park 61, Wilmington Banning 50

LA Hamilton 57, Los Angeles 31

Legacy 71, Port of Los Angeles 55

MSAR 47, CHAMPS 41

Northridge Academy 87, Sun Valley Magnet 48

Orthopaedic 64, Jefferson 48

San Fernando 65, Arleta 56

Sotomayor 72, Alliance Ted K. Tajima 14

Torres 70, Animo Bunche 37

USC-MAE 62, West Adams 45

View Park 71, Gertz-Ressler 58

SOUTHERN SECTION

ACE 59, AAE 56

Apple Valley 70, Silver Valley 39

Aquinas 74, Perris 35

Arcadia 64, St. Pius X-St. Matthias Academy 52

Arroyo 44, Santa Fe 34

Ayala 78, San Bernardino 58

Baldwin Park 58, Pasadena Marshall 43

Beaumont 76, Coachella Valley 41

Beckman 72, Norwalk 50

Big Bear 86, Excelsior Charter 68

Burbank Providence 80, de Toledo 40

Calvary Baptist 68, Loma Linda Academy 22

Canyon Country Canyon 72, Newbury Park 22

Century 59, NOVA Academy 19

Chino Hills 79, San Dimas 35

Citrus Hill 89, Miller 62

Coastal Christian 72, Maricopa 50

Corona 78, Kaiser 41

Eastvale Roosevelt 94, Murrieta Valley 58

Etiwanda 63, Linfield Christian 22

Foothill Tech 54, Ventura 52

Gabrielino 63, Bosco Tech 62

Garden Grove Pacifica 57, Santa Ana 40

Gardena Serra 78, St. Monica Academy 48

Glendora 71, Eisenhower 45

Godinez 85, Westminster La Quinta 38

Great Oak 52, Summit 44

Heritage 69, California Military Institute 30

Hillcrest 77, Nuview Bridge 19

Holy Martyrs Armenian 56, Santa Clarita Christian 22

Inglewood 95, Cypress 80

Katella 59, Magnolia 37

La Serna 63, Cerritos 50

Leuzinger 81, Chino 71

Los Amigos 56, Portola 55

Mary Star of the Sea 65, Artesia 58

Mesrobian 74, Waverly 23

Millikan 59, Beverly Hills 55

Mira Costa 69, Chadwick 24

Monrovia 54. Southwestern Academy 10

Norco 53, Chaffey 49

North Torrance 61, Gahr 56

Ontario Christian 74, Troy 43

Palm Desert 78, Royal 52

Patriot 60, Orange 49

Pilibos 55, Shalhevet 46

Rancho Cucamonga 66, Liberty 45

Redlands East Valley 75, Arlington 61

Riverside King 62, Orange Vista 58

Riverside Poly 73, San Jacinto 31

Rowland 58, United Christian Academy 10

San Marino 86, Don Lugo 53

Santa Paula 93, Hueneme 26

SEED: LA 69, Hawthorne 58

South Hills 57, Whittier 53

South Torrance 55, Salesian 44

St. Genevieve 76, Palmdale 52

Sunny Hills 57, Rancho Alamitos 39

Temescal Canyon 56, Grand Terrace 38

Temple City 51, Alhambra 46

Torrance 65, Aliso Niguel 58

Tustin 60, Garden Grove 57

Valley Torah 84, Trinity Classical Academy 75

Viewpoint 89, Compton Early College 14

Village Christian 78, Crespi 77

Warren 92, Loara 63

Woodbridge 62, Capistrano Valley 33

Yucaipa 57, La Quinta 51

INTERSECTIONAL

Alemany 78, Narbonne 42

Bassett 55, East College Prep 37

Cleveland 81, Blair 65

El Toro 59, LACES 44

San Pedro 71, Venice 70

Santa Ana Magnolia Science Academy 53, Reseda Magnolia Science Academy 25

St. Monica 53, LA University 45

Summit Leadership 68, Baker 42

Tehachapi 65, Ridgecrest Burroughs 38

GIRLS

CITY SECTION

Alliance Ted K. Tajima 37, Aspire Ollin 17

Bell 48, Marquez 22

Bernstein 33, LA University 28

Canoga Park 17, Chavez 16

Carson 58, Legacy 8

Crenshaw 38, MSAR 19

Harbor Teacher 63, Maywood CES 19

Hawkins 71, Iovine and Young Center 2

Los Angeles 26, Rancho Dominguez 22

North Hollywood 40, Taft 39

Orthopaedic 30, Jefferson 17

San Pedro 77, Bravo 35

Sherman Oaks CES 43, Hollywood 33

Torres 54, Animo Bunche 14

Verdugo Hills 62, Central City Value 7

West Adams 38, USC-MAE 12

Wilmington Banning 58, Huntington Park 15

SOUTHERN SECTION

Apple Valley 70, Silver Valley 39

Arcadia 60, St. Pius X-St. Matthias Academy 50

Arroyo 31, El Monte 20

Banning 47, West Valley 43

Beckman 63, Santa Margarita 56

Calvary Baptist 50, Webb 12

Cerritos Valley Christian 46, Capistrano Valley Christian 7

Chaffey 57, Workman 33

Chaparral 63, Fallbrook 40

Corona 45, Palm Desert 40

Crescenta Valley 98, Flintridge Sacred Heart 13

Dominguez 43, Whitney 40

El Dorado 51, Glendale 35

El Modena 51, Placentia Valencia 37

Esperanza 49, Claremont 46

Excelsior Charter 49, Big Bear 32

Fontana 52, Silverado 51

Fountain Valley 53, Corona Santiago 38

Fullerton 49, Garden Grove Pacifica 24

Gabrielino 41, Western Christian 39

Godinez 50, Edison 43

Hawthorne 50, Downey Calvary Chapel 26

Huntington Beach 52, Norwalk 27

Jurupa Valley 36, Arroyo Valley 20

Laguna Beach 46, Mayfair 31

La Habra 50, Norco 42

Lakewood 71, St. Paul 25

La Sierra 42, Rancho Mirage 19

Los Altos 54, Hillcrest 34

Los Amigos 50, Compton Centennial 26

Los Osos 61, Palos Verdes 47

Mission Viejo 31, Oxford Academy 30

Monrovia 76, Southwestern Academy 10

Murrieta Mesa 38, Heritage 36

Northwood 57, Capistrano Valley 47

Oak Hills 46, Aliso Niguel 39

Oaks Christian 70, Santa Paula 35

Ontario Christian 106, Oak Park 39

Orange Lutheran 52, Portola 40

Orcutt Academy 58, Buena 14

Pasadena Poly 59, Maranatha 33

Ramona 58, Shadow Hills 56

Redlands 41, Serrano 34

Rio Mesa 60, Moorpark 25

Riverside Poly 52, Vista Murrieta 42

Rosemead 42, San Gabriel 16

Saddleback 65, San Gabriel Mission 18

Santa Fe 47, Sunny Hills 44

Santa Monica Pacifica Christian 52, Santa Clarita Christian 45

St. Monica Academy 50, Pomona Catholic 10

Sultana 35, Eisenhower 19

Thousand Oaks 57, Arroyo Grande 26

Vasquez 28, Faith Baptist 22

Villa Park 55, Long Beach Poly 20

Wiseburn Da Vinci 47, La Palms Kennedy 35

Yucca Valley 50, Desert Hot Springs 36

YULA 59, Buckley 3

INTERSECTIONAL

Arleta 51, South Pasadena 42

Bakersfield Frontier 64, Oxnard 56

Fillmore 37, San Fernando 36

Golden Valley 76, Vaughn 9

Granada Hills 55, San Marino 31

Heritage Christian 53, Cleveland 44

Westchester 63, Chaminade 36
