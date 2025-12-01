High school basketball: Monday’s boys’ and girls’ scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
MONDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Animo Venice 53, Lake Balboa College 32
Animo Watts 65, Animo City of Champions 47
Diego Rivera 55, Elizabeth 36
Fulton 61, Community Charter 35
Hawkins 64, Iovine and Young Center 34
Huntington Park 61, Wilmington Banning 50
LA Hamilton 57, Los Angeles 31
Legacy 71, Port of Los Angeles 55
MSAR 47, CHAMPS 41
Northridge Academy 87, Sun Valley Magnet 48
Orthopaedic 64, Jefferson 48
San Fernando 65, Arleta 56
Sotomayor 72, Alliance Ted K. Tajima 14
Torres 70, Animo Bunche 37
USC-MAE 62, West Adams 45
View Park 71, Gertz-Ressler 58
SOUTHERN SECTION
ACE 59, AAE 56
Apple Valley 70, Silver Valley 39
Aquinas 74, Perris 35
Arcadia 64, St. Pius X-St. Matthias Academy 52
Arroyo 44, Santa Fe 34
Ayala 78, San Bernardino 58
Baldwin Park 58, Pasadena Marshall 43
Beaumont 76, Coachella Valley 41
Beckman 72, Norwalk 50
Big Bear 86, Excelsior Charter 68
Burbank Providence 80, de Toledo 40
Calvary Baptist 68, Loma Linda Academy 22
Canyon Country Canyon 72, Newbury Park 22
Century 59, NOVA Academy 19
Chino Hills 79, San Dimas 35
Citrus Hill 89, Miller 62
Coastal Christian 72, Maricopa 50
Corona 78, Kaiser 41
Eastvale Roosevelt 94, Murrieta Valley 58
Etiwanda 63, Linfield Christian 22
Foothill Tech 54, Ventura 52
Gabrielino 63, Bosco Tech 62
Garden Grove Pacifica 57, Santa Ana 40
Gardena Serra 78, St. Monica Academy 48
Glendora 71, Eisenhower 45
Godinez 85, Westminster La Quinta 38
Great Oak 52, Summit 44
Heritage 69, California Military Institute 30
Hillcrest 77, Nuview Bridge 19
Holy Martyrs Armenian 56, Santa Clarita Christian 22
Inglewood 95, Cypress 80
Katella 59, Magnolia 37
La Serna 63, Cerritos 50
Leuzinger 81, Chino 71
Los Amigos 56, Portola 55
Mary Star of the Sea 65, Artesia 58
Mesrobian 74, Waverly 23
Millikan 59, Beverly Hills 55
Mira Costa 69, Chadwick 24
Monrovia 54. Southwestern Academy 10
Norco 53, Chaffey 49
North Torrance 61, Gahr 56
Ontario Christian 74, Troy 43
Palm Desert 78, Royal 52
Patriot 60, Orange 49
Pilibos 55, Shalhevet 46
Rancho Cucamonga 66, Liberty 45
Redlands East Valley 75, Arlington 61
Riverside King 62, Orange Vista 58
Riverside Poly 73, San Jacinto 31
Rowland 58, United Christian Academy 10
San Marino 86, Don Lugo 53
Santa Paula 93, Hueneme 26
SEED: LA 69, Hawthorne 58
South Hills 57, Whittier 53
South Torrance 55, Salesian 44
St. Genevieve 76, Palmdale 52
Sunny Hills 57, Rancho Alamitos 39
Temescal Canyon 56, Grand Terrace 38
Temple City 51, Alhambra 46
Torrance 65, Aliso Niguel 58
Tustin 60, Garden Grove 57
Valley Torah 84, Trinity Classical Academy 75
Viewpoint 89, Compton Early College 14
Village Christian 78, Crespi 77
Warren 92, Loara 63
Woodbridge 62, Capistrano Valley 33
Yucaipa 57, La Quinta 51
INTERSECTIONAL
Alemany 78, Narbonne 42
Bassett 55, East College Prep 37
Cleveland 81, Blair 65
El Toro 59, LACES 44
San Pedro 71, Venice 70
Santa Ana Magnolia Science Academy 53, Reseda Magnolia Science Academy 25
St. Monica 53, LA University 45
Summit Leadership 68, Baker 42
Tehachapi 65, Ridgecrest Burroughs 38
GIRLS
CITY SECTION
Alliance Ted K. Tajima 37, Aspire Ollin 17
Bell 48, Marquez 22
Bernstein 33, LA University 28
Canoga Park 17, Chavez 16
Carson 58, Legacy 8
Crenshaw 38, MSAR 19
Harbor Teacher 63, Maywood CES 19
Hawkins 71, Iovine and Young Center 2
Los Angeles 26, Rancho Dominguez 22
North Hollywood 40, Taft 39
Orthopaedic 30, Jefferson 17
San Pedro 77, Bravo 35
Sherman Oaks CES 43, Hollywood 33
Torres 54, Animo Bunche 14
Verdugo Hills 62, Central City Value 7
West Adams 38, USC-MAE 12
Wilmington Banning 58, Huntington Park 15
SOUTHERN SECTION
Apple Valley 70, Silver Valley 39
Arcadia 60, St. Pius X-St. Matthias Academy 50
Arroyo 31, El Monte 20
Banning 47, West Valley 43
Beckman 63, Santa Margarita 56
Calvary Baptist 50, Webb 12
Cerritos Valley Christian 46, Capistrano Valley Christian 7
Chaffey 57, Workman 33
Chaparral 63, Fallbrook 40
Corona 45, Palm Desert 40
Crescenta Valley 98, Flintridge Sacred Heart 13
Dominguez 43, Whitney 40
El Dorado 51, Glendale 35
El Modena 51, Placentia Valencia 37
Esperanza 49, Claremont 46
Excelsior Charter 49, Big Bear 32
Fontana 52, Silverado 51
Fountain Valley 53, Corona Santiago 38
Fullerton 49, Garden Grove Pacifica 24
Gabrielino 41, Western Christian 39
Godinez 50, Edison 43
Golden Valley 76, Vaughn 9
Hawthorne 50, Downey Calvary Chapel 26
Huntington Beach 52, Norwalk 27
Jurupa Valley 36, Arroyo Valley 20
Laguna Beach 46, Mayfair 31
La Habra 50, Norco 42
Lakewood 71, St. Paul 25
La Sierra 42, Rancho Mirage 19
Los Altos 54, Hillcrest 34
Los Amigos 50, Compton Centennial 26
Los Osos 61, Palos Verdes 47
Mission Viejo 31, Oxford Academy 30
Monrovia 76, Southwestern Academy 10
Murrieta Mesa 38, Heritage 36
Northwood 57, Capistrano Valley 47
Oak Hills 46, Aliso Niguel 39
Oaks Christian 70, Santa Paula 35
Ontario Christian 106, Oak Park 39
Orange Lutheran 52, Portola 40
Orcutt Academy 58, Buena 14
Pasadena Poly 59, Maranatha 33
Ramona 58, Shadow Hills 56
Redlands 41, Serrano 34
Rio Mesa 60, Moorpark 25
Riverside Poly 52, Vista Murrieta 42
Rosemead 42, San Gabriel 16
Saddleback 65, San Gabriel Mission 18
Santa Fe 47, Sunny Hills 44
Santa Monica Pacifica Christian 52, Santa Clarita Christian 45
St. Monica Academy 50, Pomona Catholic 10
Sultana 35, Eisenhower 19
Pasadena Poly 59, Maranatha 33
Thousand Oaks 57, Arroyo Grande 26
Vasquez 28, Faith Baptist 22
Villa Park 55, Long Beach Poly 20
Wiseburn Da Vinci 47, La Palms Kennedy 35
Yucca Valley 50, Desert Hot Springs 36
YULA 59, Buckley 3
INTERSECTIONAL
Arleta 51, South Pasadena 42
Bakersfield Frontier 64, Oxnard 56
Fillmore 37, San Fernando 36
Golden Valley 76, Vaughn 9
Granada Hills 55, San Marino 31
Heritage Christian 53, Cleveland 44
Westchester 63, Chaminade 36