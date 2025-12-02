High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Tuesday
HIGH SCHOOL BASKETBALL
TUESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Animo Pat Brown 52, Annenberg 28
Animo Robinson 46, New Designs University Park 22
Animo Venice 47, New West Charter 40
Community Charter 41, CALS Early College 36
Orthopaedic 79, Santee 55
Stern 36, AMIT 33
WISH Academy 56, Middle College 46
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 70, Northwood 44
Barstow 79, University Prep 26
Beckman 60, Garden Grove Pacifica 47
Bell Gardens 56, Orange 48
Bishop Amat 70, Linfield Christian 50
Buckley 90, Westminster 29
California Lutheran 67, SJDLCS 26
CAMS 42, Animo City of Champions 36
Carter 81, Citrus Hill 64
Chadwick 68, El Segundo 58
Channel Islands 66, Malibu 58
Coastal Christian 65, Coast Union 13
Colony 76, Grand Terrace 42
Desert Mirage 69, West Shores 30
EF Academy 62, Pomona 36
El Rancho 53, Bosco Tech 44
Etiwanda 69, Aquinas 31
Golden Valley 51, West Ranch 43
Godinez 71, Newport Harbor 62
Great Oak 50, Liberty 46
Hart 76, Canyon Country Canyon 67
Harvard-Westlake 56, La Mirada 47
Hesperia Christian 77, NSLA 32
Holy Martyrs 74, Viewpoint 60
Katella 58, Anaheim 45
La Habra 70, Trabuco Hills 39
Lakeside 63, Woodcrest Christian 58
Loma Linda Academy 73, United Christian Academy 31
Los Altos 88, Garden Grove Santiago 37
Mission Viejo 68, St. Margaret’s 62
Monrovia 74, Valor Academy 44
Montclair 66, Kaiser 47
Moreno Valley 77, California Military Institute 33
Newport Christian 67, Crossroads Christian 49
Norco 68, Riverside Prep 54
Oak Hills 75, Riverside King 52
Oaks Christian 76, Santa Barbara 67
Packinghouse Christian 75, La Sierra Academy 52
Paloma Valley 67, Riverside North 48
Pilibos 59, Faith Baptist 52
Pioneer 73, South Hills 64
Ramona 75, Riverside Notre Dame 57
Rancho Cucamonga 63, Murrieta Valley 54
Rancho Verde 69, Yucaipa 30
Redondo Union 89, Laguna Hills 37
Rialto 60, Arlington 51
Riverside Poly 45, Redlands 36
Rolling Hills Prep 87, Wildwood 16
Royal 64, St. Monica Academy 55
Rubidoux 56, Sultana 29
Sage Hill 55, Brea Olinda 50
San Bernardino 63, San Dimas 55
San Clemente 83, Buena Park 24
San Marcos 73, Newbury Park 50
Santa Ana Valley 60, Southlands Christian 50
Santa Margarita 66, Loyola 55
Segerstrom 85, Magnolia 48
Servite 81, Cypress 78
Silverado 50, Valley View 28
Sonora 59, La Serna 46
Tahquitz 53, Jurupa Valley 41
Tarbut V’Torah 90, First Baptist 46
Temecula Prep 74, Rim of the World 26
Thousand Oaks 73, Milken 54
Torrance 58, Peninsula 42
Tustin 54, Sunny Hills 44
Twentynine Palms 54, Canyon Springs 47
Upland 82, Entrepreneur 29
Warren 81, Fullerton 62
Xavier Prep 56, Yucca Valley 50
YULA 65, Capistrano Valley 59
INTERSECTIONAL
Crenshaw 66, Hillcrest Christian 41
Hacienda Heights Wilson 70, Maywood Academy 25
Harbor Teacher 56, Ambassador 26
LA Hamilton 85, Compton Centennial 32
LA Marshall 68, Glendale 46
GIRLS
CITY SECTION
Animo Pat Brown 28, Annenberg 24
San Fernando 39, Central City Value 17
Santee 91, Orthopaedic 2
Stern 36, AMIT 5
SOUTHERN SECTION
Agoura 50, Moorpark 33
Arcadia 51, La Canada 48
Arroyo 37, La Puente 14
Barstow 46, University Prep 43
Bonita 57, Burbank Burroughs 45
Brentwood 69, Bishop Montgomery 37
Burbank 68, Simi Valley 22
Burbank Providence 46, Archer 38
Cajon 48, Valley View 22
California Military Academy 32, Excelsior Charter 24
Calvary Baptist 50, Pomona Catholic 10
Canyon Country Canyon 56, Hart 27
Costa Mesa 38, La Mirada 32
CSDR 58, Riverside North 34
Downey 59, Diamond Bar 22
El Modena 45, Santa Ana Valley 23
Fairmont Prep 67, Oak Park 53
Garden Grove 47, Garden Grove Pacifica 21
Glendora 66, Indian Springs 28
Hawthorne 51, San Gabriel Mission 23
Hesperia Christian 33, Victor Valley 32
Indio 43, Rim of the World 22
JSerra 60, Sage Hill 54
Jurupa Hills 50, Riverside Prep 48
Knight 54, Antelope Valley 15
Lancaster 54, Palmdale 25
La Quinta 58, Desert Chapel 9
Loara 52, Santa Ana 28
Loma Linda Academy 69, United Christian Academy 14
Los Alamitos 62, Anaheim 26
Los Altos 54, Northview 37
Los Amigos 38, Dominguez 29
Los Osos 82, Fountain Valley 49
Mary Star of the Sea 31, Chadwick 21
Milken 68, Westridge 9
Montclair 45, Garey 24
Montebello 40, El Monte 24
Nogales 57, Covina 30
Norco 46, Bloomington 16
Notre Dame Academy 43, St. Bernard 21
NOVA Academy 64, Acaciawood 26
Oaks Christian 64, Trinity Classical Academy 35
Oakwood 44, Fillmore 21
Ontario 40, Schurr 34
Palm Springs 49, Coachella Valley 39
Patriot 49, Liberty 48
Quartz Hill 73, Highland 45
Ramona Convent 59, Mayfield 27
Redondo Union 63, Valencia 49
Riverside King 61, Serrano 30
Riverside Poly 64, Redlands East Valley 8
Rosary Academy 57, Buena Park 35
Saddleback 49, Downey Calvary Chapel 5
San Bernardino 43, Banning 20
San Jacinto Valley Academy 45, Aquinas 28
Santa Ana Foothill 44, Rancho Alamitos 23
Santa Maria 49, Villanova Prep 36
Saugus 73, Castaic 32
Segerstrom 61, Cypress 52
Sherman Oaks Notre Dame 50, Campbell Hall 49
Silverado 71, Sultana 36
SJDLCS 33, California Lutheran 29
St. Bonaventure 68, Pilibos 59
St. Genevieve 53, Holy Martyrs Armenian 47
St. Margaret’s 57, Newport Beach Pacifica Christian 37
Temecula Prep 48, Arrowhead Christian 38
Temecula Valley 45, West Covina 42
Thousand Oaks 56, Camarillo 47
Trabuco Hills 60, Irvine 51
Troy 69, La Serna 36
Twentynine Palms 60, Redlands 38
Upland 45, Grand Terrace 32
Ventura 79, Orcutt Academy 42
Vista Murrieta 59, Rancho Verde 17
West Ranch 50, Golden Valley 26
Whitney 66, Compton Centennial 28
Woodbridge 41, Sierra Vista 24
Woodcrest Christian 46, Desert Christian 45
INTERSECTIONAL
Birmingham 72, Calabasas 45
Granada Hills Kennedy 56, Viewpoint 28
La Salle 66, San Jose Hill 17
Murrieta Mesa 52, Mission Vista 12
San Dimas 62, Garfield 40
San Fernando 39, Central City Value 17
Venice 64, Marymount 29
YULA 41, LACES 32