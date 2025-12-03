High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Wednesday
HIGH SCHOOL BASKETBALL
WEDNESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Animo Watts 60, Stern 52
Bernstein 66, Mendez 36
Bert Corona Charter 41, Magnolia Science Academy 27
Bravo 55, Wilmington Banning 48
East College Prep 56, MSAR 52
Franklin 43, Garfield 41
Hollywood 41, Contreras 36
LA Marshall 60, Marquez 47
Lincoln 74, LA Roosevelt 47
Northridge Academy 63, Manual Arts 26
Port of Los Angeles 91, Annenberg 53
RFK Community 75, Belmont 19
San Fernando 72, Legacy 51
USC-MAE 67, Central City Value 24
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 68, St. Bonaventure 25
Arrowhead Christian 79, Grand Terrace 31
Baldwin Park 52, Mountain View 37
Banning 78, Desert Christian Academy 50
Barstow 95, AAE 26
Bassett 50, El Monte 37
Beaumont 70, Miller 30
Beverly Hills 77, Chino 65
Buckley 91, Le Lycée 51
CAMS 45, Ambassador 28
Coastal Christian 56, Cate 50
Chaffey 69, Entrepreneur 27
Chino Hills 92, Ayala 62
Citrus Valley 52, Bloomington 43
Compton 49, Northview 45
Covina 62, Duarte 52
Crespi 59, JSerra 52
Crossroads Christian 58, The Grove School 37
Cypress 53, St. Anthony 49
EF Academy 52, Pilgrim 46
El Modena 63, Westminster La Quinta 59
Escondido Adventist Academy 38, La Sierra Academy 29
Flintridge Prep 46, Gabrielino 37
Gahr 67, Culver City 53
Glendora 60, Los Osos 40
Hemet 60, Tahquitz 47
Knight 68, Antelope Valley 27
La Habra 62, Yorba Linda 48
Lancaster 99, Palmdale 76
Loara 70, San Gorgonio 43
Long Beach Wilson 83, California 80
Los Altos 81, South El Monte 58
Los Amigos 53, El Toro 40
Millikan 67, Leuzinger 66
Monrovia 81, Pasadena Marshall 37
Newbury Park Adventist 64, Ojai Valley 45
Ontario Christian 63, San Marino 61
Paramount 57, Edgewood 48
Quartz Hill 68, Highland 55
Redlands 55, San Jacinto 41
Redlands East Valley 81, Rialto 52
Rolling Hills Prep 90, Vistamar 38
San Clemente 79, St. Margaret’s 57
Segerstrom 67, Samueli Academy 36
South Pasadena 66, La Salle 59
St. Pius X-St. Matthias Academy 53, North Torrance 45
Temple City 57, Arroyo 47
Tesoro 79, Buena Park 35
Twentynine Palms 86, Big Bear 81
Valley View 63, Coachella Valley 24
Verbum Dei 69, Firebaugh 46
Victor Valley 68, Serrano 49
West Torrance 85, Environmental Charter 6
Woodbridge 57, Muir 25
YULA 61, de Toledo 36
INTERSECTIONAL
Agoura 46, El Camino Real 43
Bainbridge (WA) 64, Palm Springs 58
Canyon Country Canyon 75, Monroe 32
Crossroads 78, Chatsworth 52
Oak Hills 71, Orange Vista 53
Oakwood 73, LA University 50
San Gabriel 63, Torres 53
Shadow Hills 50, Calexico 43
St. John Bosco 71, Francis Parker 58
GIRLS
CITY SECTION
Animo Watts 37, Stern 28
Bell 34, Franklin 28
Bernstein 34, Mendez 11
Chatsworth 55, Sylmar 23
Chavez 64, VAAS 13
Cleveland 49, Granada Hills Kennedy 45
Grant 54, Taft 29
Hawkins 53, Sotomayor 17
Horace Mann UCLA Community 35, Middle College 0
LACES 64, Crenshaw 15
Lakeview Charter 27, Marquez 22
Locke 31, LA Jordan 22
MSAR 43, East College Prep 31
MSCP 36, Foshay 26
Northridge Academy 47, Reseda 18
Rancho Dominguez 48, Dorsey 8
Roybal 32, Jefferson 19
San Fernando 49, Legacy 38
USC-MAE 28, Central City Value 22
Van Nuys 32, Torres 20
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 43, Brea Olinda 31
Cajon 39, Indian Springs 13
California Military Institute 64, Pacific 18
Canyon Springs 63, Vista del Lago 23
Chadwick 36, Mayfield 15
Colony 58, Colton 28
Crescenta Valley 58, Pasadena Poly 40
Escondido Adventist Academy 69, La Sierra Academy 22
Esperanza 65, Beckman 64
Fontana 54, Miller 10
Garden Grove 57, Fullerton 37
Glendora 68, Valley View 17
Hacienda Heights Wilson 61, Shadow Hills 52
Hawthorne 37, Lennox Academy 16
Jurupa Valley 41, Big Bear 12
Laguna Beach 50, HMSA 19
La Serna 63, Tesoro 54
La Sierra 34, Citrus Hill 32
Liberty 70, Nuview Bridge 27
Marlborough 61, Westlake 16
Mayfair 38, Santa Ana Calvary Chapel 22
Mira Costa 56, South Torrance 36
Mission Viejo 42, Orange 30
Monrovia 41, Pasadena Marshall 28
Norco 23, Capistrano Valley Christian 20
Patriot 47, Riverside Notre Dame 38
Rancho Christian 74, Valley Vista 59
Rancho Cucamonga 58, Heritage 46
Redondo Union 70, La Canada 33
San Juan Hills 64, Ramona 52
Silver Valley 64, Vasquez 18
Silverado 55, Carter 30
St. Monica Academy 48, Webb 17
University Prep 36, Lucerne Valley 30
Villa Park 54, Portola 41
Whittier 44, St. Paul 37
Wiseburn Da Vinci 40, Cantwell-Sacred Heart 33
INTERSECTIONAL
Castaic 44, Sun Valley Magnet 15
Granada Hills 55, Keppel 32
La Salle 60, Arleta 19
Long Beach Wilson 43, Narbonne 23
Moorpark 42, Eagle Rock 38
Murrieta Mesa 57, Mt. Carmel 42
North Torrance 86, Burlingame Mercy 15