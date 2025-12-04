High school basketball: Thursday’s boys’ and girls’ scores
THURSDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Animo Robinson 60, Gertz-Ressler 51
Bell 35, Sherman Oaks CES 31
Central City Value 62, Aspire Ollin 35
Fulton 68, Reseda 38
Iovine and Young Center 36, Alliance Ted K. Tajima 30
USC Hybrid 43, Neuwirth Leadership 26
USC-MAE 55, University Prep Value 33
VAAS 79, Lake Balboa College Prep 38
SOUTHERN SECTION
AGBU 83, St. Monica Academy 23
Alemany 63, Burbank Providence 41
Animo Leadership 61, Ambassador 35
Apple Valley 79, Hesperia Christian 42
Beckman 62, Tustin 46
Beverly Hills 84, Oakwood 58
Canyon Springs 83, Cathedral City 33
Chaminade 48, Shalhevet 39
Chaparral 68, Perris 51
Costa Mesa 48, Century 37
Desert Chapel 53, Noli Indian 12
Desert Christian Academy 53, California Military Institute 46
Diamond Ranch 60, Don Lugo 44
Dominguez 68, Cajon 59
Eastvale Roosevelt 75, Great Oak 53
El Segundo 70, Lynwood 31
Etiwanda 79, Temecula Valley 53
Fillmore 74, Hueneme 40
Fontana 77, Sherman Indian 40
Fullerton 91, Newport Harbor 76
Gardena Serra 56, Royal 0
Garden Grove Pacifica 60, Sunny Hills 46
Garden Grove Santiago 54, Schurr 46
Garey 79, Eastside Christian 40
Grace 63, Trinity Classical Academy 58
Harvard-Westlake 64, Long Beach Poly 23
Heritage 52, Tahquitz 46
Huntington Beach 70, Northwood 42
La Palma Kennedy 59, Savanna 38
La Sierra Academy 49, Mesa Grande Academy 48
Maricopa 65, Del Sol 54
Milken 58, Holy Martyrs Armenian 57
Millikan 74, Palos Verdes 42
Moreno Valley 57, La Sierra 20
Newbury Park Adventist 61, Beacon Hill 56
Nordhoff 71, Santa Barbara Providence 53
Oak Hills 78, Redlands East Valley 67
Orange Vista 70, Arlington 61
Pacific Lutheran 50, Compton Early College 34
Packinghouse Christian 73, Public Safety Academy 44
Pioneer 58, Tarbut V’ Torah 55
Ramona 73, Redlands 45
Rancho Cucamonga 63, Colony 59
Rancho Verde 73, Silverado 60
Riverside King 74, Rialto 52
Riverside Poly 47, Diamond Bar 37
Rowland 52, Loma Linda Academy 21
Santa Barbara 80, Liberty 70
Santa Rosa Academy 65, California Lutheran 52
Sierra Vista 57, Ontario 45
Summit 46, Arrowhead Christian 45
Temecula Prep 69, Woodcrest Christian 53
Torrance 70, Quartz Hill 61
Valley View 47, Yucaipa 44
Viewpoint 68, Santa Clarita Christian 16
Warren 81, Godinez 49
Webb 76, Southlands Christian 31
YULA 58, ISLA 29
INTERSECTIONAL
Bonita 61, Wailuku (Hawaii) Baldwin 58
Camarillo 65, Sanger 56
Chino 98, L.A. University 67
King/Drew 65, South Pasadena 62
Portola 75, LACES 66
Preuss UCSD 69, Desert Mirage 34
Rancho Christian 67, Taft 58
San Bernardino 75, Eagle Rock 67
Santa Margarita 67, Potomac (Md.) Bullis 58
Upland 69, Franklin 30
Village Christian 83, Tampa (Fla.) Catholic 82
GIRLS
CITY SECTION
Annenberg 29, Alliance Bloomfield 15
Central City Value 28, Aspire Ollin 20
Chatsworth 57, Carson 48
Diego Rivera 46, South Gate 24
LA Fairfax 50, LA Marshall 29
LA Hamilton 81, RFK Community 34
Northridge Academy 68, Chavez 10
Reseda 51, Fulton 5
Sherman Oaks CES 74, Valor Academy 6
USC-MAE 23, University Prep Value 4
West Adams 33, Maywood Academy 18
SOUTHERN SECTION
AGBU 62, Buckley 12
Agoura 70, Carpinteria 45
Alta Loma 81, Fontana 43
Apple Valley 42, Azusa 16
Arrowhead Christian 50, Lakeside 5
Beaumont 58, Loma Linda Academy 34
Bishop Amat 69, Cantwell-Sacred Heart 38
Bishop Diego 45, Simi Valley 24
Bullard 33, Oxnard 25
Burbank Providence 29, Mayfield 16
Calabasas 54, El Segundo 51
Coastal Christian 70, Maricopa 0
Colton 38, Montclair 32
Compton Early College 16, Animo Leadership 11
Costa Mesa 64, Capistrano Valley 28
CSDR 70, San Jacinto Valley Academy 27
Desert Chapel 41, Desert Mirage 29
Desert Christian Academy 48, California Military Institute 9
El Toro 57, Godinez 44
Flintridge Sacred Heart 29, Monrovia 27
Fullerton 36, Orange 33
Garden Grove 37, Mission Viejo 34
Gardena Serra 71, St. Mary’s Academy 28
Glendora 64, Cajon 32
Golden Valley 42, Triumph Charter 33
Granite Hills 34, Rancho Mirage 32
Hemet 42, Tahquitz 31
Hesperia 63, Silverado 35
Knight 67, Highland 40
Lancaster 50, Eastside 47
La Quinta 34, Coachella Valley 30
La Sierra Academy 49, Mesa Grande Academy 48
Liberty 41, Riverside Notre Dame 31
Loara 66, Dana Hills 49
Los Osos 56, Corona Santiago 30
Magnolia 53, Long Beach Cabrillo 10
Marymount 39, Archer 31
Mary Star of the Sea 35, Pomona Catholic 8
Montebello 23, Arroyo 16
Nogales 57, Alhambra 18
Oak Park 69, Moreno Valley 59
Ontario 33, Hillcrest 30
Orcutt Academy 57, San Marcos 51
Oxford Academy 35, Garden Grove Pacifica 14
Packinghouse Christian 53, Public Safety Academy 12
Palm Springs 56, Indio 25
Pilibos 66, YULA 49
Riverside King 61, Redlands 12
Riverside Poly 71, Rancho Verde 19
Sacred Heart of Jesus 66, Paraclete 46
Saddleback 36, Hawthorne 18
Samueli Academy 46, Liberty Christian 4
San Dimas 57, Schurr 39
Santa Rosa Academy 38, California Lutheran 19
Santa Ynez 50, Santa Barbara 7
St. Margaret’s 59, Temecula Valley 41
St. Paul 51, St. Bernard 15
Temecula Prep 68, Anza Hamilton 38
Vista Murrieta 63, Redlands East Valley 17
Western Christian 52 Edgewood 10
Westridge 36, Blair 31
Whitney 40, Los Amigos 33
Woodcrest Christian 40, Redlands Adventist Academy 19
INTERSECTIONAL
Crossroads 52, LA University 32
Fresno Bullard 33, Oxnard 25
Golden Valley 42, Triumph Charter 33
Grant 39, Burbank 36
Muir 58, Bravo 46
Rancho Christian 83, Middleton (Idaho) 67