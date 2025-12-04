Advertisement
High school basketball: Thursday’s boys’ and girls’ scores

By Los Angeles Times staff
THURSDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Animo Robinson 60, Gertz-Ressler 51

Bell 35, Sherman Oaks CES 31

Central City Value 62, Aspire Ollin 35

Fulton 68, Reseda 38

Iovine and Young Center 36, Alliance Ted K. Tajima 30

USC Hybrid 43, Neuwirth Leadership 26

USC-MAE 55, University Prep Value 33

VAAS 79, Lake Balboa College Prep 38

SOUTHERN SECTION

AGBU 83, St. Monica Academy 23

Alemany 63, Burbank Providence 41

Animo Leadership 61, Ambassador 35

Apple Valley 79, Hesperia Christian 42

Beckman 62, Tustin 46

Beverly Hills 84, Oakwood 58

Canyon Springs 83, Cathedral City 33

Chaminade 48, Shalhevet 39

Chaparral 68, Perris 51

Costa Mesa 48, Century 37

Desert Chapel 53, Noli Indian 12

Desert Christian Academy 53, California Military Institute 46

Diamond Ranch 60, Don Lugo 44

Dominguez 68, Cajon 59

Eastvale Roosevelt 75, Great Oak 53

El Segundo 70, Lynwood 31

Etiwanda 79, Temecula Valley 53

Fillmore 74, Hueneme 40

Fontana 77, Sherman Indian 40

Fullerton 91, Newport Harbor 76

Gardena Serra 56, Royal 0

Garden Grove Pacifica 60, Sunny Hills 46

Garden Grove Santiago 54, Schurr 46

Garey 79, Eastside Christian 40

Grace 63, Trinity Classical Academy 58

Harvard-Westlake 64, Long Beach Poly 23

Heritage 52, Tahquitz 46

Huntington Beach 70, Northwood 42

La Palma Kennedy 59, Savanna 38

La Sierra Academy 49, Mesa Grande Academy 48

Maricopa 65, Del Sol 54

Milken 58, Holy Martyrs Armenian 57

Millikan 74, Palos Verdes 42

Moreno Valley 57, La Sierra 20

Newbury Park Adventist 61, Beacon Hill 56

Nordhoff 71, Santa Barbara Providence 53

Oak Hills 78, Redlands East Valley 67

Orange Vista 70, Arlington 61

Pacific Lutheran 50, Compton Early College 34

Packinghouse Christian 73, Public Safety Academy 44

Pioneer 58, Tarbut V’ Torah 55

Ramona 73, Redlands 45

Rancho Cucamonga 63, Colony 59

Rancho Verde 73, Silverado 60

Riverside King 74, Rialto 52

Riverside Poly 47, Diamond Bar 37

Rowland 52, Loma Linda Academy 21

Santa Barbara 80, Liberty 70

Santa Rosa Academy 65, California Lutheran 52

Sierra Vista 57, Ontario 45

Summit 46, Arrowhead Christian 45

Temecula Prep 69, Woodcrest Christian 53

Torrance 70, Quartz Hill 61

Valley View 47, Yucaipa 44

Viewpoint 68, Santa Clarita Christian 16

Warren 81, Godinez 49

Webb 76, Southlands Christian 31

YULA 58, ISLA 29

INTERSECTIONAL

Animo Robinson 60, Gertz-Ressler 51

Beverly Hills 84, Oakwood 58

Bonita 61, Wailuku (Hawaii) Baldwin 58

Camarillo 65, Sanger 56

Chino 98, L.A. University 67

King/Drew 65, South Pasadena 62

Portola 75, LACES 66

Preuss UCSD 69, Desert Mirage 34

Rancho Christian 67, Taft 58

San Bernardino 75, Eagle Rock 67

Santa Margarita 67, Potomac (Md.) Bullis 58

Upland 69, Franklin 30

Village Christian 83, Tampa (Fla.) Catholic 82

GIRLS

CITY SECTION

Animo Robinson 32, Gertz-Ressler 23

Annenberg 29, Alliance Bloomfield 15

Central City Value 28, Aspire Ollin 20

Chatsworth 57, Carson 48

Diego Rivera 46, South Gate 24

LA Fairfax 50, LA Marshall 29

LA Hamilton 81, RFK Community 34

Northridge Academy 68, Chavez 10

Reseda 51, Fulton 5

Sherman Oaks CES 74, Valor Academy 6

USC-MAE 23, University Prep Value 4

West Adams 33, Maywood Academy 18

SOUTHERN SECTION

AGBU 62, Buckley 12

Agoura 70, Carpinteria 45

Alta Loma 81, Fontana 43

Apple Valley 42, Azusa 16

Arrowhead Christian 50, Lakeside 5

Beaumont 58, Loma Linda Academy 34

Bishop Amat 69, Cantwell-Sacred Heart 38

Bishop Diego 45, Simi Valley 24

Bullard 33, Oxnard 25

Burbank Providence 29, Mayfield 16

Calabasas 54, El Segundo 51

Coastal Christian 70, Maricopa 0

Colton 38, Montclair 32

Compton Early College 16, Animo Leadership 11

Costa Mesa 64, Capistrano Valley 28

CSDR 70, San Jacinto Valley Academy 27

Desert Chapel 41, Desert Mirage 29

Desert Christian Academy 48, California Military Institute 9

El Toro 57, Godinez 44

Flintridge Sacred Heart 29, Monrovia 27

Fullerton 36, Orange 33

Garden Grove 37, Mission Viejo 34

Gardena Serra 71, St. Mary’s Academy 28

Glendora 64, Cajon 32

Golden Valley 42, Triumph Charter 33

Granite Hills 34, Rancho Mirage 32

Hemet 42, Tahquitz 31

Hesperia 63, Silverado 35

Knight 67, Highland 40

Lancaster 50, Eastside 47

La Quinta 34, Coachella Valley 30

La Sierra Academy 49, Mesa Grande Academy 48

Liberty 41, Riverside Notre Dame 31

Loara 66, Dana Hills 49

Los Osos 56, Corona Santiago 30

Magnolia 53, Long Beach Cabrillo 10

Marymount 39, Archer 31

Mary Star of the Sea 35, Pomona Catholic 8

Montebello 23, Arroyo 16

Nogales 57, Alhambra 18

Oak Park 69, Moreno Valley 59

Ontario 33, Hillcrest 30

Orcutt Academy 57, San Marcos 51

Oxford Academy 35, Garden Grove Pacifica 14

Packinghouse Christian 53, Public Safety Academy 12

Palm Springs 56, Indio 25

Pilibos 66, YULA 49

Riverside King 61, Redlands 12

Riverside Poly 71, Rancho Verde 19

Sacred Heart of Jesus 66, Paraclete 46

Saddleback 36, Hawthorne 18

Samueli Academy 46, Liberty Christian 4

San Dimas 57, Schurr 39

Santa Rosa Academy 38, California Lutheran 19

Santa Ynez 50, Santa Barbara 7

St. Margaret’s 59, Temecula Valley 41

St. Paul 51, St. Bernard 15

Temecula Prep 68, Anza Hamilton 38

Vista Murrieta 63, Redlands East Valley 17

Western Christian 52 Edgewood 10

Westridge 36, Blair 31

Whitney 40, Los Amigos 33

Woodcrest Christian 40, Redlands Adventist Academy 19

INTERSECTIONAL

Crossroads 52, LA University 32

Fresno Bullard 33, Oxnard 25

Golden Valley 42, Triumph Charter 33

Grant 39, Burbank 36

Muir 58, Bravo 46

Rancho Christian 83, Middleton (Idaho) 67
