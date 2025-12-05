High school basketball: Friday’s boys’ and girls’ scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
FRIDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Angelou 61, Santee 40
Animo Pat Brown 49, AHSA 42
Animo Robinson 67, Hawkins 61
Animo Watts 46, Animo Bunche 21
Bernstein 72, Roybal 25
Downtown Magnets 80. San Fernando 72
Foshay 64, Middle College 58
Garfield 58, Torres 40
Granada Hills 73, Granada Hills Kennedy 24
Hollywood 53, Mendez 49
LA Hamilton 97, West Adams 38
Legacy 83, Elizabeth 40
Lincoln 58, Huntington Park 47
Manual Arts 57, Jefferson 48
Marquez 60, South East 31
Orthopaedic 63, Gertz-Ressler 32
Panorama 52, Sun Valley Magnet 46
RFK Community 58, Contreras 24
San Pedro 64, Rancho Dominguez 58
Stern 42, Collins Family 32
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 73, Portola 55
Anaheim 72, Pomona 24
Apple Valley 90, Big Bear 67
Aquinas 50, Summit 49
Baldwin Park 57, Santa Ana Valley 37
Banning 75, Nuview Bridge 22
Beaumont 66, Carter 53
Bell Gardens 66, Rosemead 41
Bishop Amat 77, Santa Monica Pacifica Christian 67
Bonita 72, Damien 47
Brea Olinda 64, Whittier Christian 36
California 69, Montclair 44
California Lutheran 78, Bethel Christian 24
Capistrano Valley Christian 81, Cathedral City 20
Century 35, Glenn 23
Chaffey 59, Perris 46
Citrus Hill 81, Coachella Valley 38
Coastal Academy 42, Westminster 22
Damien 68, Chino Hills 56
Del Sol 59, Providence 47
Downey 74, Cerritos 47
Edison 48, Long Beach Cabrillo 45
EF Academy 63, Animo City of Champions 52
El Modena 73, Loara 58
Esperanza 59, Servite 55
Etiwanda 65, Colony 60
Excelsior Charter 89, Lakeview Leadership 30
Flintridge Prep 64, CSDR 22
Foothill Tech 88, Hillcrest Christian 50
Great Oak 75, Linfield Christian 50
Hawthorne 63, Environmental Charter 31
Heritage 58, West Valley 50
Hesperia Christian 63, CIMSA 56
Hillcrest 70, Bloomington 35
Jurupa Valley 57, Pacific 47
Knight 62, Highland 36
La Habra 69, San Juan Hills 55
La Palma Kennedy 59, Oxford Academy 35
Long Beach Wilson 83, Orange 29
Los Altos 71, Hacienda Heights Wilson 23
Los Amigos 76, Torrance 72
Mesrobian 57, First Baptist 44
Mira Costa 102, Long Beach Jordan 62
Monrovia 51, Santa Fe 49
Moreno Valley 60, Nogales 28
Murrieta Valley 74, Arrowhead Christian 64
Newbury Park 72, Lompoc Cabrillo 40
Norwalk 61, Garden Grove 57
Oaks Christian 67, Santa Clara 38
Ontario Christian 55, Glendora 51
Orange Vista 78, San Jacinto 65
Palmdale 72, PACS 28
Palm Desert 78, Twentynine Palms 49
Paramount 76, Estancia 70
Pasadena Poly 48, South Hills 40
Quartz Hill 67, El Toro 51
Rancho Alamitos 53, Santa Ana 39
Redlands East Valley 64, Diamond Bar 57
Riverside Notre Dame 64, Arlington 58
Riverside King 65, Ramona 61
San Marino 45, Walnut 41
SEED: LA 67, New Roads 49
Sherman Oaks Notre Dame 76, Millikan 60
Sierra Vista 47, Fontana 45
Silverado 79, La Quinta 36
Silver Valley 81, AAE 53
South El Monte 54, El Rancho 37
Southlands Christian 59, NSLA 36
St. John Bosco 82. Los Alamitos 44
Temecula Prep 60, Lakeside 52
Temecula Valley 99, Rancho Cucamonga 93
Temescal Canyon 61, Entrepreneur 25
Thacher 58, Nipomo 36
Thousand Oaks 81, Camarillo 52
Trabuco Hills 62, Yorba Linda 45
Trinity Classical Academy 57, Villanova Prep 52
Upland 80, Grand Terrace 31
Valencia 79, Hart 60
Valley Christian 59, Windward 45
Vasquez 57, Paraclete 50
Vista Murrieta 56, Liberty 52
Westminster La Quinta 67, San Gorgonio 42
West Ranch 79, Castaic 59
INTERSECTIONAL
Alemany 61, Bakersfield 55
Arcadia 68, San Diego Francis Parker 66
Brawley 55, Shadow Hills 51
Clovis North 79, Santa Barbara 76
Crean Lutheran 61, Carlsbad 47
Goodyear (Ariz.) Millennium 68, JSerra 58
Granada Islamic School 51, Palo Alto KIPP Esperanza 47
Harbor Teacher 54, Vista Meridian 14
Hayden (Idaho) Christian Center 59, Lancaster Baptist 44
Horizon Prep 68, Cornerstone Christian 27
Mary Star of the Sea 80, Port of Los Angeles 31
Newport Beach Pacifica Christian 77, Stockton Weston Ranch 67
Nordhoff 54, Maricopa 29
Rancho Mirage 78, Holtville 43
Rolling Hills Prep 63, Las Vegas (Nev.) Democracy Prep Agassi 55
Seattle Roosevelt 50, Palm Springs 47
Schurr 76, Maywood Academy 34
St. Francis 74, San Jose Leigh 44
Vanden 66, Legacy Christian Academy 54
Warner 43, Desert Mirage 26
GIRLS
CITY SECTION
Animo De La Hoya 29, Monroe 10
Animo Watts 43, Animo Bunche 27
Diego Rivera 33, LA Roosevelt 26
Hawkins 54, Animo Robinson 24
LACES 55, Bell 29
Larchmont Charter 52, Horace Mann UCLA 9
LA Wilson 55, Torres 9
Santee 41, Angelou 23
South East 62, Marquez 29
Stern 38, Collins Family 6
Sun Valley Magnet 44, Panorama 37
Triumph Charter 56, Central City Value 12
Vaughn 30, AMIT 13
Verdugo Hills 60, San Fernando 34
SOUTHERN SECTION
Agoura 48, Simi Valley 23
Aliso Niguel 73, Redlands East Valley 64
Arrowhead Christian 66, Anza Hamilton 22
Beckman 49, Claremont 45
Bishop Diego 58, Carpinteria 47
Bonita 66, Avalon 21
Burbank 96, Mayfield 13
Cajon 39, Liberty 33
Calabasas 55, Northridge Academy 36
Century 32, Long Beach Cabrillo 14
Cerritos Valley Christian 54, Laguna Beach 33
Chaffey 44, Apple Valley 31
Chino Hills 50, Chino 48
Citrus Valley 41, Sultana 40
Corona 68, Elsinore 16
CSDR 70, Linfield Christian 38
Fillmore 51, Hueneme 8
Flintridge Prep 51, Harvard-Westlake 45
Glendora 74, Patriot 28
Hacienda Heights Wilson 70, Ramona 53
Hemet 38, Great Oak 31
Hesperia Christian 57, CIMSA 26
Indian Springs 40, Riverside Notre Dame 22
JSerra 70, San Clemente 51
Kaiser 46, Entrepreneur 6
La Habra 35, HMSA 27
La Puente 22, Edgewood 18
La Serna 50, Savanna 40
La Sierra 49, West Valley 43
Los Amigos 40, Saddleback 16
Marymount 47, Palm Springs 23
Mayfair 26, Norco 17
Mira Costa 63, Marlborough 48
Newbury Park 66, Moorpark 45
New Roads 26, SEED: LA 24
Northwood 29, Westminster La Quinta 24
Notre Dame Academy 59, Burbank Providence 22
NOVA Academy 67, Garden Grove Santiago 29
NSLA 25, Grove School 14
Oak Hills 58, Brea Olinda 18
Paloma Valley 63, Citrus Hill 39
Pasadena Poly 48, Keppel 38
Pinewood 61, Oxnard 31
Rancho Bernardo 50, Murrieta Mesa 35
Redlands 34, Rancho Verde 33
Riverside King 49, Riverside Poly 39
San Bernardino 51, Arroyo Valley 22
San Gabriel 33, Covina 22
Santa Ana Calvary Chapel 35, Capistrano Valley Christian 19
Santa Ana Foothill 41, Woodbridge 29
Santa Clara 30, Hillcrest Christian 20
Santa Clarita Christian 49, Grace 19
Santa Rosa Academy 55, SJDLCS 15
Saugus 57, Canyon Country Canyon 44
Silver Valley 74, AAE 22
South Hills 46, West Covina 42
St. Anthony 51, Rancho Cucamonga 49
St. Lucy’s 26, Southlands Christian 22
St. Margaret’s 49, Godinez 25
St. Pius X-St. Matthias Academy 61, Artesia 38
Sunny Hills 40, La Palma Kennedy 33
Temecula Prep 64, Lakeside 33
Trabuco Hills 71, Irvine University 6
Valencia 66, Hart 17
Viewpoint 46, Golden Valley 43
Villa Park 58, Orange Lutheran 34
Webb 29, Pomona Catholic 27
Western Christian 52, Arroyo 23
West Ranch 60, Castaic 23
Whitney 47, Compton Centennial 32
Whittier 35, Norwalk 25
Whittier Christian 55, Sierra Vista 26
Wiseburn Da Vinci 41, Torrance 38
Yucaipa 47, Aliso Niguel 46
INTERSECTIONAL
Alemany 57, Grant 33
Calabasas 55, Northridge Academy 36
Crescenta Valley 61, Granada Hills 49
Mater Dei 62, Salt Lake City (Utah) West 47