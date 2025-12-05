Advertisement
High School Sports

High school basketball: Friday’s boys’ and girls’ scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
FRIDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Angelou 61, Santee 40

Animo Pat Brown 49, AHSA 42

Animo Robinson 67, Hawkins 61

Animo Watts 46, Animo Bunche 21

Bernstein 72, Roybal 25

Downtown Magnets 80. San Fernando 72

Foshay 64, Middle College 58

Garfield 58, Torres 40

Granada Hills 73, Granada Hills Kennedy 24

Hollywood 53, Mendez 49

LA Hamilton 97, West Adams 38

Legacy 83, Elizabeth 40

Lincoln 58, Huntington Park 47

Manual Arts 57, Jefferson 48

Marquez 60, South East 31

Orthopaedic 63, Gertz-Ressler 32

Panorama 52, Sun Valley Magnet 46

RFK Community 58, Contreras 24

San Pedro 64, Rancho Dominguez 58

Stern 42, Collins Family 32

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 73, Portola 55

Anaheim 72, Pomona 24

Apple Valley 90, Big Bear 67

Aquinas 50, Summit 49

Baldwin Park 57, Santa Ana Valley 37

Banning 75, Nuview Bridge 22

Beaumont 66, Carter 53

Bell Gardens 66, Rosemead 41

Bishop Amat 77, Santa Monica Pacifica Christian 67

Bonita 72, Damien 47

Brea Olinda 64, Whittier Christian 36

California 69, Montclair 44

California Lutheran 78, Bethel Christian 24

Capistrano Valley Christian 81, Cathedral City 20

Century 35, Glenn 23

Chaffey 59, Perris 46

Citrus Hill 81, Coachella Valley 38

Coastal Academy 42, Westminster 22

Damien 68, Chino Hills 56

Del Sol 59, Providence 47

Downey 74, Cerritos 47

Edison 48, Long Beach Cabrillo 45

EF Academy 63, Animo City of Champions 52

El Modena 73, Loara 58

Esperanza 59, Servite 55

Etiwanda 65, Colony 60

Excelsior Charter 89, Lakeview Leadership 30

Flintridge Prep 64, CSDR 22

Foothill Tech 88, Hillcrest Christian 50

Great Oak 75, Linfield Christian 50

Hawthorne 63, Environmental Charter 31

Heritage 58, West Valley 50

Hesperia Christian 63, CIMSA 56

Hillcrest 70, Bloomington 35

Jurupa Valley 57, Pacific 47

Knight 62, Highland 36

La Habra 69, San Juan Hills 55

La Palma Kennedy 59, Oxford Academy 35

Long Beach Wilson 83, Orange 29

Los Altos 71, Hacienda Heights Wilson 23

Los Amigos 76, Torrance 72

Mesrobian 57, First Baptist 44

Mira Costa 102, Long Beach Jordan 62

Monrovia 51, Santa Fe 49

Moreno Valley 60, Nogales 28

Murrieta Valley 74, Arrowhead Christian 64

Newbury Park 72, Lompoc Cabrillo 40

Norwalk 61, Garden Grove 57

Oaks Christian 67, Santa Clara 38

Ontario Christian 55, Glendora 51

Orange Vista 78, San Jacinto 65

Palmdale 72, PACS 28

Palm Desert 78, Twentynine Palms 49

Paramount 76, Estancia 70

Pasadena Poly 48, South Hills 40

Quartz Hill 67, El Toro 51

Rancho Alamitos 53, Santa Ana 39

Redlands East Valley 64, Diamond Bar 57

Riverside Notre Dame 64, Arlington 58

Riverside King 65, Ramona 61

San Marino 45, Walnut 41

SEED: LA 67, New Roads 49

Sherman Oaks Notre Dame 76, Millikan 60

Sierra Vista 47, Fontana 45

Silverado 79, La Quinta 36

Silver Valley 81, AAE 53

South El Monte 54, El Rancho 37

Southlands Christian 59, NSLA 36

St. John Bosco 82. Los Alamitos 44

Temecula Prep 60, Lakeside 52

Temecula Valley 99, Rancho Cucamonga 93

Temescal Canyon 61, Entrepreneur 25

Thacher 58, Nipomo 36

Thousand Oaks 81, Camarillo 52

Trabuco Hills 62, Yorba Linda 45

Trinity Classical Academy 57, Villanova Prep 52

Upland 80, Grand Terrace 31

Valencia 79, Hart 60

Valley Christian 59, Windward 45

Vasquez 57, Paraclete 50

Vista Murrieta 56, Liberty 52

Westminster La Quinta 67, San Gorgonio 42

West Ranch 79, Castaic 59

INTERSECTIONAL

Alemany 61, Bakersfield 55

Arcadia 68, San Diego Francis Parker 66

Brawley 55, Shadow Hills 51

Clovis North 79, Santa Barbara 76

Crean Lutheran 61, Carlsbad 47

Goodyear (Ariz.) Millennium 68, JSerra 58

Granada Islamic School 51, Palo Alto KIPP Esperanza 47

Harbor Teacher 54, Vista Meridian 14

Hayden (Idaho) Christian Center 59, Lancaster Baptist 44

Horizon Prep 68, Cornerstone Christian 27

Mary Star of the Sea 80, Port of Los Angeles 31

Newport Beach Pacifica Christian 77, Stockton Weston Ranch 67

Nordhoff 54, Maricopa 29

Rancho Mirage 78, Holtville 43

Rolling Hills Prep 63, Las Vegas (Nev.) Democracy Prep Agassi 55

Seattle Roosevelt 50, Palm Springs 47

Schurr 76, Maywood Academy 34

St. Francis 74, San Jose Leigh 44

Vanden 66, Legacy Christian Academy 54

Warner 43, Desert Mirage 26

GIRLS

CITY SECTION

Animo De La Hoya 29, Monroe 10

Animo Watts 43, Animo Bunche 27

Diego Rivera 33, LA Roosevelt 26

Hawkins 54, Animo Robinson 24

LACES 55, Bell 29

Larchmont Charter 52, Horace Mann UCLA 9

LA Wilson 55, Torres 9

Santee 41, Angelou 23

South East 62, Marquez 29

Stern 38, Collins Family 6

Sun Valley Magnet 44, Panorama 37

Triumph Charter 56, Central City Value 12

Vaughn 30, AMIT 13

Verdugo Hills 60, San Fernando 34

SOUTHERN SECTION

Agoura 48, Simi Valley 23

Aliso Niguel 73, Redlands East Valley 64

Arrowhead Christian 66, Anza Hamilton 22

Beckman 49, Claremont 45

Bishop Diego 58, Carpinteria 47

Bonita 66, Avalon 21

Burbank 96, Mayfield 13

Cajon 39, Liberty 33

Calabasas 55, Northridge Academy 36

Century 32, Long Beach Cabrillo 14

Cerritos Valley Christian 54, Laguna Beach 33

Chaffey 44, Apple Valley 31

Chino Hills 50, Chino 48

Citrus Valley 41, Sultana 40

Corona 68, Elsinore 16

CSDR 70, Linfield Christian 38

Fillmore 51, Hueneme 8

Flintridge Prep 51, Harvard-Westlake 45

Glendora 74, Patriot 28

Hacienda Heights Wilson 70, Ramona 53

Hemet 38, Great Oak 31

Hesperia Christian 57, CIMSA 26

Indian Springs 40, Riverside Notre Dame 22

JSerra 70, San Clemente 51

Kaiser 46, Entrepreneur 6

La Habra 35, HMSA 27

La Puente 22, Edgewood 18

La Serna 50, Savanna 40

La Sierra 49, West Valley 43

Los Amigos 40, Saddleback 16

Marymount 47, Palm Springs 23

Mayfair 26, Norco 17

Mira Costa 63, Marlborough 48

Newbury Park 66, Moorpark 45

New Roads 26, SEED: LA 24

Northwood 29, Westminster La Quinta 24

Notre Dame Academy 59, Burbank Providence 22

NOVA Academy 67, Garden Grove Santiago 29

NSLA 25, Grove School 14

Oak Hills 58, Brea Olinda 18

Paloma Valley 63, Citrus Hill 39

Pasadena Poly 48, Keppel 38

Pinewood 61, Oxnard 31

Rancho Bernardo 50, Murrieta Mesa 35

Redlands 34, Rancho Verde 33

Riverside King 49, Riverside Poly 39

San Bernardino 51, Arroyo Valley 22

San Gabriel 33, Covina 22

Santa Ana Calvary Chapel 35, Capistrano Valley Christian 19

Santa Ana Foothill 41, Woodbridge 29

Santa Clara 30, Hillcrest Christian 20

Santa Clarita Christian 49, Grace 19

Santa Rosa Academy 55, SJDLCS 15

Saugus 57, Canyon Country Canyon 44

Silver Valley 74, AAE 22

South Hills 46, West Covina 42

St. Anthony 51, Rancho Cucamonga 49

St. Lucy’s 26, Southlands Christian 22

St. Margaret’s 49, Godinez 25

St. Pius X-St. Matthias Academy 61, Artesia 38

Sunny Hills 40, La Palma Kennedy 33

Temecula Prep 64, Lakeside 33

Trabuco Hills 71, Irvine University 6

Valencia 66, Hart 17

Viewpoint 46, Golden Valley 43

Villa Park 58, Orange Lutheran 34

Webb 29, Pomona Catholic 27

Western Christian 52, Arroyo 23

West Ranch 60, Castaic 23

Whitney 47, Compton Centennial 32

Whittier 35, Norwalk 25

Whittier Christian 55, Sierra Vista 26

Wiseburn Da Vinci 41, Torrance 38

Yucaipa 47, Aliso Niguel 46

INTERSECTIONAL

Alemany 57, Grant 33

Calabasas 55, Northridge Academy 36

Crescenta Valley 61, Granada Hills 49

Mater Dei 62, Salt Lake City (Utah) West 47

