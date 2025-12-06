High school basketball: Saturday’s boys’ and girls’ scores
BOYS
CITY SECTION
University Prep Value 66, Fulton 58
SOUTHERN SECTION
AGBU 62, St. Genevieve 58
Aliso Niguel 76, Bosco Tech 43
Aquinas 52, Upland 42
Baldwin Park 53, Southwestern Academy 30
Burbank Providence 51, Oak Park 36
Burbank Providence 53, YULA 40
Calabasas 89, Citrus Valley 47
Camarillo 70, Lompoc Cabrillo 46
Carter 71, Valley View 64
Cerritos Valley Christian 60, Lynwood 23
Chadwick 66, Cajon 54
Chaffey 70, Banning 49
Chaminade 68, Malibu 33
Charter Oak 67, Don Lugo 52
Chino Hills 80, Glendora 40
Compton 78, Burbank Burroughs 56
Corona Centennial 57, Crossroads 41
Corona del Mar 61, Tesoro 36
Corona Santiago 69, St. Anthony 66
Covina 51, Edgewood 31
Crean Lutheran 69, Village Christian 64
Crossroads Christian 66, United Christian Academy 44
Culver City 74, South Torrance 41
El Dorado 53, La Habra 52
El Modena 40, Norwalk 18
Etiwanda 57, Great Oak 54
La Canada 63, Marina 38
Lakeside 73, California Lutheran 60
La Quinta 55, Miller 47
Liberty 53, Temescal Canyon 48
Loara 59, Garden Grove 58
Los Altos 66, Los Amigos 51
Los Osos 48, Walnut 44
Loyola 72, St. Monica 49
Millikan 84, St. Pius X-St. Matthias Academy 66
Monrovia 62, Bassett 46
Newport Harbor 64, Sunny Hills 48
Nordhoff 54, Carpinteria 47
North Torrance 43, Cathedral 30
Palmdale Aerospace Academy 58, Avalon 37
Portola 79, Graden Grove Santiago 32
Quartz Hill 71, South El Monte 46
Rancho Alamitos 50, San Gorgonio 48
Rancho Bernardo 64, Brea Olinda 51
Rancho Cucamonga 80, Linfield Christian 45
Rancho Verde 72, Beaumont 55
Redondo Union 69, Crespi 45
Rim of the World 54, Bethel Christian 12
Riverside Prep 72, Entrepreneur 32
Royal 50, Calvary Baptist 41
San Clemente 79, Mission Viejo 55
San Marcos 78, Villa Park 54
San Marino 75, Ayala 65
Sierra Vista 52, Webb 46
Silverado 70, Citrus Hill 45
Silver Valley 58, Ridgecrest Burroughs 54
St. Bernard 62, Eastvale Roosevelt 58
St. Monica Academy 50, Loma Linda Academy 48
Thacher 85, Valley Christian Academy 53
Torrance 63, Hacienda Heights Wilson 42
Trabuco Hills 65, Capistrano Valley 46
Trinity Classical Academy 75, St. Monica 49
Troy 63, San Bernardino 55
Tustin 64, Godinez 57
Villanova Prep 58, Santa Barbara Providence 53
Warren 52, Beckman 49
Westminster La Quinta 74, Santa Ana 42
Woodbridge 68, San Juan Hills 57
Xavier Prep 62, Cathedral City 35
Yucaipa 79, Coachella Valley 10
INTERSECTIONAL
Forestville (MD) Bishop McNamara 57, Sierra Canyon 52
Capistrano Valley Christian 68, Holtville 32
Eisenhower 64, Eagle Rock 61
El Segundo 68, Gardena 49
Fillmore 67, Canoga Park 39
Fresno Bullard 75, Santa Barbara 71
Grace 50, Maricopa 21
Granada Islamic School 51, Apostles Lutheran 50
Harvard-Westlake 78, Francis Parker 61
Honolulu (HI) University Laboratory 55, Corona 49
LACES 78, Schurr 58
La Salle 71, Sylmar 58
Las Vegas (NV) Democracy Prep Agassi 73, Mayfair 71
Legacy Christian Academy 86, Weston Ranch 53
Newport Beach Pacifica Christian 67, Destiny Christian Academy 63
Oaks Christian 74, El Camino Real 64
Sanger 57, Oxnard Pacifica 52
Santa Margarita 71, Hyattsville (MD) DeMatha 54
Shadow Hills 61, Central 44
St. Bonaventure 75, Maywood Academy 27
St. Francis Henderson (NV) Liberty 43
Taft 65, Laguna Hills 55
Windward 71, San Jose Lynbrook 63
GIRLS
CITY SECTION
Vaughn 34, AMIT 21
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 56, Ramona 48
Arrowhead Christian 59, SJDLCS 0
Beckman 57, Orange Lutheran 44
Beverly Hills 37, Glenn 13
Burbank 74, Burbank Providence 12
Camarillo 64, Santa Paula 22
Carpinteria 63, Simi Valley 46
Compton 59, Santa Ana 45
Corona Santiago 37, Savanna 35
Costa Mesa 52, Laguna Beach 45
Foothill Tech 44, Santa Maria 37
Foothill Tech 43, Valley Christian Academy 29
Frontier 51, Lancaster 49
Golden Valley 38, Fillmore 20
Keppel 53, Heritage Christian 36
La Canada 74, Leuzinger 68
Lakeside 52, California Lutheran 20
La Salle 46, Crescenta Valley 41
Murrieta Mesa 74, Fallbrook 40
Newbury Park 46, Santa Monica 38
Oak Park 59, Sage Hill 56
Oaks Christian 57, Sherman Oaks Notre Dame 48
Ontario Christian 86, JSerra 58
Orange 43, Sierra Vista 35
Palmdale Aerospace Academy 52, Immanuel Christian 12
Palos Verdes 64, La Serna 35
Paraclete 61, St. Bernard 37
Royal 53, Magnolia 29
Royal 51, Hueneme 16
San Marcos 50, Lompoc 35
Santa Ana Foothill 46, Garden Grove 28
Santa Ana Valley 44, Avalon 31
Santa Fe 56, El Rancho 36
Santa Margarita 51, Villa Park 48
Santa Ynez 60, Newport Harbor 34
Shadow Hills 49, Brea Olinda 34
Silverado 61, Patriot 44
Southlands Christian 39, Webb 15
St. Bonaventure 48, Burbank Burroughs 44
St. Lucy’s 46, St. Monica Academy 24
St. Margaret’s 54, Long Beach Jordan 50
Sunny Hills 47, Whittier 34
Temecula Prep 59, Santa Rosa Academy 33
Tesoro 53, Fountain Valley 42
Torrance 36, Huntington Beach 27
Ventura 67, Brentwood 62
West Torrance 54, Bishop Montgomery 35
Whittier Christian 37, Fullerton 28
YULA 39, Holy Martyrs Armenian 35
INTERSECTIONAL
Cleveland 54, San Marino 24
Granada Hills 56, El Dorado 36
Pasadena Poly 42, Arleta 39
Santa Paula 29, Tollhouse Sierra 27
Valley Christian Academy 38, Farmersville 36
Viewpoint 58, Verdugo Hills 43
Warren 58, Narbonne 15