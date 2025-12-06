Advertisement
High School Sports

High school basketball: Saturday’s boys’ and girls’ scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

BOYS

CITY SECTION

University Prep Value 66, Fulton 58

SOUTHERN SECTION

AGBU 62, St. Genevieve 58

Aliso Niguel 76, Bosco Tech 43

Aquinas 52, Upland 42

Baldwin Park 53, Southwestern Academy 30

Burbank Providence 51, Oak Park 36

Burbank Providence 53, YULA 40

Calabasas 89, Citrus Valley 47

Camarillo 70, Lompoc Cabrillo 46

Carter 71, Valley View 64

Cerritos Valley Christian 60, Lynwood 23

Chadwick 66, Cajon 54

Chaffey 70, Banning 49

Chaminade 68, Malibu 33

Charter Oak 67, Don Lugo 52

Chino Hills 80, Glendora 40

Compton 78, Burbank Burroughs 56

Corona Centennial 57, Crossroads 41

Corona del Mar 61, Tesoro 36

Corona Santiago 69, St. Anthony 66

Covina 51, Edgewood 31

Crean Lutheran 69, Village Christian 64

Crossroads Christian 66, United Christian Academy 44

Culver City 74, South Torrance 41

El Dorado 53, La Habra 52

El Modena 40, Norwalk 18

Etiwanda 57, Great Oak 54

La Canada 63, Marina 38

Lakeside 73, California Lutheran 60

La Quinta 55, Miller 47

Liberty 53, Temescal Canyon 48

Loara 59, Garden Grove 58

Los Altos 66, Los Amigos 51

Los Osos 48, Walnut 44

Loyola 72, St. Monica 49

Millikan 84, St. Pius X-St. Matthias Academy 66

Monrovia 62, Bassett 46

Newport Harbor 64, Sunny Hills 48

Nordhoff 54, Carpinteria 47

North Torrance 43, Cathedral 30

Palmdale Aerospace Academy 58, Avalon 37

Portola 79, Graden Grove Santiago 32

Quartz Hill 71, South El Monte 46

Rancho Alamitos 50, San Gorgonio 48

Rancho Bernardo 64, Brea Olinda 51

Rancho Cucamonga 80, Linfield Christian 45

Rancho Verde 72, Beaumont 55

Redondo Union 69, Crespi 45

Rim of the World 54, Bethel Christian 12

Riverside Prep 72, Entrepreneur 32

Royal 50, Calvary Baptist 41

San Clemente 79, Mission Viejo 55

San Marcos 78, Villa Park 54

San Marino 75, Ayala 65

Sierra Vista 52, Webb 46

Silverado 70, Citrus Hill 45

Silver Valley 58, Ridgecrest Burroughs 54

St. Bernard 62, Eastvale Roosevelt 58

St. Monica Academy 50, Loma Linda Academy 48

Thacher 85, Valley Christian Academy 53

Torrance 63, Hacienda Heights Wilson 42

Trabuco Hills 65, Capistrano Valley 46

Trinity Classical Academy 75, St. Monica 49

Troy 63, San Bernardino 55

Tustin 64, Godinez 57

Villanova Prep 58, Santa Barbara Providence 53

Warren 52, Beckman 49

Westminster La Quinta 74, Santa Ana 42

Woodbridge 68, San Juan Hills 57

Xavier Prep 62, Cathedral City 35

Yucaipa 79, Coachella Valley 10

INTERSECTIONAL

Forestville (MD) Bishop McNamara 57, Sierra Canyon 52

Capistrano Valley Christian 68, Holtville 32

Eisenhower 64, Eagle Rock 61

El Segundo 68, Gardena 49

Fillmore 67, Canoga Park 39

Fresno Bullard 75, Santa Barbara 71

Grace 50, Maricopa 21

Granada Islamic School 51, Apostles Lutheran 50

Harvard-Westlake 78, Francis Parker 61

Honolulu (HI) University Laboratory 55, Corona 49

LACES 78, Schurr 58

La Salle 71, Sylmar 58

Las Vegas (NV) Democracy Prep Agassi 73, Mayfair 71

Legacy Christian Academy 86, Weston Ranch 53

Newport Beach Pacifica Christian 67, Destiny Christian Academy 63

Oaks Christian 74, El Camino Real 64

Rancho Bernardo 64, Brea Olinda 51

Sanger 57, Oxnard Pacifica 52

Santa Margarita 71, Hyattsville (MD) DeMatha 54

Shadow Hills 61, Central 44

St. Bonaventure 75, Maywood Academy 27

St. Francis Henderson (NV) Liberty 43

Taft 65, Laguna Hills 55

Windward 71, San Jose Lynbrook 63

GIRLS

CITY SECTION

Vaughn 34, AMIT 21

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 56, Ramona 48

Arrowhead Christian 59, SJDLCS 0

Beckman 57, Orange Lutheran 44

Beverly Hills 37, Glenn 13

Burbank 74, Burbank Providence 12

Camarillo 64, Santa Paula 22

Carpinteria 63, Simi Valley 46

Compton 59, Santa Ana 45

Corona Santiago 37, Savanna 35

Costa Mesa 52, Laguna Beach 45

Foothill Tech 44, Santa Maria 37

Foothill Tech 43, Valley Christian Academy 29

Frontier 51, Lancaster 49

Golden Valley 38, Fillmore 20

Keppel 53, Heritage Christian 36

La Canada 74, Leuzinger 68

Lakeside 52, California Lutheran 20

La Salle 46, Crescenta Valley 41

Murrieta Mesa 74, Fallbrook 40

Newbury Park 46, Santa Monica 38

Oak Park 59, Sage Hill 56

Oaks Christian 57, Sherman Oaks Notre Dame 48

Ontario Christian 86, JSerra 58

Orange 43, Sierra Vista 35

Palmdale Aerospace Academy 52, Immanuel Christian 12

Palos Verdes 64, La Serna 35

Paraclete 61, St. Bernard 37

Royal 53, Magnolia 29

Royal 51, Hueneme 16

San Marcos 50, Lompoc 35

Santa Ana Foothill 46, Garden Grove 28

Santa Ana Valley 44, Avalon 31

Santa Fe 56, El Rancho 36

Santa Margarita 51, Villa Park 48

Santa Ynez 60, Newport Harbor 34

Shadow Hills 49, Brea Olinda 34

Silverado 61, Patriot 44

Southlands Christian 39, Webb 15

St. Bonaventure 48, Burbank Burroughs 44

St. Lucy’s 46, St. Monica Academy 24

St. Margaret’s 54, Long Beach Jordan 50

Sunny Hills 47, Whittier 34

Temecula Prep 59, Santa Rosa Academy 33

Tesoro 53, Fountain Valley 42

Torrance 36, Huntington Beach 27

Ventura 67, Brentwood 62

West Torrance 54, Bishop Montgomery 35

Whittier Christian 37, Fullerton 28

YULA 39, Holy Martyrs Armenian 35

INTERSECTIONAL

Cleveland 54, San Marino 24

Granada Hills 56, El Dorado 36

Pasadena Poly 42, Arleta 39

Santa Paula 29, Tollhouse Sierra 27

Valley Christian Academy 38, Farmersville 36

Viewpoint 58, Verdugo Hills 43

Warren 58, Narbonne 15

