High School Sports

High school basketball: Monday’s boys’ and girls’ scores

By Los Angeles Times staff
MONDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Arleta 67, Sherman Oaks CES 61

Canoga Park 55, Fulton 28

Downtown Magnets 49, USC-MAE 38

Dymally 37, TEACH Tech Charter 33

Garfield 46, Bell 23

Huntington Park 50, Legacy 36

Jefferson 67, Torres 48

L.A. Roosevelt 47, South East 36

L.A. University 87, RFK Community 47

L.A. Wilson 90, Maywood Academy 43

MSAR 55, Panorama 50

Port of Los Angeles 43, New Designs University Park 38

Sun Valley Magnet 64, Bert Corona Charter 32

Sylmar 93, San Fernando 84

Triumph Charter 49, East Valley 33

VAAS 51, Central City Value 49

Valor Academy 65, Lakeview Charter 21

West Adams 82, Elizabeth 39

Wilmington Banning 48, View Park 38

SOUTHERN SECTION

Arroyo 49, Baldwin Park 39

Barstow 69, Serrano 43

Bellflower 64, Mesrobian 17

Buena Park 54, Cerritos 52

Canyon Country Canyon 86, Colony 57

Etiwanda 71, Quartz Hill 48

Garden Grove Santiago 63, Magnolia 36

Garey 69, Pomona 34

Glenn 35, Samueli Academy 31

Godinez 63, Tustin 60

Great Oak 78, Sage Hill 34

Grove School 71, Public Safety Academy 55

Hacienda Heights Wilson 57, Patriot 43

Hemet 83, Twentynine Palms 38

Heritage 82, Pacific 55

Heritage Christian 62, La Serna 44

Hesperia Christian 67, Cornerstone Christian 36

La Mirada 73, Wiseburn Da Vinci 62

Legacy Christian Academy 62, Moorpark 53

Long Beach Wilson 75, Dominguez 71

Montclair 58, Temple City 57

Montebello 49, Flintridge Prep 47

Murrieta Mesa 74, Rancho Bernardo 67

Newport Harbor 71, California 51

Orange Vista 78, Grand Terrace 42

Orcutt Academy 69, Valley Christian Academy 37

Paraclete 62, Palmdale 59

Pasadena Poly 61, EF Academy 27

Rancho Christian 71, Paloma Valley 30

Rancho Cucamonga 54, Long Beach Poly 53

Rancho Verde 71, Orange Lutheran 67

Riverside Notre Dame 84, Mesa Grande Academy 23

Rosemead 53, Hawthorne 30

Saddleback 68, Santa Ana Valley 41

San Jacinto Valley Academy 89, River Springs 7

Santa Fe 63, California Lutheran 53

Sierra Vista 78, Jurupa Valley 43

Simi Valley 101, Hueneme 43

South Hills 48, Edgewood 44

St. John Bosco 89, Palos Verdes 56

St. Pius X-St. Matthias Academy 69, Long Beach Cabrillo 49

Tahquitz 54, Colton 29

Tarbut V’ Torah 63, Vista Meridian 24

Temescal Canyon 53, Valley View 50

Valley Torah 80, Lancaster Baptist 49

Valley Torah 79, Desert Christian 59

Vista del Lago 46, Kaiser 40

INTERSECTIONAL

Animo City of Champions 66, Animo Venice 61

Buckley 86, Van Nuys 43

Chaminade 67, El Camino Real 66

Hoover 67, North Hollywood 64

Westlake 66, LA Marshall 37

Windward 80, Palisades 60

GIRLS

CITY SECTION

Bernstein 36, Diego Rivera 27

Community Charter 56, Horace Mann UCLA 22

Crenshaw 37, Marquez 20

East College Prep 31, SEED: L.A. 28

L.A. Hamilton 89, Verdugo Hills 47

L.A. Wilson 50, Maywood Academy 19

Legacy 30, Huntington Park 28

Lincoln 46, Torres 40

Northridge Academy 63, VAAS 5

Panorama 53, MSAR 15

Sherman Oaks CES 65, East Valley 10

Sotomayor 41, Jefferson 23

South East 64, LA Roosevelt 15

South Gate 40, Lakeview Charter 24

USC-MAE 47, Downtown Magnets 3

Vaughn 45, Fulton 19

West Adams 54, Elizabeth 8

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 51, Northwood 36

Bolsa Grande 44, Santa Ana Calvary Chapel 28

California Military Institute 51, United Christian Academy 15

Camarillo 71, Oxnard Pacifica 15

Campbell Hall 57, Alemany 53

Capistrano Valley Christian 43, Newport Christian 10

Carpinteria 53, Magnolia 40

Citrus Valley 54, Victor Valley 50

Colton 38, Bloomington 18

Corona 54, Beaumont 50

Covina 37, Eisenhower 28

Cypress 50, La Palma Kennedy 44

Esperanza 61, Fountain Valley 53

Fontana 48, Chaffey 24

Glendora 78, Riverside North 21

Heritage 54, Hillcrest 39

La Canada 42, Corona Santiago 38

La Serna 70, Workman 4

Loma Linda Academy 38, Vista del Lago 18

Long Beach Jordan 53, Savanna 51

Los Alamitos 60, Heritage Christian 27

Los Altos 54, Chino Hills 50

Lynwood 52, Crescenta Valley 43

Marina 47, El Toro 44

Monrovia 31, San Gabriel 29

Montclair 46, Rim of the World 18

Ontario 39, Colony 33

Ramona Convent 38, Webb 24

Rialto 84, Segerstrom 41

Riverside Notre Dame 62, Mesa Grande Academy 34

Riverside Prep 35, Sultana 27

San Jacinto 43, Cajon 36

San Jacinto Valley Academy 67, River Springs 8

Santa Ana 58, NOVA Academy 25

Santa Clarita Christian 44, PACS 24

St. Margaret’s 63, Placentia Valencia 42

St. Monica 57, YULA 44

Tesoro 64, Dana Hills 10

Trabuco Hills 65, Garden Grove Pacifica 6

Trinity Classical Academy 55, Culver City 40

Twentynine Palms 55, Hemet 36

Viewpoint 43, Notre Dame Academy 42

Vistamar 38, CAMS 18

Warren 56, Silverado 50

West Valley 38, Anza Hamilton 35

Wiseburn Da Vinci 54, Westminster 23

INTERSECTIONAL

Cantwell-Sacred Heart 52, Narbonne 44

Compton 81, Dorsey 7

Compton Centennial 44, LA Jordan 16

Dominguez 50, Rancho Dominguez 21

King/Drew 55, Sherman Oaks Notre Dame 49

Lawndale 56, LACES 43

Taft 45, Calabasas 42

Venice 64, Gahr 26

Wilmington Banning 69, Firebaugh 3
