High school basketball: Monday’s boys’ and girls’ scores
MONDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Arleta 67, Sherman Oaks CES 61
Canoga Park 55, Fulton 28
Downtown Magnets 49, USC-MAE 38
Dymally 37, TEACH Tech Charter 33
Garfield 46, Bell 23
Huntington Park 50, Legacy 36
Jefferson 67, Torres 48
L.A. Roosevelt 47, South East 36
L.A. University 87, RFK Community 47
L.A. Wilson 90, Maywood Academy 43
MSAR 55, Panorama 50
Port of Los Angeles 43, New Designs University Park 38
Sun Valley Magnet 64, Bert Corona Charter 32
Sylmar 93, San Fernando 84
Triumph Charter 49, East Valley 33
VAAS 51, Central City Value 49
Valor Academy 65, Lakeview Charter 21
West Adams 82, Elizabeth 39
Wilmington Banning 48, View Park 38
SOUTHERN SECTION
Arroyo 49, Baldwin Park 39
Barstow 69, Serrano 43
Bellflower 64, Mesrobian 17
Buena Park 54, Cerritos 52
Canyon Country Canyon 86, Colony 57
Etiwanda 71, Quartz Hill 48
Garden Grove Santiago 63, Magnolia 36
Garey 69, Pomona 34
Glenn 35, Samueli Academy 31
Godinez 63, Tustin 60
Great Oak 78, Sage Hill 34
Grove School 71, Public Safety Academy 55
Hacienda Heights Wilson 57, Patriot 43
Hemet 83, Twentynine Palms 38
Heritage 82, Pacific 55
Heritage Christian 62, La Serna 44
Hesperia Christian 67, Cornerstone Christian 36
La Mirada 73, Wiseburn Da Vinci 62
Legacy Christian Academy 62, Moorpark 53
Long Beach Wilson 75, Dominguez 71
Montclair 58, Temple City 57
Montebello 49, Flintridge Prep 47
Murrieta Mesa 74, Rancho Bernardo 67
Newport Harbor 71, California 51
Orange Vista 78, Grand Terrace 42
Orcutt Academy 69, Valley Christian Academy 37
Paraclete 62, Palmdale 59
Pasadena Poly 61, EF Academy 27
Rancho Christian 71, Paloma Valley 30
Rancho Cucamonga 54, Long Beach Poly 53
Rancho Verde 71, Orange Lutheran 67
Riverside Notre Dame 84, Mesa Grande Academy 23
Rosemead 53, Hawthorne 30
Saddleback 68, Santa Ana Valley 41
San Jacinto Valley Academy 89, River Springs 7
Santa Fe 63, California Lutheran 53
Sierra Vista 78, Jurupa Valley 43
Simi Valley 101, Hueneme 43
South Hills 48, Edgewood 44
St. John Bosco 89, Palos Verdes 56
St. Pius X-St. Matthias Academy 69, Long Beach Cabrillo 49
Tahquitz 54, Colton 29
Tarbut V’ Torah 63, Vista Meridian 24
Temescal Canyon 53, Valley View 50
Valley Torah 80, Lancaster Baptist 49
Valley Torah 79, Desert Christian 59
Vista del Lago 46, Kaiser 40
INTERSECTIONAL
Animo City of Champions 66, Animo Venice 61
Buckley 86, Van Nuys 43
Chaminade 67, El Camino Real 66
Hoover 67, North Hollywood 64
Westlake 66, LA Marshall 37
Windward 80, Palisades 60
GIRLS
CITY SECTION
Bernstein 36, Diego Rivera 27
Community Charter 56, Horace Mann UCLA 22
Crenshaw 37, Marquez 20
East College Prep 31, SEED: L.A. 28
L.A. Hamilton 89, Verdugo Hills 47
L.A. Wilson 50, Maywood Academy 19
Legacy 30, Huntington Park 28
Lincoln 46, Torres 40
Northridge Academy 63, VAAS 5
Panorama 53, MSAR 15
Sherman Oaks CES 65, East Valley 10
Sotomayor 41, Jefferson 23
South East 64, LA Roosevelt 15
South Gate 40, Lakeview Charter 24
USC-MAE 47, Downtown Magnets 3
Vaughn 45, Fulton 19
West Adams 54, Elizabeth 8
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 51, Northwood 36
Bolsa Grande 44, Santa Ana Calvary Chapel 28
California Military Institute 51, United Christian Academy 15
Camarillo 71, Oxnard Pacifica 15
Campbell Hall 57, Alemany 53
Capistrano Valley Christian 43, Newport Christian 10
Carpinteria 53, Magnolia 40
Citrus Valley 54, Victor Valley 50
Colton 38, Bloomington 18
Corona 54, Beaumont 50
Covina 37, Eisenhower 28
Cypress 50, La Palma Kennedy 44
Esperanza 61, Fountain Valley 53
Fontana 48, Chaffey 24
Glendora 78, Riverside North 21
Heritage 54, Hillcrest 39
La Canada 42, Corona Santiago 38
La Serna 70, Workman 4
Loma Linda Academy 38, Vista del Lago 18
Long Beach Jordan 53, Savanna 51
Los Alamitos 60, Heritage Christian 27
Los Altos 54, Chino Hills 50
Lynwood 52, Crescenta Valley 43
Marina 47, El Toro 44
Monrovia 31, San Gabriel 29
Montclair 46, Rim of the World 18
Ontario 39, Colony 33
Ramona Convent 38, Webb 24
Rialto 84, Segerstrom 41
Riverside Notre Dame 62, Mesa Grande Academy 34
Riverside Prep 35, Sultana 27
San Jacinto 43, Cajon 36
San Jacinto Valley Academy 67, River Springs 8
Santa Ana 58, NOVA Academy 25
Santa Clarita Christian 44, PACS 24
St. Margaret’s 63, Placentia Valencia 42
St. Monica 57, YULA 44
Tesoro 64, Dana Hills 10
Trabuco Hills 65, Garden Grove Pacifica 6
Trinity Classical Academy 55, Culver City 40
Twentynine Palms 55, Hemet 36
Viewpoint 43, Notre Dame Academy 42
Vistamar 38, CAMS 18
Warren 56, Silverado 50
West Valley 38, Anza Hamilton 35
Wiseburn Da Vinci 54, Westminster 23
INTERSECTIONAL
Cantwell-Sacred Heart 52, Narbonne 44
Compton 81, Dorsey 7
Compton Centennial 44, LA Jordan 16
Dominguez 50, Rancho Dominguez 21
King/Drew 55, Sherman Oaks Notre Dame 49
Lawndale 56, LACES 43
Taft 45, Calabasas 42
Venice 64, Gahr 26
Wilmington Banning 69, Firebaugh 3