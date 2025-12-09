High school basketball: Tuesday’s boys’ and girls’ scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
HIGH SCHOOL BASKETBALL
TUESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Animo Venice 63, Burton 15
Animo Watts 46, New Designs Watts 30
CALS Early College 52, Alliance Levine 30
Canoga Park 52, Vaughn 36
East Valley 50, Central City Value 40
Sotomayor 58, Rise Kohyang 35
WISH Academy 72, Animo Pat Brown 21
SOUTHERN SECTION
Agoura 47, Royal 42
Alta Loma 52, Claremont 46
Ambassador 51, Compton Early College 18
Animo Leadership 59, Summit View West 44
Artesia 76, Tarbut V’ Torah 68
Ayala 77, Don Lugo 64
Beckman 56, Godinez 50
Bishop Amat 70, Charter Oak 44
Bishop Diego 60, Cate 27
California 81, Ocean View 48
Camarillo 89, Hillcrest Christian 42
Capistrano Valley Christian 61, Santa Ana Calvary Chapel
Cerritos Valley Christian 57, Oxford Academy 53
Chaffey 57, Colton 39
Corona 65, Yucaipa 48
Corona del Mar 83, Villa Park 59
Corona Santiago 68, Riverside North 39
Cypress 75, Quartz Hill 54
Dana Hills 38, Western 32
Desert Chapel 69, Palm Valley 19
Desert Christian Academy 53, San Jacinto Valley Academy 42
Esperanza 63, Peninsula 51
Fairmont Prep 70, Palos Verdes 55
Fillmore 61, Channel Islands 56
Fountain Valley 70, Los Altos 47
Hesperia 60, Saddleback 59
Huntington Beach 74, Westminster 16
Indian Springs 57, Adelanto 47
La Serna 42, Aquinas 39
Legacy Christian Academy 79, Buckley 55
Linfield Christian 66, Perris 56
Lucerne Valley 55, Trona 29
Monrovia 68, El Monte 22
Moreno Valley 81, Twentynine Palms 54
Mountain View 61, Azusa 43
Newport Harbor 73, Placentia Valencia 55
Norte Vista 85, Colony 74
Norwalk 46, Samueli Academy 32
Oakwood 78, de Toledo 31
Ontario 56, San Gorgonio 14
Ontario Christian 62, San Dimas 39
Orange 56, Sunny Hills 48
Orange Lutheran 92, Sonora 83
Packinghouse Christian 66, Crossroads Christian 53
Palm Desert 81, Redlands 49
Palm Springs 52, Rialto 46
Pioneer 74, Rosemead 36
Ramona 79, Bloomington 55
Redlands East Valley 69, Canyon Springs 56
Rim of the World 64, Pacific 61
San Bernardino 92, Arroyo Valley 58
Santa Fe 56, Mesrobian 15
Saugus 54, Valencia 50
Servite 62, Trabuco Hills 37
Shadow Hills 59, Norco 42
Sherman Oaks Notre Dame 90, Village Christian 49
South Torrance 52, Valley View 49
Summit Leadership Academy 79, Lakeview Leadership 59
Tahquitz 46, Rubidoux 40
Tesoro 75, Northwood 45
Temecula Prep 70, Santa Rosa Academy 58
Temple City 53, Patriot 28
Torrance 61, Santa Monica 54
Ventura 66, Buena 57
INTERSECTIONAL
Brio College Prep 48, Southwestern Academy 45
Moorpark 74, LA Marshall 59
Oaks Christian 67, Oak Park 31
Rancho Cucamonga 72, Rancho Dominguez 62
Rolling Hills Prep 83, LA Hamilton 49
GIRLS
CITY SECTION
Animo Venice 45, Burton 3
Animo Watts 55, New Designs Watts 7
Sotomayor 41, Rise Kohyang 7
SOUTHERN SECTION
Anaheim Canyon 53, Godinez 46
Arroyo Valley 35, Rim of the World 20
Azusa 41, Mountain View 28
California Military Institute 52, SJDLCS 13
Calvary Baptist 58, Muir 22
Campbell Hall 59, YULA 37
Canyon Country Canyon 56, West Ranch 33
Carter 45, Jurupa Valley 31
CIMSA 46, University Prep 38
Costa Mesa 49, Saddleback 23
Crescenta Valley 69, Hoover 15
CSDR 47, Hillcrest 33
Dos Pueblos 50, Oxnard 41
Downey 58, Alta Loma 26
El Modena 56, Dana Hills 34
Esperanza 61, Cypress 35
Excelsior Charter 64, Downey Calvary Chapel 15
Glendora 68, Woodcrest Christian 23
Highland 43, Littlerock 18
Indian Springs 52, Adelanto 51
Knight 89, Palmdale 29
Laguna Beach 62, Magnolia 21
La Quinta 37, Indio 12
La Serna 62, Diamond Bar 21
Loara 54, Tustin 36
Los Altos 54, Corona del Mar 48
Los Amigos 37, Santa Ana Valley 28
Los Osos 58, Summit 35
Lucerne Valley 47, Trona 15
Marlborough 61, Windward 54
Mary Star of the Sea 45, San Gabriel Mission 22
Mira Costa 66, Heritage Christian 29
Mission Viejo 32, Western 27
Monrovia 36, Burbank Providence 25
Murrieta Valley 55, Hemet 39
Northwood 38, Garden Grove 32
Oaks Christian 69, Moorpark 16
Ocean View 29, Bell Gardens 24
Palm Desert 52, Twentynine Palms 42
Palm Springs 53, Cathedral City 7
Paloma Vallet 71, Rancho Mirage 13
Pasadena Poly 48, Chadwick 32
Paramount 58, Hesperia 49
Pilibos 63, La Habra 56
Quartz Hill 51, Lancaster 50
Rancho Cucamonga 69, Irvine University 7
Riverside Notre Dame 50, Pacific 24
Rosary Academy 72, Westminster 15
San Jacinto Valley Academy 53, Desert Christian Academy 46
Santa Ana Foothill 50, Irvine 35
Shalhevet 56, Notre Dame Academy 38
South Hills 39, Chino Hills 36
St. Anthony 85, Mayfair 12
St. Bernard 64, Pomona Catholic 15
St. Monica Academy 58, Palmdale Aerospace Academy 51
Sultana 41, Jurupa Hills 21
Valencia 77, Saugus 36
Village Christian 50, Hart 35
Walnut 48, Maranatha 38
Western Christian 43, La Mirada 25
Whittier 39, Cerritos Valley Christian 34
Whittier Christian 59, Arrowhead Christian 46
Woodbridge 33, Rancho Alamitos 30
INTERSECTIONAL
Anza Hamilton 33, Borrego Springs 10
Birmingham 47, Corona Santiago 36
Brio College Prep 33, Southwestern Academy 20
Granada Hills 55, Trinity Classical Academy 52