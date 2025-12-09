Advertisement
High School Sports

High school basketball: Tuesday’s boys’ and girls’ scores

Basketballs on a court.
(Ethan Miller / Getty Images)
By Los Angeles Times Staff
HIGH SCHOOL BASKETBALL

TUESDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Animo Venice 63, Burton 15

Animo Watts 46, New Designs Watts 30

CALS Early College 52, Alliance Levine 30

Canoga Park 52, Vaughn 36

East Valley 50, Central City Value 40

Sotomayor 58, Rise Kohyang 35

WISH Academy 72, Animo Pat Brown 21

SOUTHERN SECTION

Agoura 47, Royal 42

Alta Loma 52, Claremont 46

Ambassador 51, Compton Early College 18

Animo Leadership 59, Summit View West 44

Artesia 76, Tarbut V’ Torah 68

Ayala 77, Don Lugo 64

Beckman 56, Godinez 50

Bishop Amat 70, Charter Oak 44

Bishop Diego 60, Cate 27

California 81, Ocean View 48

Camarillo 89, Hillcrest Christian 42

Capistrano Valley Christian 61, Santa Ana Calvary Chapel

Cerritos Valley Christian 57, Oxford Academy 53

Chaffey 57, Colton 39

Corona 65, Yucaipa 48

Corona del Mar 83, Villa Park 59

Corona Santiago 68, Riverside North 39

Cypress 75, Quartz Hill 54

Dana Hills 38, Western 32

Desert Chapel 69, Palm Valley 19

Desert Christian Academy 53, San Jacinto Valley Academy 42

Esperanza 63, Peninsula 51

Fairmont Prep 70, Palos Verdes 55

Fillmore 61, Channel Islands 56

Fountain Valley 70, Los Altos 47

Hesperia 60, Saddleback 59

Huntington Beach 74, Westminster 16

Indian Springs 57, Adelanto 47

La Serna 42, Aquinas 39

Legacy Christian Academy 79, Buckley 55

Linfield Christian 66, Perris 56

Lucerne Valley 55, Trona 29

Monrovia 68, El Monte 22

Moreno Valley 81, Twentynine Palms 54

Mountain View 61, Azusa 43

Newport Harbor 73, Placentia Valencia 55

Norte Vista 85, Colony 74

Norwalk 46, Samueli Academy 32

Oakwood 78, de Toledo 31

Ontario 56, San Gorgonio 14

Ontario Christian 62, San Dimas 39

Orange 56, Sunny Hills 48

Orange Lutheran 92, Sonora 83

Packinghouse Christian 66, Crossroads Christian 53

Palm Desert 81, Redlands 49

Palm Springs 52, Rialto 46

Pioneer 74, Rosemead 36

Ramona 79, Bloomington 55

Redlands East Valley 69, Canyon Springs 56

Rim of the World 64, Pacific 61

San Bernardino 92, Arroyo Valley 58

Santa Fe 56, Mesrobian 15

Saugus 54, Valencia 50

Servite 62, Trabuco Hills 37

Shadow Hills 59, Norco 42

Sherman Oaks Notre Dame 90, Village Christian 49

South Torrance 52, Valley View 49

Summit Leadership Academy 79, Lakeview Leadership 59

Tahquitz 46, Rubidoux 40

Tesoro 75, Northwood 45

Temecula Prep 70, Santa Rosa Academy 58

Temple City 53, Patriot 28

Torrance 61, Santa Monica 54

Ventura 66, Buena 57

INTERSECTIONAL

Brio College Prep 48, Southwestern Academy 45

Moorpark 74, LA Marshall 59

Oaks Christian 67, Oak Park 31

Rancho Cucamonga 72, Rancho Dominguez 62

Rolling Hills Prep 83, LA Hamilton 49

GIRLS

CITY SECTION

Animo Venice 45, Burton 3

Animo Watts 55, New Designs Watts 7

Sotomayor 41, Rise Kohyang 7

SOUTHERN SECTION

Anaheim Canyon 53, Godinez 46

Arroyo Valley 35, Rim of the World 20

Azusa 41, Mountain View 28

California Military Institute 52, SJDLCS 13

Calvary Baptist 58, Muir 22

Campbell Hall 59, YULA 37

Canyon Country Canyon 56, West Ranch 33

Carter 45, Jurupa Valley 31

CIMSA 46, University Prep 38

Costa Mesa 49, Saddleback 23

Crescenta Valley 69, Hoover 15

CSDR 47, Hillcrest 33

Dos Pueblos 50, Oxnard 41

Downey 58, Alta Loma 26

El Modena 56, Dana Hills 34

Esperanza 61, Cypress 35

Excelsior Charter 64, Downey Calvary Chapel 15

Glendora 68, Woodcrest Christian 23

Highland 43, Littlerock 18

Indian Springs 52, Adelanto 51

Knight 89, Palmdale 29

Laguna Beach 62, Magnolia 21

La Quinta 37, Indio 12

La Serna 62, Diamond Bar 21

Loara 54, Tustin 36

Los Altos 54, Corona del Mar 48

Los Amigos 37, Santa Ana Valley 28

Los Osos 58, Summit 35

Lucerne Valley 47, Trona 15

Marlborough 61, Windward 54

Mary Star of the Sea 45, San Gabriel Mission 22

Mira Costa 66, Heritage Christian 29

Mission Viejo 32, Western 27

Monrovia 36, Burbank Providence 25

Murrieta Valley 55, Hemet 39

Northwood 38, Garden Grove 32

Oaks Christian 69, Moorpark 16

Ocean View 29, Bell Gardens 24

Palm Desert 52, Twentynine Palms 42

Palm Springs 53, Cathedral City 7

Paloma Vallet 71, Rancho Mirage 13

Pasadena Poly 48, Chadwick 32

Paramount 58, Hesperia 49

Pilibos 63, La Habra 56

Quartz Hill 51, Lancaster 50

Rancho Cucamonga 69, Irvine University 7

Riverside Notre Dame 50, Pacific 24

Rosary Academy 72, Westminster 15

San Jacinto Valley Academy 53, Desert Christian Academy 46

Santa Ana Foothill 50, Irvine 35

Shalhevet 56, Notre Dame Academy 38

South Hills 39, Chino Hills 36

St. Anthony 85, Mayfair 12

St. Bernard 64, Pomona Catholic 15

St. Monica Academy 58, Palmdale Aerospace Academy 51

Sultana 41, Jurupa Hills 21

Valencia 77, Saugus 36

Village Christian 50, Hart 35

Walnut 48, Maranatha 38

Western Christian 43, La Mirada 25

Whittier 39, Cerritos Valley Christian 34

Whittier Christian 59, Arrowhead Christian 46

Woodbridge 33, Rancho Alamitos 30

INTERSECTIONAL

Anza Hamilton 33, Borrego Springs 10

Birmingham 47, Corona Santiago 36

Brio College Prep 33, Southwestern Academy 20

Granada Hills 55, Trinity Classical Academy 52
