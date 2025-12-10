High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Wednesday
HIGH SCHOOL BASKETBALL
WEDNESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Arleta 61, Chavez 21
Bernstein 51, RFK Community 40
Bravo 70, Roosevelt 63
Canoga Park 68, Reseda 21
Carson 52, Wilmington Banning 44
Central City Value 51, Animo Bunche 46
Chatsworth 69, Sylmar 52
Contreras 51, Mendez 40
Diego Rivera 58, Iovine and Young Center 30
Downtown Magnets 96, Annenberg 20
Fairfax 65, LA University 26
Foshay 94, Horace Mann UCLA Community 49
Garfield 66, South East 33
Granada Hills Kennedy 52, Van Nuys 38
Hawkins 80, Port of Los Angeles 72
Huntington Park 51, South Gate 38
Jefferson 74, Santee 63
King/Drew 58, LA Jordan 52
LACES 38, Westchester 36
LA Hamilton 82, LA Wilson 65
Lincoln 56, Hollywood 40
Locke 60, Dymally 21
Los Angeles 70, Angelou 32
MSAR 39, Bert Corona Charter 38
MSCP 108, Stella 22
Orthopaedic 67, Aspire Ollin 18
Palisades 75, Venice 55
San Fernando 89, Panorama 38
Washington 86, Crenshaw 56
West Adams 58, Manual Arts 48
SOUTHERN SECTION
Ambassador 53, NOVA Academy 42
Anaheim Canyon 77, Norte Vista 63
Apple Valley 92, Barstow 87
Arcadia 58, Pasadena 53
Arroyo 58, El Rancho 51
Banning 61, Rubidoux 57
Bassett 56, EF Academy 30
Capistrano Valley 59, Laguna Beach 47
Chino Hills 68, Corona Santiago 62
Coachella Valley 59, Cathedral City 38
Corona Centennial 79, Calvary Chapel 30
Corona del Mar 64, Great Oak 43
CSDR 59, La Sierra Academy 28
Edgewood 53, Santa Ana Valley 23
Elsinore 65, Murrieta Valley 60
Estancia 64, Nogales 25
Etiwanda 58, Cypress 42
Foothill Tech 49, St. Bonaventure 46
Fountain Valley 65, Irvine University 47
Garden Grove 62, Magnolia 40
Glendora 70, Brea Olinda 65
Glenn 67, Eastside Christian 12
Grace 51, Villanova Prep 38
Heritage Christian 53, Aquinas 29
Holy Martyrs Armenian 60, Calvary Baptist 48
Knight 80, Palmdale 41
La Canada 67, La Puente 21
La Habra 59, Huntington Beach 50
La Palma Kennedy 38, Garden Grove Pacifica 36
Los Alamitos 89, Cerritos 54
Los Altos 83, Savanna 56
Marina 70, Ocean View 37
Mater Dei 90, Jurupa Hills 70
Mayfair 63, Warren 54
Millikan 61, Leuzinger 43
Mission Viejo 67, Sage Hill 60
Monrovia 67, Pomona 22
Montclair 62, Patriot 61
Oaks Christian 77, Simi Valley 32
Orange Vista 72, Heritage 61
Pacific Lutheran 65, Animo Leadership 51
PACS 60, Santa Clarita Christian 46
Paloma Valley 55, Moreno Valley 50
Pasadena Poly 59, Gabrielino 39
Peninsula 61, Temescal Canyon 53
Quartz Hill 73, Lancaster 53
Rancho Verde 83, Sonora 71
Redlands East Valley 81, Grand Terrace 41
Rialto 65, Granite Hills 23
Riverside King 79, Arlington 42
Rolling Hills Prep 79, CAMS 23
Samueli Academy 47, Century 42
San Gabriel 67, Pasadena Marshall 41
Santa Ana 48, Orange 35
Santa Barbara Providence 86, Oak Grove 34
Sierra Canyon 89, Rancho Christian 57
Silver Valley 68, Western Christian 57
Silverado 61, Ridgecrest Burroughs 24
South Hills 36, West Covina 35
St. John Bosco 62, Fairmont Prep 56
St. Pius X-St. Matthias Academy 83, Whittier 40
Valley View 65, Vista del Lago 64
Vasquez 76, St. Genevieve 68
Verbum Dei 64, Long Beach Wilson 58
Westlake 75, Buckley 62
INTERSECTIONAL
Alemany 66, Granada Hills 65
Duarte 69, CHAMPS 28
Garces Memorial 58, Paraclete 49
Legacy Christian Academy 66, Birmingham 47
Mira Mesa 60, Murrieta Mesa 48
Newport Beach Pacifica Christian 66, Seattle (WA) King’s 35
Rancho Mirage 65, Brawley 58
SEED: LA 85, Magnolia Science Academy 21
GIRLS
CITY SECTION
Animo Bunche 35, Central City Value 33
Annenberg 38, Downtown Magnets 4
Arleta 68, Chavez 6
Bell 50, Legacy 15
Carson 36, Wilmington Banning 33
Diego Rivera 47, Iovine and Young Center 3
Foshay 39, Horace Mann UCLA Community 25
Garfield 62, South East 31
Granada Hills Kennedy 72, Van Nuys 8
Hawkins 79, Port of Los Angeles 32
Huntington Park 57, South Gate 17
LA Fairfax 40, LA University 19
LA Wilson 64, Elizabeth 6
Locke 30, Dymally 10
Los Angeles 30, Angelou 28
Mendez 19, Contreras 16
MSCP 46, Stella 15
Palisades 60, Venice 56
Reseda 36, Canoga Park 18
RFK Community 44, Bernstein 32
San Fernando 54, Panorama 18
San Pedro 78, Rancho Dominguez 7
Verdugo Hills 47, North Hollywood 36
West Adams 51, Manual Arts 12
Westchester 84, LACES 34
SOUTHERN SECTION
Acaciawood 39, Liberty Christian 10
Alemany 74, YULA 34
Aliso Niguel 52, Capistrano Valley 29
Apple Valley 51, Barstow 21
Arcadia 59, Pasadena 29
Banning 33, Rubidoux 16
Carpinteria 54, Nordhoff 39
Carter 65, La Sierra 23
Citrus Valley 56, Perris 30
Colony 45, Fontana 42
Compton Centennial 41, San Gabriel Academy 36
CSDR 66, La Sierra Academy 8
Dana Hills 45, Northwood 40
Dominguez 56, La Puente 24
Fillmore 46, Channel Islands 34
Flintridge Sacred Heart 51, Burbank Providence 32
Garden Grove 33, Los Amigos 29
Glendora 67, Patriot 27
Heritage 74, Chaparral 37
Hesperia Christian 45, Arrowhead Christian 33
Indian Springs 47, Tahquitz 42
La Serna 57, La Habra 28
Long Beach Wilson 46, Whitney 42
Los Amigos 37, Santa Ana Valley 28
Milken 53, Notre Dame Academy 39
Montclair 33, Arroyo 19
Norwalk 66, Workman 24
Ontario Christian 98, Sherman Oaks Notre Dame 25
Pasadena Poly 65, Westridge 9
Redlands 60, Arlington 29
Redondo Union 50, Harvard-Westlake 37
Rosamond 57, Desert 13
Rosary Academy 70, Wiseburn Da Vinci 39
St. Lucy’s 25, Bloomington 11
St. Margaret’s 52, El Toro 46
Sunny Hills 47, Paramount 40
Temecula Valley 42, Desert Christian Academy 35
Thousand Oaks 63, Canyon Country Canyon 43
Upland 39, Temescal Canyon 38
Vista Murrieta 48, Ayala 47
Walnut 52, Millikan 40
Yorba Linda 44, Northview 28
INTERSECTIONAL
Birmingham 52, La Canada 41
Centennial (CO) Eagle Crest
Gertz-Ressler 36, Beverly Hills 31