High school basketball: Thursday’s boys’ and girls’ scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
THURSDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
AMIT 49, Central City Value 43
Animo Venice 45, New Designs Watts 44
Animo Watts 66, Animo Pat Brown 42
East College Prep 42, Rise Kohyang 39
LA University 73, Bravo 65
Panorama 48, Magnolia Science Academy 14
Stern 65, CNDLC 50
USC Hybrid 37, New Designs University Park 27
Verdugo Hills 39, Canoga Park 21
WISH Academy 64, Burton 14
SOUTHERN SECTION
AAE 68, Crossroads Christian 44
Alemany 79, Valor Academy 26
Alhambra 56, Paramount 54
Alpaugh 61, Coast Union 35
Alta Loma 44, Sierra Vista 34
Aquinas 55, Colony 45
Bell Gardens 50, South El Monte 48
Big Bear 77, Hesperia Christian 44
Bishop Amat 75, San Dimas 47
California Lutheran 65, Mesrobian 39
Capistrano Valley 71, Santa Barbara Providence 44
Carter 73, Riverside Notre Dame 52
Cate 57, Channel Islands 27
Chaffey 50, Rim of the World 19
Chino Hills 78, Chino 55
Claremont 79, Jurupa Valley 38
Coastal Christian 60, Valley Christian Academy 47
Colton 62, Bloomington 55
Corona 69, La Sierra 33
Dana Hills 42, Yorba Linda 40
Dominguez 54, St. Margaret’s 46
Eisenhower 58, Kaiser 43
Elsinore 75, Vista del Lago 38
Entrepreneur 59, NSLA 28
Environmental Charter 43, Compton Early College 24
Esperanza 57, Temescal Canyon 36
Fillmore 59, Castaic 55
Ganesha 47, Azusa 36
Garden Grove Santiago 61, NOVA Academy 24
Harvard-Westlake 68, Valencia 49
La Quinta 48, Twentynine Palms 27
Loma Linda Academy 56, River Springs 10
Long Beach Poly 57, Fairmont Prep 51
Los Altos 65, Irvine University 58
Marina 83, California 66
Monrovia 65, Riverside Prep 49
New Roads 55, EF Academy 41
Oakwood 57, YULA 47
Ontario 61, Arroyo Valley 42
Ontario Christian 92, Charter Oak 52
Oxford Academy 47, Sunny Hills 43
PACS 58, Lancaster Baptist 40
Palm Desert 54, Beaumont 49
Palm Valley 45, Noli Indian 36
Pasadena Poly 55, Keppel 54
Peninsula 46, Valley View 38
Pilgrim 37, TREE Academy 13
Pioneer 88, Hawthorne 34
Placentia Valencia 65, Ocean View 54
Redlands 66, Xavier Prep 23
Royal 99, Del Sol 71
San Bernardino 86, San Jacinto 63
San Marcos 62, Rio Mesa 29
San Marino 75, Schurr 58
Santa Clara 59, Nordhoff 35
Santa Fe 47, Bellflower 35
Shadow Hills 43, Upland 38
Sherman Indian 45, La Sierra Academy 25
St. John Bosco 84, Rancho Cucamonga 49
St. Monica Academy 64, Faith Baptist 63
Summit 55, Citrus Hill 45
Tahquitz 48, Paloma Valley 46
Tarbut V’ Torah 50, Magnolia Science Academy 40
Temecula Prep 63, SJDLCS 21
Thacher 59, Carpinteria 23
Walnut 83, Garey 23
Webb 93, Southwestern Academy 29
West Valley 54, Canyon Springs 51
Yucaipa 58, Norco 37
INTERSECTIONAL
Cathedral Catholic 63, Loyola 62
Crean Lutheran 53, Archbishop Riordan 40
Crespi 79, Brooklyn (N.Y.) Eagle Academy 72
El Camino Real 60, Simi Valley 52
Holy Martyrs Armenian 97, LA Fremont 43
JSerra 71, Millville (Utah) Ridgeline 46
Kern County Taft 50, Paraclete 48
LA Wilson 52, Salesian 43
Maricopa 51, Laton 5
Miami Riviera Prep 98, Inglewood 89
Palos Verdes 73, Rancho Dominguez 50
GIRLS
CITY SECTION
Animo Watts 38, Animo Pat Brown 6
East College Prep 44, Rise Kohyang 10
Northridge Academy 69, Sherman Oaks CES 21
Smidt Tech 51, Alliance Bloomfield 12
Torres 39, Jefferson 21
Vaughn 45, East Valley 12
Venice 62, Taft 14
SOUTHERN SECTION
AGBU 42, Hoover 16
Agoura 50, Marymount 43
Alemany 71, Milken 17
Alpaugh 47, Coast Union 36
Bolsa Grande 34, Westminster La Quinta 26
California Military Institute 56, NSLA 8
Camarillo 61, Oaks Christian 58
Chino Hills 63, Alta Loma 24
Claremont 82, Calvary Baptist 42
Compton 41, Firebaugh 4
Compton Early College 18, Animo leadership 12
CSDR 74, Riverside Poly 59
Desert Mirage 42, Calexico Mission 4
Downey 46, South Hills 38
El Modena 60, Orange 50
Foothill Tech 56, Santa Clara 18
Fountain Valley 63, Westminster 18
Garden Grove 48, La Mirada 44
Glendora 75, Katella 36
Golden Valley 45, Royal 35
Hesperia Christian 65, Big Bear 21
Jurupa Valley 40, Rim of the World 19
Knight 51, Quartz Hill 40
Laguna Beach 54, Loara 25
Lancaster 34, Littlerock 12
La Quinta 47, Twentynine Palms 46
Loma Linda Academy 39, River Springs 15
Long Beach Jordan 47, Warren 33
Los Osos 84, Los Altos 36
Lucerne Valley 53, Victor Valley Christian 16
Mayfair 38, Bell Gardens 8
Mira Costa 53, Los Alamitos 34
Moorpark 39, Thacher 36
Notre Dame Academy 48, YULA 43
Palm Springs 43, Indio 26
Paloma Valley 55, Patriot 23
San Marino 43, Mayfield 6
St. Mary’s Academy 53, Eagle Rock 48
St. Monica 47, Oakwood 35
St. Monica Academy 48, Faith Baptist 39
Temecula Prep 58, SJDLCS 13
Temple City 48, Hacienda Heights Wilson 37
Trabuco Hills 61, Fullerton 9
Trinity Classical Academy 56, Santa Monica 39
Tustin 39, Northwood 21
Valley View 39, Riverside North 32
Village Christian 41, Granada Hills 39
Villanova Prep 51, Cate 37
Villa Park 59, La Serna 35
West Covina 45, Temple City 38
Woodbridge 32, Ocean View 22
Yorba Linda 50, La Palma Kennedy 29
INTERSECTIONAL
Clovis West 77, Esperanza 53
Dominguez 54, Marquez 22
Gahr 40, Gardena 34
Laton 39, Maricopa 10
Newbury Park 51, El Camino Real 44
Village Christian 41, Granada Hills 39