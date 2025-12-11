Advertisement
High School Sports

High school basketball: Thursday’s boys’ and girls’ scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

THURSDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

AMIT 49, Central City Value 43

Animo Venice 45, New Designs Watts 44

Animo Watts 66, Animo Pat Brown 42

East College Prep 42, Rise Kohyang 39

LA University 73, Bravo 65

Panorama 48, Magnolia Science Academy 14

Stern 65, CNDLC 50

USC Hybrid 37, New Designs University Park 27

Verdugo Hills 39, Canoga Park 21

WISH Academy 64, Burton 14

SOUTHERN SECTION

AAE 68, Crossroads Christian 44

Alemany 79, Valor Academy 26

Alhambra 56, Paramount 54

Alpaugh 61, Coast Union 35

Alta Loma 44, Sierra Vista 34

Aquinas 55, Colony 45

Bell Gardens 50, South El Monte 48

Big Bear 77, Hesperia Christian 44

Bishop Amat 75, San Dimas 47

California Lutheran 65, Mesrobian 39

Capistrano Valley 71, Santa Barbara Providence 44

Carter 73, Riverside Notre Dame 52

Cate 57, Channel Islands 27

Chaffey 50, Rim of the World 19

Chino Hills 78, Chino 55

Claremont 79, Jurupa Valley 38

Coastal Christian 60, Valley Christian Academy 47

Colton 62, Bloomington 55

Corona 69, La Sierra 33

Dana Hills 42, Yorba Linda 40

Dominguez 54, St. Margaret’s 46

Eisenhower 58, Kaiser 43

Elsinore 75, Vista del Lago 38

Entrepreneur 59, NSLA 28

Environmental Charter 43, Compton Early College 24

Esperanza 57, Temescal Canyon 36

Fillmore 59, Castaic 55

Ganesha 47, Azusa 36

Garden Grove Santiago 61, NOVA Academy 24

Harvard-Westlake 68, Valencia 49

La Quinta 48, Twentynine Palms 27

Loma Linda Academy 56, River Springs 10

Long Beach Poly 57, Fairmont Prep 51

Los Altos 65, Irvine University 58

Marina 83, California 66

Monrovia 65, Riverside Prep 49

New Roads 55, EF Academy 41

Oakwood 57, YULA 47

Ontario 61, Arroyo Valley 42

Ontario Christian 92, Charter Oak 52

Oxford Academy 47, Sunny Hills 43

PACS 58, Lancaster Baptist 40

Palm Desert 54, Beaumont 49

Palm Valley 45, Noli Indian 36

Pasadena Poly 55, Keppel 54

Peninsula 46, Valley View 38

Pilgrim 37, TREE Academy 13

Pioneer 88, Hawthorne 34

Placentia Valencia 65, Ocean View 54

Redlands 66, Xavier Prep 23

Royal 99, Del Sol 71

San Bernardino 86, San Jacinto 63

San Marcos 62, Rio Mesa 29

San Marino 75, Schurr 58

Santa Clara 59, Nordhoff 35

Santa Fe 47, Bellflower 35

Shadow Hills 43, Upland 38

Sherman Indian 45, La Sierra Academy 25

St. John Bosco 84, Rancho Cucamonga 49

St. Monica Academy 64, Faith Baptist 63

Summit 55, Citrus Hill 45

Tahquitz 48, Paloma Valley 46

Tarbut V’ Torah 50, Magnolia Science Academy 40

Temecula Prep 63, SJDLCS 21

Thacher 59, Carpinteria 23

Walnut 83, Garey 23

Webb 93, Southwestern Academy 29

West Valley 54, Canyon Springs 51

Yucaipa 58, Norco 37

INTERSECTIONAL

Cathedral Catholic 63, Loyola 62

Crean Lutheran 53, Archbishop Riordan 40

Crespi 79, Brooklyn (N.Y.) Eagle Academy 72

El Camino Real 60, Simi Valley 52

Holy Martyrs Armenian 97, LA Fremont 43

JSerra 71, Millville (Utah) Ridgeline 46

Kern County Taft 50, Paraclete 48

LA Wilson 52, Salesian 43

Maricopa 51, Laton 5

Miami Riviera Prep 98, Inglewood 89

Palos Verdes 73, Rancho Dominguez 50

GIRLS

CITY SECTION

Animo Watts 38, Animo Pat Brown 6

East College Prep 44, Rise Kohyang 10

Northridge Academy 69, Sherman Oaks CES 21

Smidt Tech 51, Alliance Bloomfield 12

Torres 39, Jefferson 21

Vaughn 45, East Valley 12

Venice 62, Taft 14

SOUTHERN SECTION

AGBU 42, Hoover 16

Agoura 50, Marymount 43

Alemany 71, Milken 17

Alpaugh 47, Coast Union 36

Bolsa Grande 34, Westminster La Quinta 26

California Military Institute 56, NSLA 8

Camarillo 61, Oaks Christian 58

Chino Hills 63, Alta Loma 24

Claremont 82, Calvary Baptist 42

Compton 41, Firebaugh 4

Compton Early College 18, Animo leadership 12

CSDR 74, Riverside Poly 59

Desert Mirage 42, Calexico Mission 4

Downey 46, South Hills 38

El Modena 60, Orange 50

Foothill Tech 56, Santa Clara 18

Fountain Valley 63, Westminster 18

Garden Grove 48, La Mirada 44

Glendora 75, Katella 36

Golden Valley 45, Royal 35

Hesperia Christian 65, Big Bear 21

Jurupa Valley 40, Rim of the World 19

Knight 51, Quartz Hill 40

Laguna Beach 54, Loara 25

Lancaster 34, Littlerock 12

La Quinta 47, Twentynine Palms 46

Loma Linda Academy 39, River Springs 15

Long Beach Jordan 47, Warren 33

Los Osos 84, Los Altos 36

Lucerne Valley 53, Victor Valley Christian 16

Mayfair 38, Bell Gardens 8

Mira Costa 53, Los Alamitos 34

Moorpark 39, Thacher 36

Notre Dame Academy 48, YULA 43

Palm Springs 43, Indio 26

Paloma Valley 55, Patriot 23

San Marino 43, Mayfield 6

St. Mary’s Academy 53, Eagle Rock 48

St. Monica 47, Oakwood 35

St. Monica Academy 48, Faith Baptist 39

Temecula Prep 58, SJDLCS 13

Temple City 48, Hacienda Heights Wilson 37

Trabuco Hills 61, Fullerton 9

Trinity Classical Academy 56, Santa Monica 39

Tustin 39, Northwood 21

Valley View 39, Riverside North 32

Village Christian 41, Granada Hills 39

Villanova Prep 51, Cate 37

Villa Park 59, La Serna 35

West Covina 45, Temple City 38

Woodbridge 32, Ocean View 22

Yorba Linda 50, La Palma Kennedy 29

INTERSECTIONAL

Clovis West 77, Esperanza 53

Dominguez 54, Marquez 22

Gahr 40, Gardena 34

Laton 39, Maricopa 10

Newbury Park 51, El Camino Real 44

Village Christian 41, Granada Hills 39

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement