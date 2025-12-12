Advertisement
High School Sports

High school football: CIF state championship scores and state bowl schedule

High school football scores
(Getty Images)
By Los Angeles Times
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

CIF STATE BOWL CHAMPIONSHIPS

FRIDAY’S RESULTS

At Saddleback College

DIVISION 1-AA

Folsom 42, San Diego Cathedral Catholic 28

DIVISION 2-AA

Stockton St. Mary’s 27, Bakersfield Christian 24

At Fullerton High

DIVISION 3-AA

San Francisco St. Ignatius College Prep 42, Ventura 35

DIVISION 6-AA

Valley Center 36, San Jose Lincoln 35

At Buena Park High

DIVISION 4-AA

Barstow 17, Sutter 7

DIVISION 5-AA

Oakland Bishop O’Dowd 37, El Cajon Christian 0

SATURDAY’S SCHEDULE

At Saddleback College

OPEN DIVISION

Santa Margarita (10-3) vs. Concord De la Salle (12-0), 8 p.m.

DIVISION 1-A

Oxnard Pacifica (15-0) vs. Fresno Central East (13-1), 3:30 p.m.

DIVISION 2-A

Rio Hondo Prep (15-0) vs. Sonora (14-0), 11:30 a.m.

At Fullerton High

DIVISION 3-A

Delano Kennedy (11-3) vs. Oakland McClymonds (10-2), 7 p.m.

DIVISION 6-A

San Diego Morse (10-4) vs. Winters (13-1), 3 p.m.

DIVISION 7-AA

Woodbridge (7-8) vs. Redding Christian (14-0), 11 a.m.

At Buena Park High

DIVISION 4-A

Beckman (12-3) vs. El Cerrito (12-2), 7 p.m.

DIVISION 5-A

Bishop Union (12-3) vs. Calaveras (11-2), 3 p.m.

DIVISION 7-A

South El Monte (11-4) vs. San Francisco Balboa (11-2), 11 a.m.

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement