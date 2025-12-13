Advertisement
High School Sports

High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Friday

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASKETBALL

FRIDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

AMIT 56, Lakeview Charter 16

Angelou 62, Jefferson 57

Annenberg 47, Aspire Ollin 20

Bernstein 91, Belmont 9

Bravo 65, Franklin 55

Canoga Park 62, Panorama 28

Contreras 49, Roybal 48

Crenshaw 50, LA Jordan 48

Diego Rivera 53, Santee 50

Downtown Magnets 61, Bell 46

Foshay 83, Stella 31

Fulton 62, Lake Balboa College 43

Hawkins 66, Harbor Teacher 61

Huntington Park 42, Garfield 31

LACES 54, LA Hamilton 49

Los Angeles 51, West Adams 44

LA Marshall 65, Eagle Rock 51

LA Roosevelt 60, South Gate 27

LA Wilson 66, Lincoln 61

MSCP 86, Middle College 49

Narbonne 72, Wilmington Banning 29

North Hollywood 70, Arleta 53

Orthopaedic 55, Central City Value 42

Port of Los Angeles 87, Dymally 40

RFK Community 77, Hollywood 54

San Pedro 74, Gardena 47

Sherman Oaks CES 100, Elizabeth 47

Sotomayor 78, CNDLC 40

South East 63, Legacy 60

Stern 72, Alliance Ouchi 40

Sun Valley Poly 86, Chavez 17

Sylmar 70, Granada Hills Kennedy 69

USC-MAE 54, Animo Bunche 14

Venice 60, Fairfax 50

Verdugo Hills 81, Monroe 50

View Park 59, Locke 29

Washington 83, Dorsey 42

Westchester 76, LA University 44

Wiseburn Da Vinci 70, Rancho Dominguez 67

WISH Academy 84, MSAR 32

SOUTHERN SECTION

Adelanto 60, Eisenhower 58

Alta Loma 64, Jurupa Valley 39

Apple Valley 66, Victor Valley 58

Arcadia 82, Burbank 52

Ayala 57, Northwood 45

Baldwin Park 53, El Monte 33

Big Bear 74, San Gorgonio 49

Brea Olinda 70, La Puente 23

California Lutheran 67, Hawthorne 39

CAMS 37, New Roads 23

Cantwell Sacred Heart 71, Bosco Tech 45

Cerritos 78, La Palma Kennedy 75

Chadwick 75, CSDR 49

Chaminade 76, Ventura 45

Charter Oak 70, San Dimas 66

Citrus Hill 75, Arroyo Valley 43

Citrus Valley 62, Indio 25

Claremont 67, Serra Vista 52

Coastal Christian 75, Cuyama Valley 15

Corona Centennial 88, Capistrano Valley Christian 42

Corona Santiago 73, Liberty 42

Crescenta Valley 75, Hoover 45

Crossroads 58, Santa Monica 53

Diamond Bar 54, La Sierra 24

Don Lugo 56, Kaiser 50

Dos Pueblos 54, Capistrano Valley 52

Eastside 44, Highland 36

Edgewood 51, Montebello 45

El Modena 67, Fullerton 58

El Segundo 65, Los Amigos 57

Elsinore 84, Hemet 63

El Toro 62, Portola 58

Estancia 71, Costa Mesa 55

Etiwanda 63, Rancho Verde 57

Fountain Valley 70, Temescal Canyon 41

Garden Grove Pacifica 52, Saddleback 28

Garden Grove Santiago 38, Century 22

Glendora 60, La Canada 55

Glenn 58, Southlands Christian 44

Grace 50, Laguna Blanca 44

Heritage Christian 45, Anaheim Canyon 42

Hesperia Christian 74, Cornerstone Christian 42

Hillcrest 54, Moreno Valley 47

Huntington Beach 74, Laguna Beach 52

Indian Springs 63, Redlands 50

Keppel 59, Gabrielino 47

Knight 60, Quartz Hill 40

Lakeside 70, Westminster 35

La Mirada 94, Rancho Cucamonga 61

Littlerock 46, Lancaster 30

Long Beach Poly 69, Hesperia 45

Long Beach Wilson 54, Long Beach Cabrillo 48

Maricopa 58, Alpaugh 20

Mater Dei 73, San Clemente 71

Mesrobian 61, Downey Calvary Chapel 28

Mission Viejo 58, Great Oak 51

Norte Vista 78, La Serna 61

Oak Hills 82, Norco 56

Ontario 46, Arroyo 45

Ontario Christian 78, Bishop Amat 69

Oxford Academy 61, Paramount 50

Palmdale 68, Antelope Valley 46

Palm Desert 67, Heritage 44

Pasadena 81, Burbank Burroughs 21

Pioneer 70, Santa Fe 58

Placentia Valencia 73, Marina 49

Redlands East Valley 62, Chaparral 61

Riverside King 81, Riverside North 43

Riverside Prep 53, Sultana 45

Rosemead 54, Bellflower 52

Rowland 59, Nogales 39

Rubidoux 68, Oxnard Pacifica 38

San Bernardino 99, Woodcrest Christian 76

San Jacinto 63, Santa Rosa Academy 44

Santa Ana Foothill 58, Tustin 44

Santa Clara 65, Cate 45

Santa Maria St. Joseph 60, Crespi 51

Santa Margarita 92, Village Christian 85

Servite 73, Western 43

Silver Valley 80, University Prep 51

St. Francis 68, La Salle 54

St. Margaret’s 91, Santa Ana 55

Summit Leadership 48, ACE 43

Thacher 67, Orcutt Academy 40

Valencia 80, Castaic 35

Valley View 63, Savanna 56

Vasquez 67, St. Monica Academy 35

Vista del Lago 60, Desert Hot Springs 41

Webb 58, Azusa 29

Whittier Christian 51, South Hills 32

Windward 66, Verbum Dei 43

INTERSECTIONAL

Archbishop Riordan 89, Inglewood 84

Cupertino Homestead 67, Artesia 60

Desert Mirage 50, Borrego Springs 41

Francis Parker 66, Eastvale Roosevelt 59

Jurupa Hills 60, Oceanside El Camino 39

Layton (UT) Layton Christian Academy 43, JSerra 33

Loyola 64, Stockton St. Mary’s 46

Meridian (ID) Owyhee 53, Damen 47

Miami (FL) Riviera Prep 74, Crean Lutheran 71

Monrovia 84, Rise Kohyang 23

Newport Beach Pacifica Christian 78, Redmond (WA) 52

Potomac (MD) Bullis 70, Redondo Union 62

Torres 63, Garey 59

GIRLS

CITY SECTION

Arleta 39, North Hollywood 17

Aspire Ollin 23, Annenberg 21

Bernstein 56, Belmont 12

Carson 70, Rancho Dominguez 11

Central City Value 36, Orthopaedic 8

Crenshaw 40, LA Jordan 15

Diego Rivera 42, Santee 39

Dominguez 46, Elizabeth 17

Eagle Rock 53, LA Marshall 27

Franklin 34, Bravo 25

Garfield 71, Huntington Park 24

Granada Hills Kennedy 70, Sylmar 22

Harbor Teacher 66, Hawkins 30

King/Drew 112, GALA 16

LA Hamilton 73, LACES 33

Lakeview Charter 41, AMIT 18

Lincoln 33, LA Wilson 21

MSCP 51, Middle College 19

Panorama 54, Canoga Park 16

Port of Los Angeles 33, Dymally 19

RFK Community 53, Hollywood 43

San Pedro 44, Gardena 43

Sotomayor 43, CNDLC 27

South Gate 40, LA Roosevelt 34

Stern 29, Alliance Ouchi 8

USC-MAE 39, Animo Bunche 14

Venice 99, Fairfax 35

Verdugo Hills 82, Monroe 4

Washington 65, Dorsey 7

West Adams 33, Los Angeles 22

WISH Academy 37, MSAR 18

SOUTHERN SECTION

Agoura 29, San Marino 26

Alemany 59, Crossroads 46

Aliso Niguel 62, Woodbridge 40

Apple Valley 42, Hillcrest 31

Arcadia 52, Burbank 44

Baldwin Park 39, Edgewood 32

Beaumont 49, San Jacinto 42

Bethel Christian 32, NSLA 14

Bishop Amat 55, Colony 44

Burbank Burroughs 60, Pasadena 20

Calvary Baptist 63, Southlands Christian 14

Canyon Country Canyon 79, Moorpark 22

Capistrano Valley Christian 26, Avalon 22

Carpinteria 55, Del Sol 41

Carter 52, Redlands East Valley 23

Cerritos Valley Christian 43, La Mirada 19

Chadwick 44, Westridge 4

Chino 69, Rio Hondo Prep 54

CIMSA 43, AAE 32

Citrus Valley 43, Kaiser 39

Compton 67, Inglewood 38

Compton Centennial 55, Compton Early College 2

Corona 46, Ayala 35

Crescenta Valley 66, Keppel 44

El Toro 57, Placentia Valencia 51

Esperanza 73, Los Alamitos 49

Fillmore 53, Nordhoff 23

Gahr 39, Patriot 32

Garey 40, Workman 37

Glendora 58, Canyon Springs 18

Hart 59, Golden Valley 25

Heritage 65, Great Oak 23

Holy Martyrs Armenian 72, ISLA 15

Huntington Beach 45, Laguna Beach 32

Jurupa Valley 35, La Habra 30

Lancaster Baptist 50, Immanuel Christian 11

La Quinta 41, Valley View 36

La Salle 49, Orange Lutheran 26

La Sierra 31, Perris 21

Laton 30, Coast Union 20

Long Beach Jordan 48, Lakewood 40

Long Beach Wilson 52, Long Beach Cabrillo 3

Marlborough 67, Cerritos 42

Marymount 44, Mayfield 16

Mary Star of the Sea 26, St. Paul 25

Murrieta Mesa 53, Tahquitz 22

Newport Harbor 56, Irvine 50

Norco 33, Miller 29

Ontario 40, Fontana 33

Orcutt Academy 66, Westlake 47

Palm Desert 59, Coachella Valley 37

Palm Springs 50, Desert Hot Springs 36

Portola 51, San Juan Hills 45

Ramona Convent 35, Excelsior Charter 34

Rancho Cucamonga 52, Sonora 39

Redlands 47, Indian Springs 40

Rialto 51, Rosary Academy 42

Royal 39, Santa Barbara 30

Samueli Academy 50, Glenn 27

San Bernardino 43, Covina 38

San Gabriel 27, Arroyo 25

San Jacinto Leadership Academy 41, California Military Institute 23

Santa Ana Calvary Chapel 65, California Lutheran 24

Saugus 54, West Ranch 27

Silver Valley 51, University Prep 27

St. Genevieve 39, AGBU 17

St. Margaret’s 53, Marina 28

St. Monica 68, Vistamar 25

St. Monica Academy 34, Vasquez 20

Sunny Hills 33, Hesperia 25

Temescal Canyon 46, Eisenhower 26

Tesoro 50, Anaheim 38

Trabuco Hills 76, Ocean View 10

Twentynine Palms 48, Xavier Prep 42

Upland 52, Rancho Verde 25

Valencia 81, Castaic 19

Village Christian 58, Oaks Christian 56

Vista del Lago 56, Rubidoux 16

West Covina 35, Immaculate Heart 30

Western Christian 33, Charter Oak 19

Whitney 53, Savanna 49

Whittier Christian 61, California 23

Woodcrest Christian 50, Sherman Indian 29

Yorba Linda 57, Pilibos 34

Yucaipa 58, South Pasadena 55

INTERSECTIONAL

Clovis West 77, Mira Costa 52

Crean Lutheran 39, Waco (TX) Midway 33

Desert Mirage 32, Borrego Springs 12

Francis Parker 57, Windward 48

Granada Hills 60, Highland 55

Monrovia 52, Rise Kohyang 7

