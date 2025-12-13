High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Friday
-
-
-
HIGH SCHOOL BASKETBALL
FRIDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
AMIT 56, Lakeview Charter 16
Angelou 62, Jefferson 57
Annenberg 47, Aspire Ollin 20
Bernstein 91, Belmont 9
Bravo 65, Franklin 55
Canoga Park 62, Panorama 28
Contreras 49, Roybal 48
Crenshaw 50, LA Jordan 48
Diego Rivera 53, Santee 50
Downtown Magnets 61, Bell 46
Foshay 83, Stella 31
Fulton 62, Lake Balboa College 43
Hawkins 66, Harbor Teacher 61
Huntington Park 42, Garfield 31
LACES 54, LA Hamilton 49
Los Angeles 51, West Adams 44
LA Marshall 65, Eagle Rock 51
LA Roosevelt 60, South Gate 27
LA Wilson 66, Lincoln 61
MSCP 86, Middle College 49
Narbonne 72, Wilmington Banning 29
North Hollywood 70, Arleta 53
Orthopaedic 55, Central City Value 42
Port of Los Angeles 87, Dymally 40
RFK Community 77, Hollywood 54
San Pedro 74, Gardena 47
Sherman Oaks CES 100, Elizabeth 47
Sotomayor 78, CNDLC 40
South East 63, Legacy 60
Stern 72, Alliance Ouchi 40
Sun Valley Poly 86, Chavez 17
Sylmar 70, Granada Hills Kennedy 69
USC-MAE 54, Animo Bunche 14
Venice 60, Fairfax 50
Verdugo Hills 81, Monroe 50
View Park 59, Locke 29
Washington 83, Dorsey 42
Westchester 76, LA University 44
Wiseburn Da Vinci 70, Rancho Dominguez 67
WISH Academy 84, MSAR 32
SOUTHERN SECTION
Adelanto 60, Eisenhower 58
Alta Loma 64, Jurupa Valley 39
Apple Valley 66, Victor Valley 58
Arcadia 82, Burbank 52
Ayala 57, Northwood 45
Baldwin Park 53, El Monte 33
Big Bear 74, San Gorgonio 49
Brea Olinda 70, La Puente 23
California Lutheran 67, Hawthorne 39
CAMS 37, New Roads 23
Cantwell Sacred Heart 71, Bosco Tech 45
Cerritos 78, La Palma Kennedy 75
Chadwick 75, CSDR 49
Chaminade 76, Ventura 45
Charter Oak 70, San Dimas 66
Citrus Hill 75, Arroyo Valley 43
Citrus Valley 62, Indio 25
Claremont 67, Serra Vista 52
Coastal Christian 75, Cuyama Valley 15
Corona Centennial 88, Capistrano Valley Christian 42
Corona Santiago 73, Liberty 42
Crescenta Valley 75, Hoover 45
Crossroads 58, Santa Monica 53
Diamond Bar 54, La Sierra 24
Don Lugo 56, Kaiser 50
Dos Pueblos 54, Capistrano Valley 52
Eastside 44, Highland 36
Edgewood 51, Montebello 45
El Modena 67, Fullerton 58
El Segundo 65, Los Amigos 57
Elsinore 84, Hemet 63
El Toro 62, Portola 58
Estancia 71, Costa Mesa 55
Etiwanda 63, Rancho Verde 57
Fountain Valley 70, Temescal Canyon 41
Garden Grove Pacifica 52, Saddleback 28
Garden Grove Santiago 38, Century 22
Glendora 60, La Canada 55
Glenn 58, Southlands Christian 44
Grace 50, Laguna Blanca 44
Heritage Christian 45, Anaheim Canyon 42
Hesperia Christian 74, Cornerstone Christian 42
Hillcrest 54, Moreno Valley 47
Huntington Beach 74, Laguna Beach 52
Indian Springs 63, Redlands 50
Keppel 59, Gabrielino 47
Knight 60, Quartz Hill 40
Lakeside 70, Westminster 35
La Mirada 94, Rancho Cucamonga 61
Littlerock 46, Lancaster 30
Long Beach Poly 69, Hesperia 45
Long Beach Wilson 54, Long Beach Cabrillo 48
Maricopa 58, Alpaugh 20
Mater Dei 73, San Clemente 71
Mesrobian 61, Downey Calvary Chapel 28
Mission Viejo 58, Great Oak 51
Norte Vista 78, La Serna 61
Oak Hills 82, Norco 56
Ontario 46, Arroyo 45
Ontario Christian 78, Bishop Amat 69
Oxford Academy 61, Paramount 50
Palmdale 68, Antelope Valley 46
Palm Desert 67, Heritage 44
Pasadena 81, Burbank Burroughs 21
Pioneer 70, Santa Fe 58
Placentia Valencia 73, Marina 49
Redlands East Valley 62, Chaparral 61
Riverside King 81, Riverside North 43
Riverside Prep 53, Sultana 45
Rosemead 54, Bellflower 52
Rowland 59, Nogales 39
Rubidoux 68, Oxnard Pacifica 38
San Bernardino 99, Woodcrest Christian 76
San Jacinto 63, Santa Rosa Academy 44
Santa Ana Foothill 58, Tustin 44
Santa Clara 65, Cate 45
Santa Maria St. Joseph 60, Crespi 51
Santa Margarita 92, Village Christian 85
Servite 73, Western 43
Silver Valley 80, University Prep 51
St. Francis 68, La Salle 54
St. Margaret’s 91, Santa Ana 55
Summit Leadership 48, ACE 43
Thacher 67, Orcutt Academy 40
Valencia 80, Castaic 35
Valley View 63, Savanna 56
Vasquez 67, St. Monica Academy 35
Vista del Lago 60, Desert Hot Springs 41
Webb 58, Azusa 29
Whittier Christian 51, South Hills 32
Windward 66, Verbum Dei 43
INTERSECTIONAL
Archbishop Riordan 89, Inglewood 84
Cupertino Homestead 67, Artesia 60
Desert Mirage 50, Borrego Springs 41
Francis Parker 66, Eastvale Roosevelt 59
Jurupa Hills 60, Oceanside El Camino 39
Layton (UT) Layton Christian Academy 43, JSerra 33
Loyola 64, Stockton St. Mary’s 46
Meridian (ID) Owyhee 53, Damen 47
Miami (FL) Riviera Prep 74, Crean Lutheran 71
Monrovia 84, Rise Kohyang 23
Newport Beach Pacifica Christian 78, Redmond (WA) 52
Potomac (MD) Bullis 70, Redondo Union 62
Torres 63, Garey 59
GIRLS
CITY SECTION
Arleta 39, North Hollywood 17
Aspire Ollin 23, Annenberg 21
Bernstein 56, Belmont 12
Carson 70, Rancho Dominguez 11
Central City Value 36, Orthopaedic 8
Crenshaw 40, LA Jordan 15
Diego Rivera 42, Santee 39
Dominguez 46, Elizabeth 17
Eagle Rock 53, LA Marshall 27
Franklin 34, Bravo 25
Garfield 71, Huntington Park 24
Granada Hills Kennedy 70, Sylmar 22
Harbor Teacher 66, Hawkins 30
King/Drew 112, GALA 16
LA Hamilton 73, LACES 33
Lakeview Charter 41, AMIT 18
Lincoln 33, LA Wilson 21
MSCP 51, Middle College 19
Panorama 54, Canoga Park 16
Port of Los Angeles 33, Dymally 19
RFK Community 53, Hollywood 43
San Pedro 44, Gardena 43
Sotomayor 43, CNDLC 27
South Gate 40, LA Roosevelt 34
Stern 29, Alliance Ouchi 8
USC-MAE 39, Animo Bunche 14
Venice 99, Fairfax 35
Verdugo Hills 82, Monroe 4
Washington 65, Dorsey 7
West Adams 33, Los Angeles 22
WISH Academy 37, MSAR 18
SOUTHERN SECTION
Agoura 29, San Marino 26
Alemany 59, Crossroads 46
Aliso Niguel 62, Woodbridge 40
Apple Valley 42, Hillcrest 31
Arcadia 52, Burbank 44
Baldwin Park 39, Edgewood 32
Beaumont 49, San Jacinto 42
Bethel Christian 32, NSLA 14
Bishop Amat 55, Colony 44
Burbank Burroughs 60, Pasadena 20
Calvary Baptist 63, Southlands Christian 14
Canyon Country Canyon 79, Moorpark 22
Capistrano Valley Christian 26, Avalon 22
Carpinteria 55, Del Sol 41
Carter 52, Redlands East Valley 23
Cerritos Valley Christian 43, La Mirada 19
Chadwick 44, Westridge 4
Chino 69, Rio Hondo Prep 54
CIMSA 43, AAE 32
Citrus Valley 43, Kaiser 39
Compton 67, Inglewood 38
Compton Centennial 55, Compton Early College 2
Corona 46, Ayala 35
Crescenta Valley 66, Keppel 44
El Toro 57, Placentia Valencia 51
Esperanza 73, Los Alamitos 49
Fillmore 53, Nordhoff 23
Gahr 39, Patriot 32
Garey 40, Workman 37
Glendora 58, Canyon Springs 18
Hart 59, Golden Valley 25
Heritage 65, Great Oak 23
Holy Martyrs Armenian 72, ISLA 15
Huntington Beach 45, Laguna Beach 32
Jurupa Valley 35, La Habra 30
Lancaster Baptist 50, Immanuel Christian 11
La Quinta 41, Valley View 36
La Salle 49, Orange Lutheran 26
La Sierra 31, Perris 21
Laton 30, Coast Union 20
Long Beach Jordan 48, Lakewood 40
Long Beach Wilson 52, Long Beach Cabrillo 3
Marlborough 67, Cerritos 42
Marymount 44, Mayfield 16
Mary Star of the Sea 26, St. Paul 25
Murrieta Mesa 53, Tahquitz 22
Newport Harbor 56, Irvine 50
Norco 33, Miller 29
Ontario 40, Fontana 33
Orcutt Academy 66, Westlake 47
Palm Desert 59, Coachella Valley 37
Palm Springs 50, Desert Hot Springs 36
Portola 51, San Juan Hills 45
Ramona Convent 35, Excelsior Charter 34
Rancho Cucamonga 52, Sonora 39
Redlands 47, Indian Springs 40
Rialto 51, Rosary Academy 42
Royal 39, Santa Barbara 30
Samueli Academy 50, Glenn 27
San Bernardino 43, Covina 38
San Gabriel 27, Arroyo 25
San Jacinto Leadership Academy 41, California Military Institute 23
Santa Ana Calvary Chapel 65, California Lutheran 24
Saugus 54, West Ranch 27
Silver Valley 51, University Prep 27
St. Genevieve 39, AGBU 17
St. Margaret’s 53, Marina 28
St. Monica 68, Vistamar 25
St. Monica Academy 34, Vasquez 20
Sunny Hills 33, Hesperia 25
Temescal Canyon 46, Eisenhower 26
Tesoro 50, Anaheim 38
Trabuco Hills 76, Ocean View 10
Twentynine Palms 48, Xavier Prep 42
Upland 52, Rancho Verde 25
Valencia 81, Castaic 19
Village Christian 58, Oaks Christian 56
Vista del Lago 56, Rubidoux 16
West Covina 35, Immaculate Heart 30
Western Christian 33, Charter Oak 19
Whitney 53, Savanna 49
Whittier Christian 61, California 23
Woodcrest Christian 50, Sherman Indian 29
Yorba Linda 57, Pilibos 34
Yucaipa 58, South Pasadena 55
INTERSECTIONAL
Clovis West 77, Mira Costa 52
Crean Lutheran 39, Waco (TX) Midway 33
Desert Mirage 32, Borrego Springs 12
Francis Parker 57, Windward 48
Granada Hills 60, Highland 55
Monrovia 52, Rise Kohyang 7