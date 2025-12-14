Advertisement
High School Sports

High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Saturday



By Los Angeles Times staff
SATURDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

East Valley 49, Canoga Park 44

Orthopaedic 51, South East 31

San Fernando 84, Fulton 51

Vaughn 84, Chavez 52

SOUTHERN SECTION

Alemany 73, Los Osos 52

Aquinas 57, Sonora 44

Arcadia 73, Rancho Mirage 59

Banning 55, Rim of the World 32

Beverly Hills 57, Vista Murrieta 47

Bishop Amat 87, Brea Olinda 47

Buena 54, Foothill Tech 53

California 66, Yorba Linda 59

Capistrano Valley Christian 68, Jurupa Hills 42

Cathedral 62, Fontana 60

Channel Islands 41, Carpinteria 36

Claremont 60, Hacienda Heights Wilson 41

Colony 64, Quartz Hill 45

Corona Centennial 71, Mater Dei 57

Crean Lutheran 60, Crespi 57

Cypress 86, Norte Vista 66

Dana Hills 47, Marina 39

Desert Hot Springs 80, Santa Rosa Academy 53

Edison 66, Riverside King 48

El Modena 71, Avalon 34

Elsinore 82, San Bernardino 63

Esperanza 67, Lakewood 51

Eitwanda 59, Murrieta Mesa 52

Hesperia 62, Fairmont Prep 58

Holy Martyrs Armenian 58, Pasadena Poly 43

La Canada 47, Charter Oak 44

Loma Linda Academy 43, Escondido Adventist 29

Los Alamitos 57, Rolling Hills Prep 50

Los Amigos 61, Ocean View 37

Malibu 47, Shalhevet 43

Mira Costa 61, Camarillo 46

Montclair 73, Sierra Vista 72

Newport Harbor 64, Servite 63

North Torrance 57, Flintridge Prep 42

Ontario Christian 64, Glendora 61

Orange Lutheran 58, La Serna 53

Oxnard Pacifica 44, Agoura 33

Saddleback 74, El Toro 62

San Gabriel Academy 52, Windward 59

San Marcos 74, Righetti 33

Santa Margarita 82, Millikan 77

St. Bernard 76, Loyola 72

St. Francis 55, Maranatha 46

St. Genevieve 59, Schurr 56

St. John Bosco 62, La Mirada 51

Sunny Hills 37, Troy 35

Tesoro 51, Shadow Hills 38

Trabuco Hills 55, Placentia Valencia 45

West Torrance 68, Verbum Dei 50

Whittier 65, Montebello 63

Woodbridge 49, Beckman 47

INTERSECTIONAL

Alhambra 55, Sotomayor 26

Burroughs 47, Carson 45

Calabasas 79, Sylmar 43

Corona del Mar 59. Carlsbad 48

Crescenta Valley 69, Verdugo Hills 48

Damien 54, Millville (Utah) Ridgeline 38

El Camino Real 78, Newbury Park 59

Gabrielino 84, Fremont 57

Gahr 57, Marquez 51

LA Hamilton 73, Fillmore 64

Lawndale 76, Bernstein 72

Moorpark 80, Van Nuys 34

Rancho Christian 55, San Diego 48

Redondo Union 65, Frederick (Md.) 44

Sierra Canyon 82, Bishop O’Dowd 37

St. Bonaventure 71, Animo Robinson 20

Village Christian 98, Chatsworth 56

GIRLS

SOUTHERN SECTION

Aquinas 68, Ramona Convent 19

Arrowhead Christian 47, Santa Monica Pacifica Christian 49

Arroyo Grande 52, Westlake 48

Baldwin Park 46, Excelsior Charter 32

Bishop Diego 63, Santa Clara 6

Buena Park 53, Camarillo 46

Chino Hills 63, Temescal Canyon 20

Claremont 43, Walnut 33

Corona del Mar 49, Covina 17

Downey 36, Upland 35

El Modena 65, Avalon 24

El Segundo 36, Savanna 34

El Toro 50, Godinez 42

Fullerton 44, Oxford Academy 36

Gabrielino 35, West Covina 24

Garden Grove 63, Estancia 42

Harvard-Westlake 53, Santa Monica 27

Hesperia 71, Irvine University 12

Laguna Beach 45, Capistrano Valley 39

La Salle 61, Marlborough 42

La Serna 55, Tustin 28

Loma Linda Academy 58, Escondido Academy 50

Los Alamitos 66, Cypress 53

Los Altos 53, Rio Hondo Prep 34

Los Osos 79, Chino 59

Marina 49, Anaheim Canyon 42

Marymount 45, Faith Baptist 13

Mira Costa 46, Rosary Academy 42

Oxnard 58, Moorpark 15

Palos Verdes 72, Murrieta Mesa 31

Pilibos 40, Warren 35

Portola 54, Oak Hills 45

Redondo Union 68, Esperanza 50

Sage Hill 68, Santa Margarita 39

San Dimas 56, Calvary Baptist 43

Santa Ana Foothill 51, Huntington Beach 36

Segerstrom 54, Wiseburn Da VInci 35

Sherman Oaks Notre Dame 61, Keppel 54

Silverado 48, Northview 41

South Hills 35, Rancho Verde 25

St. Bonaventure 53, Newbury Park 40

St. Genevieve 48, Agoura 41

Summit 62, San Bernardino 31

Thousand Oaks 52, Orcutt Academy 47

Torrance 65, Placentia Valencia 35

Troy 66, Rancho Cucamonga 49

Valencia 59, Palm Desert 30

Ventura 58, Chaminade 36

Villa Park 62, Santa Fe 31

Yorba Linda 41, Long Beach Jordan 35

Yucaipa 74, La Canada 47

INTERSECTIONAL

Bernstein 40, Beverly Hills 20

Clovis West 68, Rialto 40

Granada Hills 66, Canyon Country Canyon 58

King/Drew 66, Cresenta Valley 64

La Jolla Country Day 43, Windward 39

Las Vegas (Nev.) Democracy Prep Agassi Campus 66, Etiwanda 61

St. Margaret’s 56, Centennial (Colo.) Eaglecrest 54

West Torrance 65, Birmingham 51

