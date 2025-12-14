High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Saturday
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
SATURDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
East Valley 49, Canoga Park 44
Orthopaedic 51, South East 31
San Fernando 84, Fulton 51
Vaughn 84, Chavez 52
SOUTHERN SECTION
Alemany 73, Los Osos 52
Aquinas 57, Sonora 44
Arcadia 73, Rancho Mirage 59
Banning 55, Rim of the World 32
Beverly Hills 57, Vista Murrieta 47
Bishop Amat 87, Brea Olinda 47
Buena 54, Foothill Tech 53
California 66, Yorba Linda 59
Capistrano Valley Christian 68, Jurupa Hills 42
Cathedral 62, Fontana 60
Channel Islands 41, Carpinteria 36
Claremont 60, Hacienda Heights Wilson 41
Colony 64, Quartz Hill 45
Corona Centennial 71, Mater Dei 57
Crean Lutheran 60, Crespi 57
Cypress 86, Norte Vista 66
Dana Hills 47, Marina 39
Desert Hot Springs 80, Santa Rosa Academy 53
Edison 66, Riverside King 48
El Modena 71, Avalon 34
Elsinore 82, San Bernardino 63
Esperanza 67, Lakewood 51
Eitwanda 59, Murrieta Mesa 52
Hesperia 62, Fairmont Prep 58
Holy Martyrs Armenian 58, Pasadena Poly 43
La Canada 47, Charter Oak 44
Loma Linda Academy 43, Escondido Adventist 29
Los Alamitos 57, Rolling Hills Prep 50
Los Amigos 61, Ocean View 37
Malibu 47, Shalhevet 43
Mira Costa 61, Camarillo 46
Montclair 73, Sierra Vista 72
Newport Harbor 64, Servite 63
North Torrance 57, Flintridge Prep 42
Ontario Christian 64, Glendora 61
Orange Lutheran 58, La Serna 53
Oxnard Pacifica 44, Agoura 33
Saddleback 74, El Toro 62
San Gabriel Academy 52, Windward 59
San Marcos 74, Righetti 33
Santa Margarita 82, Millikan 77
St. Bernard 76, Loyola 72
St. Francis 55, Maranatha 46
St. Genevieve 59, Schurr 56
St. John Bosco 62, La Mirada 51
Sunny Hills 37, Troy 35
Tesoro 51, Shadow Hills 38
Trabuco Hills 55, Placentia Valencia 45
West Torrance 68, Verbum Dei 50
Whittier 65, Montebello 63
Woodbridge 49, Beckman 47
INTERSECTIONAL
Alhambra 55, Sotomayor 26
Burroughs 47, Carson 45
Calabasas 79, Sylmar 43
Corona del Mar 59. Carlsbad 48
Crescenta Valley 69, Verdugo Hills 48
Damien 54, Millville (Utah) Ridgeline 38
El Camino Real 78, Newbury Park 59
Gabrielino 84, Fremont 57
Gahr 57, Marquez 51
LA Hamilton 73, Fillmore 64
Lawndale 76, Bernstein 72
Moorpark 80, Van Nuys 34
Rancho Christian 55, San Diego 48
Redondo Union 65, Frederick (Md.) 44
Sierra Canyon 82, Bishop O’Dowd 37
St. Bonaventure 71, Animo Robinson 20
Village Christian 98, Chatsworth 56
GIRLS
SOUTHERN SECTION
Aquinas 68, Ramona Convent 19
Arrowhead Christian 47, Santa Monica Pacifica Christian 49
Arroyo Grande 52, Westlake 48
Baldwin Park 46, Excelsior Charter 32
Bishop Diego 63, Santa Clara 6
Buena Park 53, Camarillo 46
Chino Hills 63, Temescal Canyon 20
Claremont 43, Walnut 33
Corona del Mar 49, Covina 17
Downey 36, Upland 35
El Modena 65, Avalon 24
El Segundo 36, Savanna 34
El Toro 50, Godinez 42
Fullerton 44, Oxford Academy 36
Gabrielino 35, West Covina 24
Garden Grove 63, Estancia 42
Harvard-Westlake 53, Santa Monica 27
Hesperia 71, Irvine University 12
Laguna Beach 45, Capistrano Valley 39
La Salle 61, Marlborough 42
La Serna 55, Tustin 28
Loma Linda Academy 58, Escondido Academy 50
Los Alamitos 66, Cypress 53
Los Altos 53, Rio Hondo Prep 34
Los Osos 79, Chino 59
Marina 49, Anaheim Canyon 42
Marymount 45, Faith Baptist 13
Mira Costa 46, Rosary Academy 42
Oxnard 58, Moorpark 15
Palos Verdes 72, Murrieta Mesa 31
Pilibos 40, Warren 35
Portola 54, Oak Hills 45
Redondo Union 68, Esperanza 50
Sage Hill 68, Santa Margarita 39
San Dimas 56, Calvary Baptist 43
Santa Ana Foothill 51, Huntington Beach 36
Segerstrom 54, Wiseburn Da VInci 35
Sherman Oaks Notre Dame 61, Keppel 54
Silverado 48, Northview 41
South Hills 35, Rancho Verde 25
St. Bonaventure 53, Newbury Park 40
St. Genevieve 48, Agoura 41
Summit 62, San Bernardino 31
Thousand Oaks 52, Orcutt Academy 47
Torrance 65, Placentia Valencia 35
Troy 66, Rancho Cucamonga 49
Valencia 59, Palm Desert 30
Ventura 58, Chaminade 36
Villa Park 62, Santa Fe 31
Yorba Linda 41, Long Beach Jordan 35
Yucaipa 74, La Canada 47
INTERSECTIONAL
Bernstein 40, Beverly Hills 20
Clovis West 68, Rialto 40
Granada Hills 66, Canyon Country Canyon 58
King/Drew 66, Cresenta Valley 64
La Jolla Country Day 43, Windward 39
Las Vegas (Nev.) Democracy Prep Agassi Campus 66, Etiwanda 61
St. Margaret’s 56, Centennial (Colo.) Eaglecrest 54
West Torrance 65, Birmingham 51