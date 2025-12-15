High school basketball: Monday’s scores
MONDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
AMIT 43, Valley Oaks CES 25
Arleta 70, Monroe 59
Bell 52, South East 34
Bravo 83, View Park 82
CALS Early College 36, Magnolia Science Academy 20
Contreras 86, Belmont 15
Downtown Magnets 65, Lincoln 61
East College Prep 51, Brio College Prep 38
East Valley 46, Van Nuys 31
Fulton 63, Lakeview Charter 20
Garfield 48, South Gate 34
Granada Hills Kennedy 68, Reseda 23
LA Roosevelt 60, Legacy 47
Locke 59, Animo Watts 56
Orthopaedic 69, Annenberg 44
RFK Community 58, Mendez 49
Sun Valley Poly73, North Hollywood 58
Triumph Charter 69, LA Marshall 59
Vaughn 73, Panorama 58
SOUTHERN SECTION
ACE 82, PAL Academy 54
Alta Loma 48, Diamond Ranch 41
Anaheim 70, Magnolia 27
Arroyo 71, El Monte 28
Bell Gardens 68, Glenn 39
Bonita 60, San Dimas 56
Chaparral 76, California 71
Colton 83, Desert Hot Springs 67
Costa Mesa 75, Savanna 68
Crossroads Christian 39, Grove School 28
Desert Christian 67, Lancaster Baptist 54
Eastside 71, Quartz Hill 64
El Rancho 66, Duarte 30
Elsinore 58, Great Oak 55
Gabrielino 51, Rosemead 46
Highland 53, Antelope Valley 34
Hillcrest 68, Indian Springs 61
Knight 86, Lancaster 32
Lakeside 54, Patriot 42
Liberty 67, Beaumont 64
Magnolia Science Academy 55, Legacy College Prep 31
Malibu 69, Nordhoff 34
Mary Star of the Sea 64, Chadwick 60
Mesa Grande Academy 85, RSCSM 30
Mesrobian 47, New Covenant Academy 44
Montclair 84, Rim of the World 45
Moreno Valley 53, Vista del Lago 44
Ontario 68, La Sierra 27
Orange 59, Pasadena Marshall 37
Paloma Valley 56, San Jacinto 48
Pasadena 80, Burbank 53
Placentia Valencia 60, Santa Ana 32
Perris 81, Heritage 45
Redlands 46, Banning 41
Rialto 65, Norco 64
Riverside King 57, Riverside Poly 55
Santa Maria 86, Valley Christian Academy 69
Serrano 48, Arroyo Valley 37
Sherman Indian 59, California Lutheran 53
Summit 73, Yucaipa 56
Thousand Oaks 72, Simi Valley 40
Valley Torah 100, St. Monica Academy 68
Valley View 75, Jurupa Valley 45
Vasquez 98, PACS 40
Viewpoint 60, Hillcrest Christian 37
Westlake 51, Oak Park 37
Whitney 69, Godinez 63
Woodbridge 69, El Toro 48
INTERSECTIONAL
Compton 74, Crenshaw 53
Gahr 76, Rancho Dominguez 52
Marquez 65, Whittier 30
New Roads 47, Animo Venice 28
San Gabriel 66, Sotomayor 39
GIRLS
CITY SECTION
Animo Robinson 37, Smidt Tech 33
Animo Watts 55, Locke 29
Brio College Prep 24, East College Prep 20
Contreras 42, Belmont 4
Crenshaw 41, Torres 16
Granada Hills Kennedy 67, Reseda 15
Grant 64, Chavez 3
Hollywood 44, Roybal 12
Northridge Academy 58, East Valley 9
Orthopaedic 25, Annenberg 14
RFK Community 27, Mendez 18
Sherman Oaks CES 75, Fulton 7
South East 35, Bell 27
Verdugo Hills 56, Eagle Rock 31
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 60, Edison 23
Arroyo 34, El Monte 25
Arroyo Valley 42, San Gorgonio 29
Baldwin Park 60, La Puente 15
Bonita 48, San Dimas 39
Burbank 64, Pasadena 40
Carter 77, Adelanto 54
Chino 58, Ayala 38
Citrus Valley 54, Liberty 52
Coachella Valley 45, Palo Verde Valley 36
Covina 49, Sierra Vista 40
Desert Christian 46, Lancaster Baptist 27
Don Lugo 53, Bloomington 16
Eastside 56, Quartz Hill 24
El Modena 40, Irvine University 15
El Segundo 60, Montebello 18
Flintridge Sacred Heart 50, Muir 43
Fontana 50, Patriot 42
Foothill Tech 35, Santa Barbara 23
Gabrielino 40, Rosemead 27
Garden Grove 53, Garden Grove Pacifica 17
Glenn 36, Firebaugh 11
Heritage 56, Corona 38
Highland 60, Antelope Valley 26
Hillcrest 61, Valley View 37
Irvine 36, Tustin 34
Jurupa Valley 47, Norco 19
Laguna Beach 42, Savanna 39
Lancaster 55, Knight 22
Loma Linda Academy 42, Desert Chapel 13
Los Altos 60, Mayfair 23
Los Amigos 43, Artesia 25
Mesa Grande Academy 80, River Springs Charter 10
Monrovia 39, Ramona Convent 31
Newbury Park 55, Santa Paula 26
Nordhoff 54, Cate 31
Paramount 58, Lakewood 40
Redlands 35, Banning 19
Royal 47, Channel Islands 39
San Jacinto Valley Academy 34, Santa Rosa Academy 26
Santa Maria 61, Valley Christian Academy 37
Schurr 45, California 37
Segerstrom 49, Long Beach Wilson 46
Silver Valley 55, Sultana 30
Southlands Christian 49, Bassett 10
Temple City 35, San Gabriel 27
Twentynine Palms 55, Cathedral City 13
Vasquez 45, Palmdale Academy Charter 6
Vista Murrieta 40, Beaumont 37
Western Christian 64, Workman 14
West Torrance 74, Torrance 36
Whittier Christian 68, NOVA Academy 13
Wiseburn-Da Vinci 66, South Torrance 60
Woodbridge 66, Katella 37
Yucaipa 51, Summit 46
YULA 64, ISLA 26
INTERSECTIONAL
Compton Centennial 43, Rancho Dominguez 16
Dominguez 50, LA Jordan 8
LACES 62, Inglewood 35
Warner 40, Anza Hamilton 33
Westchester 53, Leuzinger 52