High School Sports

High school basketball: Monday’s scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
MONDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

AMIT 43, Valley Oaks CES 25

Arleta 70, Monroe 59

Bell 52, South East 34

Bravo 83, View Park 82

CALS Early College 36, Magnolia Science Academy 20

Contreras 86, Belmont 15

Downtown Magnets 65, Lincoln 61

East College Prep 51, Brio College Prep 38

East Valley 46, Van Nuys 31

Fulton 63, Lakeview Charter 20

Garfield 48, South Gate 34

Granada Hills Kennedy 68, Reseda 23

LA Roosevelt 60, Legacy 47

Locke 59, Animo Watts 56

Orthopaedic 69, Annenberg 44

RFK Community 58, Mendez 49

Sun Valley Poly73, North Hollywood 58

Triumph Charter 69, LA Marshall 59

Vaughn 73, Panorama 58

SOUTHERN SECTION

ACE 82, PAL Academy 54

Alta Loma 48, Diamond Ranch 41

Anaheim 70, Magnolia 27

Arroyo 71, El Monte 28

Bell Gardens 68, Glenn 39

Bonita 60, San Dimas 56

Chaparral 76, California 71

Colton 83, Desert Hot Springs 67

Costa Mesa 75, Savanna 68

Crossroads Christian 39, Grove School 28

Desert Christian 67, Lancaster Baptist 54

Eastside 71, Quartz Hill 64

El Rancho 66, Duarte 30

Elsinore 58, Great Oak 55

Gabrielino 51, Rosemead 46

Highland 53, Antelope Valley 34

Hillcrest 68, Indian Springs 61

Knight 86, Lancaster 32

Lakeside 54, Patriot 42

Liberty 67, Beaumont 64

Magnolia Science Academy 55, Legacy College Prep 31

Malibu 69, Nordhoff 34

Mary Star of the Sea 64, Chadwick 60

Mesa Grande Academy 85, RSCSM 30

Mesrobian 47, New Covenant Academy 44

Montclair 84, Rim of the World 45

Moreno Valley 53, Vista del Lago 44

Ontario 68, La Sierra 27

Orange 59, Pasadena Marshall 37

Paloma Valley 56, San Jacinto 48

Pasadena 80, Burbank 53

Placentia Valencia 60, Santa Ana 32

Perris 81, Heritage 45

Redlands 46, Banning 41

Rialto 65, Norco 64

Riverside King 57, Riverside Poly 55

Santa Maria 86, Valley Christian Academy 69

Serrano 48, Arroyo Valley 37

Sherman Indian 59, California Lutheran 53

Summit 73, Yucaipa 56

Thousand Oaks 72, Simi Valley 40

Valley Torah 100, St. Monica Academy 68

Valley View 75, Jurupa Valley 45

Vasquez 98, PACS 40

Viewpoint 60, Hillcrest Christian 37

Westlake 51, Oak Park 37

Whitney 69, Godinez 63

Woodbridge 69, El Toro 48

INTERSECTIONAL

Compton 74, Crenshaw 53

Gahr 76, Rancho Dominguez 52

Marquez 65, Whittier 30

New Roads 47, Animo Venice 28

San Gabriel 66, Sotomayor 39

GIRLS

CITY SECTION

Animo Robinson 37, Smidt Tech 33

Animo Watts 55, Locke 29

Brio College Prep 24, East College Prep 20

Contreras 42, Belmont 4

Crenshaw 41, Torres 16

Granada Hills Kennedy 67, Reseda 15

Grant 64, Chavez 3

Hollywood 44, Roybal 12

Northridge Academy 58, East Valley 9

Orthopaedic 25, Annenberg 14

RFK Community 27, Mendez 18

Sherman Oaks CES 75, Fulton 7

South East 35, Bell 27

Verdugo Hills 56, Eagle Rock 31

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 60, Edison 23

Arroyo 34, El Monte 25

Arroyo Valley 42, San Gorgonio 29

Baldwin Park 60, La Puente 15

Bonita 48, San Dimas 39

Burbank 64, Pasadena 40

Carter 77, Adelanto 54

Chino 58, Ayala 38

Citrus Valley 54, Liberty 52

Coachella Valley 45, Palo Verde Valley 36

Covina 49, Sierra Vista 40

Desert Christian 46, Lancaster Baptist 27

Don Lugo 53, Bloomington 16

Eastside 56, Quartz Hill 24

El Modena 40, Irvine University 15

El Segundo 60, Montebello 18

Flintridge Sacred Heart 50, Muir 43

Fontana 50, Patriot 42

Foothill Tech 35, Santa Barbara 23

Gabrielino 40, Rosemead 27

Garden Grove 53, Garden Grove Pacifica 17

Glenn 36, Firebaugh 11

Heritage 56, Corona 38

Highland 60, Antelope Valley 26

Hillcrest 61, Valley View 37

Irvine 36, Tustin 34

Jurupa Valley 47, Norco 19

Laguna Beach 42, Savanna 39

Lancaster 55, Knight 22

Loma Linda Academy 42, Desert Chapel 13

Los Altos 60, Mayfair 23

Los Amigos 43, Artesia 25

Mesa Grande Academy 80, River Springs Charter 10

Monrovia 39, Ramona Convent 31

Newbury Park 55, Santa Paula 26

Nordhoff 54, Cate 31

Paramount 58, Lakewood 40

Redlands 35, Banning 19

Royal 47, Channel Islands 39

San Jacinto Valley Academy 34, Santa Rosa Academy 26

Santa Maria 61, Valley Christian Academy 37

Schurr 45, California 37

Segerstrom 49, Long Beach Wilson 46

Silver Valley 55, Sultana 30

Southlands Christian 49, Bassett 10

Temple City 35, San Gabriel 27

Twentynine Palms 55, Cathedral City 13

Vasquez 45, Palmdale Academy Charter 6

Vista Murrieta 40, Beaumont 37

Western Christian 64, Workman 14

West Torrance 74, Torrance 36

Whittier Christian 68, NOVA Academy 13

Wiseburn-Da Vinci 66, South Torrance 60

Woodbridge 66, Katella 37

Yucaipa 51, Summit 46

YULA 64, ISLA 26

INTERSECTIONAL

Compton Centennial 43, Rancho Dominguez 16

Dominguez 50, LA Jordan 8

LACES 62, Inglewood 35

Warner 40, Anza Hamilton 33

Westchester 53, Leuzinger 52

