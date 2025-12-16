High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Tuesday, Dec. 16
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
HIGH SCHOOL BASKETBALL
TUESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Downtown Magnets 103, Aspire Ollin 12
Sotomayor 67, Maywood CES 28
Stern 35, Rise Kohyang 33
Triumph Charter 68, LA Wilson 51
University Prep Value 66, Animo Venice 52
WISH Academy 79, Alliance Ted Tajima 16
SOUTHERN SECTION
AGBU 63, Newbury Park 51
Arcadia 82, Glendale 34
Baldwin Park 57, Pomona 23
Banning 90, Bethel Christian 26
Big Bear 89, University Prep 45
Calvary Baptist 58, Diamond Bar 57
Chino Hills 78, CSDR 31
Citrus Hill 76, San Gorgonio 30
Corona 58, Granite Hills 17
Crescenta Valley 73, Burbank Burroughs 43
Desert Chapel 69, Weaver 34
Desert Christian Academy 56, Nuview Bridge 19
Eastvale Roosevelt 53, Hesperia 52
Eisenhower 67, Bloomington 52
El Rancho 55, Sierra Vista 52
Elsinore 72, Tahquitz 36
Estancia 68, Lynwood 30
Entrepreneur 72, Crossroads Christian 41
Harvard-Westlake 86, Punahou 42
Hesperia Christian 59, AAE 39
La Palma Kennedy 41, Norwalk 34
Loara 67, Katella 41
Long Beach Cabrillo 74, Lakewood 55
Long Beach Wilson 75, Compton 64
NSLA 52, Cornerstone Christian 33
Oxford Academy 66, CAMS 42
Public Safety 54, Grove School 41
Rancho Alamitos 58, Century 28
Redlands 52, Sultana 51
Rio Hondo Prep 68, United Christian Academy 24
Riverside Notre Dame 55, Kaiser 50
San Bernardino 94, Norco 80
Shadow Hills 60, Yucaipa 52
Summit Leadership Academy 71, PAL Academy 9
Temecula Prep 77, San Jacinto Leadership Academy 43
Temescal Canyon 68, West Valley 52
Tesoro 57, Aliso Niguel 53
Valley Christian Academy 57, San Luis Obispo Classical 27
Viewpoint 74, Firebaugh 39
Villa Park 60, Brea Olinda 49
Webb 64, Santa Ana Valley 36
Western 61, El Modena 34
Westminster La Quinta 53, Santa Ana 39
YULA 61, San Diego Jewish Academy 26
INTERSECTIONAL
Brawley 66, Indio 46
Cathedral 60, Bravo 49
Los Alamitos 73, Torrey Pines 53
Santa Ana Calvary Chapel 53, Huntington Park 30
St. Pius X-St. Matthias Academy 65, LA Marshall 59
USC Hybrid 63, Legacy College Prep 13
GIRLS
CITY SECTION
Aspire Ollin 57, Downtown Magnets 12
Lakeview Charter 70, Valor Academy 10
Stern 34, Rise Kohyang 6
Washington 34, Crenshaw 33
SOUTHERN SECTION
Bolsa Grande 21, Capistrano Valley 26
Buena 62, Santa Barbara 20
California Military Institute 29, Santa Rosa Academy 12
Carter 65, Sultana 39
Cate 43, Laguna Blanca 29
Coastal Christian 45, Santa Maria 32
Colton 41, Arroyo Valley 26
Crescenta Valley 55, Burbank Burroughs 47
CSDR 45, Norte Vista 21
Desert Christian Academy 89, Nuview Bridge 23
El Dorado 63, Placentia Valencia 20
El Rancho 40, Diamond Ranch 33
Elsinore 34, Tahquitz 20
Foothill Tech 37, Thacher 22
Garden Grove 46, Orange 32
Grove School 30, Public Safety 14
Harvard-Westlake 48, Campbell Hall 37
Hesperia Christian 51, AAE 21
Hillcrest 53, La Sierra 8
Kaiser 52, Pomona 0
Laguna Beach 52, Dana Hills 33
Long Beach Wilson 70, Compton 32
Lucerne Valley 44, Lakeview Leadership Academy 7
Marlborough 65, Alemany 43
Mayfair 34, Chadwick 32
Monrovia 36, Mayfield 20
North Torrance 59, Palos Verdes 57
Oak Hills 58, Beaumont 32
OCCA 31, Liberty Christian 16
Oxford Academy 50, Western 34
Oxnard 46, San Marcos 30
Redlands 61, Jurupa Hills 39
Rialto 86, Apple Valley 27
Ridgecrest Burroughs 68, Barstow 38
Santa Ana Valley 64, Glenn 6
Shadow Hills 55, Palm Springs 14
Silver Valley 45, Riverside Prep 22
Temecula Prep 45, San Jacinto Leadership Academy 43
Temescal Canyon 85, West Valley 17
University Prep 47, Big Bear 31
Viewpoint 60, Agoura 45
Vistamar 33, Wildwood 14
YULA 51, Milken 50
INTERSECTIONAL
Birmingham 55, Heritage Christian 44
Desert Mirage 46, Borrego Springs 19
SEED: LA 44, Animo Leadership 7
Sun Valley Poly 65, Westridge 9
USC Hybrid 45, Legacy College Prep 4
Whittier 52, Garfield 46