High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Wednesday, Dec. 17
HIGH SCHOOL BASKETBALL
WEDNESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
AMIT 59, Sun Valley Magnet 38
Bernstein 71, Contreras 26
Crenshaw 55, King/Drew 39
Fulton 50, Vaughn 48
Hollywood 104, Belmont 10
LA Hamilton 71, Downtown Magnets 69
MSAR 67, Valor Academy 56
MSCP 84, Larchmont Charter 25
Northridge Academy 59, VAAS 12
Orthopaedic 69, Animo Bunche 34
RFK Community 73, Jefferson 70
Royal 54, Mendez 52
View Park 55, Bell 48
Wilmington Banning 62, Elizabeth 26
SOUTHERN SECTION
Arroyo 54, South El Monte 50
Chadwick 91, Paramount 63
Damien 66, Aquinas 41
Downey 57, Workman 22
Edgewood 52, West Covina 43
Flintridge Prep 80, ISLA 15
Gabrielino 91, Mountain View 46
Garden Grove 58, Irvine University 56
Hemet 56, Valley View 55
Highland 68, Lancaster 34
Hillcrest 57, Orange Vista 56
Indian Springs 64, Citrus Valley 55
Laguna Beach 70, Costa Mesa 46
Lakeside 54, Canyon Springs 50
La Palma 69, Westminster 18
Maricopa 47, Laton 17
Moreno Valley 52, Arlington 42
North Torrance 75, Bellflower 30
Pasadena Marshal 75, El Monte 51
Peninsula 65, Redondo Union 63
Perris 63, Riverside North 62
Pilgrim 71, Westmark 39
Public Safety Academy 51, River Springs Charter 44
Quartz Hill 76, Antelope Valley 44
Redondo Union 76, Peninsula 18
Riverside King 61, Chaparral 55
Riverside Poly 54, Liberty 43
Samueli Academy 49, Bolsa Grande 48
San Fernando Academy 71, Summit View 19
Segerstrom 66, Loara 38
Sierra Vista 62, Covina 58
Temple City 51, El Rancho 46
Thousand Oaks 65, Shalhevet 38
Torrance 76, El Segundo 37
Vista del Lago 57, Heritage 51
INTERSECTIONAL
Dorsey 60, Lawndale 55
Grace 68, Panorama 34
LA Roosevelt 42, Alhambra 39
San Gabriel 50, Maywood CES 23
Westchester 48, Compton Centennial 36
GIRLS
CITY SECTION
AMIT 25, Sun Valley Magnet 20
Bernstein 56, Contreras 13
Cleveland 64, North Hollywood 24
Hollywood 63, Belmont 13
King/Drew 60, Crenshaw 12
Larchmont Charter 36, MSCP 33
MSAR 42, Valor Academy 29
Orthopaedic 28, Animo Bunche 5
Rancho Dominguez 31, Elizabeth 20
South East 51, Lakeview Charter 23
Washington 65, Fremont 10
SOUTHERN SECTION
Agoura 65, Simi Valley 38
Buena Park 78, Westminster 29
Citrus Valley 43, Indio 24
Covina 56, Garey 25
CSDR 71, Victor Valley 33
El Modena 37, Edison 29
Flintridge Prep 85, Westridge 9
Gabrielino 81, Mountain View 4
Hemet 51, Valley View 24
Jurupa Valley 29, Indian Springs 20
Knight 81, Littlerock 8
Lancaster 60, Highland 40
Laton 29, Maricopa 8
Liberty 59, Citrus Hill 28
Los Altos 59, Anaheim 42
Los Amigos 39, Saddleback 19
Mira Costa 54, West Torrance 50
Newbury Park 53, Oxnard Pacifica 34
Oxnard 50, Santa Paula 42
Quartz Hill 57, Antelope Valley 18
Rancho Verde 46, Perris 19
Ramona 56, Gahr 29
Rancho Christian 100, Heritage 41
Riverside North 47, Vista del Lago 34
Riverside King 63, Xaxier Prep 38
Riverside Poly 73, Paloma Valley 38
River Springs Charter 35, Public Safety Academy 15
San Gabriel 46, Edgewood 26
San Gabriel Academy 63, Compton Centennial 62
Savanna 52, Costa Mesa 38
South El Monte 24, Arroyo 21
Thousand Oaks 69, Shalhevet 39
Torrance 74, El Segundo 36
Upland 44, Rosemead 27
Woodbridge 48, Century 6
Yorba Linda 64, Placentia Valencia 44