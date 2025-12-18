High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Thursday, Dec. 18
-
-
HIGH SCHOOL BASKETBALL
THURSDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
AHSA 53, Neuwirth Leadership 35
Alliance Levine 43, Alliance Bloomfield 32
Bernstein 74, Arleta 46
Bravo 62, LA Marshall 61
Downtown 80, Animo Bunche 21
LA Hamilton 64, LA University 55
LA Wilson 77, Franklin 61
Manual Arts 48, Diego Rivera 47
Panorama 76, Reseda 23
San Fernando 69, Canoga Park 57
Sylmar 74, Van Nuys 58
Torres 68, Umiversity Prep Value 53
West Adams 66, Santee 53
Westchester 52, Venice 47
WISH Academy 74, Gertz-Ressler 25
USC-MAE 39, Annenberg 34
SOUTHERN SECTION
AAE 68, NSLA 30
Animo Leadership 76, Compton Early College 36
Banning 73, Twentynine Palms 66
Bishop Diego 82, Orcutt Academy 37
Burbank 67, Muir 47
Burbank Burroughs 61, Hoover 56
Calvary Baptist 70, Crossroads Christian 25
Carter 56, Kaiser 54
Cerritos Valley Christian 70, Paramount 64
Chaminade 75, Santa Monica 57
Citrus Hill 67, Paloma Valley 55
Desert Christian Academy 38, San Jacinto Leadership 34
El Dorado 92, Placentia Valencia 84
Elsinore 82, West Valley 35
Esperanza 59, Yorba Linda 47
Flintridge Prep 83, Rio Hondo Prep 60
Fullerton 52, Sunny Hills 45
Gahr 74, Cerritos 46
Gardena Serra 77, Firebaugh 65
Garden Grove 47, Oxford Academy 44
Garden Grove Pacifica 49, Western 28
Indian Springs 62, Beaumont 42
Jurupa Hills 88, Grand Terrace 40
Legacy Christian Academy 77, Norco 38
Long Beach Cabrillo 72, Compton 63
Los Altos 80, Hacienda Heights Wilson 61
Mayfair 74, Long Beach Jordan 72
Millikan 73, Long Beach Wilson 62
Palmdale Aerospace Academy 84, Lancaster Baptist 35
Palm Springs 71, La Quinta 22
Quartz Hill 77, Palmdale 62
Redlands East Valley 89, Indio 36
Rubidoux 61, Nogales 31
Santa Barbara 59, San Marcos 50
Segerstrom 60, Westminster La Quinta 53
Shadow Hills 47, Xavier Prep 19
Silverado 54, Hesperia 47
South Hills 61, Keppel 48
St. Monica Academy 66, Mesrobian 42
Tahquitz 67, San Jacinto 41
Temecula Prep 68, San Jacinto Valley Academy 31
Thousand Oaks 54, Oxnard 34
United Christian Academy 46, Anza Hamilton 42
Upland 58, Western Christian 33
Vasquez 79, Santa Clarita Christian 37
Webb 59, Bassett 32
INTERSECTIONAL
Austin (TX) Prep Academy 70, SoCal Academy 69
Beverly Hills 55, Rancho Dominguez 42
Brentwood 60, Punahou (HI) 58
Clovis East 53, King/Drew 42
Crenshaw 52, Capistrano Valley 51
Harvard-Westlake 84, Lexington Catholic (KY) 37
Heritage Christian 71, ANTHS (AZ) 21
Palos Verdes 63, San Pedro 61
GIRLS
CITY SECTION
Animo Bunche 31, Downtown Magnets 5
Diego Rivera 40, Manual Arts 22
Eagle Rock 49, Lincoln 27
Fulton 21, East Valley 14
Gertz-Ressler 46, WISH Academy 17
LA Wilson 39, Franklin 26
Northridge Academy 65, Vaughn 16
Palisades 69, LACES 45
Panorama 42, Reseda 36
San Pedro 79, Legacy 6
Santee 46, West Adams 32
Smidt Tech 33, Animo De La Hoya 10
Torres 38, University Prep Value 19
USC-MAE 48, Annenberg 31
Westchester 59, Venice 48
SOUTHERN SECTION
AAE 56, NSLA 14
Apple Valley 61, Granite Hills 19
Bolsa Grande 31, Garden Grove 29
Burbank Providence 39, Le Lycée 15
California Military Institute 50, Nuview Bridge 25
Chaffey 36, Tustin 31
Coachella Valley 61, Desert Mirage 6
Compton 59, Long Beach Cabrillo 11
Crescenta Valley 64, Glendale 39
Flintridge Prep 54, Keppel 36
Godinez 47, Corona del Mar 45
Hacienda Heights Wilson 61, Los Altos 56
Holy Martyrs Armenian 61, Milken 44
Indian Springs 55, Bloomington 15
Laguna Blanca 24, Santa Clara 17
La Habra 51, Irvine 43
Long Beach Jordan 67, Irvine University 14
Long Beach Wilson 38, Millikan 19
Norwalk 49, Western 25
Oxnard Pacifica 47, Foothill Tech 45
Pioneer 49, Maranatha 42
Redlands 38, Indio 19
Riverside King 50, Warren 35
Riverside Notre Dame 28, Colton 19
Sage Hill 57, Marlborough 35
Santa Margarita 62, Xavier College Prep 53
Savanna 44, La Palma Kennedy 39
Segerstrom 51, Cerritos Valley Christian 45
Shadow Hills 57, Xavier Prep 39
South El Monte 57, Pomona Catholic 4
Southlands Christian 50, Legacy College Prep 11
South Torrance 43, Queen Creek (AZ) Casteel 40
Twentynine Palms 24, Banning 10
West Covina 71, Edgewood 21
Woodbridge 42, Westminster La Quinta 26
INTERSECTIONAL
Bartlett (TN) 59, Mater Dei 56
Clovis 66, Moreno Valley 45
Lakewood St. Joseph 66, Gilbert (AZ) Highland 30
Long Island Lutheran (NY) 61, Fairmont Prep
Rolling Hills Prep 62, Denver (CO) Mullen 28
St. Anthony 62, Chandler Hamilton (AZ) 49
Villa Park 72, Scottsdale (AZ) Notre Dame Prep 56
Waddell (AZ) Canyon View 42, Lynwood 31