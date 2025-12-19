High school basketball: Friday’s scores
HIGH SCHOOL BASKETBALL
FRIDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
AMIT 69, MSAR 45
El Camino Real 68, Monroe 24
Foshay 82, Larchmont Charter 71
LA Hamilton 84, Bell 32
LA Roosevelt 61, Wilmington Banning 46
LA Wilson 81, View Park 75
Harbor Teacher 53, Rise Kohyang 25
MSCP 82, New West Charter 41
Roybal 68, Santee 54
San Pedro 59, Los Angeles 42
Sun Valley Magnet 56, Lake Balboa College 44
Sylmar 72, Canoga Park 59
Triumph Charter 65, Lincoln 59
USC Hybrid 49, Brio College Prep 24
SOUTHERN SECTION
ACE 54, Lucerne Valley 35
Adelanto 57, Carter 52
Alta Loma 64, Workman 17
Arrowhead Christian 70, Canyon Springs 32
Ayala 49, Glendora 46
Beaumont 76, San Jacinto 36
Brentwood 69, Concord De La Salle 49
California 79, Ocean View 55
Cantwell-Sacred Heart 58, Norwalk 43
Chaffey 58, Miller 22
Chaparral 63, Paloma Valley 45
Corona 70, Buena Park 39
Crespi 77, Rancho Cucamonga 57
Diamond Bar 64, Bonita 62
Don Lugo 56, Covina 44
Dos Pueblos 62, Arroyo Grande 51
Downey 58< Bellflower 35
El Modena 58, Orange 26
Elsinore 82, Temecula Valley 69
Estancia 80, Compton Early College 20
Fairmont Prep 52, Oak Hills 47
Fillmore 64, Nordhoff 32
Foothill Tech 67, Carpinteria 50
Fountain Valley 77, Costa Mesa 43
Godinez 47, Garden Grove Pacifica 39
Great Oak 68, Bishop Amat 63
Kaiser 45, Jurupa Valley 26
Laguna Blanca 59, Downey Calvary Chapel 21
La Habra 47, La Serna 45
Lakeview Leadership 54, Victor Valley Christian 35
Linfield Christian 62, Woodcrest Christian 55
Maricopa 67, Cuyama Valley 15
Millikan 115, Calvary Baptist 56
Montclair 73, Bell Gardens 64
Norte Vista 99, Riverside North 45
Oak Park 48, Simi Valley 46
Oaks Christian 70, Shadow Ridge 55
Orange Lutheran 91, Brea Olinda 39
Oxford Academy 76, Westminster La Quinta 57
Palm Springs 77, Yucaipa 55
Patriot 36, Rim of the World 27
Pioneer 58, Magnolia 34
Portola 60, Troy 54
Rialto 68, Serrano 35
Riverside Notre Dame 74, Bloomington 52
Riverside Prep 67, Hesperia Christian 26
Rubidoux 55, Edgewood 54
Santa Fe 42, Cerritos Valley Christian 41
Santa Ynez 69, Channel Islands 39
Segerstrom 51, Saddleback 34
South Pasadena 85, Hillcrest Christian 39
St. Monica 59, Camarillo 51
Tehachapi 63, Lancaster 58
Temescal Canyon 57, Lakeside 56
University Prep 65, AAE 56
Valley Christian Academy 66, Santa Clarita Christian 62
Village Christian 90, Liberty 48
Yorba Linda 60, Whittier Christian 54
YULA 71, Faith Baptist 56
INTERSECTIONAL
Bishop Montgomery 72, Fresno Bullard 46
Clovis North 69, Maranatha 46
Corona Santiago, Vancouver (Canada) St. George’s 44
Fairfax 65, Oakwood 51
Highland (Colo.) Lone Peak 58, Eastvale Roosevelt 41
JSerra 88, South Jordan (Utah) Bingham 60
Kipp Atlanta Collegiate (Ga.) 68, Narbonne 39
Knight 70, Henderson (Nev.) Basic 47
Las Vegas (Nev.) Desert Oasis 59, Dominguez 48
Las Vegas (Nev.) Faith Lutheran 71, St. Paul 57
Marina 64, Montgomery (Ala) Trinity Presbyterian 61
Mater Dei 87, Coeur D’Alene (Idaho) 61
Palisades 61, Miami Mater Lakes Academy 58
Redondo Union 65, Aurora (Colo.) Rangeview 60
San Gabriel Academy 82, Brooklyn (N.Y.) Canarsie 58
Santa Margarita 59, Basha (Ariz.) 58
Saugus 78, Arleta 56
Schurr 74, Aurora (Colo.) Vista PEAK Prep 72
St. Genevieve 49, Sun Valley Poly 38
The Villages Charter (Fla.) 65, St. John Bosco 59
Warren 83, Las Vegas Rancho 58
Washington Prep 85, Silverado 32
West Torrance 81, Las Vegas Cimarron-Memorial 76
GIRLS
CITY SECTION
Crenshaw 76, Fremont 17
New West Charter 48, MSCP 14
Sun Valley Magnet 37, Lake Balboa College 13
USC Hybrid 19, Brio College Prep 16
Westchester 53, Washington Prep 49
SOUTHERN SECTION
Beckman 51, Summit 42
Burbank Providence 39, Mayfield 22
Canyon Springs 59, Magnolia 12
Cerritos Valley Christian 56, Oxford Academy 32
Citrus Valley 59, Orange Vista 43
El Rancho 56, Rosemead 32
Fullerton 48, Workman 19
Gabrielino 42, Temple City 33
Godinez 57, Tesoro 39
Harvard-Westlake 44, Bishop Montgomery 23
JSerra 66, Dos Pueblos 57
La Salle 50, Holy Martyrs Armenian 25
Oak Park 100, Simi Valley 13
Palmdale 37, Palmdale Academy Charter 14
Santa Monica 37, Notre Dame Academy 21
Santa Monica Pacifica Christian 52, Spring Valley 17
Sherman Oaks Notre Dame 70, Marina 19
Sonora 70, Huntington Beach 57
Springville (UT) 58, Campbell Hall 53
University Prep 63, AAE 25
Victor Valley Christian 48, Lakeview Leadership 8
Western Christian 59, Garden Grove 21
Woodbridge 54, Samueli Academy 30
INTERSECTIONAL
Granada Hills Kennedy 61, San Fernando 26
King/Drew 101, Dorsey 12
North Hollywood 55, Calabasas 49
Venice 51, Culver City 46