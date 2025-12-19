Advertisement
High School Sports

High school basketball: Friday’s scores

By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASKETBALL

FRIDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

AMIT 69, MSAR 45

El Camino Real 68, Monroe 24

Foshay 82, Larchmont Charter 71

LA Hamilton 84, Bell 32

LA Roosevelt 61, Wilmington Banning 46

LA Wilson 81, View Park 75

Harbor Teacher 53, Rise Kohyang 25

MSCP 82, New West Charter 41

Roybal 68, Santee 54

San Pedro 59, Los Angeles 42

Sun Valley Magnet 56, Lake Balboa College 44

Sylmar 72, Canoga Park 59

Triumph Charter 65, Lincoln 59

USC Hybrid 49, Brio College Prep 24

SOUTHERN SECTION

ACE 54, Lucerne Valley 35

Adelanto 57, Carter 52

Alta Loma 64, Workman 17

Arrowhead Christian 70, Canyon Springs 32

Ayala 49, Glendora 46

Beaumont 76, San Jacinto 36

Brentwood 69, Concord De La Salle 49

California 79, Ocean View 55

Cantwell-Sacred Heart 58, Norwalk 43

Chaffey 58, Miller 22

Chaparral 63, Paloma Valley 45

Corona 70, Buena Park 39

Crespi 77, Rancho Cucamonga 57

Diamond Bar 64, Bonita 62

Don Lugo 56, Covina 44

Dos Pueblos 62, Arroyo Grande 51

Downey 58< Bellflower 35

El Modena 58, Orange 26

Elsinore 82, Temecula Valley 69

Estancia 80, Compton Early College 20

Fairmont Prep 52, Oak Hills 47

Fillmore 64, Nordhoff 32

Foothill Tech 67, Carpinteria 50

Fountain Valley 77, Costa Mesa 43

Godinez 47, Garden Grove Pacifica 39

Great Oak 68, Bishop Amat 63

Kaiser 45, Jurupa Valley 26

Laguna Blanca 59, Downey Calvary Chapel 21

La Habra 47, La Serna 45

Lakeview Leadership 54, Victor Valley Christian 35

Linfield Christian 62, Woodcrest Christian 55

Maricopa 67, Cuyama Valley 15

Millikan 115, Calvary Baptist 56

Montclair 73, Bell Gardens 64

Norte Vista 99, Riverside North 45

Oak Park 48, Simi Valley 46

Oaks Christian 70, Shadow Ridge 55

Orange Lutheran 91, Brea Olinda 39

Oxford Academy 76, Westminster La Quinta 57

Palm Springs 77, Yucaipa 55

Patriot 36, Rim of the World 27

Pioneer 58, Magnolia 34

Portola 60, Troy 54

Rialto 68, Serrano 35

Riverside Notre Dame 74, Bloomington 52

Riverside Prep 67, Hesperia Christian 26

Rubidoux 55, Edgewood 54

Santa Fe 42, Cerritos Valley Christian 41

Santa Ynez 69, Channel Islands 39

Segerstrom 51, Saddleback 34

South Pasadena 85, Hillcrest Christian 39

St. Monica 59, Camarillo 51

Tehachapi 63, Lancaster 58

Temescal Canyon 57, Lakeside 56

University Prep 65, AAE 56

Valley Christian Academy 66, Santa Clarita Christian 62

Village Christian 90, Liberty 48

Yorba Linda 60, Whittier Christian 54

YULA 71, Faith Baptist 56

INTERSECTIONAL

Bishop Montgomery 72, Fresno Bullard 46

Clovis North 69, Maranatha 46

Corona Santiago, Vancouver (Canada) St. George’s 44

Fairfax 65, Oakwood 51

Highland (Colo.) Lone Peak 58, Eastvale Roosevelt 41

JSerra 88, South Jordan (Utah) Bingham 60

Kipp Atlanta Collegiate (Ga.) 68, Narbonne 39

Knight 70, Henderson (Nev.) Basic 47

Las Vegas (Nev.) Desert Oasis 59, Dominguez 48

Las Vegas (Nev.) Faith Lutheran 71, St. Paul 57

Marina 64, Montgomery (Ala) Trinity Presbyterian 61

Mater Dei 87, Coeur D’Alene (Idaho) 61

Palisades 61, Miami Mater Lakes Academy 58

Redondo Union 65, Aurora (Colo.) Rangeview 60

San Gabriel Academy 82, Brooklyn (N.Y.) Canarsie 58

Santa Margarita 59, Basha (Ariz.) 58

Saugus 78, Arleta 56

Schurr 74, Aurora (Colo.) Vista PEAK Prep 72

St. Genevieve 49, Sun Valley Poly 38

The Villages Charter (Fla.) 65, St. John Bosco 59

Warren 83, Las Vegas Rancho 58

Washington Prep 85, Silverado 32

West Torrance 81, Las Vegas Cimarron-Memorial 76

GIRLS

CITY SECTION

Crenshaw 76, Fremont 17

New West Charter 48, MSCP 14

Sun Valley Magnet 37, Lake Balboa College 13

USC Hybrid 19, Brio College Prep 16

Westchester 53, Washington Prep 49

SOUTHERN SECTION

Beckman 51, Summit 42

Burbank Providence 39, Mayfield 22

Canyon Springs 59, Magnolia 12

Cerritos Valley Christian 56, Oxford Academy 32

Citrus Valley 59, Orange Vista 43

El Rancho 56, Rosemead 32

Fullerton 48, Workman 19

Gabrielino 42, Temple City 33

Godinez 57, Tesoro 39

Harvard-Westlake 44, Bishop Montgomery 23

JSerra 66, Dos Pueblos 57

La Salle 50, Holy Martyrs Armenian 25

Oak Park 100, Simi Valley 13

Palmdale 37, Palmdale Academy Charter 14

Santa Monica 37, Notre Dame Academy 21

Santa Monica Pacifica Christian 52, Spring Valley 17

Sherman Oaks Notre Dame 70, Marina 19

Sonora 70, Huntington Beach 57

Springville (UT) 58, Campbell Hall 53

University Prep 63, AAE 25

Victor Valley Christian 48, Lakeview Leadership 8

Western Christian 59, Garden Grove 21

Woodbridge 54, Samueli Academy 30

INTERSECTIONAL

Granada Hills Kennedy 61, San Fernando 26

King/Drew 101, Dorsey 12

North Hollywood 55, Calabasas 49

Venice 51, Culver City 46

