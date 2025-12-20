Advertisement
High School Sports

High school basketball: Saturday’s scores

NCAA basketballs in a rack on the court.
(Joel Auerbach / Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

SATURDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

L.A. Marshall 70, Verdugo Hills 61

L.A. Wilson 74, Downtown Magnets 58

Maywood CES 48, Elizabeth 34

Triumph Charter 91, Bravo 85

View Park 50, Lincoln 46

SOUTHERN SECTION

Adelanto 52, Los Altos 38

Beckman 69, Portola 57

Bishop Amat 76, Murrieta Mesa 54

Buena Park 38, Huntington Park 35

Burbank 84, Norco 63

California 70, Campbell Hall 50

Camarillo 73, Fillmore 45

Cantwell-Sacred Heart 68, Workman 18

Capistrano Valley Christian 60, Gardena Serra 50

Cathedral 61, Buena 32

Cerritos 64, Sunny Hills 55

Claremont 79, Riverside Notre Dame 51

Crespi 88, Windward 76

Cypress 59, Fairmont Prep 49

Dos Pueblos 56, Santa Ynez 53

Etiwanda 51, Pilibos 28

Fullerton 49, Western 46

Garden Grove 76, Whitney 39

Garden Grove Santiago 70, Valor Academy 40

Grace 45, Antelope Valley 41

Hesperia 65, Vista Murrieta 46

Hesperia Christian 47, Acaciawood 41

Hillcrest Christian 57, Hueneme 44

Legacy Christian Academy 55, St. Monica 44

Los Amigos 54, Placentia Valencia 41

Loyola 74, Rolling Hills Prep 60

Mira Costa 57, Wiseburn-Da Vinci 36

Mission College Prep 69, West Ranch 47

Monrovia 64, Bolsa Grande 44

Newbury Park 61, Royal 30

North Torrance 66, Santa Paula 54

Orange Lutheran 67, Aquinas 58

Palos Verdes 57, South Torrance 42

Pasadena Poly 59, Foothill Tech 37

Riverside King 71, Sierra Vista 39

San Bernardino 84, Paramount 81

Saugus 47, Littlerock 29

Servite 79, Palm Desert 52

Sierra Canyon 69, Crean Lutheran 40

St. Anthony 57, Sage Hill 50

St. Francis 73, Flintridge Prep 42

Torrance 72, Mary Star of the Sea 16

Thousand Oaks 67, Chaminade 56

Verbum Dei 60, Ocean View 35

Warren 67, Schurr 57

Western Christian 70, Southlands Christian 43

INTERSECTIONAL

Alhambra 69, Sotomayor 39

Birmingham 59, Las Vegas Cimarron-Memorial 56

Brentwood 86, Kailua (Hawaii) 66

Buena Park 38, Huntington Park 35

Calabasas 85, Bernstein 36

Chino Hills 80, San Diego Helix 57

Clovis North 85, Village Christian 80

Compton Centennial 78, Foshay 33

Corona Santiago 77, Aurora (Colo.) Cherokee Trail 56

Denver (Colo.) George Washington 71, Knight 58

Eastvale Roosevelt 80, Bishop O’Dowd 65

El Camino Real 56, Shalhevet 45

El Segundo 76, Carson 51

Garden Grove Santiago 70, Valor Academy 40

Gulf Shores (Ala.) 54, Marina 45

Hart 74, Monroe 46

Heritage Christian 58, Sun Valley Poly 41

JSerra 70, North Las Vegas Mojave 35

La Mirada 74, Layton (UT) 67

Las Vegas Desert Pines 70, Palisades 65

Las Vegas Sierra Vista 78, Chino 74

Las Vegas Spring Valley 58, Dominguez 52

Leuzinger 72, East Las Vegas Mater Academy 58

Mayfair 69, King/Drew 25

Memphis (Tenn.) Southwind 74, Mater Dei 61

Miami Columbus 73, St. John Bosco 50

Miami Mater Lakes Academy 84, Crossroads 74

Moorpark 70, Granada Hills 62

North Hollywood 101, Santa Maria 83

Oaks Christian 81, Nassau (Bahamas) C.I. Gibson 66

Provo (Utah) Timpview 67, Corona Centennial 56

San Gabriel Academy 57, Henderson (Nev.) Liberty 55

San Marcos 59, Lehi (Utah) Skyridge 58

San Pedro 54, Peninsula 49

Santa Margarita 86, Las Vegas Bishop Gorman 79 (2 OT)

Sherman Oaks Notre Dame 68, Henderson (Nev.) Coronado 39

Spanish Fork (Utah) Maple Mountain 71, Buckley 48

Wilmington Banning 67, Mountain View 59

GIRLS

CITY SECTION

Bernstein 60, South Gate 46

South East 57, Rancho Dominguez 3

SOUTHERN SECTION

Bonita 48, Schurr 16

Burbank Burroughs 3, Northview 21

Camarillo 56, Orcutt Academy 39

Canyon Country Canyon 67, Huntington Beach 32

Chaparral 73, Temescal Canyon 32

Charter Oak 54, Norco 24

Claremont 42, Mira Costa 39

Corona 82, La Sierra 14

Crean Lutheran 46, Temecula Valley 35

Crescenta Valley 54, Murrieta Valley 41

Dana Hills 39, Capistrano Valley 35

Downey 53, La Serna 47

El Dorado 47, St.Margaret’s 43

El Rancho 47, Bell Gardens 4

El Toro 58, Costa Mesa 43

Esperanza 77, California 24

Faith Baptist 37, Palmdale Aerospace Academy 25

Immaculate Heart 65, St. Bernard 26

Inglewood 30, San Gorgonio 26

JSerra 52, Camarillo 35

JSerra 82, Oaks Christian 41

La Salle 68, Saugus 30

Montclair 37, Alta Loma 23

Norco 53, Magnolia Science Academy 8

Oak Hills 65, Orange Lutheran 46

Orcutt Academy 57, Oaks Christian 50

Paramount 51, San Luis Obispo 41

Rancho Christian 95, Eastvale Roosevelt 55

San Juan Hills 58, Westview 39

Santa Maria St. Joseph 72, Dos Pueblos 45

San Marcos 54, San Luis Obispo 35

Sunny Hills 49, Fullerton 23

St. Anthony 69, Rolling Hills Prep 60

St. Lucy’s 33, Inglewood 27

St. Pius X-St. Matthias Academy 71, Ramona Convent 17

Thousand Oaks 61, San Marcos 29

Thousand Oaks 52, Santa Maria St. Joseph 51

Upland 50, Colony 39

Valencia 54, Ventura 46

Village Christian 36, Bishop Amat 26

Vista Murrieta 57, Heritage 50

Westlake 48, Santa Barbara 31

Westlake 61, Oxnard Pacifica 35

West Covina 60, Avalon 18

West Ranch 52, Sacred Heart of Jesus 50

INTERSECTIONAL

Birmingham 70, Silverado 10

Denver Northfield 62, Moreno Valley 57

Denver South 46, Newport Beach Pacifica Christian 44

Etiwanda 72, Fresno Central East 37

Highlands Ranch (Colo.) 57, Lynwood 41

Las Vegas 56, Artesia 33

Las Vegas Mater Academy East 55, Hillcrest 26

Mater Dei 58, Highland (Utah) Lone Peak 46

Mary Star of the Sea 54, Port of Los Angeles 15

Ontario Christian 82, St. Louis Incarnate Word 43

Palisades 68, Quartz Hill 52

Palos Verdes 58, San Pedro 28

Quartz Hill 56, Nassau (Bahamas) C.I. Gibson 25

Riverside King 59, North County San Marcos 44

Sage Hill 68, Aurora (Colo.) Cherokee Trail 66

Sherman Oaks Notre Dame 59, Buckeye (AZ) 32

Sierra Canyon 70, Thornton (Colo.) Riverdale Ridge 51

South Torrance 45, Peoria (Ariz.) Sunrise Mountain 38

St. Monica 39, Las Vegas Arbor View 26

Tulare Mission Oak 42, Hart 32

Westchester 79, Arcadia 41

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement