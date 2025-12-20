High school basketball: Saturday’s scores
SATURDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
L.A. Marshall 70, Verdugo Hills 61
L.A. Wilson 74, Downtown Magnets 58
Maywood CES 48, Elizabeth 34
Triumph Charter 91, Bravo 85
View Park 50, Lincoln 46
SOUTHERN SECTION
Adelanto 52, Los Altos 38
Beckman 69, Portola 57
Bishop Amat 76, Murrieta Mesa 54
Buena Park 38, Huntington Park 35
Burbank 84, Norco 63
California 70, Campbell Hall 50
Camarillo 73, Fillmore 45
Cantwell-Sacred Heart 68, Workman 18
Capistrano Valley Christian 60, Gardena Serra 50
Cathedral 61, Buena 32
Cerritos 64, Sunny Hills 55
Claremont 79, Riverside Notre Dame 51
Crespi 88, Windward 76
Cypress 59, Fairmont Prep 49
Dos Pueblos 56, Santa Ynez 53
Etiwanda 51, Pilibos 28
Fullerton 49, Western 46
Garden Grove 76, Whitney 39
Garden Grove Santiago 70, Valor Academy 40
Grace 45, Antelope Valley 41
Hesperia 65, Vista Murrieta 46
Hesperia Christian 47, Acaciawood 41
Hillcrest Christian 57, Hueneme 44
Legacy Christian Academy 55, St. Monica 44
Los Amigos 54, Placentia Valencia 41
Loyola 74, Rolling Hills Prep 60
Mira Costa 57, Wiseburn-Da Vinci 36
Mission College Prep 69, West Ranch 47
Monrovia 64, Bolsa Grande 44
Newbury Park 61, Royal 30
North Torrance 66, Santa Paula 54
Orange Lutheran 67, Aquinas 58
Palos Verdes 57, South Torrance 42
Pasadena Poly 59, Foothill Tech 37
Riverside King 71, Sierra Vista 39
San Bernardino 84, Paramount 81
Saugus 47, Littlerock 29
Servite 79, Palm Desert 52
Sierra Canyon 69, Crean Lutheran 40
St. Anthony 57, Sage Hill 50
St. Francis 73, Flintridge Prep 42
Torrance 72, Mary Star of the Sea 16
Thousand Oaks 67, Chaminade 56
Verbum Dei 60, Ocean View 35
Warren 67, Schurr 57
Western Christian 70, Southlands Christian 43
INTERSECTIONAL
Alhambra 69, Sotomayor 39
Birmingham 59, Las Vegas Cimarron-Memorial 56
Brentwood 86, Kailua (Hawaii) 66
Calabasas 85, Bernstein 36
Chino Hills 80, San Diego Helix 57
Clovis North 85, Village Christian 80
Compton Centennial 78, Foshay 33
Corona Santiago 77, Aurora (Colo.) Cherokee Trail 56
Denver (Colo.) George Washington 71, Knight 58
Eastvale Roosevelt 80, Bishop O’Dowd 65
El Camino Real 56, Shalhevet 45
El Segundo 76, Carson 51
Gulf Shores (Ala.) 54, Marina 45
Hart 74, Monroe 46
Heritage Christian 58, Sun Valley Poly 41
JSerra 70, North Las Vegas Mojave 35
La Mirada 74, Layton (UT) 67
Las Vegas Desert Pines 70, Palisades 65
Las Vegas Sierra Vista 78, Chino 74
Las Vegas Spring Valley 58, Dominguez 52
Leuzinger 72, East Las Vegas Mater Academy 58
Mayfair 69, King/Drew 25
Memphis (Tenn.) Southwind 74, Mater Dei 61
Miami Columbus 73, St. John Bosco 50
Miami Mater Lakes Academy 84, Crossroads 74
Moorpark 70, Granada Hills 62
North Hollywood 101, Santa Maria 83
Oaks Christian 81, Nassau (Bahamas) C.I. Gibson 66
Provo (Utah) Timpview 67, Corona Centennial 56
San Gabriel Academy 57, Henderson (Nev.) Liberty 55
San Marcos 59, Lehi (Utah) Skyridge 58
San Pedro 54, Peninsula 49
Santa Margarita 86, Las Vegas Bishop Gorman 79 (2 OT)
Sherman Oaks Notre Dame 68, Henderson (Nev.) Coronado 39
Spanish Fork (Utah) Maple Mountain 71, Buckley 48
Wilmington Banning 67, Mountain View 59
GIRLS
CITY SECTION
Bernstein 60, South Gate 46
South East 57, Rancho Dominguez 3
SOUTHERN SECTION
Bonita 48, Schurr 16
Burbank Burroughs 3, Northview 21
Camarillo 56, Orcutt Academy 39
Canyon Country Canyon 67, Huntington Beach 32
Chaparral 73, Temescal Canyon 32
Charter Oak 54, Norco 24
Claremont 42, Mira Costa 39
Corona 82, La Sierra 14
Crean Lutheran 46, Temecula Valley 35
Crescenta Valley 54, Murrieta Valley 41
Dana Hills 39, Capistrano Valley 35
Downey 53, La Serna 47
El Dorado 47, St.Margaret’s 43
El Rancho 47, Bell Gardens 4
El Toro 58, Costa Mesa 43
Esperanza 77, California 24
Faith Baptist 37, Palmdale Aerospace Academy 25
Immaculate Heart 65, St. Bernard 26
Inglewood 30, San Gorgonio 26
JSerra 52, Camarillo 35
JSerra 82, Oaks Christian 41
La Salle 68, Saugus 30
Montclair 37, Alta Loma 23
Norco 53, Magnolia Science Academy 8
Oak Hills 65, Orange Lutheran 46
Orcutt Academy 57, Oaks Christian 50
Paramount 51, San Luis Obispo 41
Rancho Christian 95, Eastvale Roosevelt 55
San Juan Hills 58, Westview 39
Santa Maria St. Joseph 72, Dos Pueblos 45
San Marcos 54, San Luis Obispo 35
Sunny Hills 49, Fullerton 23
St. Anthony 69, Rolling Hills Prep 60
St. Lucy’s 33, Inglewood 27
St. Pius X-St. Matthias Academy 71, Ramona Convent 17
Thousand Oaks 61, San Marcos 29
Thousand Oaks 52, Santa Maria St. Joseph 51
Upland 50, Colony 39
Valencia 54, Ventura 46
Village Christian 36, Bishop Amat 26
Vista Murrieta 57, Heritage 50
Westlake 48, Santa Barbara 31
Westlake 61, Oxnard Pacifica 35
West Covina 60, Avalon 18
West Ranch 52, Sacred Heart of Jesus 50
INTERSECTIONAL
Birmingham 70, Silverado 10
Denver Northfield 62, Moreno Valley 57
Denver South 46, Newport Beach Pacifica Christian 44
Etiwanda 72, Fresno Central East 37
Highlands Ranch (Colo.) 57, Lynwood 41
Las Vegas 56, Artesia 33
Las Vegas Mater Academy East 55, Hillcrest 26
Mater Dei 58, Highland (Utah) Lone Peak 46
Mary Star of the Sea 54, Port of Los Angeles 15
Ontario Christian 82, St. Louis Incarnate Word 43
Palisades 68, Quartz Hill 52
Palos Verdes 58, San Pedro 28
Quartz Hill 56, Nassau (Bahamas) C.I. Gibson 25
Riverside King 59, North County San Marcos 44
Sage Hill 68, Aurora (Colo.) Cherokee Trail 66
Sherman Oaks Notre Dame 59, Buckeye (AZ) 32
Sierra Canyon 70, Thornton (Colo.) Riverdale Ridge 51
South Torrance 45, Peoria (Ariz.) Sunrise Mountain 38
St. Monica 39, Las Vegas Arbor View 26
Tulare Mission Oak 42, Hart 32
Westchester 79, Arcadia 41