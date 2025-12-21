Advertisement
High School Sports

The Times’ final top 25 high school football rankings for 2025

Santa Margarita High coach Carson Palmer, center, hoists the Southern Section Division 1 championship plaque.
Santa Margarita High coach Carson Palmer, center, hoists the Southern Section Division 1 championship plaque overhead after a dominating win against Corona Centennial at the Rose Bowl.
(Craig Weston)
EL SEGUNDO, CA-AUGUST 14, 2019: Eric Sondheimer, Prep Sports Columnist, Los Angeles Times
By Eric Sondheimer
Columnist Follow
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

A look at the final top 25 high school football teams in the Southland:

Rk. School (record); Finish; Previous ranking

1. SANTA MARGARITA (11-3); SS Division 1 champions, CIF Open Division champions; 6

2. CORONA CENTENNIAL (11-2); SS Division 1 finals; 3

3. ST. JOHN BOSCO (10-1); SS Division 1 first round; 2

4. MATER DEI (8-3); SS Division 1 semifinals; 4

5. SIERRA CANYON (11-1); SS Division 1 first round; 1

6. MISSION VIEJO (9-2); SS Division 1 first round; 5

7. ORANGE LUTHERAN (3-9*); SS Division 1 semifinals; 8

8. SERVITE (6-5); SS Division 1 first round; 7

9. LOS ALAMITOS (12-3); SS Division 2 champions, 1-AA regional; 9

10. OXNARD PACIFICA (15-1); SS Division 3 champions, 1-A runner-up; 10

11. SAN CLEMENTE (9-5); SS Division 2 runner-up; NR

12. LEUZINGER (11-2); SS Division 2 semifinals; 11

13. MURRIETA VALLEY (9-4); SS Division 2 semifinals; 12

14. PALOS VERDES (10-4); SS Division 3 runner-up; 25

15. SAN JUAN HILLS (2-10^); SS Division 2 quarterfinals; 13

16. RANCHO CUCAMONGA (8-4); SS Division 2 quarterfinals; 17

17. DOWNEY (9-2); SS Division 2 first round; 15

18. VISTA MURRIETA (8-4); SS Division 2 quarterfinals; 18

19. BEAUMONT (7-3); SS Division 2 first round; 14

20. CHINO HILLS (10-3); SS Division 3 semifinals; 24

21. EDISON (7-6); SS Division 3 semifinals; NR

22. DANA HILLS (10-2); SS Division 3 quarterfinals; NR

23. CHAPARRAL (7-5); SS Division 2 quarterfinals; NR

24. DAMIEN (8-3); SS Division 2 first round; 20

25. CREAN LUTHERAN (10-1); SS Division 2 first round; 16

*-two forfeits / ^-nine forfeits
High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

Eric Sondheimer

Eric Sondheimer is the prep sports columnist for the Los Angeles Times. He has been honored seven times by the California Prep Sportswriters Assn. for best prep sports column.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement