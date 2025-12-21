The Times’ final top 25 high school football rankings for 2025
A look at the final top 25 high school football teams in the Southland:
Rk. School (record); Finish; Previous ranking
1. SANTA MARGARITA (11-3); SS Division 1 champions, CIF Open Division champions; 6
2. CORONA CENTENNIAL (11-2); SS Division 1 finals; 3
3. ST. JOHN BOSCO (10-1); SS Division 1 first round; 2
4. MATER DEI (8-3); SS Division 1 semifinals; 4
5. SIERRA CANYON (11-1); SS Division 1 first round; 1
6. MISSION VIEJO (9-2); SS Division 1 first round; 5
7. ORANGE LUTHERAN (3-9*); SS Division 1 semifinals; 8
8. SERVITE (6-5); SS Division 1 first round; 7
9. LOS ALAMITOS (12-3); SS Division 2 champions, 1-AA regional; 9
10. OXNARD PACIFICA (15-1); SS Division 3 champions, 1-A runner-up; 10
11. SAN CLEMENTE (9-5); SS Division 2 runner-up; NR
12. LEUZINGER (11-2); SS Division 2 semifinals; 11
13. MURRIETA VALLEY (9-4); SS Division 2 semifinals; 12
14. PALOS VERDES (10-4); SS Division 3 runner-up; 25
15. SAN JUAN HILLS (2-10^); SS Division 2 quarterfinals; 13
16. RANCHO CUCAMONGA (8-4); SS Division 2 quarterfinals; 17
17. DOWNEY (9-2); SS Division 2 first round; 15
18. VISTA MURRIETA (8-4); SS Division 2 quarterfinals; 18
19. BEAUMONT (7-3); SS Division 2 first round; 14
20. CHINO HILLS (10-3); SS Division 3 semifinals; 24
21. EDISON (7-6); SS Division 3 semifinals; NR
22. DANA HILLS (10-2); SS Division 3 quarterfinals; NR
23. CHAPARRAL (7-5); SS Division 2 quarterfinals; NR
24. DAMIEN (8-3); SS Division 2 first round; 20
25. CREAN LUTHERAN (10-1); SS Division 2 first round; 16
*-two forfeits / ^-nine forfeits