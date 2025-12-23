High school basketball: Monday’s scores

MONDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

San Pedro 92, South East 40

SOUTHERN SECTION

Adelanto 65, Palmdale 41

Aliso Niguel 77, San Clemente 74

Baldwin Pak 49, Glenn 46

Bishop Amat 81, Chadwick 59

Blair 59, Grace 46

Calabasas 66, Santa Monica 61

Chaminade 67, Oxnard 38

Covina 49, Sultana 44

Dos Pueblos 67, Pasadena Poly 56

Duarte 79, El Monte 25

Edison 67, Northwood 55

Edgewood 68, Southlands Christian 40

Eisenhower 74, Montebello 49

El Modena 65, Rim of the World 45

Elsinore 72, Vista Murrieta 60

Gabrielino 69, Bell Gardens 56

Gardena Serra 63, Downey 48

Golden Valley 60, Moorpark 52

Irvine University 75, Tarbut V’ Torah 52

La Mirada 66, San Gabriel Academy 53

Lawndale 48, Riverside North 42

Oak Park 77, Newbury Park 58

Paramount 69, Saddleback 68

Pioneer 58, Valley View 45

Portola 79, California 69

Rancho Buena Vista 53, Linfield Christian 42

Ramona 80, Indio 42

Redlands East Valley 75, Norco 56

Redondo Union 78, Sherman Oaks Notre Dame 68

San Berardino 82, Westminster 35

San Jacinto Leadership 49, United Christian Academy 46

San Marcos 62, Mission College Prep 54

San Marino 44, Rowland 29

Santa Maria St. Joseph 77, Bishop Montgomery 42

Santa Ynez 74, Foothill Tech 60

Shalhevet 49, Littlerock 28

South Hills 35, Northview 32

South Torrance 74, CAMS 24

Thousand Oaks 59, Alemany 54

Torrance 69, St. Genevieve 59

Victor Valley 77, Perris 74

Westminster La Quinta 54, Bolsa Grande 33

INTERSECTIONAL

Agoura 69, Stockdale 56

Aurora (CO) Cherokee Trail 60, West Torrance 49

Birmingham 55, Canyon Springs 35

Centennial (CO) Eaglecrest 53, Leuzinger 51

Chino 77, North Las Vegas (NV) CIVICA 45

Burbank 57, Marquez 46

Corona Centennial 71, Las Vegas (NV) Bishop Gorman 59

Corona Santiago 66, lano (TX) Prestonwood Christian 32

Eastvale Roosevelt 81, Miami (FL) Mater Lakes Academy 71

Fresno San Joaquin Memorial 76, Mater Dei 53

Granada Hills 64, YULA 39

JSerra 60, Orlando (FL) Edgewater 57

Knight 65, Magna (UT) Cyprus 62

Lake Oswego (OR) Lakeridge 76, Chino Hills 75

Lehi (UT) Skyridge 72, West Ranch 32

Maranatha 61, Bullard 57

Marrieta (GA) Osborne 67, Buckley 62

Merced 52, Dominguez 32

Oaks Christian 72, Aurora (CO) Smoky Hill 46

Orlando Christian (FL) 61, LA Jordan 43

Pasadena 61, Gilbert (AZ) Perry 42

Peninsula 53, Carson 30

Provo (UT) Timpview 61, Santa Margarita 59

San Fernando Valley 72, Northridge Academy 68

Saugus 51, El Camino Real 49

St. Paul 68, Henderson (NV) Basic 65

Viewpoint 73, Granada Hills Kennedy 30

Village Christian 66, Tacoma (WA) Lincoln 59

Warren 58, Las Vegas (NV) Durango 56

Washington Prep 68, Las Vegas (NV) Meadows School 38

GIRLS

CITY SECTION

Bernstein 52, Rancho Dominguez 28

Bravo 45, Port of Los Angeles 22

East College Prep 28, EAMCP 10

San Pedro 53, Gardena 31

South East 68, South Gate 10

SOUTHERN SECTION

Adelanto 45, Victor Valley 29

Alemany 56, Hart 34

Apple Valley 40, Lakeside 33

Beaumont 62, Riverside Notre Dame 27

Buena Park 69, Bloomington 12

Burbank 75, Muir 36

Burbank Burroughs 51, Santa Monica 27

Camarillo 56, Rio Mesa 37

Capistrano Valley 53, Garden Grove 42

Chaffey 53, Colton 31

Corona 65, Patriot 19

Costa Mesa 41, Westminster La Quinta 21

Edgewood 43, Southland Christian 31

Edison 61, Northwood 30

El Modena 63, Rim of the World 23

Hacienda Heights Wilson 59, Sunny Hills 55

Hesperia 55, Citrus Valley 15

Hillcrest 39, Western 31

La Habra 42, Tustin 36

Lakewood 30, Gahr 26

Lakewood St. Joseph 59, Santa Margarita 46

Lompoc 47, Foothill Tech 21

Los Altos 58, Temecula Valley 50

Ocean View 34, Saddleback 32

Pasadena Poly 73, San Gabriel Academy 20

Portola 60, Lawndale 37

Ramona 55, Vista del Lago 14

Rancho Christian 102, Chaparral 67

Rancho Verde 49, Colony 39

Rialto 95, Riverside Prep 25

Riverside Poly 81, Grand Terrace 25

Riverside King 57, Heritage 49

San Marino 49, Royal 41

Silverado 40, Fontana 34

Valley View 48, Elsinore 37

Walnut 35, Santa Ana Foothill 27

West Torrance 73, Marina 47

Whittier Christian 54, Savanna 46

Woodbridge 37, Loara 33

INTERSECTIONAL

Birmingham 72, Palo Verde 30

Cardinal Newman 54, Lynwood 49

Coeur d’Alene (ID) 60, Villa Park 44

Denver South (CO) 54, St. Monica 48

Dublin 63, Westchester 57

Etiwanda 64, Clayton Valley Charter 32

Gardena Serra 61, Carson 29

Gilbert (AZ) 64, Marlborough 24

Gunderson 63, Granada Islamic 18

Las Vegas (NV) 47, Narbonne 45

Laurel (MD) Pallotti 53, San Clemente 49

Mary Star of the Sea 51, LA Marshall 30

Montgomery 61, Dominguez 15

Newcastle (OK) 61, Mater Dei 35

North County San Marcos 57, Vista Murrieta 33

Quartz Hill 61, Justin Garza 53

Reno (NV) 52, South Torrance 46

Sage Hill 57, Francis Parker 55

Sherman Oaks Notre Dame 67, Aurora (CO) Overland 44

Sierra Vista 49, Palisades 33

Spokane (WA) Gonzaga Prep 70, Xavier Prep 28

St. Anthony 68, Inderkum 40

Washington Prep 56, Arcadia 41