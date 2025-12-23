High school basketball: Monday’s scores
MONDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
San Pedro 92, South East 40
SOUTHERN SECTION
Adelanto 65, Palmdale 41
Aliso Niguel 77, San Clemente 74
Baldwin Pak 49, Glenn 46
Bishop Amat 81, Chadwick 59
Blair 59, Grace 46
Calabasas 66, Santa Monica 61
Chaminade 67, Oxnard 38
Covina 49, Sultana 44
Dos Pueblos 67, Pasadena Poly 56
Duarte 79, El Monte 25
Edison 67, Northwood 55
Edgewood 68, Southlands Christian 40
Eisenhower 74, Montebello 49
El Modena 65, Rim of the World 45
Elsinore 72, Vista Murrieta 60
Gabrielino 69, Bell Gardens 56
Gardena Serra 63, Downey 48
Golden Valley 60, Moorpark 52
Irvine University 75, Tarbut V’ Torah 52
La Mirada 66, San Gabriel Academy 53
Lawndale 48, Riverside North 42
Oak Park 77, Newbury Park 58
Paramount 69, Saddleback 68
Pioneer 58, Valley View 45
Portola 79, California 69
Rancho Buena Vista 53, Linfield Christian 42
Ramona 80, Indio 42
Redlands East Valley 75, Norco 56
Redondo Union 78, Sherman Oaks Notre Dame 68
San Berardino 82, Westminster 35
San Jacinto Leadership 49, United Christian Academy 46
San Marcos 62, Mission College Prep 54
San Marino 44, Rowland 29
Santa Maria St. Joseph 77, Bishop Montgomery 42
Santa Ynez 74, Foothill Tech 60
Shalhevet 49, Littlerock 28
South Hills 35, Northview 32
South Torrance 74, CAMS 24
Thousand Oaks 59, Alemany 54
Torrance 69, St. Genevieve 59
Victor Valley 77, Perris 74
Westminster La Quinta 54, Bolsa Grande 33
INTERSECTIONAL
Agoura 69, Stockdale 56
Aurora (CO) Cherokee Trail 60, West Torrance 49
Birmingham 55, Canyon Springs 35
Centennial (CO) Eaglecrest 53, Leuzinger 51
Chino 77, North Las Vegas (NV) CIVICA 45
Burbank 57, Marquez 46
Corona Centennial 71, Las Vegas (NV) Bishop Gorman 59
Corona Santiago 66, lano (TX) Prestonwood Christian 32
Eastvale Roosevelt 81, Miami (FL) Mater Lakes Academy 71
Fresno San Joaquin Memorial 76, Mater Dei 53
Granada Hills 64, YULA 39
JSerra 60, Orlando (FL) Edgewater 57
Knight 65, Magna (UT) Cyprus 62
Lake Oswego (OR) Lakeridge 76, Chino Hills 75
Lehi (UT) Skyridge 72, West Ranch 32
Maranatha 61, Bullard 57
Marrieta (GA) Osborne 67, Buckley 62
Merced 52, Dominguez 32
Oaks Christian 72, Aurora (CO) Smoky Hill 46
Orlando Christian (FL) 61, LA Jordan 43
Pasadena 61, Gilbert (AZ) Perry 42
Peninsula 53, Carson 30
Provo (UT) Timpview 61, Santa Margarita 59
San Fernando Valley 72, Northridge Academy 68
Saugus 51, El Camino Real 49
St. Paul 68, Henderson (NV) Basic 65
Viewpoint 73, Granada Hills Kennedy 30
Village Christian 66, Tacoma (WA) Lincoln 59
Warren 58, Las Vegas (NV) Durango 56
Washington Prep 68, Las Vegas (NV) Meadows School 38
GIRLS
CITY SECTION
Bernstein 52, Rancho Dominguez 28
Bravo 45, Port of Los Angeles 22
East College Prep 28, EAMCP 10
San Pedro 53, Gardena 31
South East 68, South Gate 10
SOUTHERN SECTION
Adelanto 45, Victor Valley 29
Alemany 56, Hart 34
Apple Valley 40, Lakeside 33
Beaumont 62, Riverside Notre Dame 27
Buena Park 69, Bloomington 12
Burbank 75, Muir 36
Burbank Burroughs 51, Santa Monica 27
Camarillo 56, Rio Mesa 37
Capistrano Valley 53, Garden Grove 42
Chaffey 53, Colton 31
Corona 65, Patriot 19
Costa Mesa 41, Westminster La Quinta 21
Edgewood 43, Southland Christian 31
Edison 61, Northwood 30
El Modena 63, Rim of the World 23
Hacienda Heights Wilson 59, Sunny Hills 55
Hesperia 55, Citrus Valley 15
Hillcrest 39, Western 31
La Habra 42, Tustin 36
Lakewood 30, Gahr 26
Lakewood St. Joseph 59, Santa Margarita 46
Lompoc 47, Foothill Tech 21
Los Altos 58, Temecula Valley 50
Ocean View 34, Saddleback 32
Pasadena Poly 73, San Gabriel Academy 20
Portola 60, Lawndale 37
Ramona 55, Vista del Lago 14
Rancho Christian 102, Chaparral 67
Rancho Verde 49, Colony 39
Rialto 95, Riverside Prep 25
Riverside Poly 81, Grand Terrace 25
Riverside King 57, Heritage 49
San Marino 49, Royal 41
Silverado 40, Fontana 34
Valley View 48, Elsinore 37
Walnut 35, Santa Ana Foothill 27
West Torrance 73, Marina 47
Whittier Christian 54, Savanna 46
Woodbridge 37, Loara 33
INTERSECTIONAL
Birmingham 72, Palo Verde 30
Cardinal Newman 54, Lynwood 49
Coeur d’Alene (ID) 60, Villa Park 44
Denver South (CO) 54, St. Monica 48
Dublin 63, Westchester 57
Etiwanda 64, Clayton Valley Charter 32
Gardena Serra 61, Carson 29
Gilbert (AZ) 64, Marlborough 24
Gunderson 63, Granada Islamic 18
Las Vegas (NV) 47, Narbonne 45
Laurel (MD) Pallotti 53, San Clemente 49
Mary Star of the Sea 51, LA Marshall 30
Montgomery 61, Dominguez 15
Newcastle (OK) 61, Mater Dei 35
North County San Marcos 57, Vista Murrieta 33
Quartz Hill 61, Justin Garza 53
Reno (NV) 52, South Torrance 46
Sage Hill 57, Francis Parker 55
Sherman Oaks Notre Dame 67, Aurora (CO) Overland 44
Sierra Vista 49, Palisades 33
Spokane (WA) Gonzaga Prep 70, Xavier Prep 28
St. Anthony 68, Inderkum 40
Washington Prep 56, Arcadia 41