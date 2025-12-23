High school basketball: Tuesday’s scores
-
-
-
TUESDAY’S RESULTS
BOYS
SOUTHERN SECTION
Anaheim 45, Segerstrom 38
Arroyo Valley 52, Jurupa Valley 34
Ayala 77, Troy 45
Bell Gardens 57, Sultana 50
Bishop Amat 80, Perris 47
Buena Park 58, Riverside Prep 28
Camarillo 65, Channel Islands 33
Capistrano Valley 64, St. Margaret’s 54
Chadwick 49, Victor Valley 42
Chino Hills 65, Canyon Springs 51
Corona 68, Lakeside 63
Corona del Mar 74, Cypress 71
Crean Lutheran 72, Los Alamitos 69
Crespi 90, Santa Barbara 28
Eastvale Roosevelt 67, Pasadena 45
Eisenhower 70, San Gabriel 66
El Segundo 82, CAMS 23
Fountain Valley 67, Trabuco Hills 65
Gabrielino 49, Covina 41
Huntington Beach 69, Dana Hills 39
Leuzinger 62, Chaparral 44
Montclair 78, Charter Oak 69
Moorpark 67, Saugus 53
Paramount 77, Tarbut V’Torah 74
Pioneer 71, Riverside North 66
Placentia Valencia 77, Loara 37
Saddleback 57, Westminster 46
San Bernardino 73, Irvine University 67
San Gabriel Academy 55, Desert Pines 52
Santa Margarita 75, Sherman Oaks Notre Dame 67
Shalhevet 52, YULA 31
Simi Valley 71, San Fernando Valley Academy 36
St. Francis 51, La Canada 35
Sunny Hills 60, Norwalk 45
Tesoro 61, Irvine 46
Valley View 69, Lawndale 46
Western 71, Avalon 49
INTERSECTIONAL
Aurora (CO) Vista PEAK Prep 62, Bosco Tech 49
Birmingham 64, Lakeridge 49
Clovis North 63, Bishop Montgomery 46
Corona Centennial 50, Orem (UT) 48
Golden Valley 50, El Camino Real 40
Grace 50, Arleta 44
Granada Hills 67, Littlerock 32
JSerra 68, Las Vegas (NV) Democracy Prep Agassi Campus 64
Layton (UT) 75, Palisades 71 (OT)
Montebello 50, Gardena 49
Palos Verdes 66, Carson 26
Ramona 84, New West Charter 28
Redondo Union 70, Provo (UT) Timpview 56
Salem Hills (UT) 73, Oaks Christian 61
San Pedro 88, Torrance 80
St. Augustine 67, Crossroads 51
St. Paul 95, Laramie (WY) 94
Village Christian 77, Sheldon 68
Washington Prep 68, Aurora (CO) Cherokee Trail 61
West Ranch 66, Bakersfield Liberty 64
GIRLS
CITY SECTION
South Gate 51, Rancho Dominguez 39
SOUTHERN SECTION
Alta Loma 44, Covina 38
Baldwin Park 41, Saddleback 13
Chaparral 46, Riverside King 30
Citrus Valley 44, Adelanto 42
Colony 67, Riverside Notre Dame 23
Crean Lutheran 70, Silverado 28
Eastvale Roosevelt 49, Heritage 45
El Modena 53, Westminster La Quinta 36
Fountain Valley 52, Cerritos 48
Gardena Serra 42, Lakewood 26
Harvard-Westlake 62, Saugus 31
Hesperia 71, Victor Valley 44
La Habra 51, Garden Grove 39
Lakeside 50, Don Lugo 35
La Serna 58, Nogales 16
Murrieta Mesa 50, Rancho Buena Vista 26
Rancho Christian 87, Vista Murrieta 19
Riverside Poly 61, Los Altos 27
San Marino 40, Ramona Convent 28
Santa Ana Foothill 35, California 33
Serrano 31, Riverside Prep 24
Sunny Hills 73, Westminster 5
Temecula Valley 80, Grand Terrace 33
Torrance 70, La Mirada 7
Trabuco Hills 62, Cypress 54
Walnut 49, Loara 37
West Covina 68, Segerstrom 58
West Torrance 57, Sherman Oaks Notre Dame 39
Whittier Christian 51, Woodbridge 33
Valencia 66, Bonita 24
Vista del Lago 69, Elsinore 27
YULA 49, Holy Martyrs Armenian 33
INTERSECTIONAL
Birmingham 69, White Salmon (WA) Columbia 17
Las Vegas (NV) Bishop Gorman 65, Etiwanda 59
Crossroads 55, Victory Christian Academy 47
Grant 43, Moorpark 35
Mary Star of the Sea 53, Bravo 33
Palos Verdes 57, Gardena 19
San Pedro 67, Compton Centennial 14
Westchester 51, Meridian (ID) Owyhee 42
Windward 65, Venice 40