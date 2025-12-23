Advertisement
High school basketball: Tuesday’s scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
TUESDAY’S RESULTS

BOYS

SOUTHERN SECTION

Anaheim 45, Segerstrom 38

Arroyo Valley 52, Jurupa Valley 34

Ayala 77, Troy 45

Bell Gardens 57, Sultana 50

Bishop Amat 80, Perris 47

Buena Park 58, Riverside Prep 28

Camarillo 65, Channel Islands 33

Capistrano Valley 64, St. Margaret’s 54

Chadwick 49, Victor Valley 42

Chino Hills 65, Canyon Springs 51

Corona 68, Lakeside 63

Corona del Mar 74, Cypress 71

Crean Lutheran 72, Los Alamitos 69

Crespi 90, Santa Barbara 28

Eastvale Roosevelt 67, Pasadena 45

Eisenhower 70, San Gabriel 66

El Segundo 82, CAMS 23

Fountain Valley 67, Trabuco Hills 65

Gabrielino 49, Covina 41

Huntington Beach 69, Dana Hills 39

Leuzinger 62, Chaparral 44

Montclair 78, Charter Oak 69

Moorpark 67, Saugus 53

Paramount 77, Tarbut V’Torah 74

Pioneer 71, Riverside North 66

Placentia Valencia 77, Loara 37

Saddleback 57, Westminster 46

San Bernardino 73, Irvine University 67

San Gabriel Academy 55, Desert Pines 52

Santa Margarita 75, Sherman Oaks Notre Dame 67

Shalhevet 52, YULA 31

Simi Valley 71, San Fernando Valley Academy 36

St. Francis 51, La Canada 35

Sunny Hills 60, Norwalk 45

Tesoro 61, Irvine 46

Valley View 69, Lawndale 46

Western 71, Avalon 49

INTERSECTIONAL

Aurora (CO) Vista PEAK Prep 62, Bosco Tech 49

Birmingham 64, Lakeridge 49

Clovis North 63, Bishop Montgomery 46

Corona Centennial 50, Orem (UT) 48

Golden Valley 50, El Camino Real 40

Grace 50, Arleta 44

Granada Hills 67, Littlerock 32

JSerra 68, Las Vegas (NV) Democracy Prep Agassi Campus 64

Layton (UT) 75, Palisades 71 (OT)

Montebello 50, Gardena 49

Palos Verdes 66, Carson 26

Ramona 84, New West Charter 28

Redondo Union 70, Provo (UT) Timpview 56

Salem Hills (UT) 73, Oaks Christian 61

San Pedro 88, Torrance 80

St. Augustine 67, Crossroads 51

St. Paul 95, Laramie (WY) 94

Village Christian 77, Sheldon 68

Washington Prep 68, Aurora (CO) Cherokee Trail 61

West Ranch 66, Bakersfield Liberty 64

GIRLS

CITY SECTION

South Gate 51, Rancho Dominguez 39

SOUTHERN SECTION

Alta Loma 44, Covina 38

Baldwin Park 41, Saddleback 13

Chaparral 46, Riverside King 30

Citrus Valley 44, Adelanto 42

Colony 67, Riverside Notre Dame 23

Crean Lutheran 70, Silverado 28

Eastvale Roosevelt 49, Heritage 45

El Modena 53, Westminster La Quinta 36

Fountain Valley 52, Cerritos 48

Gardena Serra 42, Lakewood 26

Harvard-Westlake 62, Saugus 31

Hesperia 71, Victor Valley 44

La Habra 51, Garden Grove 39

Lakeside 50, Don Lugo 35

La Serna 58, Nogales 16

Murrieta Mesa 50, Rancho Buena Vista 26

Rancho Christian 87, Vista Murrieta 19

Riverside Poly 61, Los Altos 27

San Marino 40, Ramona Convent 28

Santa Ana Foothill 35, California 33

Serrano 31, Riverside Prep 24

Sunny Hills 73, Westminster 5

Temecula Valley 80, Grand Terrace 33

Torrance 70, La Mirada 7

Trabuco Hills 62, Cypress 54

Walnut 49, Loara 37

West Covina 68, Segerstrom 58

West Torrance 57, Sherman Oaks Notre Dame 39

Whittier Christian 51, Woodbridge 33

Valencia 66, Bonita 24

Vista del Lago 69, Elsinore 27

YULA 49, Holy Martyrs Armenian 33

INTERSECTIONAL

Birmingham 69, White Salmon (WA) Columbia 17

Las Vegas (NV) Bishop Gorman 65, Etiwanda 59

Crossroads 55, Victory Christian Academy 47

Grant 43, Moorpark 35

Mary Star of the Sea 53, Bravo 33

Palos Verdes 57, Gardena 19

San Pedro 67, Compton Centennial 14

Westchester 51, Meridian (ID) Owyhee 42

Windward 65, Venice 40

