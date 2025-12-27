Advertisement
High School Sports

High school basketball: Friday’s scores

By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASKETBALL

FRIDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Wilmington Banning 57, Harbor Teacher 56

SOUTHERN SECTION

AGBU 62, Desert Christian Academy 24

Alta Loma 50, Eastvale Roosevelt 43

Arlington 73, Costa Mesa 46

Arcadia 64, Mayfair 59

Azusa 76, Ambassador 56

Beaumont 53, La Quinta 39

Bell Gardens 57, Covina 41

Beverly Hills 54, Camarillo 39

Bishop Amat 87, Victor Valley 49

Brea Olinda 49, Chaffey 19

Cantwell-Sacred Heart 79, Ocean View 49

Carter 70, Banning 45

Central 69, Rancho Mirage 67

Cerritos Valley Christian 55, Norwalk 33

Chaparral 75, Santa Monica Pacifica Christian 67

Chino Hills 52, South Torrance 48

Colony 72, Linfield Christian 39

Corona del Mar 61, Upland 39

Culver City 68, Norco 54

Desert Hot Springs 68, Hillcrest Christian 61

El Modena 56, Segerstrom 32

Elsinore 58, Warren 53

Esperanza 50, Northview 19

Fairmont Prep 55, Campbell Hall 45

Fountain Valley 78, Saddleback 48

Gabrielino 53, Sultana 27

Gahr 61, Crescenta Valley 56

Garden Grove 53, Lynwood 48

Godinez 69, Rancho Alamitos 53

Hesperia 66, Desert Pines 51

Holy Martyrs Armenian 61, Ventura 45

Huntington Beach 75, Chino 68

Indian Springs 69, San Gorgonio 30

Jurupa Hills 67, Arroyo 58

La Palma Kennedy 53, Santa Fe 38

La Serna 63, Ridgecrest Burroughs 32

Leuzinger 83, St. Paul 45

Long Beach Cabrillo 60, Laguna Beach 42

Long Beach Wilson 62, Cerritos 60

Los Altos 71, Burbank 64

Marina 60, Compton 56

Milken 65, Alemany 55

Montebello 54, San Gabriel 46

Moreno Valley 72, Indio 45

Northwood 62, Paloma Valley 50

Oakwood 70, Verbum Dei 68

Ontario Christian 72, Temescal Canyon 38

Orange Vista 55, Shadow Hills 43

Oxford Academy 65, Anaheim 55

Paramount 72, Savanna 53

Palm Desert 96, Barstow 42

Palm Springs 68, Grand Terrace 15

Peninsula 74, CAMS 37

Pilibos 58, West Ranch 50

Portola 72, La Puente 49

Redlands 48, Kaiser 44

Redlands East Valley 68, Cathedral 65

Rialto 66, Salesian 55

Rolling Hills Prep 51, California 50

Riverside Notre Dame 74, Jurupa Valley 43

Rowland 44, Santa Ana 39

Santa Barbara 85, Whitney 61

Santa Ana Calvary Chapel 47, Charter Oak 42

Schurr 83, Canyon Country Canyon 69

Shadow Ridge 50, Irvine 49

Sierra Vista 67, Highland 56

Silverado 72, Sierra Vista 29

South Torrance 66, Mary Star of the Sea 32

St. Anthony 60, Beckman 59

St. Francis 68, Burroughs Burbank 23

St. Genevieve 56, Torres 47

Summit 80, Palo Verde Valley 60

Temecula Prep 64, Diamond Ranch 62

Temecula Valley 79, West Covina 17

Temple City 78, Hoover 41

Valley View 51, Riverside North 41

Villa Park 79, Simi Valley 44

Vista Murrieta 94, Lakewood 34

Walnut 59, Whittier Christian 56

Western Christian 68, Hacienda Heights Wilson 61

Westlake 68, Saugus 51

Woodbridge 65, Western 35

Yucaipa 69, Bloomington 19

INTERSECTIONAL

Agoura 65, Alameda St. Joseph Notre Dame 57

Alameda 76, Murrieta Valley 67

Albany St. Mary’s 67, Corona Santiago 57

Ayala 56, Chula Vista Mater Dei 47

Bakersfield 71, Arrowhead Christian 45

Bakersfield Ridgeview 63, Duarte 32

Bellflower 59, St. Joseph Academy 47

Birmingham 62, Aliso Niguel 54

Bogart (GA) North Oconee 65, St. Pius X-St. Matthias Academy 64

Bonita 57, Ponderosa 36

Brawley 62, Xavier Prep 33

Cajon 82, Sotomayor 17

Capistrano Valley 80, Hughson 50

Carlsbad Army-Navy 63, Yorba Londa 57

Chaminade 97, Kihei Charter (HI) 23

Crean Lutheran 62, Meridian (ID) Owyhee 59

Crenshaw 51, Pasadena Poly 36

Crespi 73, Layton Christian Academy (UT) 70

Cypress 64, San Diego Maranatha Christian 51

Damien 64, Dallas (TX) Parish Episcopal 56

Diamond Bar 72, Franklin 55

Dominguez 69, LACES 57

Dublin 71, Laguna Hills 46

Edison 68, Mira Mesa 65

Eisenhower 70, Gardena 42

Elk Grove Franklin 78, Rio Mesa 33

Etiwanda 53, San Joaquin Memorial 50

Folsom 54, Rancho Christian 46

Fullerton 54, Boulder City (NV) 42

Garden Grove Pacifica 66, Chowchilla 39

Glendora 63, Marquez 18

Great Oak 71, Westchester 48

Harvard-Westlake 70, Unsparing (Germany) 44

Henderson (NV) Liberty 48, Pasadena 47

Hyattsville (MD) DeMatha 67, Windward 61

Incline (NV) 52, Orange 32

JSerra 71, Cleveland (OH) St. Ignatius 70

Kent (WA) Kentridge 86, South Pasadena 53

La Habra 63, Washington Prep 48

Las Vegas (NV) Doral Academy Red Rock 59, Sunny Hills 40

Legacy Christian Academy 48, Peoria (AZ) Liberty 38

Long Beach Jordan 73, Eagle Rock 58

Los Alamitos 61, Antioch Cornerstone Christian 29

Los Amigos 56, Henderson (NV) Foothill 51

Los Osos 69, Central East 61

Loyola 67, Bakersfield Christian 51

Menlo School 62, St. Bonaventure 52

Mesa (AZ) 81, Crossroads 72

Millikan 63, Danville Monte Vista 50

Mira Costa 55, La Costa Canyon 44

Moorpark 57, Fairfax 47

MSCP 45, Liberty 30

Murrieta Mesa 80, San Diego Cathedral Catholic 76

Newport Beach Pacifica Christian 64, Redwood 57

Phoenix (AZ) O’Connor 63, Corona Centennial 53

Phoenix (AZ) Sunnyslope 64, Eastvale Roosevelt 52

Pinole Valley 77, Oak Park 51

Rancho Bernardo 75, Trabuco Hills 53

Rancho Cucamonga 58, Ross Branson 55

Redondo Union 110, Clovis North 56

Richmond Salesian College Prep 80, La Mirada 60

Riverside King 76, Chatsworth 33

Riverside Prep 65, South Gate 39

Rosemead 57, Bell 37

San Francisco Lowell 51, Dos Pueblos 46

San Gabriel Academy 66, Palisades 57

San Marino 60, Carlsbad Pacific Ridge 45

Sherman Oaks Notre Dame 55, Coeur de’Alene (ID) Lake City 45

Sierra Canyon 79, Clackamas (OR) 41

St. Bernard 65, Snoqualmie (WA) Mount Si 64

St. John Bosco 56, American Fork (UT) 39

Stockton Lincoln 59, St. Monica 44

Sonora 75, Scripps Ranch 52

South Hills 52, North Hollywood 41

Thousand Oaks 68, Davis Sr. 61

Torrance 85, South East 41

Torrey Pines 70, Riverside Poly 51

Valencia 76, Maple Valley (WA) Tahoma 54

Victory Christian Academy 68, Norte Vista 62

Washington D.C. Digital Pioneers Academy 62, North Torrance 48

Westminster La Quinta 68, Loara 53

Westmont 50, San Marcos 44

GIRLS

CITY SECTION

Carson 50, Gardena 16

Grant 51, RFK Community 31

LA Hamilton 54, Arleta 42

Rancho Dominguez 43, Port of Los Angeles 36

SOUTHERN SECTION

Agoura 45, Fillmore 39

Aliso Niguel 60, Desert Christian Academy 22

Anaheim Canyon 42, Glendora 39

Beckman 61, Mira Costa 45

Bonita 68, Temescal Canyon 32

Brentwood 67, Flintridge Prep 50

Buena Park 56, Cypress 43

Burbank 55, Moorpark 39

Cerritos Valley Christian 39, Montclair 30

Chino 57, Yucaipa 56

Chino Hills 51, Chaparral 48

Coachella Valley 52, Brawley 18

Corona Centennial 90, Camarillo 31

Crean Lutheran 62, Riverside Poly 31

Desert Hills 64, La Palma Kennedy 39

El Modena 56, Costa Mesa 32

Elsinore 42, Riverside Notre Dame 36

Fullerton 48, Irvine 37

Gardena Serra 63, Rancho Buena Vista 29

Godinez 58, St. Bernard’s 50

Heritage Christian 41, Millikan 40

Huntington Beach 64, Northwood 25

Keppel 58, Cerritos 51

Laguna Beach 62, Santa Ana Valley 29

Laguna Hills 46, Apple Valley 31

La Habra 48, Capistrano Valley 35

La Salle 73, Northview 20

La Serna 63, Eastvale Roosevelt 60

Long Beach Wilson 56, Arroyo 10

Los Alamitos 45, South Torrance 37

Los Altos 55, Silverado 35

Los Osos 79, Vista Murrieta 40

Marlborough 66, Bishop Amat 50

Newport Beach Pacifica Christian 56, St. Paul 29

North Torrance 69, Alemany 61

Oakwood 64, Palm Desert 43

Ramona 66, Beaumont 30

Rancho Christian 92, Victory Christian 32

San Dimas 49, San Jacinto 46

Savanna 59, Santa Ana Foothill 32

Shadow Ridge 47, Rosary Academy 44

Sierra Canyon 82, Rancho Cucamonga 36

Sonora 62, San Bernardino 44

St. Bonaventure 82, Ridgeview 32

St. Margaret’s 51, Liberty 41

Temecula Valley 36, Fontana 32

Thousand Oaks 67, Buena 23

Torrance 68, Sierra Vista 36

Trabuco Hills 53, Corona Santiago 41

Tustin 57, Garden Grove 28

Westminster La Quinta 48, Century 20

West Ranch 58, Milken 38

Whittier 50, Rosemead 37

Whittier Christian 48, Placentia Valencia 30

Xavier Prep 51, Cantwell-Sacred Heart 42

INTERSECTIONAL

Bernstein 39, Mary Star of the Sea 24

Calexico 40, Banning 24

Corona 82, Rancho 23

Dinuba 59, Capistrano Valley Christian 19

El Capitan 59, Ontario 49

Granada Hills 58, Maranatha 33

Imperial 60, Palm Springs 25

Long Beach Jordan 36, Hawaii Baptist Academy (HI) 33

Louisville 52, Reed 20

Newbury Park 53, Cleveland 44

San Pedro 41, Gahr 39

Shadow Hills 55, Bellevue (WA) Sammamish 52

Sherman Oaks Notre Dame 59, Granada Hills Kennedy 46

Sierra Pacific 73, Ridgecrest Burroughs 26

St. Anthony 65, Philomath (OR) 48

St. Pius X-St. Matthias Academy 60, San Pascual 35

Trinity Classical Academy 52, Verdugo Hills 32

Troy 57, King/Drew 46

Windward 71, Coronado 54
