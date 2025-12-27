High school basketball: Friday’s scores
HIGH SCHOOL BASKETBALL
FRIDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Wilmington Banning 57, Harbor Teacher 56
SOUTHERN SECTION
AGBU 62, Desert Christian Academy 24
Alta Loma 50, Eastvale Roosevelt 43
Arlington 73, Costa Mesa 46
Arcadia 64, Mayfair 59
Azusa 76, Ambassador 56
Beaumont 53, La Quinta 39
Bell Gardens 57, Covina 41
Beverly Hills 54, Camarillo 39
Bishop Amat 87, Victor Valley 49
Brea Olinda 49, Chaffey 19
Cantwell-Sacred Heart 79, Ocean View 49
Carter 70, Banning 45
Central 69, Rancho Mirage 67
Cerritos Valley Christian 55, Norwalk 33
Chaparral 75, Santa Monica Pacifica Christian 67
Chino Hills 52, South Torrance 48
Colony 72, Linfield Christian 39
Corona del Mar 61, Upland 39
Culver City 68, Norco 54
Desert Hot Springs 68, Hillcrest Christian 61
El Modena 56, Segerstrom 32
Elsinore 58, Warren 53
Esperanza 50, Northview 19
Fairmont Prep 55, Campbell Hall 45
Fountain Valley 78, Saddleback 48
Gabrielino 53, Sultana 27
Gahr 61, Crescenta Valley 56
Garden Grove 53, Lynwood 48
Godinez 69, Rancho Alamitos 53
Hesperia 66, Desert Pines 51
Holy Martyrs Armenian 61, Ventura 45
Huntington Beach 75, Chino 68
Indian Springs 69, San Gorgonio 30
Jurupa Hills 67, Arroyo 58
La Palma Kennedy 53, Santa Fe 38
La Serna 63, Ridgecrest Burroughs 32
Leuzinger 83, St. Paul 45
Long Beach Cabrillo 60, Laguna Beach 42
Long Beach Wilson 62, Cerritos 60
Los Altos 71, Burbank 64
Marina 60, Compton 56
Milken 65, Alemany 55
Montebello 54, San Gabriel 46
Moreno Valley 72, Indio 45
Northwood 62, Paloma Valley 50
Oakwood 70, Verbum Dei 68
Ontario Christian 72, Temescal Canyon 38
Orange Vista 55, Shadow Hills 43
Oxford Academy 65, Anaheim 55
Paramount 72, Savanna 53
Palm Desert 96, Barstow 42
Palm Springs 68, Grand Terrace 15
Peninsula 74, CAMS 37
Pilibos 58, West Ranch 50
Portola 72, La Puente 49
Redlands 48, Kaiser 44
Redlands East Valley 68, Cathedral 65
Rialto 66, Salesian 55
Rolling Hills Prep 51, California 50
Riverside Notre Dame 74, Jurupa Valley 43
Rowland 44, Santa Ana 39
Santa Barbara 85, Whitney 61
Santa Ana Calvary Chapel 47, Charter Oak 42
Schurr 83, Canyon Country Canyon 69
Shadow Ridge 50, Irvine 49
Sierra Vista 67, Highland 56
Silverado 72, Sierra Vista 29
South Torrance 66, Mary Star of the Sea 32
St. Anthony 60, Beckman 59
St. Francis 68, Burroughs Burbank 23
St. Genevieve 56, Torres 47
Summit 80, Palo Verde Valley 60
Temecula Prep 64, Diamond Ranch 62
Temecula Valley 79, West Covina 17
Temple City 78, Hoover 41
Valley View 51, Riverside North 41
Villa Park 79, Simi Valley 44
Vista Murrieta 94, Lakewood 34
Walnut 59, Whittier Christian 56
Western Christian 68, Hacienda Heights Wilson 61
Westlake 68, Saugus 51
Woodbridge 65, Western 35
Yucaipa 69, Bloomington 19
INTERSECTIONAL
Agoura 65, Alameda St. Joseph Notre Dame 57
Alameda 76, Murrieta Valley 67
Albany St. Mary’s 67, Corona Santiago 57
Ayala 56, Chula Vista Mater Dei 47
Bakersfield 71, Arrowhead Christian 45
Bakersfield Ridgeview 63, Duarte 32
Bellflower 59, St. Joseph Academy 47
Birmingham 62, Aliso Niguel 54
Bogart (GA) North Oconee 65, St. Pius X-St. Matthias Academy 64
Bonita 57, Ponderosa 36
Brawley 62, Xavier Prep 33
Cajon 82, Sotomayor 17
Capistrano Valley 80, Hughson 50
Carlsbad Army-Navy 63, Yorba Londa 57
Chaminade 97, Kihei Charter (HI) 23
Crean Lutheran 62, Meridian (ID) Owyhee 59
Crenshaw 51, Pasadena Poly 36
Crespi 73, Layton Christian Academy (UT) 70
Cypress 64, San Diego Maranatha Christian 51
Damien 64, Dallas (TX) Parish Episcopal 56
Diamond Bar 72, Franklin 55
Dominguez 69, LACES 57
Dublin 71, Laguna Hills 46
Edison 68, Mira Mesa 65
Eisenhower 70, Gardena 42
Elk Grove Franklin 78, Rio Mesa 33
Etiwanda 53, San Joaquin Memorial 50
Folsom 54, Rancho Christian 46
Fullerton 54, Boulder City (NV) 42
Garden Grove Pacifica 66, Chowchilla 39
Glendora 63, Marquez 18
Great Oak 71, Westchester 48
Harvard-Westlake 70, Unsparing (Germany) 44
Henderson (NV) Liberty 48, Pasadena 47
Hyattsville (MD) DeMatha 67, Windward 61
Incline (NV) 52, Orange 32
JSerra 71, Cleveland (OH) St. Ignatius 70
Kent (WA) Kentridge 86, South Pasadena 53
La Habra 63, Washington Prep 48
Las Vegas (NV) Doral Academy Red Rock 59, Sunny Hills 40
Legacy Christian Academy 48, Peoria (AZ) Liberty 38
Long Beach Jordan 73, Eagle Rock 58
Los Alamitos 61, Antioch Cornerstone Christian 29
Los Amigos 56, Henderson (NV) Foothill 51
Los Osos 69, Central East 61
Loyola 67, Bakersfield Christian 51
Menlo School 62, St. Bonaventure 52
Mesa (AZ) 81, Crossroads 72
Millikan 63, Danville Monte Vista 50
Mira Costa 55, La Costa Canyon 44
Moorpark 57, Fairfax 47
MSCP 45, Liberty 30
Murrieta Mesa 80, San Diego Cathedral Catholic 76
Newport Beach Pacifica Christian 64, Redwood 57
Phoenix (AZ) O’Connor 63, Corona Centennial 53
Phoenix (AZ) Sunnyslope 64, Eastvale Roosevelt 52
Pinole Valley 77, Oak Park 51
Rancho Bernardo 75, Trabuco Hills 53
Rancho Cucamonga 58, Ross Branson 55
Redondo Union 110, Clovis North 56
Richmond Salesian College Prep 80, La Mirada 60
Riverside King 76, Chatsworth 33
Riverside Prep 65, South Gate 39
Rosemead 57, Bell 37
San Francisco Lowell 51, Dos Pueblos 46
San Gabriel Academy 66, Palisades 57
San Marino 60, Carlsbad Pacific Ridge 45
Sherman Oaks Notre Dame 55, Coeur de’Alene (ID) Lake City 45
Sierra Canyon 79, Clackamas (OR) 41
St. Bernard 65, Snoqualmie (WA) Mount Si 64
St. John Bosco 56, American Fork (UT) 39
Stockton Lincoln 59, St. Monica 44
Sonora 75, Scripps Ranch 52
South Hills 52, North Hollywood 41
Thousand Oaks 68, Davis Sr. 61
Torrance 85, South East 41
Torrey Pines 70, Riverside Poly 51
Valencia 76, Maple Valley (WA) Tahoma 54
Victory Christian Academy 68, Norte Vista 62
Washington D.C. Digital Pioneers Academy 62, North Torrance 48
Westminster La Quinta 68, Loara 53
Westmont 50, San Marcos 44
GIRLS
CITY SECTION
Carson 50, Gardena 16
Grant 51, RFK Community 31
LA Hamilton 54, Arleta 42
Rancho Dominguez 43, Port of Los Angeles 36
SOUTHERN SECTION
Agoura 45, Fillmore 39
Aliso Niguel 60, Desert Christian Academy 22
Anaheim Canyon 42, Glendora 39
Beckman 61, Mira Costa 45
Bonita 68, Temescal Canyon 32
Brentwood 67, Flintridge Prep 50
Buena Park 56, Cypress 43
Burbank 55, Moorpark 39
Cerritos Valley Christian 39, Montclair 30
Chino 57, Yucaipa 56
Chino Hills 51, Chaparral 48
Coachella Valley 52, Brawley 18
Corona Centennial 90, Camarillo 31
Crean Lutheran 62, Riverside Poly 31
Desert Hills 64, La Palma Kennedy 39
El Modena 56, Costa Mesa 32
Elsinore 42, Riverside Notre Dame 36
Fullerton 48, Irvine 37
Gardena Serra 63, Rancho Buena Vista 29
Godinez 58, St. Bernard’s 50
Heritage Christian 41, Millikan 40
Huntington Beach 64, Northwood 25
Keppel 58, Cerritos 51
Laguna Beach 62, Santa Ana Valley 29
Laguna Hills 46, Apple Valley 31
La Habra 48, Capistrano Valley 35
La Salle 73, Northview 20
La Serna 63, Eastvale Roosevelt 60
Long Beach Wilson 56, Arroyo 10
Los Alamitos 45, South Torrance 37
Los Altos 55, Silverado 35
Los Osos 79, Vista Murrieta 40
Marlborough 66, Bishop Amat 50
Newport Beach Pacifica Christian 56, St. Paul 29
North Torrance 69, Alemany 61
Oakwood 64, Palm Desert 43
Ramona 66, Beaumont 30
Rancho Christian 92, Victory Christian 32
San Dimas 49, San Jacinto 46
Savanna 59, Santa Ana Foothill 32
Shadow Ridge 47, Rosary Academy 44
Sierra Canyon 82, Rancho Cucamonga 36
Sonora 62, San Bernardino 44
St. Bonaventure 82, Ridgeview 32
St. Margaret’s 51, Liberty 41
Temecula Valley 36, Fontana 32
Thousand Oaks 67, Buena 23
Torrance 68, Sierra Vista 36
Trabuco Hills 53, Corona Santiago 41
Tustin 57, Garden Grove 28
Westminster La Quinta 48, Century 20
West Ranch 58, Milken 38
Whittier 50, Rosemead 37
Whittier Christian 48, Placentia Valencia 30
Xavier Prep 51, Cantwell-Sacred Heart 42
INTERSECTIONAL
Bernstein 39, Mary Star of the Sea 24
Calexico 40, Banning 24
Corona 82, Rancho 23
Dinuba 59, Capistrano Valley Christian 19
El Capitan 59, Ontario 49
Granada Hills 58, Maranatha 33
Imperial 60, Palm Springs 25
Long Beach Jordan 36, Hawaii Baptist Academy (HI) 33
Louisville 52, Reed 20
Newbury Park 53, Cleveland 44
San Pedro 41, Gahr 39
Shadow Hills 55, Bellevue (WA) Sammamish 52
Sherman Oaks Notre Dame 59, Granada Hills Kennedy 46
Sierra Pacific 73, Ridgecrest Burroughs 26
St. Anthony 65, Philomath (OR) 48
St. Pius X-St. Matthias Academy 60, San Pascual 35
Trinity Classical Academy 52, Verdugo Hills 32
Troy 57, King/Drew 46
Windward 71, Coronado 54