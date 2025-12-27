Advertisement
High School Sports

High school basketball: Saturday’s scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

SATURDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Harbor Teacher 52, Maywood Academy 36

SOUTHERN SECTION

Alemany 70, Saugus 63

Alta Loma 68, Orange Vista 65

Arcadia 52, San Gabriel Academy 47

Arroyo Valley 59, Jurupa Valley 48

Azusa 66, Bolsa Grande 53

Banning 55, San Gorgonio 47

Beverly Hills 47, Highland 41

Bishop Amat 92, Pioneer 45

Brentwood 67, Newport Beach Pacifica Christian 65

Burbank 51, Keppel 40

Cajon 55, Rialto 48

Cantwell-Sacred Heart 87, Grand Terrace 28

Canyon Country Canyon 72, Pasadena Poly 50

Carter 65, Indian Springs 64

Cerritos 61, Fullerton 60

Claremont 69, Chino 45

Corona 80, Colton 43

Corona Santiago 85, San Juan Hills 41

Crossroads 65, California 58

Culver City 61, Brea Olinda 51

Cypress 78, Del Norte 55

Dana Hills 55, Central 41

Diamond Ranch 56, Arroyo 30

Downey 55, Sonora 54

Eastside 70, St. Bonaventure 53

El Modena 57, Arlington 51

Esperanza 51, Diamond Bar 49

Faith Lutheran 76, Upland 59

Flintridge Prep 48, Hart 42

Fountain Valley 67, La Palma Kennedy 67

Gabrielino 61, Eisenhower 55

Garden Grove Pacifica 57, Cerritos Valley Christian 43

Garden Grove Santiago 42, Nogales 37

Glendale 65, Firebaugh 50

Glendora 60, Los Osos 58

Godinez 63, Rowland 61

Godinez 56, Marina 50

Heritage 74, Rim of the World 44

Hillcrest 84, Riverside Notre Dame 61

Hillcrest Christian 65, Xavier Prep 43

Holy Martyrs Armenian 55, Dos Pueblos 50

Jurupa Hills 83, Temecula Prep 70

Laguna Beach 62, Lynwood 46

La Serna 52, Hacienda Heights Wilson 41

Long Beach Cabrillo 52, Garden Grove 49

Los Alamitos 56, Rancho Cucamonga

Los Altos 83, Lakeside 58

Maranatha 58, Crescenta Valley 55

Millikan 81, Santa Ana Foothill 40

Mission College Prep 55, Littlerock 49

Montclair 70, Paso Robles 56

Norco 47, Chaffey 46

Ontario Christian 73, Chaparral 65

Oxford Academy 46, El Rancho 38

Palm Desert 64, Redlands 30

Paramount 60, Loara 46

Portola 77, La Canada 64

Ramona 85, Redlands Adventist Academy 56

Rancho Alamitos 64, Santa Ana 60

Redondo Union 60, Damien 59

Rio Hondo Prep 50, Baldwin Park 16

Rosemead 65, Hoover 62

Royal 51, Lompoc Cabrillo 44

San Clemente 54, Warren 43

Santa Ana Calvary Chapel 65, Riverside Prep 29

Santa Clara 52, Buena 50

Santa Fe 50, Saddleback 46

Santa Fe 42, Sage Hill 34

Santa Monica Pacifica Christian 68, Temescal Canyon 61

Segerstrom 55, Costa Mesa 51

Serrano 50, Bloomington 32

Servite 54, Tustin 35

Shadow Ridge 83, Orange 37

Sierra Vista 56, La Puente 41

Sierra Vista 56, Camarillo 49

Silverado 74, Canyon Springs 15

South Torrance 74, West Covina 49

St. Anthony 64, Tesoro 55

St. Francis 71, Pilibos 49

St. Paul 61, Buena Park 54

Torrance 62, Peninsula 52

Trabuco Hills 84, Classical Academy 40

Troy 81, Palmdale Aerospace Academy 50

Valley View 54, Victor Valley 48

Ventura 56, San Luis Obispo 50

Viewpoint 62, Palo Verde 43

Walnut 73, Ridgecrest Burroughs 59

Westlake 54, Milken 53

West Ranch 76, Burbank Burroughs 42

Woodbridge 73, Compton 63

WSCA 67, Desert Christian Academy 46

Yucaipa 60, Vista del Lago 47

INTERSECTIONAL

AGBU 62, Parlier 27

Anaheim 64, Vistamar 56

Ayala 54, Oceanside El Camino 49

Bakersfield 81, Vista Murrieta 62

Bakersfield Christian 41, Rancho Christian 40

Bell Gardens 57, Gardena 49

Birmingham 72, Tennyson 40

Blair 63, North Hollywood 49

Bonita 64, Las Vegas Meadows School 58

Brawley 67, Desert Hot Springs 51

Calabasas 76, Menlo School 53

Calexico 58, Beaumont 30

Campbell Hall 75, Washington Prep 69

Carlsbad 71, Verbum Dei 61

Central East 49, Marquez 45

Charter Oak 69, South Gate 21

Compton Centennial 62, Garfield 44

Corona Centennial 70, Meridian (Idaho) Owyhee 46

Corona del Mar 83, Monterey Trail 60

Crean Lutheran 61, Phoenix O’Connor 60

Crespi 70, Richmond Salesian College Prep 67

Culver City 61, Brea Olinda 51

Duarte 66, Bell 34

Eastvale Roosevelt 65, American Fork (Utah) 61

Folsom 60, Loyola 54

Fresno Roosevelt 59, Shadow Hills 49

Elk Grove Franklin 74, Santa Paula 65

Fairfax 50, Redmond (Wash.) 48

Fairmont Prep 52, La Habra 35

Gahr 49, King/Drew 43

Great Oak 76, La Jolla Community 55

Harvard-Westlake 84, Meridian (Idaho) Mountain View 28

Henderson (Nev.) Foothill 61, Linfield Christian 41

Henderson (Nev.) Liberty 61, Etiwanda 59

Hesperia 73, Scottsdale (Ariz.) Saguaro 59

Honolulu Maryknoll 68, Norte Vista 56

Huntington Park 50, Honolulu Hawaii Baptist Academy 43

Inglewood 74, Benton (Ark.) 66

JSerra 67, San Jose Archbishop Mitty 56

Kent (Wash.) Kentridge 66, Santa Monica 56

Kirkland (Wash.) Lake Washington 71, Westchester 41

Las Vegas Somerset Academy Losee 70, Oakwood 65

L.A. Wilson 67, Don Lugo 52

Layton Christian (Utah) 63, La Mirada 58

Leuzinger 61, Rancho Dominguez 50

Long Beach Wilson 65, Boulder City (Nev.) 48

Mary Star of the Sea 59, Carson 57

Mater Dei 105, Cosunnes Oaks 51

Mayfair 55, Palisades 49

Mercer Island (Wash.) 54, Beckman 49

Mira Costa 69, Douglas (Nev.) 41

Moorpark 67, Sylmar 56

Moreno Valley 48, Hughson 36

North Torrance 71, Van Nuys 22

Norwalk 68, Chowchilla 56

Oak Park 77, Madera 45

Orange Lutheran 77, Las Vegas Desert Pines 70

Paloma Valley 66, Chatsworth 65

Phoenix Sunnyslope 61, St. John Bosco 54

Pleasant Grove 72, St. Genevieve 60

Ponderosa 88, Bosco Tech 60

Redlands East Valley 82, MSCP 72

Reno (Nev.) Bishop Manogue 71, Edison 53

Rio Mesa 49, St. Joseph Notre Dame 42

Riverside King 55, Northwood 27

Rolling Hills Prep 61, Mesa (Ariz.) 47

Royal 78, Selma 53

Salesian 59, Sotomayor 28

San Diego 53, Bellflower 40

San Joaquin Memorial 55, Pasadena 53

San Marcos 54, Davis Sr. 50

San Pedro 70, Palos Verdes 66

Santa Barbara 75, Dougherty Valley 64

Santa Margarita 95, Las Vegas Clark 69

Seattle King’s 51, Adelanto 40

Sheldon 71, St. Bernard 56

Sierra Canyon 79, Gresham (Ore.) Barlow 51

South Hills 44, Granada Hills Kennedy 37

St. Pius X-St. Matthias Academy 67, De La Salle 64

Summit 70, Seattle Roosevelt 68

Sunny Hills 63, North Las Vegas Cheyenne 56

Temple City 59, Ridgeview 33

Thousand Oaks 68, San Francisco Lowell 22

Valencia 75, Ygnacio Valley 54

Village Christian 73, San Ramon Valley 60

Western Sierra Collegiate Academy 67, Desert Christian Academy 46

Westmont 56, Agoura 54

GIRLS

CITY SECTION

Granada Hills 66, Granada Hills Kennedy 50

SOUTHERN SECTION

Aliso Niguel 77, Palm Springs 25

Alta Loma 57, Great Oak 55

Anaheim Canyon 55, La Serna 54

Apple Valley 38, Montclair 30

Beaumont 45, Riverside Poly 40

Bishop Amat 53, Temescal Canyon 32

Burbank 66, Agoura 35

Burbank Burroughs 58, Heritage Christian 31

Calabasas 54, Maranatha 48

Cantwell-Sacred Heart 45, San Dimas 41

Cerritos Valley Christian 53, Laguna Hills 50

Coachella Valley 44, Indio 21

Costa Mesa 46, La Habra 22

Crean Lutheran 54, Ramona 38

Crescenta Valley 59, Claremont 50

Cypress 46, Long Beach Jordan 40

Elsinore 45, Grand Terrace 44

Flintridge Prep 88, Leuzinger 67

Fontana 55, Vista del Lago 20

Fullerton 72, Orange 38

Gahr 49, Banning 34

Garden Grove 48, Century 16

Glendora 71, Eastvale Roosevelt 57

Huntington Beach 43, Capistrano Valley Christian 27

JSerra 53, Oak Park 48

La Salle 55, Chino 34

Liberty 56, Oakwood 41

Loma Linda Academy 51, Lucerne Valley 13

Los Alamitos 64, Tesoro 50

Los Altos 57, Valley View 47

Los Osos 50, Chaparral 42

Louisville 45, Desert Pines 35

Marina 51, Santa Fe 44

Mira Costa 64, Troy 41

Murrieta Mesa 43, Corona del Mar 24

Newport Beach Pacifica Christian 55, South El Monte 11

North Torrance 50, Antelope Valley 9

Oak Hills 47, Sonora 20

Royal 44, Fillmore 43

San Bernardino 49, Don Lugo 17

San Luis Obispo 58, Godinez 56

Santa Paula 60, St. Genevieve 51

Savanna 58, Woodbridge 44

Shadow Hills 45, Corona Santiago 44

Sherman Oaks Notre Dame 90, Newbury Park 51

Sierra Canyon 72, San Juan Hills 22

Silverado 53, Rancho Verde 51

St. Anthony 78, North Torrance 51

St. Margaret’s 65, Palm Desert 27

Thousand Oaks 64, Rio Mesa 36

Torrance 60, Del Sol 56

Tustin 35, Westminster La Quinta 31

West Ranch 62, PACS 13

Whittier 54, Arroyo 14

Whittier Christian 46, Walnut 26

Windward 68, Bishop Montgomery 50

Yucca Valley 28, Gahr 27

INTERSECTIONAL

AGBU 50, Brawley 9

Alisal 41, Chaminade 36

Beckman 64, King/Drew 32

Bellevue (Wash.) 81, Rancho Cucamonga 34

Bellevue (Wash.) Sammamish 58, Trabuco Hills 35

Bishop Montgomery 49, Surprise (Ariz.) Paradise Honors 44

Brentwood 71, Colfax 29

Buena Park 48, Honolulu Hawaii Baptist Academy 34

Calexico 49, Yucca Valley 21

Campolindo 42, Holy Martyrs Armenian 36

Carson 56, Rosemead 38

Chicago (IL) Kenwood 43, Lynwood 37

Corona Centennial 85, Carlsbad 38

Dinuba 54, Northwood 38

Etiwanda 68, Kirkland (Wash.) Lake Washington 44

Fairmont Prep 50, Houston Summer Creek 49

Garces Memorial 50, Lancaster 46

Harvard-Westlake 65, L.A. Hamilton 25

Highland 65, RFK Community 46

Honolulu Maryknoll 66, Downey 37

Imperial 64, Desert Christian Academy 20

La Palma Kennedy 47, North Las Vegas Legacy 30

Liberty 30, Mira Mesa 29

Louisville 52, Las Vegas Clark 40

Monterrey Trail 66, Palos Verdes 45

Ontario 40, Sage Creek 34

Orange Lutheran 58, North County San Marcos 39

Philomath (Ore.) 60, Alemany 48

Piedmont 75, Santa Margarita 36

Pilibos 49, Taft 33

Redondo Union 46, La Jolla Country Day 31

Redwood 48, El Dorado 39

Rosary Academy 59, Page (AZ) 29

Sacred Heart of Jesus 49, Oceanside El Camino 42

Sage Hill 77, Camas (Wash.) 59

San Diego Canyon Hills 49, Paloma Valley 34

Sierra Pacific 58, Keppel 44

Sunny Hills 57, Pahrump Valley (Nev.) 33

Trinity Classical Academy 50, El Camino Real 21

Ukiah 56, Murrieta Valley 44

Ventura 47, Gilbert (Ariz.) 44

Verdugo Hills 39, Hart 38

Village Christian 50, Torrey Pines 36

Westlake 59, Las Vegas Sunrise Mountain 35

Windward 77, Las Vegas Desert Oasis 56

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement