High school basketball: Saturday’s scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
SATURDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Harbor Teacher 52, Maywood Academy 36
SOUTHERN SECTION
Alemany 70, Saugus 63
Alta Loma 68, Orange Vista 65
Arcadia 52, San Gabriel Academy 47
Arroyo Valley 59, Jurupa Valley 48
Azusa 66, Bolsa Grande 53
Banning 55, San Gorgonio 47
Beverly Hills 47, Highland 41
Bishop Amat 92, Pioneer 45
Brentwood 67, Newport Beach Pacifica Christian 65
Burbank 51, Keppel 40
Cajon 55, Rialto 48
Cantwell-Sacred Heart 87, Grand Terrace 28
Canyon Country Canyon 72, Pasadena Poly 50
Carter 65, Indian Springs 64
Cerritos 61, Fullerton 60
Claremont 69, Chino 45
Corona 80, Colton 43
Corona Santiago 85, San Juan Hills 41
Crossroads 65, California 58
Culver City 61, Brea Olinda 51
Cypress 78, Del Norte 55
Dana Hills 55, Central 41
Diamond Ranch 56, Arroyo 30
Downey 55, Sonora 54
Eastside 70, St. Bonaventure 53
El Modena 57, Arlington 51
Esperanza 51, Diamond Bar 49
Faith Lutheran 76, Upland 59
Flintridge Prep 48, Hart 42
Fountain Valley 67, La Palma Kennedy 67
Gabrielino 61, Eisenhower 55
Garden Grove Pacifica 57, Cerritos Valley Christian 43
Garden Grove Santiago 42, Nogales 37
Glendale 65, Firebaugh 50
Glendora 60, Los Osos 58
Godinez 63, Rowland 61
Godinez 56, Marina 50
Heritage 74, Rim of the World 44
Hillcrest 84, Riverside Notre Dame 61
Hillcrest Christian 65, Xavier Prep 43
Holy Martyrs Armenian 55, Dos Pueblos 50
Jurupa Hills 83, Temecula Prep 70
Laguna Beach 62, Lynwood 46
La Serna 52, Hacienda Heights Wilson 41
Long Beach Cabrillo 52, Garden Grove 49
Los Alamitos 56, Rancho Cucamonga
Los Altos 83, Lakeside 58
Maranatha 58, Crescenta Valley 55
Millikan 81, Santa Ana Foothill 40
Mission College Prep 55, Littlerock 49
Montclair 70, Paso Robles 56
Norco 47, Chaffey 46
Ontario Christian 73, Chaparral 65
Oxford Academy 46, El Rancho 38
Palm Desert 64, Redlands 30
Paramount 60, Loara 46
Portola 77, La Canada 64
Ramona 85, Redlands Adventist Academy 56
Rancho Alamitos 64, Santa Ana 60
Redondo Union 60, Damien 59
Rio Hondo Prep 50, Baldwin Park 16
Rosemead 65, Hoover 62
Royal 51, Lompoc Cabrillo 44
San Clemente 54, Warren 43
Santa Ana Calvary Chapel 65, Riverside Prep 29
Santa Clara 52, Buena 50
Santa Fe 50, Saddleback 46
Santa Fe 42, Sage Hill 34
Santa Monica Pacifica Christian 68, Temescal Canyon 61
Segerstrom 55, Costa Mesa 51
Serrano 50, Bloomington 32
Servite 54, Tustin 35
Shadow Ridge 83, Orange 37
Sierra Vista 56, La Puente 41
Sierra Vista 56, Camarillo 49
Silverado 74, Canyon Springs 15
South Torrance 74, West Covina 49
St. Anthony 64, Tesoro 55
St. Francis 71, Pilibos 49
St. Paul 61, Buena Park 54
Torrance 62, Peninsula 52
Trabuco Hills 84, Classical Academy 40
Troy 81, Palmdale Aerospace Academy 50
Valley View 54, Victor Valley 48
Ventura 56, San Luis Obispo 50
Viewpoint 62, Palo Verde 43
Walnut 73, Ridgecrest Burroughs 59
Westlake 54, Milken 53
West Ranch 76, Burbank Burroughs 42
Woodbridge 73, Compton 63
WSCA 67, Desert Christian Academy 46
Yucaipa 60, Vista del Lago 47
INTERSECTIONAL
AGBU 62, Parlier 27
Anaheim 64, Vistamar 56
Ayala 54, Oceanside El Camino 49
Bakersfield 81, Vista Murrieta 62
Bakersfield Christian 41, Rancho Christian 40
Bell Gardens 57, Gardena 49
Birmingham 72, Tennyson 40
Blair 63, North Hollywood 49
Bonita 64, Las Vegas Meadows School 58
Brawley 67, Desert Hot Springs 51
Calabasas 76, Menlo School 53
Calexico 58, Beaumont 30
Campbell Hall 75, Washington Prep 69
Carlsbad 71, Verbum Dei 61
Central East 49, Marquez 45
Charter Oak 69, South Gate 21
Compton Centennial 62, Garfield 44
Corona Centennial 70, Meridian (Idaho) Owyhee 46
Corona del Mar 83, Monterey Trail 60
Crean Lutheran 61, Phoenix O’Connor 60
Crespi 70, Richmond Salesian College Prep 67
Culver City 61, Brea Olinda 51
Duarte 66, Bell 34
Eastvale Roosevelt 65, American Fork (Utah) 61
Folsom 60, Loyola 54
Fresno Roosevelt 59, Shadow Hills 49
Elk Grove Franklin 74, Santa Paula 65
Fairfax 50, Redmond (Wash.) 48
Fairmont Prep 52, La Habra 35
Gahr 49, King/Drew 43
Great Oak 76, La Jolla Community 55
Harvard-Westlake 84, Meridian (Idaho) Mountain View 28
Henderson (Nev.) Foothill 61, Linfield Christian 41
Henderson (Nev.) Liberty 61, Etiwanda 59
Hesperia 73, Scottsdale (Ariz.) Saguaro 59
Honolulu Maryknoll 68, Norte Vista 56
Huntington Park 50, Honolulu Hawaii Baptist Academy 43
Inglewood 74, Benton (Ark.) 66
JSerra 67, San Jose Archbishop Mitty 56
Kent (Wash.) Kentridge 66, Santa Monica 56
Kirkland (Wash.) Lake Washington 71, Westchester 41
Las Vegas Somerset Academy Losee 70, Oakwood 65
L.A. Wilson 67, Don Lugo 52
Layton Christian (Utah) 63, La Mirada 58
Leuzinger 61, Rancho Dominguez 50
Long Beach Wilson 65, Boulder City (Nev.) 48
Mary Star of the Sea 59, Carson 57
Mater Dei 105, Cosunnes Oaks 51
Mayfair 55, Palisades 49
Mercer Island (Wash.) 54, Beckman 49
Mira Costa 69, Douglas (Nev.) 41
Moorpark 67, Sylmar 56
Moreno Valley 48, Hughson 36
North Torrance 71, Van Nuys 22
Norwalk 68, Chowchilla 56
Oak Park 77, Madera 45
Orange Lutheran 77, Las Vegas Desert Pines 70
Paloma Valley 66, Chatsworth 65
Phoenix Sunnyslope 61, St. John Bosco 54
Pleasant Grove 72, St. Genevieve 60
Ponderosa 88, Bosco Tech 60
Redlands East Valley 82, MSCP 72
Reno (Nev.) Bishop Manogue 71, Edison 53
Rio Mesa 49, St. Joseph Notre Dame 42
Riverside King 55, Northwood 27
Rolling Hills Prep 61, Mesa (Ariz.) 47
Royal 78, Selma 53
Salesian 59, Sotomayor 28
San Diego 53, Bellflower 40
San Joaquin Memorial 55, Pasadena 53
San Marcos 54, Davis Sr. 50
San Pedro 70, Palos Verdes 66
Santa Barbara 75, Dougherty Valley 64
Santa Margarita 95, Las Vegas Clark 69
Seattle King’s 51, Adelanto 40
Sheldon 71, St. Bernard 56
Sierra Canyon 79, Gresham (Ore.) Barlow 51
South Hills 44, Granada Hills Kennedy 37
St. Pius X-St. Matthias Academy 67, De La Salle 64
Summit 70, Seattle Roosevelt 68
Sunny Hills 63, North Las Vegas Cheyenne 56
Temple City 59, Ridgeview 33
Thousand Oaks 68, San Francisco Lowell 22
Valencia 75, Ygnacio Valley 54
Village Christian 73, San Ramon Valley 60
Western Sierra Collegiate Academy 67, Desert Christian Academy 46
Westmont 56, Agoura 54
GIRLS
CITY SECTION
Granada Hills 66, Granada Hills Kennedy 50
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 77, Palm Springs 25
Alta Loma 57, Great Oak 55
Anaheim Canyon 55, La Serna 54
Apple Valley 38, Montclair 30
Beaumont 45, Riverside Poly 40
Bishop Amat 53, Temescal Canyon 32
Burbank 66, Agoura 35
Burbank Burroughs 58, Heritage Christian 31
Calabasas 54, Maranatha 48
Cantwell-Sacred Heart 45, San Dimas 41
Cerritos Valley Christian 53, Laguna Hills 50
Coachella Valley 44, Indio 21
Costa Mesa 46, La Habra 22
Crean Lutheran 54, Ramona 38
Crescenta Valley 59, Claremont 50
Cypress 46, Long Beach Jordan 40
Elsinore 45, Grand Terrace 44
Flintridge Prep 88, Leuzinger 67
Fontana 55, Vista del Lago 20
Fullerton 72, Orange 38
Gahr 49, Banning 34
Garden Grove 48, Century 16
Glendora 71, Eastvale Roosevelt 57
Huntington Beach 43, Capistrano Valley Christian 27
JSerra 53, Oak Park 48
La Salle 55, Chino 34
Liberty 56, Oakwood 41
Loma Linda Academy 51, Lucerne Valley 13
Los Alamitos 64, Tesoro 50
Los Altos 57, Valley View 47
Los Osos 50, Chaparral 42
Louisville 45, Desert Pines 35
Marina 51, Santa Fe 44
Mira Costa 64, Troy 41
Murrieta Mesa 43, Corona del Mar 24
Newport Beach Pacifica Christian 55, South El Monte 11
North Torrance 50, Antelope Valley 9
Oak Hills 47, Sonora 20
Royal 44, Fillmore 43
San Bernardino 49, Don Lugo 17
San Luis Obispo 58, Godinez 56
Santa Paula 60, St. Genevieve 51
Savanna 58, Woodbridge 44
Shadow Hills 45, Corona Santiago 44
Sherman Oaks Notre Dame 90, Newbury Park 51
Sierra Canyon 72, San Juan Hills 22
Silverado 53, Rancho Verde 51
St. Anthony 78, North Torrance 51
St. Margaret’s 65, Palm Desert 27
Thousand Oaks 64, Rio Mesa 36
Torrance 60, Del Sol 56
Tustin 35, Westminster La Quinta 31
West Ranch 62, PACS 13
Whittier 54, Arroyo 14
Whittier Christian 46, Walnut 26
Windward 68, Bishop Montgomery 50
Yucca Valley 28, Gahr 27
INTERSECTIONAL
AGBU 50, Brawley 9
Alisal 41, Chaminade 36
Beckman 64, King/Drew 32
Bellevue (Wash.) 81, Rancho Cucamonga 34
Bellevue (Wash.) Sammamish 58, Trabuco Hills 35
Bishop Montgomery 49, Surprise (Ariz.) Paradise Honors 44
Brentwood 71, Colfax 29
Buena Park 48, Honolulu Hawaii Baptist Academy 34
Calexico 49, Yucca Valley 21
Campolindo 42, Holy Martyrs Armenian 36
Carson 56, Rosemead 38
Chicago (IL) Kenwood 43, Lynwood 37
Corona Centennial 85, Carlsbad 38
Dinuba 54, Northwood 38
Etiwanda 68, Kirkland (Wash.) Lake Washington 44
Fairmont Prep 50, Houston Summer Creek 49
Garces Memorial 50, Lancaster 46
Harvard-Westlake 65, L.A. Hamilton 25
Highland 65, RFK Community 46
Honolulu Maryknoll 66, Downey 37
Imperial 64, Desert Christian Academy 20
La Palma Kennedy 47, North Las Vegas Legacy 30
Liberty 30, Mira Mesa 29
Louisville 52, Las Vegas Clark 40
Monterrey Trail 66, Palos Verdes 45
Ontario 40, Sage Creek 34
Orange Lutheran 58, North County San Marcos 39
Philomath (Ore.) 60, Alemany 48
Piedmont 75, Santa Margarita 36
Pilibos 49, Taft 33
Redondo Union 46, La Jolla Country Day 31
Redwood 48, El Dorado 39
Rosary Academy 59, Page (AZ) 29
Sacred Heart of Jesus 49, Oceanside El Camino 42
Sage Hill 77, Camas (Wash.) 59
San Diego Canyon Hills 49, Paloma Valley 34
Sierra Pacific 58, Keppel 44
Sunny Hills 57, Pahrump Valley (Nev.) 33
Trinity Classical Academy 50, El Camino Real 21
Ukiah 56, Murrieta Valley 44
Ventura 47, Gilbert (Ariz.) 44
Verdugo Hills 39, Hart 38
Village Christian 50, Torrey Pines 36
Westlake 59, Las Vegas Sunrise Mountain 35
Windward 77, Las Vegas Desert Oasis 56