High School Sports

High school basketball: Monday’s scores

Basketball on court.
By Los Angeles Times staff

MONDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Garfield 48, Granada Hills Kennedy 31

Sylmar 52, King/Drew 50

SOUTHERN SECTION

Arroyo 51, La Sierra 34

Atascadero 88, Royal 56

Ayala 57, San Marino 55

Barstow 55, Jurupa Valley 51

Blair 51, Flintridge Prep 41

Bloomington 55, San Gorgonio 45

Burbank Burroughs 49, St. Bonaventure 46

Camarillo 42, Highland 37

Capistrano Valley 53, Moreno Valley 44

Cathedral 49, West Covina 36

Charter Oak 68, Hacienda Heights Wilson 63

Chino 62, Shadow Hills 50

Chino Hills 91, Redlands East Valley 60

Citrus Hill 65, Colton 40

Colony 50, Riverside King 47

Corona 61, Woodcrest Christian 20

Corona Santiago 95, Murrieta Valley 74

Costa Mesa 71, Santa Ana 61

Diamond Bar 78, Brea Olinda 64

Diamond Ranch 58, Whittier 50

Eastside 82, West Ranch 60

Etiwanda 67, Loyola 64

Fillmore 72, Del Sol 54

Fountain Valley 66, Santa Fe 26

Garden Grove 62, Estancia 43

Gahr 74, Moorpark 65

Garden Grove Pacifica 52, Norwalk 40

Glendora 63, Leuzinger 55

Godinez 60, El Modena 47

Heritage 82, Redlands Adventist Academy 44

Hillcrest 52, Palm Desert 48

Huntington Beach 61, Orange Vista 47

Indian Springs 54, Vista del Lago 39

Laguna Beach 65, Garden Grove Santiago 43

La Serna 58, Walnut 45

Long Beach Cabrillo 51, Placentia Valencia 49

Long Beach Wilson 68, Fullerton 48

Los Altos 61, Keppel 51

Los Amigos 50, Northwood 48

Marina 57, Woodbridge 49

Mayfair 52, Crossroads 48

Millikan 68, Hesperia 62

Newbury Park Adventist 51, Escondido Adventist Academy 38

North Torrance 53, Alemany 51

Northview 56, Norco 39

Ocean View 68, Grand Terrace 49

Ontario Christian 57, Santa Monica Pacifica Christian 50

Orange Lutheran 72, Monte Vista 69

Palm Springs 46, Cantwell-Sacred Heart 45

Pasadena Poly 78, Schurr 41

Pioneer Valley 54, Azusa 51

Portola 76, Sierra Vista 59

Rancho Alamitos 45, Segerstrom 34

Rancho Christian 65, Pasadena 53

Riverside Notre Dame 64, Redlands 62

Rolling Hills Prep 50, Arcadia 37

Rowland 57, Arlington 45

Santa Ana Calvary Chapel 76, Citrus Valley 54

Santa Maria 94, SLOCA 40

Serrano 68, Banning 54

Sierra Vista 56, Beverly Hills 54

Silverado 45, La Canada 43

South Torrance 57, Liberty 46

St. Francis 74, Calabasas 59

Temecula Prep 71, Fontana 58

Temescal Canyon 55, Chaparral 52

Temple City 56, Rosemead 22

Tesoro 72, Beckman 64

Westminster La Quinta 62, Paramount 52

Xavier Prep 61, Desert Hot Springs 56

Yorba Linda 47, Maranatha Christian 43

Yucaipa 65, Carter 62

INTERSECTIONAL

AGBU 48, WSCA 44

American Heritage (UT) 63, Beaumont 26

Auburn 62, Fairmont Prep 57

Bakersfield 80, Valencia 74

Baldwin Park 43, Maywood Academy 34

Bellflower 68, Kearney 65

Bishop Union 48, Rio Hondo Prep 38

Bonita 83, Cajon 62

Brave Christian 88, Norte Vista 77

Brawley 47, Hillcrest Christian 43

Brentwood 70, Dublin 64

Calexico 67, La Quinta 23

California 67, Palisades 63 (OT)

Carmichael Jesuit 59, Campbell Hall 53

Central 72, Cathedral City 37

Central East 69, St. Paul 67

Cerritos 63, Boulder City (CO) 60

Cerritos Valley Christian 56, Chowchilla 28

Chaffey 57, Franklin 43

Charter Oak 68, LA Wilson 63

Chatsworth 47, Linfield Christian 44

Claremont 62, Fresno Roosevelt 54

Corona Centennial 64, Dallas (TX) Parish Episcopal 61 (OT)

Cypress 50, Army-Navy 36

Desert Christian Academy 53, Parlier 38

Elk Grove Franklin 69, Oak Park 44

Fairfax 60, Maranatha 56

Federal Way (WA) 68, Sunny Hills 29

Granada Hills 68, Ventura 60

Hart 61, North Hollywood 54

Henderson (NV) Foothill 67, Paloma Valley 58

Horizon Prep 71, Avalon 46

Hughson 77, Indio 51

Issaquah (WA) Liberty 61, Birmingham 57

La Costa Canyon 57, St. Monica 45

Laguna Hills 53, Taft 49

Lake Washington (WA) 60, Great Oak 47

La Mirada 62, American Fork (UT) 46

Layton Christian (UT) 70, Eastvale Roosevelt 59

Mater Dei 88, Las Vegas (NV) Clark 74

Marquez 52, Buena Park 48

Mira Mesa 86, Verbum Dei 46

Mission College Prep 56, Eagle Rock 46

Montclair 62, Bakersfield Independence 37

Murrieta Mesa 74, Spanish Springs (NV) 48

Oaks Christian 74, Davis Sr. 46

Oxford Academy 66, Vistamar 62

Oxnard Pacifica 63, San Francisco Lowell 60

Palmdale 47, Torres 43

Paradise Adventist 42, Lucerne Valley 21

Ponderosa 67, Salesian 37

Rancho Bernardo 68, Downey 49

Ridgeview 63, Bell 38

Roseville 78, Mission Viejo 62

Saguaro (AZ) 62, Santa Ana Foothill 54

Salesian College Prep 61, St. John Bosco 58

San Gabriel Academy 60, Mesa (AZ) 57

Santa Paula 80, Pleasant Grove 58

Saugus 77, Van Nuys 23

Scripps Ranch 66, Trabuco Hills 59

Servite 72, Hawaii Baptist Academy (HI) 32

Sierra Canyon 75, Beaverton (OR) Southridge 50

Sonora 100, Oceanside 67

St. Anthony 77, Mercer Island (WA) 49

St. Bernard 82, Las Vegas (NV) Democracy Prep Agassi 75

St. Pius X-St. Matthias Academy 68, Francis Parker 63

Sunnyslope (AZ) 65, Crespi 48

Templeton 69, Rio Hondo Prep

Thousand Oaks 72, Dougherty Valley 64

Vista Murrieta 60, Ygnacio Valley 50

Westmont 56, Holy Martyrs Armenian 53

Windward 65, Lake City (ID) 54

GIRLS

CITY SECTION

El Camino Real 62, Verdugo Hills 49

SOUTHERN SECTION

AGBU 33, Coachella Valley 19

Bishop Amat 44, Cerritos 27

Bishop Diego 43, Southlands Christian 11

Bonita 62, Keppel 38

Buena Park 50, Long Beach Jordan 33

Burbank 61, Vista Murrieta 47

Burbank Burroughs 53, Santa Paula 51

Calvary Baptist 38, Citrus Hill 19

Cantwell-Sacred Heart 56, San Jacinto 48

Capistrano Valley Christian 34, Northwood 25

Cerritos Valley Christian 57, Apple Valley 39

Chino Hills 52, Vista Murrieta 47

Citrus Valley 34, Victor Valley 25

Colton 37, Woodcrest Christian 34

Compton 63, Compton Centennial 55

Crescenta Valley 65, Rolling Hills Prep 57

Crossroads 60, YULA 41

Culver City 41, South Pasadena 40

Del Sol 54, Sunny Hills 41

Desert Hills 49, Fountain Valley 34

Eastvale Roosevelt 62, Northview 59

Edison 66, Garden Grove 41

El Segundo 49, Alhambra 32

Fairmont Prep 109, Rancho Christian 89

Fullerton 36, Westminster 25

Godinez 59, Rio Hondo Prep 33

Golden Valley 45, Antelope Valley 12

Great Oak 58, Don Lugo 26

Hesperia Christian 43, Lucerne Valley 15

Holy Martyrs Armenian 60, Fallbrook 48

Irvine 62, Orange 48

JSerra 65, Redondo Union 40

Laguna Beach 41, Dana Hills 33

Laguna Hills 38, Montclair 18

La Salle 60, Anaheim Canyon 32

La Serna 68, Chino 59

Liberty 50, West Hills 22

Loma Linda Academy 56, San Gabriel Academy 21

Long Beach Wilson 43, Whittier 31

Marlborough 70, Sierra Pacific 63

Moorpark 50, Agoura 48

Notre Dame Academy 53, Chadwick 36

Oak Hills 57, Chaparral 38

Ontario 43, St. Pius X-St. Matthias Academy 40

Oxnard 63, Calabasas 23

Palm Springs 34, Desert Christian 29

Rialto 76, Serrano 16

Ridgecrest Burroughs 61, Temescal Canyon 29

Righetti 52, Eastside 44

Rosary Academy 54, Palo Verde 19

Royal 65, Castaic 45

San Dimas 59, Xavier Prep 44

San Juan Hills 77, Rancho Cucamonga 74

San Marino 38, Avalon 23

Shalhevet 69, Newbury Park 46

Sherman Oaks Notre Dame 72, Leuzinger 57

St. Anthony 68, Alemany 63

Sr. Margaret’s 48, Oakwood 34

Temecula Valley 56, Beaumont 52

Thousand Oaks 48, St. Bonaventure 46

Trabuco Hills 56, Shadow Hills 49

Upland 54, Covina 29

Valencia 72, Santa Maria St. Joseph 54

Village Christian 45, Murrieta Mesa 32

West Ranch 56, Simi Valley 23

Wiseburn Da Vinci 59, St. Monica 42

Yorba Linda 49, Los Alamitos 43

Yucaipa 53, Glendora 45

INTERSECTIONAL

Banning 42, Yucca Valley 38

Bellevue (WA) Sammamish 53, Corona Santiago 49

Bishop Montgomery 53, Alameda 39

Brentwood 46, Bothell 32

Calexico 36, Gahr 25

Camarillo 47, Carlsbad 40

Carson 54, Arroyo 34

Claremont 73, Wilmington Banning 13

Cleveland 65, Millikan 31

Corona 54, Las Vegas (NV) Clark 21

Corona Centennial 69, Mount Si (WA) 32

El Dorado 48, Atwater 45

El Toro 42, Scripps Ranch 40

Etiwanda 69, Portland (OR) Benson Tech 64

Flintridge Prep 75, LA Hamilton 35

Granada Hills Kennedy 58, Maranatha 41

Hacienda Heights Wilson 71, Sage Creek 56

Henderson (NV) Liberty 67, Torrance 56

Highland 50, Grant 30

Hurricane (UT) 42, La Palma Kennedy 41

Imperial 29, Aliso Niguel 23

Issaquah (WA) Liberty 53, Palm Desert 24

James Logan 49, Murrieta Valley 44

Kenwood 61, Ventura 60

Lakewood St. Joseph 59, Nelson (OR) 37

Lancaster 49, Tehachapi 34

La Palma Kennedy 55, Las Vegas 43

Lynwood 57, Mesquite (NV) Virgin Valley 47

Lucerne Valley 36, Paradise Adventist 24

Mira Costa 50, King/Drew 33

Oak Park 57, La Jolla Country Day 53

Ontario Christian 76, Houston (TX) Summer Creek 54

Orange Lutheran 48, Chula Vista Mater Dei 46

Palos Verdes 57, Sacramento West Campus 54

Pilibos 55, RFK Community 53

Pinole Valley 46, Gardena Serra 43

Pleasant Grove 91, Esperanza 67

Redwood 52, Heritage 32

Ridgeview 62, Buena 31

Sacred Heart of Jesus 53, Minden (NV) Douglas 40

Sage Hill 56, West Linn (OR) 50

San Dieguito Academy 41, Paloma Valley 25

Santa Clarita Christian 50, Community Charter 27

Santa Margarita 80, La Costa Canyon 32

Saugus 42, Granada Hills 36

Sierra Canyon 77, Bellevue (WA) 57

Stockton Lincoln 71, Pasadena Poly 39

Sunny Hills 54, Green Valley 19

Villa Park 56, Oakland Tech 50

Westlake 57, Las Vegas (NV) Rancho 33

Windward 64, Bakersfield Christian 52
