High school basketball: Monday’s scores
MONDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Garfield 48, Granada Hills Kennedy 31
Sylmar 52, King/Drew 50
SOUTHERN SECTION
Arroyo 51, La Sierra 34
Atascadero 88, Royal 56
Ayala 57, San Marino 55
Barstow 55, Jurupa Valley 51
Blair 51, Flintridge Prep 41
Bloomington 55, San Gorgonio 45
Burbank Burroughs 49, St. Bonaventure 46
Camarillo 42, Highland 37
Capistrano Valley 53, Moreno Valley 44
Cathedral 49, West Covina 36
Charter Oak 68, Hacienda Heights Wilson 63
Chino 62, Shadow Hills 50
Chino Hills 91, Redlands East Valley 60
Citrus Hill 65, Colton 40
Colony 50, Riverside King 47
Corona 61, Woodcrest Christian 20
Corona Santiago 95, Murrieta Valley 74
Costa Mesa 71, Santa Ana 61
Diamond Bar 78, Brea Olinda 64
Diamond Ranch 58, Whittier 50
Eastside 82, West Ranch 60
Etiwanda 67, Loyola 64
Fillmore 72, Del Sol 54
Fountain Valley 66, Santa Fe 26
Garden Grove 62, Estancia 43
Gahr 74, Moorpark 65
Garden Grove Pacifica 52, Norwalk 40
Glendora 63, Leuzinger 55
Godinez 60, El Modena 47
Heritage 82, Redlands Adventist Academy 44
Hillcrest 52, Palm Desert 48
Huntington Beach 61, Orange Vista 47
Indian Springs 54, Vista del Lago 39
Laguna Beach 65, Garden Grove Santiago 43
La Serna 58, Walnut 45
Long Beach Cabrillo 51, Placentia Valencia 49
Long Beach Wilson 68, Fullerton 48
Los Altos 61, Keppel 51
Los Amigos 50, Northwood 48
Marina 57, Woodbridge 49
Mayfair 52, Crossroads 48
Millikan 68, Hesperia 62
Newbury Park Adventist 51, Escondido Adventist Academy 38
North Torrance 53, Alemany 51
Northview 56, Norco 39
Ocean View 68, Grand Terrace 49
Ontario Christian 57, Santa Monica Pacifica Christian 50
Orange Lutheran 72, Monte Vista 69
Palm Springs 46, Cantwell-Sacred Heart 45
Pasadena Poly 78, Schurr 41
Pioneer Valley 54, Azusa 51
Portola 76, Sierra Vista 59
Rancho Alamitos 45, Segerstrom 34
Rancho Christian 65, Pasadena 53
Riverside Notre Dame 64, Redlands 62
Rolling Hills Prep 50, Arcadia 37
Rowland 57, Arlington 45
Santa Ana Calvary Chapel 76, Citrus Valley 54
Santa Maria 94, SLOCA 40
Serrano 68, Banning 54
Sierra Vista 56, Beverly Hills 54
Silverado 45, La Canada 43
South Torrance 57, Liberty 46
St. Francis 74, Calabasas 59
Temecula Prep 71, Fontana 58
Temescal Canyon 55, Chaparral 52
Temple City 56, Rosemead 22
Tesoro 72, Beckman 64
Westminster La Quinta 62, Paramount 52
Xavier Prep 61, Desert Hot Springs 56
Yorba Linda 47, Maranatha Christian 43
Yucaipa 65, Carter 62
INTERSECTIONAL
AGBU 48, WSCA 44
American Heritage (UT) 63, Beaumont 26
Auburn 62, Fairmont Prep 57
Bakersfield 80, Valencia 74
Baldwin Park 43, Maywood Academy 34
Bellflower 68, Kearney 65
Bishop Union 48, Rio Hondo Prep 38
Bonita 83, Cajon 62
Brave Christian 88, Norte Vista 77
Brawley 47, Hillcrest Christian 43
Brentwood 70, Dublin 64
Calexico 67, La Quinta 23
California 67, Palisades 63 (OT)
Carmichael Jesuit 59, Campbell Hall 53
Central 72, Cathedral City 37
Central East 69, St. Paul 67
Cerritos 63, Boulder City (CO) 60
Cerritos Valley Christian 56, Chowchilla 28
Chaffey 57, Franklin 43
Charter Oak 68, LA Wilson 63
Chatsworth 47, Linfield Christian 44
Claremont 62, Fresno Roosevelt 54
Corona Centennial 64, Dallas (TX) Parish Episcopal 61 (OT)
Cypress 50, Army-Navy 36
Desert Christian Academy 53, Parlier 38
Elk Grove Franklin 69, Oak Park 44
Fairfax 60, Maranatha 56
Federal Way (WA) 68, Sunny Hills 29
Granada Hills 68, Ventura 60
Hart 61, North Hollywood 54
Henderson (NV) Foothill 67, Paloma Valley 58
Horizon Prep 71, Avalon 46
Hughson 77, Indio 51
Issaquah (WA) Liberty 61, Birmingham 57
La Costa Canyon 57, St. Monica 45
Laguna Hills 53, Taft 49
Lake Washington (WA) 60, Great Oak 47
La Mirada 62, American Fork (UT) 46
Layton Christian (UT) 70, Eastvale Roosevelt 59
Mater Dei 88, Las Vegas (NV) Clark 74
Marquez 52, Buena Park 48
Mira Mesa 86, Verbum Dei 46
Mission College Prep 56, Eagle Rock 46
Montclair 62, Bakersfield Independence 37
Murrieta Mesa 74, Spanish Springs (NV) 48
Oaks Christian 74, Davis Sr. 46
Oxford Academy 66, Vistamar 62
Oxnard Pacifica 63, San Francisco Lowell 60
Palmdale 47, Torres 43
Paradise Adventist 42, Lucerne Valley 21
Ponderosa 67, Salesian 37
Rancho Bernardo 68, Downey 49
Ridgeview 63, Bell 38
Roseville 78, Mission Viejo 62
Saguaro (AZ) 62, Santa Ana Foothill 54
Salesian College Prep 61, St. John Bosco 58
San Gabriel Academy 60, Mesa (AZ) 57
Santa Paula 80, Pleasant Grove 58
Saugus 77, Van Nuys 23
Scripps Ranch 66, Trabuco Hills 59
Servite 72, Hawaii Baptist Academy (HI) 32
Sierra Canyon 75, Beaverton (OR) Southridge 50
Sonora 100, Oceanside 67
St. Anthony 77, Mercer Island (WA) 49
St. Bernard 82, Las Vegas (NV) Democracy Prep Agassi 75
St. Pius X-St. Matthias Academy 68, Francis Parker 63
Sunnyslope (AZ) 65, Crespi 48
Templeton 69, Rio Hondo Prep
Thousand Oaks 72, Dougherty Valley 64
Vista Murrieta 60, Ygnacio Valley 50
Westmont 56, Holy Martyrs Armenian 53
Windward 65, Lake City (ID) 54
GIRLS
CITY SECTION
El Camino Real 62, Verdugo Hills 49
SOUTHERN SECTION
AGBU 33, Coachella Valley 19
Bishop Amat 44, Cerritos 27
Bishop Diego 43, Southlands Christian 11
Bonita 62, Keppel 38
Buena Park 50, Long Beach Jordan 33
Burbank 61, Vista Murrieta 47
Burbank Burroughs 53, Santa Paula 51
Calvary Baptist 38, Citrus Hill 19
Cantwell-Sacred Heart 56, San Jacinto 48
Capistrano Valley Christian 34, Northwood 25
Cerritos Valley Christian 57, Apple Valley 39
Chino Hills 52, Vista Murrieta 47
Citrus Valley 34, Victor Valley 25
Colton 37, Woodcrest Christian 34
Compton 63, Compton Centennial 55
Crescenta Valley 65, Rolling Hills Prep 57
Crossroads 60, YULA 41
Culver City 41, South Pasadena 40
Del Sol 54, Sunny Hills 41
Desert Hills 49, Fountain Valley 34
Eastvale Roosevelt 62, Northview 59
Edison 66, Garden Grove 41
El Segundo 49, Alhambra 32
Fairmont Prep 109, Rancho Christian 89
Fullerton 36, Westminster 25
Godinez 59, Rio Hondo Prep 33
Golden Valley 45, Antelope Valley 12
Great Oak 58, Don Lugo 26
Hesperia Christian 43, Lucerne Valley 15
Holy Martyrs Armenian 60, Fallbrook 48
Irvine 62, Orange 48
JSerra 65, Redondo Union 40
Laguna Beach 41, Dana Hills 33
Laguna Hills 38, Montclair 18
La Salle 60, Anaheim Canyon 32
La Serna 68, Chino 59
Liberty 50, West Hills 22
Loma Linda Academy 56, San Gabriel Academy 21
Long Beach Wilson 43, Whittier 31
Marlborough 70, Sierra Pacific 63
Moorpark 50, Agoura 48
Notre Dame Academy 53, Chadwick 36
Oak Hills 57, Chaparral 38
Ontario 43, St. Pius X-St. Matthias Academy 40
Oxnard 63, Calabasas 23
Palm Springs 34, Desert Christian 29
Rialto 76, Serrano 16
Ridgecrest Burroughs 61, Temescal Canyon 29
Righetti 52, Eastside 44
Rosary Academy 54, Palo Verde 19
Royal 65, Castaic 45
San Dimas 59, Xavier Prep 44
San Juan Hills 77, Rancho Cucamonga 74
San Marino 38, Avalon 23
Shalhevet 69, Newbury Park 46
Sherman Oaks Notre Dame 72, Leuzinger 57
St. Anthony 68, Alemany 63
Sr. Margaret’s 48, Oakwood 34
Temecula Valley 56, Beaumont 52
Thousand Oaks 48, St. Bonaventure 46
Trabuco Hills 56, Shadow Hills 49
Upland 54, Covina 29
Valencia 72, Santa Maria St. Joseph 54
Village Christian 45, Murrieta Mesa 32
West Ranch 56, Simi Valley 23
Wiseburn Da Vinci 59, St. Monica 42
Yorba Linda 49, Los Alamitos 43
Yucaipa 53, Glendora 45
INTERSECTIONAL
Banning 42, Yucca Valley 38
Bellevue (WA) Sammamish 53, Corona Santiago 49
Bishop Montgomery 53, Alameda 39
Brentwood 46, Bothell 32
Calexico 36, Gahr 25
Camarillo 47, Carlsbad 40
Carson 54, Arroyo 34
Claremont 73, Wilmington Banning 13
Cleveland 65, Millikan 31
Corona 54, Las Vegas (NV) Clark 21
Corona Centennial 69, Mount Si (WA) 32
El Dorado 48, Atwater 45
El Toro 42, Scripps Ranch 40
Etiwanda 69, Portland (OR) Benson Tech 64
Flintridge Prep 75, LA Hamilton 35
Granada Hills Kennedy 58, Maranatha 41
Hacienda Heights Wilson 71, Sage Creek 56
Henderson (NV) Liberty 67, Torrance 56
Highland 50, Grant 30
Hurricane (UT) 42, La Palma Kennedy 41
Imperial 29, Aliso Niguel 23
Issaquah (WA) Liberty 53, Palm Desert 24
James Logan 49, Murrieta Valley 44
Kenwood 61, Ventura 60
Lakewood St. Joseph 59, Nelson (OR) 37
Lancaster 49, Tehachapi 34
La Palma Kennedy 55, Las Vegas 43
Lynwood 57, Mesquite (NV) Virgin Valley 47
Lucerne Valley 36, Paradise Adventist 24
Mira Costa 50, King/Drew 33
Oak Park 57, La Jolla Country Day 53
Ontario Christian 76, Houston (TX) Summer Creek 54
Orange Lutheran 48, Chula Vista Mater Dei 46
Palos Verdes 57, Sacramento West Campus 54
Pilibos 55, RFK Community 53
Pinole Valley 46, Gardena Serra 43
Pleasant Grove 91, Esperanza 67
Redwood 52, Heritage 32
Ridgeview 62, Buena 31
Sacred Heart of Jesus 53, Minden (NV) Douglas 40
Sage Hill 56, West Linn (OR) 50
San Dieguito Academy 41, Paloma Valley 25
Santa Clarita Christian 50, Community Charter 27
Santa Margarita 80, La Costa Canyon 32
Saugus 42, Granada Hills 36
Sierra Canyon 77, Bellevue (WA) 57
Stockton Lincoln 71, Pasadena Poly 39
Sunny Hills 54, Green Valley 19
Villa Park 56, Oakland Tech 50
Westlake 57, Las Vegas (NV) Rancho 33
Windward 64, Bakersfield Christian 52