High school basketball: Wednesday’s scores
WEDNESDAY’S RESULTS
BOYS
SOUTHERN SECTION
Citrus Hill 70, Ramona 54
Corona 80, Heritage 47
Ventura 57, Foothill Tech 39
INTERSECTIONAL
Heritage Christian 63, Pope John Paul II (TN) 49
Newbury Park Adventist 52, Paradise Adventist Academy
Loma Linda Academy 50, Sacramento Adventist 47
GIRLS
SOUTHERN SECTION
Bishop Diego 50, Santa Monica Pacifica Christian 30
Calvary Baptist 42, Hesperia Christian 39
Chaparral 65, San Bernardino 35
Chino Hills 60, Alta Loma 48
Leuzinger 66, Newbury Park 42
Lucerne Valley 27, Citrus Hill 20
Newport Beach Pacifica Christian 48, Long Beach Wilson 36
Oak Hills 57, Los Osos 48
Sonora 53, Greak Oak 30
South El Monte 18, Arroyo 16
Southlands Christian 28, Avalon 26
Vista Murrieta 74, Don Lugo 46
INTERSECTIONAL
Carson 52, El Rancho 41
Cleveland 48, St. Genevieve 44
Heritage Christian 64, RFK Community 39
Loma Linda Academy 43, Paradise Adventist Academy 24
San Marino 36, Madera Liberty 32