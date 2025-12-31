Advertisement
High School Sports

High school basketball: Wednesday’s scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

WEDNESDAY’S RESULTS

BOYS

SOUTHERN SECTION

Citrus Hill 70, Ramona 54

Corona 80, Heritage 47

Ventura 57, Foothill Tech 39

INTERSECTIONAL

Heritage Christian 63, Pope John Paul II (TN) 49

Newbury Park Adventist 52, Paradise Adventist Academy

Loma Linda Academy 50, Sacramento Adventist 47

GIRLS

SOUTHERN SECTION

Bishop Diego 50, Santa Monica Pacifica Christian 30

Calvary Baptist 42, Hesperia Christian 39

Chaparral 65, San Bernardino 35

Chino Hills 60, Alta Loma 48

Leuzinger 66, Newbury Park 42

Lucerne Valley 27, Citrus Hill 20

Newport Beach Pacifica Christian 48, Long Beach Wilson 36

Oak Hills 57, Los Osos 48

Sonora 53, Greak Oak 30

South El Monte 18, Arroyo 16

Southlands Christian 28, Avalon 26

Vista Murrieta 74, Don Lugo 46

INTERSECTIONAL

Carson 52, El Rancho 41

Cleveland 48, St. Genevieve 44

Heritage Christian 64, RFK Community 39

Loma Linda Academy 43, Paradise Adventist Academy 24

San Marino 36, Madera Liberty 32
High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement