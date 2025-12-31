High school boys’ and girls’ basketball: Tuesday’s scores
-
-
-
HIGH SCHOOL BASKETBALL
TUESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Chatsworth 40, Marquez 36
Franklin 69, Sotomayor 38
Garfield 60, Northridge Academy 47
Granada Hills Kennedy 53, Dorsey 42
SOUTHERN SECTION
Alemany 73, West Ranch 53
Anaheim 60, Loara 28
Barstow 52, Bloomington 48
Brea Olinda 68, Rialto 57
Brentwood 75, Millikan 68
Buena Park 61, Linfield Christian 54
Burbank 70, Canyon Country Canyon 66
Calabasas 69, North Torrance 65
Camarillo 74, Aliso Niguel 59
Cantwell-Sacred Heart 59, Mission Viejo 57
Carter 71, Palm Desert 66
Cerritos 53, Irvine 49
Chaffey 75, Bosco Tech 53
Chino 51, Cathedral 50
Chino Hills 72, Alta Loma 47
Citrus Hill 72, Corona 69
Claremont 56, South Torrance 50
Corona Santiago 80, Golden Valley 53
Costa Mesa 60, Nogales 43
Crespi 57, Crean Lutheran 54
Culver City 66, Cajon 62
Desert Hot Springs 67, Desert Christian Academy 55
Edgewood 51, El Monte 20
Esperanza 70, Bonita 62
Estancia 61, Arlington 59
Etiwanda 51, San Gabriel Academy 47
Faith Lutheran 56, Great Oak 52
Fountain Valley 79, Gardens Grove Pacifica 53
Garden Grove Santiago 45, Segerstrom 42
Glendora 61, Colony 41
Godinez 58, Long Beach Cabrillo 57
Hillcrest 72, Yucaipa 64
Jurupa Valley 58, San Gorgonio 50
Kaiser 51, Banning 46
La Canada 65, Walnut 57
Laguna Beach 68, Rancho Alamitos 56
La Habra 64, Rancho Cucamonga 55
La Salle 60, Flintridge Prep 33
La Serna 65, Silverado 61
Legacy Christian Academy 63, Anaheim Canyon 62
Liberty 59, Eastvale Roosevelt 43
Los Altos 87, Schurr 43
Los Amigos 49, Los Osos 40
Los Angeles Wilson 74, Whittier 61
Marina 62, Western 50
Mesa Grande Academy 49, Escondido Adventist Academy 31
Montclair 47, Royal 45
Morro Bay 57, Valley Christian Academy 50
Newport Beach Pacifica Christian 65, Santa Ana Foothill 47
Newport Harbor 61, Woodbridge 35
Norco 60, Salesian 47
Norwalk 46, Santa Fe 24
Orange Vista 61, MSCP 57
Palmdale Aerospace Academy 68, Azusa 59
Paloma Valley 66, St. Paul 54
Pioneer Valley 65, Twentynine Palms 63
Portola 80, Hacienda Heights Wilson 55
Ramona 59, Heritage 56
Rancho Christian 56, California 47
Redlands East Valley 70, Wiseburn Da Vinci 67
Ridgecrest Burroughs 73, Sierra Vista 67
Rio Hondo prep 55, Lone Pine 43
Riverside King 61, Leuzinger 58
Rowland 53, Garden Grove 48
Santa Maria 66, Coastal Christian 58
Saugus 60, Burbank Burroughs 50
Sherman Oaks Notre Dame 74, JSerra 55
Sonora 62, Mission Hills 55
St. Anthony 65, Servite 63
St. Francis 48, Long Beach Poly 43
Summit 75, Rancho Mirage 47
Temecula Prep 66, Western Christian 57
Temple City 85, Duarte 30
Troy 60, Bolsa Grande 44
Warren 80, Compton 65
West Covina 51, Shadow Hills 48
Westlake 51, Eastside 36
Westminster La Quinta 69, Oxford Academy 54
Whitney 55, Santa Paula 39
Windward 90, St. Pius X-St. Matthias Academy 73
Xavier Prep 65, Parlier 41
INTERSECTIONAL
Adelanto 65, Chula Vista LCC 14
AGBU 76, Brawley 41
Allen (TX) 73, Oak Hills 60
American Heritage (UT) 66, Capistrano Valley 62
Arcadia 57, Henderson (NV) Liberty 51
Bakersfield Christian 59, Mayfair 44
Beaumont 64, Hughson 51
Beckman 71, Hawaii Baptist Academy 48
Beverly Hills 75, Birmingham 74
Bishop Diego 63, Davis Sr. 60
Bishop Montgomery 56, Fairfax 33
Bishop’s 55, Bellflower 40
Boulder City (NV) 56, Orange 35
Calexico 49, Moreno Valley 47
Central 76, Fairmont Prep 64
Chaminade 76, Seabury 50
Chowchilla 60, Saddleback 41
Cypress 83, Poway 73
Dallas (TX) Oak Cliff Faith Family 91, Inglewood 65
Dallas (TX) Parish Episcopal 72, Eastvale Roosevelt 56
Desert Pines 76, Laguna Hills 73
Dos Pueblos 58, Saratoga 53
Dougherty Valley 66, San Pedro 46
Douglas 80, Oakwood 70
Edison 78, Fernley 40
El Cerrito 53, Ayala 50
Elk Grove Franklin 81, Oaks Christian 66
Folsom 65, Rolling Hills Prep 60
Gillion Academy National 75, SoCal Academy 72
Glendale 56, Blair 54
Granada 54, Vista Murrieta 42
Harbor Teacher 53, Acaciawood 31
Highland 61, Tennyson 51
Hillcrest Christian 73, WSCA 69
Hoover 69, Bell 32
Horizon Prep 44, Avalon 37
Keppel 54, Crenshaw 51
Lake Washington 87, Corona del Mar 82
La Mirada 65, Meridian (ID) Owyhee 56
Las Vegas (NV) Clark 73, Villa Park 58
Layton Christian Academy (UT) 51, Corona Centennial 48
Littlerock 64, Sylmar 63
Loma Linda Academy 63, Paradise Adventist Academy 50
Los Alamitos 60, Auburn (WA) 53
Loyola 64, Mesa (AZ) 62
Maryville (TN) 76, Heritage Christian 69
Mater Dei 108, Bellevue (WA) 80
Meadows School 68, Diamond Bar 58
Menlo School 45, Milken 44
Mira Costa 52, Somerset Academy Losee 48
Mission College Prep 46, Gahr 42
Moorpark 67, Eagle Rock 49
North Hollywood 78, Firebaugh 53
Orange Lutheran 93, Cleveland 87
Orange Vista 61, MSCP 57
Oxnard Pacifica 60, Pinole Valley 54
Palo Verde Valley 81, Cathedral City 47
Pasadena 56, Palisades 43
Pasadena Poly 62, Lakeside 41
Phoenix (AZ) Sunnyslope 71, Redondo Union 63
Ponderosa 75, Northview 37
Rancho Bernardo 65, El Dorado 62
Richmond Salesian College Prep 57, Damien 54
Rosemead 60, Ridgeview 53
Sacramento Adventist 69, Newbury Park Adventist 56
Sage Hill 53, Fort Worth Christian 52
Saint Mary’s 66, Valencia 53
San Diego 60, San Marino 36
San Fernando 86, Santa Clarita Christian 64
San Joaquin Memorial 57, Crossroads 48
San Marcos 63, Granada Hills 42
Santa Barbara 61, Oakland Tech 54
Santa Fe Christian 73, Murrieta Mesa 55
Scripps Ranch 67, Downey 64
Shadow Ridge 73, Long Beach Wilson 68
Sierra Canyon 67, Miami (FL) Columbus 60
Simi Valley 54, Otay Ranch 41
South Gate 40, la Sierra 27
St. Bernard 60, Eastside Catholic 46
St. Bonaventure 73, Van Nuys 38
St. John Bosco 70, Phoenix (AZ) O’Connor 58
St. Monica 78, La Jolla Country Day 51
Sunny Hills 59, Henderson (NV) Basic 57
Temecula Valley 67, Huntington Beach 59
Thousand Oaks 76, College Park 44
Valley Christian Academy 66, Kern County Taft 56
Verbum Dei 75, ALA- West Foothills 61
Village Christian 78, Jesuit 71
Vistamar 84, Paramount 80
Westmont 69, Oak Park 60
GIRLS
CITY SECTION
Verdugo Hills 55, Granada Hills 50
SOUTHERN SECTION
Agoura 47, Simi Valley 38
Aliso Niguel 53, Cantwell-Sacred Heart 29
Apple Valley 45, Orange 34
Aquinas 49, Calvary Baptist 38
Aquinas 58, Citrus Hill 32
Beckman 56, St. Anthony 54
Bishop Diego 50, Santa Monica Pacifica Christian 33
Bishop Diego 62, San Marino 54
Buena Park 53, South Torrance 31
Calvary Baptist 63, Escondido Adventist Academy 50
Campbell Hall 49, Village Christian 37
Chaminade 60, St. Francis 50
Chino 57, Keppel 28
Chino Hills 52, Great Oak 35
Citrus Valley 35, Barstow 23
Corona Santiago 52, Palm Desert 23
Crescenta Valley 56, La Canada 34
Culver City 40, Escondido 29
El Modena 51, West Covina 41
Escondido Adventist Academy 42, Citrus Hill 26
Fillmore 52, PACS 22
Flintridge Prep 75, Pilibos 30
Gahr 46, Coachella Valley 34
Glendora 59, Cerritos 40
Godinez 39, Marina 37
Hacienda Heights Wilson 68, Dos Pueblos 53
Huntington Beach 41, Laguna Beach 21
Irvine 43, Laguna Hills 28
JSerra 51, Fairmont Prep 33
Lakeside 56, Norco 38
La Palma Kennedy 62, Del Sol 58
La Salle 53, Marlborough 43
La Serna 50, Bonita 45
Liberty 49, St. Lucy’s 34
Loma Linda Academy 42, Hesperia Christian 37
Long Beach Jordan 53, Los Alamitos 49
Long Beach Wilson 60, Rosemead 35
Los Osos 53, Sonora 37
Milken 48, Moorpark 37
Montclair 29, Westminster 20
Montebello 35, Monrovia 30
Newbury Park 52, Millikan 50
Newport Beach Pacifica Christian 54, El Rancho 25
Northwood 59, Ocean View 37
Ontario Christian 94, Oak Park 48
Pasadena Poly 43, Corona del Mar 39
Rialto 80, Hesperia 48
Rio Hondo Prep 43, Marina 36
Sage Hill 67, St. Mary’s 58
San Gabriel Academy 34, Lucerne Valley 17
San Jacinto 60, Palm Springs 32
San Marino 31, Madera Liberty 21
Santana 55, Paloma Valley 49
Santa Ana Valley 32, Capistrano Valley Christian 31
Shadow Hills 58, Oakwood 33
Sherman Oaks Notre Dame 72, Santa Monica 21
Sierra Canyon 62, Corona Centennial 55
South Pasadena 60, Rancho Buena Vista 38
St. Bernard’s 43, Santa Fe 36
Victor Valley 50, Riverside Prep 22
Villa Park 67, Valencia 62
Vista Murrieta 57, Alta Loma 45
West Ranch 57, Burbank 55
Whittier Christian 55, Diamond Bar 43
Xavier Prep 47, Desert Christian Academy 43
Yorba Linda 49, Cypress 45
Yucaipa 56, Bishop Amat 48
INTERSECTIONAL
Alemany 57, King/Drew 43
Auburn (WA) 47, El Dorado 30
Bellevue (WA) 73, Camarillo 36
Birmingham 73, Highland 53
Brentwood 55, Piedmont 48
Calexico 37, AGBU 21
California City 39, Antelope Valley 32
Chula Vista Mater Dei 63, Heritage 30
El Capitan 64, St. Pius X-St.Matthias Academy 59
Etiwanda 51, Tualatin (OR) 41
Folsom 42, Ontario 25
Fountain Valley 52, Winslow 44
Fullerton 44, Cerritos Valley Christian 33
Gardena Serra 59, Fallbrook 37
Granada Hills 49, Trinity Classical Academy 46
Granite Hills 35, Maricopa 8
Grant 41, St. Genevieve 39
Harvard-Westlake 72, Leuzinger 37
Heritage Christian 48, Cleveland 44
Lakewood St. Joseph 75, Jesuit 58
Lathrop 54, El Toro 51
Madera Liberty 34, Southlands Christian 20
Mira Costa 56, Philomath 38
Murrieta Valley 57, Watsonville 21
Notre Dame Academy 36, Taft 22
Oceanside 42, Sacred Heart of Jesus 35
Palos Verdes 47, Moreau Catholic 40
Pinole Valley 47, Holy Martyrs Armenian 30
Point Loma 56, Irvine University 10
Punahou (HI) 58, Downey 30
Rancho Christian 84, Redondo Union 73
Rancho Cucamonga 56, Carlsbad 47
Ross Branson 47, Warren 29
Rowland 70, Wilmington Banning 12
Salt Lake City (UT) West 79, Esperanza 42
San Dimas 51, Imperial 38
Santa Margarita 58, Spanish Springs 51
Saugus 56, El Camino Real 36
Shalhevet 67, Arleta 47
Sierra Pacific 67, Anaheim Canyon 30
St. Margaret’s 66, Bellevue (WA) Sammamish 61
Temple City 50, San Pasqual 45
Trabuco Hills 53, Issaquah (WA) Liberty 46
West Jordan (UT) 59, Long Beach Poly 29
Whittier 53, Carson 40