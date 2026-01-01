High school basketball: Thursday’s scores
THURSDAY’S RESULTS
BOYS
SOUTHERN SECTION
Long Beach Wilson 68, Artesia 35
West Covina 60, Del Sol 30
INTERSECTIONAL
Anaheim Canyon 67, Gilbert (Ariz.) Highland 56
Avondale (Ariz.) West Point 51, Corona Santiago 48
Las Vegas Valley 61, Silver Valley 41
Loyola 69, Surprise (Ariz.) Willow Canyon 58
Mater Dei 80, Chandler (Ariz.) Basha 73
Peoria (Ariz.) Liberty 62, Campbell Hall 59
Phoenix (Ariz.) Needles 77, Arcadia 51
Tucson Magnet (Ariz.) 67, Rancho Cucamonga 63
GIRLS
INTERSECTIONAL
Coral Academy of Science Las Vegas 40, Silver Valley 36
Silver Valley 39, Las Vegas Spring Valley 35