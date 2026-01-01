Advertisement
High School Sports

High school basketball: Thursday’s scores

A basketball sits on the court during the second half of an NCAA college basketball game.
(Charlie Neibergall / Associated Press)
By Los Angeles Times staff

THURSDAY’S RESULTS

BOYS

SOUTHERN SECTION

Long Beach Wilson 68, Artesia 35

West Covina 60, Del Sol 30

INTERSECTIONAL

Anaheim Canyon 67, Gilbert (Ariz.) Highland 56

Avondale (Ariz.) West Point 51, Corona Santiago 48

Las Vegas Valley 61, Silver Valley 41

Loyola 69, Surprise (Ariz.) Willow Canyon 58

Mater Dei 80, Chandler (Ariz.) Basha 73

Peoria (Ariz.) Liberty 62, Campbell Hall 59

Phoenix (Ariz.) Needles 77, Arcadia 51

Tucson Magnet (Ariz.) 67, Rancho Cucamonga 63

GIRLS

INTERSECTIONAL

Coral Academy of Science Las Vegas 40, Silver Valley 36

Silver Valley 39, Las Vegas Spring Valley 35

