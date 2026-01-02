High school basketball: Friday’s scores
FRIDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Crenshaw 82, Torres 28
Grant 67, Vaughn 46
Hollywood 63, AMIT 44
SOUTHERN SECTION
AGBU 65, Antelope Valley 43
Anaheim 49, Placentia Valencia 47
Artesia 72, Loara 56
Bishop Amat 80, Verbum Dei 65
Burbank Burroughs 54, Castaic 39
Burbank Providence 81, Rancho Alamitos 42
California 72, Norco 51
Campbell Hall 61, Arcadia 54
Coachella Valley 61, Cathedral City 52
Compton Centennial 60, Santa Paula 58
Crean Lutheran 72, Cypress 60
Diamond Bar 64, Beaumont 42
Eastside 77, California City 36
El Dorado 69, Sunny Hills 39
Esperanza 53, Brea Olinda 44
Fillmore 64, Grace 59
Fontana 59, Chaffey 49
Garden Grove 52, Buena Park 42
Godinez 87, Costa Mesa 61
Golden Valley 66, Lancaster 17
Harvard-Westlake 67, JSerra 50
Heritage Christian 59, Whittier Christian 21
Hillcrest 72, Big Bear 42
Inglewood 112, St. Paul 57
La Habra 57, Santa Ana Foothill 46
La Mirada 68, Crespi 57
La Salle 58, St. Genevieve 51
Montclair 70, Nogales 43
Norwalk 66, Firebaugh 45
Orcutt Academy 54, Coastal Christian 36
Packinghouse Christian Academy 84, San Jacinto Leadership 56
Paramount 58, Lynwood 57
Rancho Mirage 62, Temescal Canyon 45
Redondo Union 89, Santa Barbara 54
Santa Margarita 65, Eastvale Roosevelt 49
Saugus 69, Highland 44
Segerstrom 45, Katella 38
Servite 76, Rolling Hills Prep 72
Silverado 70, Palmdale 41
Sonora 79, Villa Park 66
South El Monte 59, Montebello 55
South Torrance 69, Santa Monica 50
Valley View 81, Xavier Prep 26
Warren 67, Downey 47
Western 68, St. Margaret’s 44
INTERSECTIONAL
Anaheim Canyon 64, Phoenix (AZ) Brophy College Prep 62
Brawley 52, South Pasadena 51
Calabasas 66, El Camino Real 49
Capistrano Valley Christian 64, Sports Leadership (NV) 40
Capistrano Valley Christian 61, Las Vegas (NV) Cheyenne 46
Chino 56, Chula Vista Mater Dei 44
Corona Santiago 75, Boulder Creek (AZ) 33
La Mirada 68, Crespi 57
Las Vegas (NV) Cheyenne 59, Silver Valley 47
Las Vegas (NV) Democracy Prep Agassi 57, Loyola 56
Rancho Cucamonga 63, Chandler (AZ) Valley Christian 61
San Diego Olympian 66, Torrance 65
Seattle (WA) Rainer Beach 75, Mater Dei 67
St. Francis 58, Fairfax 41
West Covina 47, GV Christian (NV) 39
GIRLS
CITY SECTION
Grant 52, San Fernando 32
RFK Community 52, Torres 6
San Pedro 79, LACES 45
SOUTHERN SECTION
Alemany 68, South Pasadena 51
Baldwin Park 51, Edgewood 30
Brea Olinda 38, Sunny Hills 36
Brentwood 73, Thousand Oaks 50
Burbank Burroughs 53, Tracy 49
Cerritos Valley Christian 55, Maranatha 47
Citrus Valley 36, Eisenhower 23
CSDR 52, Chaffey 50
Desert Christian 47, California City 29
Esperanza 51, El Dorado 35
Flintridge Prep 52, Saugus 45
Fullerton 34, Tustin 27
Garden Grove 38, Westminster 21
Hillcrest 70, Redlands East Valley 20
Holy Martyrs Armenian 55, Golden Valley 40
Immaculate Heart 58, Chadwick 29
Katella 32, Ocean View 25
La Salle 66, Canyon Country Canyon 46
Montclair 30, Nogales 22
Palm Desert 47, Upland 45
Paramount 69, Lynwood 61
Rancho Cucamonga 56, South Hills 39
Riverside Prep 26, Arroyo Valley 25
Santa Ana Foothill 64, La Habra 50
St. Bonaventure 69, St. Monica 32
Troy 59, Sonora 42
Viewpoint 73, Santa Clarita Christian 22
Village Christian 52, La Canada 37
Villa Park 58, Crean Lutheran 28
Western Christian 48, Bolsa Grande 8
Westminster La Quinta 33, Oxford Academy 31
INTERSECTIONAL
Arleta 43, Schurr 24
Carson 55, Agoura 43
Corona Centennial 62, Clayton Valley Charter 49
Etiwanda 73, Oakland Tech 55
Eastside 53, Bakersfield 45
Granada Hills 47, Oxnard 44
Lakewood St. Joseph 91, Alameda 26
Las Vegas (NV) Southeast Career Tech 42, Silver Valley 26
Louisville 50, Cleveland 49
Mater Dei 72, Las Vegas (NV) Desert Vista 20
Mountain View St. Francis 74, Fairmont Prep 62
Ontario Christian 100, Carondelet 49
Orange Lutheran 66, Las Vegas (NV) Faith Lutheran 31
Westchester 44, Crossroads 40