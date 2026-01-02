Breaking News
California ban on open carry of firearms ruled unconstitutional by appeals court
Advertisement
High School Sports

High school basketball: Friday’s scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

FRIDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Crenshaw 82, Torres 28

Grant 67, Vaughn 46

Hollywood 63, AMIT 44

SOUTHERN SECTION

AGBU 65, Antelope Valley 43

Anaheim 49, Placentia Valencia 47

Artesia 72, Loara 56

Bishop Amat 80, Verbum Dei 65

Burbank Burroughs 54, Castaic 39

Burbank Providence 81, Rancho Alamitos 42

California 72, Norco 51

Campbell Hall 61, Arcadia 54

Coachella Valley 61, Cathedral City 52

Compton Centennial 60, Santa Paula 58

Crean Lutheran 72, Cypress 60

Diamond Bar 64, Beaumont 42

Eastside 77, California City 36

El Dorado 69, Sunny Hills 39

Esperanza 53, Brea Olinda 44

Fillmore 64, Grace 59

Fontana 59, Chaffey 49

Garden Grove 52, Buena Park 42

Godinez 87, Costa Mesa 61

Golden Valley 66, Lancaster 17

Harvard-Westlake 67, JSerra 50

Heritage Christian 59, Whittier Christian 21

Hillcrest 72, Big Bear 42

Inglewood 112, St. Paul 57

La Habra 57, Santa Ana Foothill 46

La Mirada 68, Crespi 57

La Salle 58, St. Genevieve 51

Montclair 70, Nogales 43

Norwalk 66, Firebaugh 45

Orcutt Academy 54, Coastal Christian 36

Packinghouse Christian Academy 84, San Jacinto Leadership 56

Paramount 58, Lynwood 57

Rancho Mirage 62, Temescal Canyon 45

Redondo Union 89, Santa Barbara 54

Santa Margarita 65, Eastvale Roosevelt 49

Saugus 69, Highland 44

Segerstrom 45, Katella 38

Servite 76, Rolling Hills Prep 72

Silverado 70, Palmdale 41

Sonora 79, Villa Park 66

South El Monte 59, Montebello 55

South Torrance 69, Santa Monica 50

Valley View 81, Xavier Prep 26

Warren 67, Downey 47

Western 68, St. Margaret’s 44

INTERSECTIONAL

Anaheim Canyon 64, Phoenix (AZ) Brophy College Prep 62

Brawley 52, South Pasadena 51

Calabasas 66, El Camino Real 49

Capistrano Valley Christian 64, Sports Leadership (NV) 40

Capistrano Valley Christian 61, Las Vegas (NV) Cheyenne 46

Chino 56, Chula Vista Mater Dei 44

Corona Santiago 75, Boulder Creek (AZ) 33

La Mirada 68, Crespi 57

Las Vegas (NV) Cheyenne 59, Silver Valley 47

Las Vegas (NV) Democracy Prep Agassi 57, Loyola 56

Rancho Cucamonga 63, Chandler (AZ) Valley Christian 61

San Diego Olympian 66, Torrance 65

Seattle (WA) Rainer Beach 75, Mater Dei 67

St. Francis 58, Fairfax 41

West Covina 47, GV Christian (NV) 39

GIRLS

CITY SECTION

Grant 52, San Fernando 32

RFK Community 52, Torres 6

San Pedro 79, LACES 45

SOUTHERN SECTION

Alemany 68, South Pasadena 51

Baldwin Park 51, Edgewood 30

Brea Olinda 38, Sunny Hills 36

Brentwood 73, Thousand Oaks 50

Burbank Burroughs 53, Tracy 49

Cerritos Valley Christian 55, Maranatha 47

Citrus Valley 36, Eisenhower 23

CSDR 52, Chaffey 50

Desert Christian 47, California City 29

Esperanza 51, El Dorado 35

Flintridge Prep 52, Saugus 45

Fullerton 34, Tustin 27

Garden Grove 38, Westminster 21

Hillcrest 70, Redlands East Valley 20

Holy Martyrs Armenian 55, Golden Valley 40

Immaculate Heart 58, Chadwick 29

Katella 32, Ocean View 25

La Salle 66, Canyon Country Canyon 46

Montclair 30, Nogales 22

Palm Desert 47, Upland 45

Paramount 69, Lynwood 61

Rancho Cucamonga 56, South Hills 39

Riverside Prep 26, Arroyo Valley 25

Santa Ana Foothill 64, La Habra 50

St. Bonaventure 69, St. Monica 32

Troy 59, Sonora 42

Viewpoint 73, Santa Clarita Christian 22

Village Christian 52, La Canada 37

Villa Park 58, Crean Lutheran 28

Western Christian 48, Bolsa Grande 8

Westminster La Quinta 33, Oxford Academy 31

INTERSECTIONAL

Arleta 43, Schurr 24

Carson 55, Agoura 43

Corona Centennial 62, Clayton Valley Charter 49

Etiwanda 73, Oakland Tech 55

Eastside 53, Bakersfield 45

Granada Hills 47, Oxnard 44

Lakewood St. Joseph 91, Alameda 26

Las Vegas (NV) Southeast Career Tech 42, Silver Valley 26

Louisville 50, Cleveland 49

Mater Dei 72, Las Vegas (NV) Desert Vista 20

Mountain View St. Francis 74, Fairmont Prep 62

Ontario Christian 100, Carondelet 49

Orange Lutheran 66, Las Vegas (NV) Faith Lutheran 31

Westchester 44, Crossroads 40
High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement