The Times’ top 25 high school basketball rankings
A look at The Times’ top 25 boys’ basketball rankings for the Southland after Week 7.
Rk. School (Rec.); Comment; ranking last week
1. SIERRA CANYON (13-1): Brannon Martinsen starting to contribute after injury; 1
2. REDONDO UNION (16-3): Mira Costa will be the challenge in league play; 2
3. SANTA MARGARITA (19-2): Showdown with St. John Bosco on Friday at home; 3
4. ST. JOHN BOSCO (11-4): Braves need to give Christian Collins some help; 4
5. HARVARD-WESTLAKE (17-2): Mission League showdown with Crespi on Friday; 6
6. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (13-4): Knights face Sierra Canyon on Friday; 7
7. LA MIRADA (11-6): Big win over Crespi; 17
8. CRESPI (13-6): Celts start Mission League vs. Bishop Alemany on Wednesday; 10
9. CREAN LUTHERAN (14-5): Begin league play on Tuesday vs. Anaheim Canyon; 5
10. ETIWANDA (17-1): Open league play vs. Los Osos; 12
11. CORONA DEL MAR (15-1): Big league game vs. Los Alamitos on Monday; 9
12. DAMIEN (15-4): Faces Etiwanda on Thursday; 14
13. CORONA CENTENNIAL (15-5): Lost in OT to Coronado; 11
14. SAN GABRIEL ACADEMY (7-6): Close loss to Etiwanda; 13
15. VILLAGE CHRISTIAN (13-5): League showdown with Heritage Christian on Tuesday; 15
16. THOUSAND OAKS (16-0): Lancers face Oaks Christian in league game on Friday; 18
17. BRENTWOOD (18-1): Sophomore Ethan Hill keeps leading Eagles to victory; 19
18. JSERRA (13-8): Lions need to get healthy for Trinity League play; 16
19. MIRA COSTA (16-2): Mustangs quietly looking good for Bay League play; 21
20. ELSINORE (18-0): Kamrynn Nathan is averaging 24.6 points; 22
21. MATER DEI (12-7): Transfer students have given Monarchs a lift; NR
22. LOS ALAMITOS (8-6): Faces Corona del Mar on Monday; NR
23. INGLEWOOD (14-5): Jason Crowe Jr. had games of 50 and 51 points; 24
24. ST. FRANCIS (16-2): 7-foot-4 center Cherif Millogo is living up to expectations; NR
25. WINDWARD (12-6): Open Gold Coast League vs. Campbell Hall on Tuesday; NR