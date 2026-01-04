Advertisement
High School Sports

The Times’ top 25 high school basketball rankings

Cherif Millogo, St. Francis' 7-foot-4 center, is shown blocking a shot during a game.
Cherif Millogo, St. Francis’ 7-foot-4 center, has led his team to 14 straight wins.
(Craig Weston)
EL SEGUNDO, CA-AUGUST 14, 2019: Eric Sondheimer, Prep Sports Columnist, Los Angeles Times
By Eric Sondheimer
Columnist Follow
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

A look at The Times’ top 25 boys’ basketball rankings for the Southland after Week 7.

Rk. School (Rec.); Comment; ranking last week

1. SIERRA CANYON (13-1): Brannon Martinsen starting to contribute after injury; 1

2. REDONDO UNION (16-3): Mira Costa will be the challenge in league play; 2

3. SANTA MARGARITA (19-2): Showdown with St. John Bosco on Friday at home; 3

4. ST. JOHN BOSCO (11-4): Braves need to give Christian Collins some help; 4

5. HARVARD-WESTLAKE (17-2): Mission League showdown with Crespi on Friday; 6

6. SHERMAN OAKS NOTRE DAME (13-4): Knights face Sierra Canyon on Friday; 7

7. LA MIRADA (11-6): Big win over Crespi; 17

8. CRESPI (13-6): Celts start Mission League vs. Bishop Alemany on Wednesday; 10

9. CREAN LUTHERAN (14-5): Begin league play on Tuesday vs. Anaheim Canyon; 5

10. ETIWANDA (17-1): Open league play vs. Los Osos; 12

11. CORONA DEL MAR (15-1): Big league game vs. Los Alamitos on Monday; 9

12. DAMIEN (15-4): Faces Etiwanda on Thursday; 14

13. CORONA CENTENNIAL (15-5): Lost in OT to Coronado; 11

14. SAN GABRIEL ACADEMY (7-6): Close loss to Etiwanda; 13

15. VILLAGE CHRISTIAN (13-5): League showdown with Heritage Christian on Tuesday; 15

16. THOUSAND OAKS (16-0): Lancers face Oaks Christian in league game on Friday; 18

17. BRENTWOOD (18-1): Sophomore Ethan Hill keeps leading Eagles to victory; 19

18. JSERRA (13-8): Lions need to get healthy for Trinity League play; 16

19. MIRA COSTA (16-2): Mustangs quietly looking good for Bay League play; 21

20. ELSINORE (18-0): Kamrynn Nathan is averaging 24.6 points; 22

21. MATER DEI (12-7): Transfer students have given Monarchs a lift; NR

22. LOS ALAMITOS (8-6): Faces Corona del Mar on Monday; NR

23. INGLEWOOD (14-5): Jason Crowe Jr. had games of 50 and 51 points; 24

24. ST. FRANCIS (16-2): 7-foot-4 center Cherif Millogo is living up to expectations; NR

25. WINDWARD (12-6): Open Gold Coast League vs. Campbell Hall on Tuesday; NR
High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

Eric Sondheimer

Eric Sondheimer is the prep sports columnist for the Los Angeles Times. He has been honored seven times by the California Prep Sportswriters Assn. for best prep sports column.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement