High school basketball: Monday’s scores
-
-
-
Click here to listen to this article
- Share via
MONDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Downtown Magnets 64, L.A. University 45
Franklin 55, Verdugo Hills 48
Harbor Teacher 72, Rise Kohyang 30
Hawkins 64, Torres 53
Lincoln 58, Wilmington Banning 54
New Designs University Park 27, Maywood CES 23
Orthopaedic 68, Animo Robinson 57
San Fernando 44, Panorama 41
Santee 71, Westbrook 34
South East 57, Manual Arts 35
South Gate 59, Locke 29
Venice 65, Marquez 52
SOUTHERN SECTION
Azusa 66, Workman 46
Beverly Hills 66, Lawndale 43
Calvary Baptist 65, Whittier 57
Cantwell-Sacred Heart 56, La Salle 54
Cathedral 65, Mary Star of the Sea 18
Claremont 60 Diamond Ranch 57
Corona 79, Jurupa Hills 50
CSDR 54, Rubidoux 51
Culver City 57, Compton Centennial 55
Del Lago Academy 54, Fallbrook 35
Dunn 53, Coastal Christian 48
Edgewood 55, Orange 33
Edison 72, Huntington Beach 51
Eisenhower 92, California 84
Inglewood 96, Leuzinger 61
Katella 56, Avalon 26
Knight 66, Long Beach Cabrillo 60
La Mirada 70, Dominguez 29
La Puente 68, Southlands Christian 51
Loma Linda Academy 53, Hesperia Christian 51
Los Alamitos 77, Corona del Mar 76
Marina 61, Fountain Valley 56
Mayfair 87, Bellflower 44
Monrovia 58, Montebello 40
Mojave 49, Trona 38
New Roads 74, Lennox Academy 31
Oak Park 77, Santa Clara 36
Rio Hondo Prep 52, Arroyo 51
San Marcos 64, Ventura 40
Santa Barbara 87, Dos Pueblos 59
St. Monica Academy 58, Lancaster Baptist 47
Tarbut V’ Torah 105, Bethel Baptist 10
Vasquez 77, Valley Torah 75
Vistamar 57, Paramount 55
Western Christian 66, Bassett 54
INTERSECTIONAL
Indian Springs (NV) 59, Baker 39
GIRLS
CITY SECTION
Chatsworth 70, L.A. Marshall 55
L.A. Hamilton 76, Northridge Academy 28
RFK Community 65, Marquez 19
Sherman Oaks CES 48, Panorama 40
South East 58, MSCP 20
Sun Valley Magnet 40, Vaughn 29
SOUTHERN SECTION
Bellflower 36, Mayfair 34
Bishop Diego 49, Valley Christian Academy 31
Covina 51, Western Christian 43
Culver City 73, Compton Centennial 29
Downey 68, La Mirada 36
Gardena Serra 72, Ramona Convent 15
Hemet 35, San Jacinto Valley Academy 30
JSerra 58, Corona Centennial 48
Leuzinger 68, Inglewood 13
Long Beach Wilson 44, Cerritos Valley Christian 38
Placentia Valencia 60, Santa Ana Calvary Chapel 29
Royal 57, Santa Clara 8
San Bernardino 42, Cajon 36
San Marino 30, Castaic 23
Santa Ynez 65, Carpinteria 43
St. Bonaventure 50, Trinity Classical Academy 43
St. Monica Academy 43, Lancaster Baptist 42
St. Paul 71, Alhambra 30
Walnut 71, Sierra Vista 47
YULA 48, AGBU 38
INTERSECTIONAL
Indian Springs (NV) 45, Baker 4
Riverside Prep 45, Desert Hot Springs 38