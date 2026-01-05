Advertisement
High school basketball: Monday’s scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
MONDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Downtown Magnets 64, L.A. University 45

Franklin 55, Verdugo Hills 48

Harbor Teacher 72, Rise Kohyang 30

Hawkins 64, Torres 53

Lincoln 58, Wilmington Banning 54

New Designs University Park 27, Maywood CES 23

Orthopaedic 68, Animo Robinson 57

San Fernando 44, Panorama 41

Santee 71, Westbrook 34

South East 57, Manual Arts 35

South Gate 59, Locke 29

Venice 65, Marquez 52

SOUTHERN SECTION

Azusa 66, Workman 46

Beverly Hills 66, Lawndale 43

Calvary Baptist 65, Whittier 57

Cantwell-Sacred Heart 56, La Salle 54

Cathedral 65, Mary Star of the Sea 18

Claremont 60 Diamond Ranch 57

Corona 79, Jurupa Hills 50

CSDR 54, Rubidoux 51

Culver City 57, Compton Centennial 55

Del Lago Academy 54, Fallbrook 35

Dunn 53, Coastal Christian 48

Edgewood 55, Orange 33

Edison 72, Huntington Beach 51

Eisenhower 92, California 84

Inglewood 96, Leuzinger 61

Katella 56, Avalon 26

Knight 66, Long Beach Cabrillo 60

La Mirada 70, Dominguez 29

La Puente 68, Southlands Christian 51

Loma Linda Academy 53, Hesperia Christian 51

Los Alamitos 77, Corona del Mar 76

Marina 61, Fountain Valley 56

Mayfair 87, Bellflower 44

Monrovia 58, Montebello 40

Mojave 49, Trona 38

New Roads 74, Lennox Academy 31

Oak Park 77, Santa Clara 36

Rio Hondo Prep 52, Arroyo 51

San Marcos 64, Ventura 40

Santa Barbara 87, Dos Pueblos 59

St. Monica Academy 58, Lancaster Baptist 47

Tarbut V’ Torah 105, Bethel Baptist 10

Vasquez 77, Valley Torah 75

Vistamar 57, Paramount 55

Western Christian 66, Bassett 54

INTERSECTIONAL

Indian Springs (NV) 59, Baker 39

GIRLS

CITY SECTION

Chatsworth 70, L.A. Marshall 55

L.A. Hamilton 76, Northridge Academy 28

RFK Community 65, Marquez 19

Sherman Oaks CES 48, Panorama 40

South East 58, MSCP 20

Sun Valley Magnet 40, Vaughn 29

SOUTHERN SECTION

Bellflower 36, Mayfair 34

Bishop Diego 49, Valley Christian Academy 31

Covina 51, Western Christian 43

Culver City 73, Compton Centennial 29

Downey 68, La Mirada 36

Gardena Serra 72, Ramona Convent 15

Hemet 35, San Jacinto Valley Academy 30

JSerra 58, Corona Centennial 48

Leuzinger 68, Inglewood 13

Long Beach Wilson 44, Cerritos Valley Christian 38

Placentia Valencia 60, Santa Ana Calvary Chapel 29

Royal 57, Santa Clara 8

San Bernardino 42, Cajon 36

San Marino 30, Castaic 23

Santa Ynez 65, Carpinteria 43

St. Bonaventure 50, Trinity Classical Academy 43

St. Monica Academy 43, Lancaster Baptist 42

St. Paul 71, Alhambra 30

Walnut 71, Sierra Vista 47

YULA 48, AGBU 38

INTERSECTIONAL

Indian Springs (NV) 45, Baker 4

Riverside Prep 45, Desert Hot Springs 38

