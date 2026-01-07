High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Wednesday, Jan. 7
-
-
-
HIGH SCHOOL BASKETBALL
WEDNESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Chatsworth 57, Marquez 37
Fairfax 77, Carson 40
Foshay 76, Northridge Academy 72
Franklin 64, SOCES 41
Granada Hills Kennedy 70, Castaic 59
LA Jordan 53, Granada Hills 46
LA University 60, Wilmington Banning 43
Narbonne 65, Dorsey 48
North Hollywood 66, King/Drew 63
Rise Kohyang 51, Valor Academy 48
San Pedro 67, LA Hamilton 37
South Gate 48, Orthopaedic 47
Torres 65, Santee 58
Venice 63, Los Angeles 31
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 65, Mission Viejo 56
Apple Valley 78, Serrano 64
Arcadia 87, Burbank Burroughs 51
Azusa 65, Nogales 47
Banning 75, Desert Hot Springs 57
Beckman 66, Trabuco Hills 53
Beverly Hills 79, Hawthorne 26
Big Bear 50, Silver Valley 48
Bishop Amat 77, Bosco Tech 37
Bishop Montgomery 73, Verbum Dei 52
Blair 91, Monrovia 62
Bonita 66, Claremont 50
Burbank 84, Hoover 69
California 105, Saddleback 77
Cathedral City 68, Desert Mirage 49
Charter Oak 50, West Covina 39
Citrus Hill 63, Lakeside 44
Crespi 85, Alemany 46
CSDR 66, Anza Hamilton 27
Desert Chapel 60, Public Safety Academy 36
Downey 60, Norwalk 36
Duarte 64, Garey 30
Eastvale Roosevelt 72, Riverside King 60
Edgewood 66, Ganesha 20
Foothill Tech 50, Highland 40
Fountain Valley 51, Newport Harbor 49
Glendora 65, Diamond Bar 60
Harvard-Westlake 84, Chaminade 51
HMSA 67, Ambassador 58
Holy Martyrs Armenian 59, Le Lycée 55
Inglewood 130, Compton Centennial 45
Keppel 57, Montebello 22
La Canada 45, Temple City 44
La Puente 57, Bassett 36
La Salle 58, Salesian 41
La Serna 76, El Rancho 37
Leuzinger 73, Lawndale 51
Loma Linda Academy 61, Mesa Grande Academy 31
Los Alamitos 57, Huntington Beach 47
Mayfair 63, Gahr 50
Millikan 89, Lakewood 31
Mountain View 64, Pasadena Marshall 58
Newport Beach Pacifica Christian 71, Santa Monica Pacifica Christian 41
Norte Vista 102, Patriot 56
Orange Vista 50, Riverside Poly 48
Oxnard Pacifica 76, Buena 69
Paloma Valley 70, Heritage 48
Paramount 71, Firebaugh 69
Perris 80, Arlington 77
Ramona 92, La Sierra 36
Rancho Verde 81, Liberty 45
Rio Mesa 63, Ventura 57
Rosemead 49, El Monte 28
Rowland 41, Northview 28
Royal 60, Grace 47
Rubidoux 56, Jurupa Valley 42
Samueli Academy 58, Avalon 36
San Bernardino 60, Indian Springs 57
San Marino 67, South Pasadena 55
Santa Barbara 77, Oxnard 52
Santa Monica 68, Culver City 46
Schurr 57, San Gabriel 45
Segerstrom 43, Orange 21
Sierra Canyon 50, St. Francis 47
Sierra Vista 72, Baldwin Park 42
St. Pius X-St. Matthias Academy 78, St. Paul 61
Temecula Valley 81, Capistrano Valley Christian 65
Tesoro 78, Capistrano Valley 39
Valley View 59, Riverside North 52
Walnut 66, Ayala 58
Warren 89, Lynwood 59
Workman 62, Pomona 26
INTERSECTIONAL
GIRLS
CITY SECTION
Bernstein 41, Huntington Park 16
Chatsworth 70, Marquez 24
Northridge Academy 46, Bell 38
RFK Community 39, LA Marshall 28
San Fernando 46, Sun Valley Magnet 15
Van Nuys 41, Vaughn 17
SOUTHERN SECTION
Apple Valley 40, Serrano 35
Baldwin Park 40, Sierra Vista 39
Buena Park 75, Segerstrom 50
Burbank 65, Hoover 9
Burbank Burroughs 62, Arcadia 45
Carpinteria 51, Channel Islands 34
Claremont 53, Bonita 47
Costa Mesa 41, Garden Grove 38
Crescenta Valley 74, Muir 19
CSDR 65, Anza Hamilton 29
Desert Chapel 40, Public Safety Academy 4
Desert Hot Springs 42, Banning 35
Duarte 56, Garey 24
Edgewood 60, Ganesha 23
Excelsior Charter 50, AAE 46
Fairmont Prep 47, Corona Centennial 45
Flintridge Prep 70, Chadwick 12
Fullerton 44, La Palma Kennedy 41
Gabrielino 57, South El Monte 27
Geffen Academy 33, Lennox Academy 6
Glendale 58, Pasadena 31
Glendora 56, Diamond Bar 26
Godinez 67, Santa Ana Calvary Chapel 29
Hacienda Heights Wilson 75, Covina 32
Heritage 60, Valley View 29
Hesperia 47, Ridegcrest Burroughs 36
Hillcrest 54, Perris 16
Holy Martyrs Armenian 56, Buckley 16
Inglewood 69, Compton Centennial 42
Jurupa Valley 57, Rubidoux 12
Keppel 79, Montebello 30
La Canada 66, Temple City 30
La Puente 30, Bassett 20
La Quinta 47, Palm Springs 26
La Serna 60, El Rancho 39
Leuzinger 65, Lawndale 50
Liberty 55, Riverside North 46
Loma Linda Academy 49, Arrowhead Christian 31
Long Beach Wilson 37, Long Beach Poly 27
Mayfair 76, Firebaugh 9
Miller 50, Highland Entrepreneur 0
Monrovia 43, Blair 27
Moreno Valley 81, Hemet 32
Nogales 49, Azusa 9
Norwalk 45, Dominguez 36
Oak Hills 81, Sultana 11
Pasadena Marshall 54, Mountain View 16
Patriot 59, Norte Vista 20
Rancho Christian 112, Canyon Springs 24
Rancho Verde 53, Paloma Valley 48
Ramona 61, La Sierra 21
Riverside Poly 60, Orange Vista 23
River Springs Magnolia Academy 38, Temecula River Springs 25
Rowland 45, Northview 38
San Bernardino 47, Indian Springs 33
Santa Fe 46, Whittier 35
Santa Monica 42, Culver City 37
Santa Monica Pacifica Christian 44, Burbank Providende 35
Santa Paula 64, Fillmore 19
Schurr 46, San Gabriel 21
Shalhevet 68, Oakwood 64
Silver Valley 60, Big Bear 13
South Pasadena 55, San Marino 32
St. Monica Academy 60, Palmdale Aerospace Academy 29
Twentynine Palms 51, Indio 24
Vista del Lago 23, Arlington 21
Walnut 58, Ayala 23
Warren 56, Bellflower 17
West Covina 41, Charter Oak 19
Yucca Valley 56, Coachella Valley 51
INTERSECTIONAL
Castaic 49, Lakeview Charter 18
Simi Valley 47, SOCES 36
Vistamar 48, WISH Academy 21