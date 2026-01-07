Don't Miss
High School Sports

High school boys’ and girls’ basketball: Tuesday’s scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASKETBALL

TUESDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Chatsworth 43, Los Angeles 28

Downtown Magnets 55, Wilmington Banning 47

East College Prep 45, Collins family 41

East Valley 52, San Fernando 48

East Valley 79, Sun Valley Magnet 28

Harbor Teacher 49, New Designs University Park 32

LA Roosevelt 65, Franklin 64

Lincoln 74, LA University 65

Locke 52, Animo Robinson 44

Panorama 54, Sun Valley Magnet 50

San Pedro 64, Granada Hills 51

Sherman Oaks CES 53, Verdugo Hills 48

View Park 69, Manual Arts 52

SOUTHERN SECTION

ACE 65, Lakeview Leadership Academy 49

Adelanto 58, Granite Hills 34

Aquinas 74, Woodrest Christian 52

Arlington 51, La Sierra 35

Arroyo Valley 50, San Jacinto 46

Beaumont 59, Redlands 48

Big Bear 81, Riverside Prep 35

Bolsa Grande 68, Santa Ana Valley 30

Brea Olinda 57, Troy 49

Buckley 66, de Toledo 34

Cajon 62, Yucaipa 58

Calabasas 63, Thousand Oaks 57

California City 74, Desert 36

California Lutheran 80, United Christian Academy 29

Camarillo 63, Royal 49

Carter 67, Bloomington 39

Century 44, Magnolia 25

Chaffey 63, Don Lugo 55

Chino 76, Ontario 65

Chino Hills 64, Upland 51

Corona Centennial 54, Fairmont Prep 51

Cerritos 77, Glenn 31

Crean Lutheran 80, Anaheim Canyon 54

Crossroads 69, Viewpoint 39

Cypress 64, La Habra 55

Damien 79, Rancho Cucamonga 46

Eisenhower 71, Riverside Notre Dame 69

El Dorado 59, Villa Park 57

El Modena 37, Garden Grove Pacifica 34

Estancia 58, Westminster La Quinta 47

Etiwanda 46, Los Osos 30

Godinez 50, Garden Grove 46

Grace 67, Pilgrim 35

Great Oak 69, Chaparral 53

HMSA 72, Animo Leadership 48

Irvine University 63, St. Margaret’s 48

Laguna Hills 90, Buena Park 69

Lancaster Baptist 49, Desert Christian 48

Los Amigos 64, Savanna 42

Mira Costa 67, Palos Verdes 50

Moorpark 57, Simi Valley 54

Newbury Park Adventist 64, Hillcrest Christian 60

Nordhoff 69, Hueneme 38

Northwood 62, Laguna Beach 59

North Torrance 46, South Torrance 44

NSLA 56, Cornerstone Christian 42

Oaks Christian 83, Newbury Park 36

Oakwood 61, YULA 48

Palmdale Aerospace Academy 67, Trinity Classical Academy 60

Pioneer 66, Artesia 52

Placentia Valencia 49, La Palma Kennedy 45

Portola 90, Sage Hill 51

Rancho Alamitos 54, Saddleback 47

Redlands East Valley 74, Citrus Valley 32

Redondo Union 72, Wiseburn-Da Vinci 35

Riverside North 58, Norco 42

Rosamond 77, Frazier Mountain 37

San Fernando Valley Academy 62, Highland Hall 37

San Jacinto Valley Academy 73, San Jacinto Leadership 47

Santa Clarita Christian 73, PACS 52

Santa Paula 70, Fillmore 47

Segerstrom 80, Santa Ana 60

Servite 62, St. Anthony 56

Sonora 70, Yorba Linda 64

South Hills 61, San Dimas 56

Summit 78, Jurupa Hills 44

Summit Leadership Academy 55, Victor Valley Christian 44

Tahquitz 73, Anza Hamiton 12

Temecula Prep 69, California Military Institute 29

Temecula Valley 83, Murrieta Mesa 78

Tustin 64, Santa Ana Calvary Chapel 52

University Prep 70, Hesperia Christian 63

Victor Valley 73, Barstow 53

Village Christian 78, Heritage Christian 76

Western 49, Anaheim 42

West Ranch 61, Valencia 58

West Torrance 65, El Segundo 51

Whitney 69, Oxford Academy 50

INTERSECTIONAL

Brawley 54, Palo Verde Academy 52

Cleveland 88, St. Paul 74

GIRLS

CITY SECTION

Bernstein 51, LA Marshall 45

Birmingham 54, Granada Hills Kennedy 46

Bolsa Grande 50, Rancho Alamitos 43

Huntington Park 38, Marquez 35

LA Hamilton 61, Bell 11

Northridge Academy 48, MSCP 23

RFK Community 61, Chatsworth 53

SOUTHERN SECTION

Adelanto 67, Granite Hills 30

Alemany 82, Marymount 29

Aliso Niguel 50, Dana Hills 41

Anaheim 67, Westminster La Quinta 14

Anaheim Canyon 53, Crean Lutheran 49

Arroyo Valley 23, Eisenhower 18

Beaumont 56, Redlands 32

Bishop Amat 47, St. Mary’s Academy 23

Brentwood 83, Archer School for Girls 22

California Lutheran 45, United Christian Academy 20

Carter 60, Bloomington 19

California City 62, Desert 23

Calvary Baptist 69, Pomona 7

Camarillo 66, Royal 25

Cantwell-Sacred Heart 51, St. Pius X-St. Matthias 44

Canyon Country Canyon 71, Golden Valley 27

Capistrano Valley Christian 42, Coastal Academy 30

Cerritos 84, Glenn 11

Chaffey 44, Don Lugo 28

Chaparral 62, Great Oak 36

Chino 55, Ontario 28

Chino Hills 50, Upland 41

Citrus Valley 40, Redlands East Valley 26

Colony 64, Alta Loma 51

Cypress 74, La Habra 26

Desert Christian 67, Lancaster Baptist 31

Diamond Ranch 36, Montclair 32

El Modena 46, Garden Grove Pacifica 10

El Toro 55, Mission Viejo 15

Etiwanda 69, Los Osos 33

Hesperia Christian 47, University Prep 38

Immaculate Heart 29, AGBU 28

Jurupa Hills 58, Rim of the World 29

Lakewood St. Joseph 69, Bishop Montgomery 46

La Salle 43, St. Anthony 40

Long Beach Jordan 59, Mayfair 30

Los Alamitos 28, Corona del Mar 20

Los Amigos 32, Savanna 31

Lucerne Valley 45, PAL Academy 2

Marina 54, Fountain Valley 40

Marlborough 52, Harvard-Westlake 47

Moorpark 57, Simi Valley 32

Murrieta Mesa 55, Temecula Valley 31

Notre Dame Academy 47, Flintridge Sacred Heart 29

Oaks Christian 63, Newbury Park 47

Orange Lutheran 58, Godinez 31

Pasadena Poly 69, Mayfield 8

Pioneer 61, Artesia 45

Rancho Cucamonga 90, St. Lucy’s 24

Redondo Union 68, West Torrance 53

Riverside Prep 45, Big Bear 24

Rosamond 72, Frazier Mountain 9

Rosary Academy 56, Portola 52

Sacred Heart of Jesus 50, St. Genevieve 45

Sage Hill 92, Laguna Beach 28

San Dimas 55, South Hills 36

San Jacinto 66, Linfield Christian 21

Santa Ana Valley 43, Saddleback 27

Santa Clarita Christian 49, PACS 28

Saugus 50, Hart 11

Sherman Oaks Notre Dame 67, Louisville 38

Silver Valley 62, CIMSA 30

St. Bernard 33, Mary Star of the Sea 31

St. Bonaventure 74, Santa Clara 4

Summit 47, Fontana 35

Tahquitz 63, Anza Hamilton 31

Temecula Prep 37, California Military Institute 12

Thousand Oaks 69, Calabasas 20

Trabuco Hills 38, Tesoro 35

Troy 75, Brea Olinda 43

Valencia 82, West Ranch 29

Village Christian 54, Heritage Christian 31

Villa Park 68, El Dorado 25

Westlake 51, Agoura 34

Whitney 57, Oxford Academy 28

Whittier Christian 58, Maranatha 56

Windward 79, Campbell Hall 52

Wiseburn-Da Vinci 58, El Segundo 32

Yucaipa 71, Cajon 20

INTERSECTIONAL

Venice 61, St. Monica 51

