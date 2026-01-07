High school boys’ and girls’ basketball: Tuesday’s scores
HIGH SCHOOL BASKETBALL
TUESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Chatsworth 43, Los Angeles 28
Downtown Magnets 55, Wilmington Banning 47
East College Prep 45, Collins family 41
East Valley 52, San Fernando 48
East Valley 79, Sun Valley Magnet 28
Harbor Teacher 49, New Designs University Park 32
LA Roosevelt 65, Franklin 64
Lincoln 74, LA University 65
Locke 52, Animo Robinson 44
Panorama 54, Sun Valley Magnet 50
San Pedro 64, Granada Hills 51
Sherman Oaks CES 53, Verdugo Hills 48
View Park 69, Manual Arts 52
SOUTHERN SECTION
ACE 65, Lakeview Leadership Academy 49
Adelanto 58, Granite Hills 34
Aquinas 74, Woodrest Christian 52
Arlington 51, La Sierra 35
Arroyo Valley 50, San Jacinto 46
Beaumont 59, Redlands 48
Big Bear 81, Riverside Prep 35
Bolsa Grande 68, Santa Ana Valley 30
Brea Olinda 57, Troy 49
Buckley 66, de Toledo 34
Cajon 62, Yucaipa 58
Calabasas 63, Thousand Oaks 57
California City 74, Desert 36
California Lutheran 80, United Christian Academy 29
Camarillo 63, Royal 49
Carter 67, Bloomington 39
Century 44, Magnolia 25
Chaffey 63, Don Lugo 55
Chino 76, Ontario 65
Chino Hills 64, Upland 51
Corona Centennial 54, Fairmont Prep 51
Cerritos 77, Glenn 31
Crean Lutheran 80, Anaheim Canyon 54
Crossroads 69, Viewpoint 39
Cypress 64, La Habra 55
Damien 79, Rancho Cucamonga 46
Eisenhower 71, Riverside Notre Dame 69
El Dorado 59, Villa Park 57
El Modena 37, Garden Grove Pacifica 34
Estancia 58, Westminster La Quinta 47
Etiwanda 46, Los Osos 30
Godinez 50, Garden Grove 46
Grace 67, Pilgrim 35
Great Oak 69, Chaparral 53
HMSA 72, Animo Leadership 48
Irvine University 63, St. Margaret’s 48
Laguna Hills 90, Buena Park 69
Lancaster Baptist 49, Desert Christian 48
Los Amigos 64, Savanna 42
Mira Costa 67, Palos Verdes 50
Moorpark 57, Simi Valley 54
Newbury Park Adventist 64, Hillcrest Christian 60
Nordhoff 69, Hueneme 38
Northwood 62, Laguna Beach 59
North Torrance 46, South Torrance 44
NSLA 56, Cornerstone Christian 42
Oaks Christian 83, Newbury Park 36
Oakwood 61, YULA 48
Palmdale Aerospace Academy 67, Trinity Classical Academy 60
Pioneer 66, Artesia 52
Placentia Valencia 49, La Palma Kennedy 45
Portola 90, Sage Hill 51
Rancho Alamitos 54, Saddleback 47
Redlands East Valley 74, Citrus Valley 32
Redondo Union 72, Wiseburn-Da Vinci 35
Riverside North 58, Norco 42
Rosamond 77, Frazier Mountain 37
San Fernando Valley Academy 62, Highland Hall 37
San Jacinto Valley Academy 73, San Jacinto Leadership 47
Santa Clarita Christian 73, PACS 52
Santa Paula 70, Fillmore 47
Segerstrom 80, Santa Ana 60
Servite 62, St. Anthony 56
Sonora 70, Yorba Linda 64
South Hills 61, San Dimas 56
Summit 78, Jurupa Hills 44
Summit Leadership Academy 55, Victor Valley Christian 44
Tahquitz 73, Anza Hamiton 12
Temecula Prep 69, California Military Institute 29
Temecula Valley 83, Murrieta Mesa 78
Tustin 64, Santa Ana Calvary Chapel 52
University Prep 70, Hesperia Christian 63
Victor Valley 73, Barstow 53
Village Christian 78, Heritage Christian 76
Western 49, Anaheim 42
West Ranch 61, Valencia 58
West Torrance 65, El Segundo 51
Whitney 69, Oxford Academy 50
INTERSECTIONAL
Brawley 54, Palo Verde Academy 52
Cleveland 88, St. Paul 74
GIRLS
CITY SECTION
Bernstein 51, LA Marshall 45
Birmingham 54, Granada Hills Kennedy 46
Bolsa Grande 50, Rancho Alamitos 43
Huntington Park 38, Marquez 35
LA Hamilton 61, Bell 11
Northridge Academy 48, MSCP 23
RFK Community 61, Chatsworth 53
SOUTHERN SECTION
Adelanto 67, Granite Hills 30
Alemany 82, Marymount 29
Aliso Niguel 50, Dana Hills 41
Anaheim 67, Westminster La Quinta 14
Anaheim Canyon 53, Crean Lutheran 49
Arroyo Valley 23, Eisenhower 18
Beaumont 56, Redlands 32
Bishop Amat 47, St. Mary’s Academy 23
Brentwood 83, Archer School for Girls 22
California Lutheran 45, United Christian Academy 20
Carter 60, Bloomington 19
California City 62, Desert 23
Calvary Baptist 69, Pomona 7
Camarillo 66, Royal 25
Cantwell-Sacred Heart 51, St. Pius X-St. Matthias 44
Canyon Country Canyon 71, Golden Valley 27
Capistrano Valley Christian 42, Coastal Academy 30
Cerritos 84, Glenn 11
Chaffey 44, Don Lugo 28
Chaparral 62, Great Oak 36
Chino 55, Ontario 28
Chino Hills 50, Upland 41
Citrus Valley 40, Redlands East Valley 26
Colony 64, Alta Loma 51
Cypress 74, La Habra 26
Desert Christian 67, Lancaster Baptist 31
Diamond Ranch 36, Montclair 32
El Modena 46, Garden Grove Pacifica 10
El Toro 55, Mission Viejo 15
Etiwanda 69, Los Osos 33
Hesperia Christian 47, University Prep 38
Immaculate Heart 29, AGBU 28
Jurupa Hills 58, Rim of the World 29
Lakewood St. Joseph 69, Bishop Montgomery 46
La Salle 43, St. Anthony 40
Long Beach Jordan 59, Mayfair 30
Los Alamitos 28, Corona del Mar 20
Los Amigos 32, Savanna 31
Lucerne Valley 45, PAL Academy 2
Marina 54, Fountain Valley 40
Marlborough 52, Harvard-Westlake 47
Moorpark 57, Simi Valley 32
Murrieta Mesa 55, Temecula Valley 31
Notre Dame Academy 47, Flintridge Sacred Heart 29
Oaks Christian 63, Newbury Park 47
Orange Lutheran 58, Godinez 31
Pasadena Poly 69, Mayfield 8
Pioneer 61, Artesia 45
Rancho Cucamonga 90, St. Lucy’s 24
Redondo Union 68, West Torrance 53
Riverside Prep 45, Big Bear 24
Rosamond 72, Frazier Mountain 9
Rosary Academy 56, Portola 52
Sacred Heart of Jesus 50, St. Genevieve 45
Sage Hill 92, Laguna Beach 28
San Dimas 55, South Hills 36
San Jacinto 66, Linfield Christian 21
Santa Ana Valley 43, Saddleback 27
Santa Clarita Christian 49, PACS 28
Saugus 50, Hart 11
Sherman Oaks Notre Dame 67, Louisville 38
Silver Valley 62, CIMSA 30
St. Bernard 33, Mary Star of the Sea 31
St. Bonaventure 74, Santa Clara 4
Summit 47, Fontana 35
Tahquitz 63, Anza Hamilton 31
Temecula Prep 37, California Military Institute 12
Thousand Oaks 69, Calabasas 20
Trabuco Hills 38, Tesoro 35
Troy 75, Brea Olinda 43
Valencia 82, West Ranch 29
Village Christian 54, Heritage Christian 31
Villa Park 68, El Dorado 25
Westlake 51, Agoura 34
Whitney 57, Oxford Academy 28
Whittier Christian 58, Maranatha 56
Windward 79, Campbell Hall 52
Wiseburn-Da Vinci 58, El Segundo 32
Yucaipa 71, Cajon 20
INTERSECTIONAL
Venice 61, St. Monica 51