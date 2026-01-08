Advertisement
High school basketball: Thursday’s scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
THURSDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Chatsworth 64, Venice 55

East Valley 62, Panorama 50

Fairfax 46, Narbonne 38

Gardena 42, Manual Arts 12

Granada Hills 71, LA Hamilton 45

Harbor Teacher 56, Maywood CES 27

Hawkins 71, Santee 54

King/Drew 78, Northridge Academy 57

LA Roosevelt 51, Verdugo Hills 37

New Designs University Park 42, Rise Kohyang 40

North Hollywood 76, Carson 49

Orthopaedic 56, Locke 41

Palisades 80, LACES 42

San Fernando 61, Sun Valley Magnet 45

San Pedro 62, LA Jordan 46

South Gate 58, Animo Robinson 35

Torres 60, Westbrook 30

View Park 57, South East 44

SOUTHERN SECTION

Alta Loma 53, South Hills 46

Barstow 87, Cobalt Institute 62

Beaumont 47, Cajon 44

Bishop Diego 81, Del Sol 28

Buena Park 68, Costa Mesa 56

Chaffey 62, Montclair 43

Channel Islands 47, Nordhoff 41

Chaparral 102, Temecula Valley 92

Chino 76, Diamond Ranch 56

Chino Hills 89, Los Osos 55

Crossroads Christian 60, Cornerstone Christian 42

CSDR 87, United Christian Academy 62

Damien 56, Etiwanda 43

Fillmore 61, Malibu 59

Fontana 70, Grand Terrace 30

Godinez 62, Segerstrom 54

Great Oak 58, Vista Murrieta 45

Highland Hall 53, Westmark 39

Hillcrest Christian 64, Glendale Adventist 48

Kaiser 61, Bloomington 51

Katella 61, Westminster 39

Laguna Hills 52, Garden Grove 47

Le Lycée 78, Southwestern Academy 21

Loma Linda Academy 54, Public Safety Academy 2

Newbury Park Adventist 53, Sequoyah 41

Ocean View 88, Santa Ana 57

Palm Springs 53, Palm Desert 44

Palm Valley 47, Joshua Springs Christin 44

Rancho Cucamonga 72, Upland 40

Rancho Mirage 55, Shadow Hills 40

Redlands East Valley 73, Redlands 53

Rim of the World 48, Arroyo Valley 45

Riverside Notre Dame 85, San Gorgonio 35

RSCSM 66, River Springs 26

Samueli Academy 48, Acaciawood 47

San Fernando Valley Academy 94, Pilgrim 53

Santa Ana Calvary Chapel 66, Placentia Valencia 55

Santa Rosa Academy 61, San Jacinto Leadership Academy 45

Silverado 54, Adelanto 30

St. Bonaventure 48, Thacher 38

St. Jeanne Lestonnac 39, Nuview Bridge 38

Summit Leadership 72, Baker 23

Summit View 59, Lighthouse Christian 16

Temecula Prep 86, Desert Christian Academy 42

Temescal Canyon 53, San Jacinto 52

Tustin 45, Fullerton 36

Victor Valley 70, Granite Hills 36

Vistamar 64, Geffen Academy 59

West Valley 52, Tahquitz 51

Windward 80, Viewpoint 53

Yucaipa 54, Citrus Valley 50

INTERSECTIONAL

San Gabriel Academy 57, Bakersfield Christian 44

Rolling Hills Prep 77, Dorsey 45

GIRLS

CITY SECTION

Arleta 50, Garfield 41

Cleveland 60, SOCES 25

San Fernando 60, Panorama 39

Triumph Charter 47, WISH Academy 23

SOUTHERN SECTION

Baker 25, Summit Leadership 19

Barstow 47, Cobalt Institute 25

Beaumont 64, Cajon 37

Bishop Diego 61, Foothill Technology 36

Bishop Montgomery 45, St. Anthony 43

California Lutheran 55, La Sierra Academy 28

Carter 52, Grand Terrace 47

Chaffey 29, Montclair 23

Chino 71, Diamond Ranch 28

Colony 46, Whittier 38

Colton 81, San Gorgonio 37

CSDR 78, United Christian Academy 4

Faith Baptist 57, Lancaster Baptist 37

Fountain Valley 59, Newport Harbor 46

Harvard-Westlake 52, Sherman Oaks Notre Dame 43

Hillcrest Christian 37, Glendale Adventist 35

Immaculate Heart 45, Notre Dame Academy 19

Jurupa Hills 31, Arroyo Valley 25

Kaiser 53, Bloomington 14

Lakewood St. Joseph 84, St. Monica 25

Le Lycée 50, Southwestern Academy 21

Leuzinger 73, Huntington Park 18

Loma Linda Academy 54, Public Safety 2

Los Alamitos 70, Huntington Beach 55

Los Osos 65, Chino Hills 47

Marlborough 61, Chaminade 52

Mayfield 20, Westridge 19

Mesa Grande Academy 53, Desert Chapel 16

Newbury Park Adventist 69, Pilgrim 9

Newport Christian 40, NOVA Academy 33

Nuview Bridge 44, St. Jeanne de Lestonnac 14

Ontario 54, Don Lugo 23

Oxnard 54, Santa Barbara 19

Palm Desert 52, Palm Springs 23

Paraclete 43, Damien 16

Rancho Cucamonga 62, Upland 49

Rialto 63, Summit 42

RSCSM 35, River Springs 19

Sacred Heart of Jesus 50, Mary Star of the Sea 44

San Jacinto Leadership Academy 53, Santa Rosa Academy 23

Shadow Hills 76, Rancho Mirage 11

Sierra Canyon 106, Louisville 16

Silverado 57, Adelanto 46

St. Genevieve 47, St. Bernard 14

St. Mary’s Academy 49, Ramona Convent 46

St. Paul 71, San Gabriel Mission 34

Tahquitz 61, West Valley 44

Temecula Valley 52, Chaparral 48

Thacher 46, Santa Clara 6

Ventura 69, Rio Mesa 36

Victor Valley 64, Granite Hills 31

Vistamar 40, Geffen Academy 9

Vista Murrieta 78, Great Oak 46

Western Christian 60, Avalon 26

West Ranch 57, Santa Clarita Christian 14

Windward 70, Viewpoint 53

Xavier Prep 45, La Quinta 36

Yucaipa 80, Citrus Valley 27

INTERSECTIONAL

Cantwell-Sacred Heart 48, Eagle Rock 34

Leuzinger 73, Huntington Park 18

Simi Valley 60, Panorama 16
