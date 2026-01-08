High school basketball: Thursday’s scores
THURSDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Chatsworth 64, Venice 55
East Valley 62, Panorama 50
Fairfax 46, Narbonne 38
Gardena 42, Manual Arts 12
Granada Hills 71, LA Hamilton 45
Harbor Teacher 56, Maywood CES 27
Hawkins 71, Santee 54
King/Drew 78, Northridge Academy 57
LA Roosevelt 51, Verdugo Hills 37
New Designs University Park 42, Rise Kohyang 40
North Hollywood 76, Carson 49
Orthopaedic 56, Locke 41
Palisades 80, LACES 42
San Fernando 61, Sun Valley Magnet 45
San Pedro 62, LA Jordan 46
South Gate 58, Animo Robinson 35
Torres 60, Westbrook 30
View Park 57, South East 44
SOUTHERN SECTION
Alta Loma 53, South Hills 46
Barstow 87, Cobalt Institute 62
Beaumont 47, Cajon 44
Bishop Diego 81, Del Sol 28
Buena Park 68, Costa Mesa 56
Chaffey 62, Montclair 43
Channel Islands 47, Nordhoff 41
Chaparral 102, Temecula Valley 92
Chino 76, Diamond Ranch 56
Chino Hills 89, Los Osos 55
Crossroads Christian 60, Cornerstone Christian 42
CSDR 87, United Christian Academy 62
Damien 56, Etiwanda 43
Fillmore 61, Malibu 59
Fontana 70, Grand Terrace 30
Godinez 62, Segerstrom 54
Great Oak 58, Vista Murrieta 45
Highland Hall 53, Westmark 39
Hillcrest Christian 64, Glendale Adventist 48
Kaiser 61, Bloomington 51
Katella 61, Westminster 39
Laguna Hills 52, Garden Grove 47
Le Lycée 78, Southwestern Academy 21
Loma Linda Academy 54, Public Safety Academy 2
Newbury Park Adventist 53, Sequoyah 41
Ocean View 88, Santa Ana 57
Palm Springs 53, Palm Desert 44
Palm Valley 47, Joshua Springs Christin 44
Rancho Cucamonga 72, Upland 40
Rancho Mirage 55, Shadow Hills 40
Redlands East Valley 73, Redlands 53
Rim of the World 48, Arroyo Valley 45
Riverside Notre Dame 85, San Gorgonio 35
RSCSM 66, River Springs 26
Samueli Academy 48, Acaciawood 47
San Fernando Valley Academy 94, Pilgrim 53
Santa Ana Calvary Chapel 66, Placentia Valencia 55
Santa Rosa Academy 61, San Jacinto Leadership Academy 45
Silverado 54, Adelanto 30
St. Bonaventure 48, Thacher 38
St. Jeanne Lestonnac 39, Nuview Bridge 38
Summit Leadership 72, Baker 23
Summit View 59, Lighthouse Christian 16
Temecula Prep 86, Desert Christian Academy 42
Temescal Canyon 53, San Jacinto 52
Tustin 45, Fullerton 36
Victor Valley 70, Granite Hills 36
Vistamar 64, Geffen Academy 59
West Valley 52, Tahquitz 51
Windward 80, Viewpoint 53
Yucaipa 54, Citrus Valley 50
INTERSECTIONAL
San Gabriel Academy 57, Bakersfield Christian 44
Rolling Hills Prep 77, Dorsey 45
GIRLS
CITY SECTION
Arleta 50, Garfield 41
Cleveland 60, SOCES 25
San Fernando 60, Panorama 39
Triumph Charter 47, WISH Academy 23
SOUTHERN SECTION
Baker 25, Summit Leadership 19
Barstow 47, Cobalt Institute 25
Beaumont 64, Cajon 37
Bishop Diego 61, Foothill Technology 36
Bishop Montgomery 45, St. Anthony 43
California Lutheran 55, La Sierra Academy 28
Carter 52, Grand Terrace 47
Chaffey 29, Montclair 23
Chino 71, Diamond Ranch 28
Colony 46, Whittier 38
Colton 81, San Gorgonio 37
CSDR 78, United Christian Academy 4
Faith Baptist 57, Lancaster Baptist 37
Fountain Valley 59, Newport Harbor 46
Harvard-Westlake 52, Sherman Oaks Notre Dame 43
Hillcrest Christian 37, Glendale Adventist 35
Immaculate Heart 45, Notre Dame Academy 19
Jurupa Hills 31, Arroyo Valley 25
Kaiser 53, Bloomington 14
Lakewood St. Joseph 84, St. Monica 25
Le Lycée 50, Southwestern Academy 21
Leuzinger 73, Huntington Park 18
Loma Linda Academy 54, Public Safety 2
Los Alamitos 70, Huntington Beach 55
Los Osos 65, Chino Hills 47
Marlborough 61, Chaminade 52
Mayfield 20, Westridge 19
Mesa Grande Academy 53, Desert Chapel 16
Newbury Park Adventist 69, Pilgrim 9
Newport Christian 40, NOVA Academy 33
Nuview Bridge 44, St. Jeanne de Lestonnac 14
Ontario 54, Don Lugo 23
Oxnard 54, Santa Barbara 19
Palm Desert 52, Palm Springs 23
Paraclete 43, Damien 16
Rancho Cucamonga 62, Upland 49
Rialto 63, Summit 42
RSCSM 35, River Springs 19
Sacred Heart of Jesus 50, Mary Star of the Sea 44
San Jacinto Leadership Academy 53, Santa Rosa Academy 23
Shadow Hills 76, Rancho Mirage 11
Sierra Canyon 106, Louisville 16
Silverado 57, Adelanto 46
St. Genevieve 47, St. Bernard 14
St. Mary’s Academy 49, Ramona Convent 46
St. Paul 71, San Gabriel Mission 34
Tahquitz 61, West Valley 44
Temecula Valley 52, Chaparral 48
Thacher 46, Santa Clara 6
Ventura 69, Rio Mesa 36
Victor Valley 64, Granite Hills 31
Vistamar 40, Geffen Academy 9
Vista Murrieta 78, Great Oak 46
Western Christian 60, Avalon 26
West Ranch 57, Santa Clarita Christian 14
Windward 70, Viewpoint 53
Xavier Prep 45, La Quinta 36
Yucaipa 80, Citrus Valley 27
INTERSECTIONAL
Cantwell-Sacred Heart 48, Eagle Rock 34
Simi Valley 60, Panorama 16