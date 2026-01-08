Ontario Christian, Sierra Canyon, JSerra top Southland girls’ basketball rankings
A look at the top 20 high school girls’ basketball teams in the Southland as ranked by CalHiSports.com.
1. Ontario Christian
2. Sierra Canyon
3. JSerra
4. Etiwanda
5. Sage Hill
6. Corona Centennial
7. Mater Dei
8. Oak Park
9. Fairmont Prep
10. Rancho Christian
11. Villa Park
12. Redondo Union
13. Valencia
14. Moreno Valley
15. Brentwood
16. Lakewood St. Joseph
17. La Salle
18. North Torrance
19. Beckman
20. St. Anthony