Ontario Christian, Sierra Canyon, JSerra top Southland girls’ basketball rankings

Amalia Holguin of Sage Hill High poses for a photo while holding a basketball.
Amalia Holguin leads Sage Hill, which is ranked No. 5 in the Southland.
(Allen J. Schaben / Los Angeles Times)
EL SEGUNDO, CA-AUGUST 14, 2019: Eric Sondheimer, Prep Sports Columnist, Los Angeles Times
By Eric Sondheimer
A look at the top 20 high school girls’ basketball teams in the Southland as ranked by CalHiSports.com.

1. Ontario Christian

2. Sierra Canyon

3. JSerra

4. Etiwanda

5. Sage Hill

6. Corona Centennial

7. Mater Dei

8. Oak Park

9. Fairmont Prep

10. Rancho Christian

11. Villa Park

12. Redondo Union

13. Valencia

14. Moreno Valley

15. Brentwood

16. Lakewood St. Joseph

17. La Salle

18. North Torrance

19. Beckman

20. St. Anthony

