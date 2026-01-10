Advertisement
High School Sports

High school basketball: Friday’s boys’ and girls’ scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
HIGH SCHOOL BASKETBALL

FRIDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Dorsey 75, Northridge Academy 67

El Camino Real 60, Carson 40

Fairfax 80, North Hollywood 43

Harbor Teacher 43, Torres 33

LA Hamilton 47, Marquez 40

LA University 74, Franklin 52

Santee 71, Rise Kohyang 39

SOCES 74, Lincoln 73

South East 59, Locke 45

View Park 44, Orthopaedic 40

Westbrook 57, Maywood CES 56

Wilmington Banning 50, Verdugo Hills 37

WISH Academy 50, University Prep Value 47

SOUTHERN SECTION

ACE 57, Victor Valley Christian 45

Agoura 52, Newbury Park 48

Alhambra 57, Montebello 43

Aliso Niguel 39, Beckman 37

Anaheim 57, Garden Grove Santiago 42

Anaheim Canyon 75, Santa Ana Foothill 52

Animo Leadership 61, Ambassador 58

Arcadia 69, Muir 45

Arlington 73, Hemet 66

Arrowhead Christian 68, Linfield Christian 53

Arroyo 79, Pasadena Marshall 57

Ayala 67, Diamond Bar 63

Azusa 77, Duarte 76

Banning 77, Desert Mirage 30

Bassett 51, Pomona 18

Bell Gardens 69, San Gabriel 49

Beverly Hills 57, Culver City 48

Big Bear 98, AAE 49

Bishop Amat 91, Gardena Serra 49

Blair 95, South Pasadena 78

Bonita 68, Walnut 51

Brea Olinda 67, Garden Grove Pacifica 53

Burbank Burroughs 72, Glendale 64

Calabasas 81, Westlake 70

California 84, El Rancho 39

California Lutheran 66, Desert Christian Academy 65

Calvin Christian 63, Cornerstone Christian 28

Cathedral 73, Cantwell-Sacred Heart 69

Cerritos 60, Whitney 32

Chaminade 55, Loyola 48

Citrus Hill 80, Canyon Springs 55

Corona Centennial 89, Norco 21

Corona Santiago 70, Eastvale Roosevelt 63

Crescenta Valley 77, Burbank 64

Desert Hot Springs 69, Cathedral City 46

Downey 78, Firebuagh 38

Dunn 60, Grace 53

Edgewood 67, Workman 34

Edison 75, Newport Harbor 70

El Dorado 69, Sonora 60

El Toro 53, Mission Viejo 48

Excelsior Charter 79, Lucerne Valley 34

Foothill Tech 66, Cate 39

Fountain Valley 56, Huntington Beach 49

Gahr 54, Dominguez 52

Glendora 54, Claremont 33

Hacienda Heights Wilson 62, Charter Oak 52

Harvard-Westlake 78, Crespi 53

Indian Springs 64, Pacific 32

JSerra 80, Orange Lutheran 66

Keppel 79, Schurr 50

Laguna Beach 69, Irvine University 48

La Habra 69, Crean Lutheran 56

Lakeside 72, Heritage 53

Lakeview Leadership 69, PAL Academy 22

La Salle 63, Mary Star of the Sea 38

La Sierra 52, Jurupa Valley 51

La Serna 49, Santa Fe 47

Long Beach Cabrillo 59, Long Beach Jordan 53

Long Beach Poly 78, Compton 50

Long Beach Wilson 65, Lakewood 52

Los Alamitos 80, Marina 60

Maranatha 45, Heritage Christian 44

Mater Dei 95, Servite 76

Mira Costa 69, Peninsula 28

Moorpark 58, Camarillo 54

Murrieta Valley 70, Great Oak 67

North Torrance 47, West Torrance 42

Northview 45, West Covina 37

Oaks Christian 72, Thousand Oaks 65

Ontario Christian 79, Woodcrest Christian 58

Orange 60, Estancia 59

Oxford Academy 64, Artesia 62

Oxnard 60, Rio Mesa 50

Oxnard Pacifica 73, Dos Pueblos 70

Paloma Valley 65, Vista del Lago 42

Palos Verdes 53, Wiseburn-Da Vinci 51

Pasadena 86, Hoover 20

Perris 52, Valley View 51

Pilibos 69, Mesrobian 35

Pioneer 79, Glenn 41

Portola 69, Irvine 44

Ramona 87, Norte Vista 77

Rancho Christian 78, Liberty 39

Rancho Verde 76, ORange Vista 46

Rio Hondo Prep 51, Chadwick 50

Riverside King 62, Corona 53

Riverside North 44, Moreno Valley 41

Riverside Prep 65, CIMSA 52

Rosemead 38, South El Monte 33

Rowland 41, Covina 40

Rubidoux 56, Patriot 43

San Bernardino 94, Miller 45

San Marcos 73, Buena 35

San Marino 60, La Canada 53

Santa Ana Valley 40, Magnolia 33

Santa Barbara 64, Ventura 37

Santa Clara 48, St. Bonaventure 45

Santa Rosa Academy 81, United Christian Academy 40

Sequoyah 51, Hillcrest Christian 47

Sierra Canyon 78, Sherman Oaks Notre Dame 74

Sierra Vista 69, Garey 35

Silver Valley 53, Hesperia Christian 46

Simi Valley 93, Del Sol 42

Southlands Christian 50, Avalon 49

South Torrance 50, Torrance 46

St. Anthony 79, St. Bernard 71

St. Genevieve 67, Paraclete 41

St. John Bosco 74, Santa Margarita 73

St. Monica 78, St. Paul 60

Temecula Valley 79, Vista Murrieta 73

Temple City 66, Monrovia 49

Twentynine Palms 59, Yucca Valley 33

University Prep 59, Desert Christian 45

Valencia 84, Canyon Country Canyon 58

Vasquez 97, PACS 52

Village Christian 90, Cerritos Valley Christian 34

Warren 86, Paramount 57

Webb 75, Newport Christian 48

Western 68, Savanna 54

Westminster La Quinta 60. Rancho Alamitos 48

Woodbridge 66, St. Margaret’s 50

Yorba Linda 49, Sunny Hills 48

INTERSECTIONAL

Buckley 64, Taft 61

Rolling Hills Prep 72, Narbonne 42

GIRLS

CITY SECTION

Marquez 36, MSCP 31

Panorama 38, Fulton 7

South East 61, Huntington Park 36

SOUTHERN SECTION

AAE 46, Big Bear 31

Arcadia 69, Muir 31

Arroyo 26, Pasadena Marshall 19

Ayala 41, Diamond Bar 32

Banning 66, Desert Mirage 14

Bonita 41, Walnut 24

Brentwood 61, Crossroads 32

Buena Park 72, Santa Ana Calvary Chapel 20

Burbank Burroughs 58, Glendale 42

Camarillo 59, Moorpark 31

Capistrano Valley Christian 49, Samueli Academy 35

Cerritos 72, Whitney 58

Chaparral 61, Murrieta Mesa 60

CIMSA 42, Riverside Prep 24

Corona Centennial 96, Norco 8

Costa Mesa 60, Westminster 36

Crescenta Valley 77, Burbank 39

Desert Chapel 45, Joshua Springs Christian 15

Desert Christian 37, University Prep 26

Downey 53, Gahr 16

Duarte 61, Azusa 23

Edgewood 44, Workman 25

El Dorado 48, Crean Lutheran 30

El Modena 61, Santa Ana Foothill 27

El Rancho 38, California 31

Esperanza 47, Anaheim Canyon 34

Etiwanda 69, Villa Park 49

Fillmore 44, Santa Clara 19

Flintridge Prep 73, Pasadena Poly 37

Fullerton 51, Laguna Hills 35

Garden Grove 47, Ocean View 23

Glendora 61, Claremont 32

Godinez 43, Placentia Valencia 23

Hacienda Heights Wilson 75, Charter Oak 20

Hemet 33, Canyon Springs 20

Hesperia 54, Apple Valley 38

Hesperia Christian 56, Silver Valley 54

Holy Martyrs Armenian 49, AGBU 23

Indian Springs 62, Pacific 28

Irvine 45, Northwood 34

Keppel 53, Schurr 34

La Canada 54, San Marino 22

La Puente 32, Ganesha 22

La Serna 51, Santa Fe 40

La Sierra 30, Jurupa Valley 29

Lawndale 55, Hawthorne 9

Leuzinger 77, Compton Centennial 28

Liberty 46, Vista del Lago 27

Loara 44, Anaheim 39

Long Beach Jordan 72, Long Beach Cabrillo 5

Lucerne Valley 42, Excelsior Charter 38

Murrieta Valley 61, Great Oak 19

Newbury Park 55, Agoura 33

Nogales 63, Baldwin Park 42

North Torrance 47, West Torrance 35

Norwalk 49, Bellflower 40

Oak Hills 78, Burbank Burroughs 33

Oak Park 91, Royal 10

Oakwood 61, Burbank Providence 15

Ontario Christian 86, Lakewood St. Joseph 51

Palos Verdes 55, Wiseburn-Da Vnci 50

Pasadena 53, Hoover 43

Patriot 62, Rubidoux 9

Pioneer 55, Glenn 30

Ramona 62, Norte Vista 18

Riverside King 60, Corona 47

Riverside Poly 52, Hillcrest 51

Rowland 58, Covina 30

Sage Hill 73, Portola 45

San Bernardino 61, Miller 19

Santa Ana Valley 45, Western 38

Santa Clarita Christian 45, Faith Baptist 37

Santa Paula 73, Carpinteria 43

Saugus 79, Golden Valley 39

Savanna 44, Westminster La Quinta 21

Sierra Vista 60, Garey 38

St. Margaret’s 64, Laguna Beach 41

Southlands Christian 22, St. Lucy’s 19

South Torrance 49, Torrance 41

Temple City 53, Monrovia 34

Thousand Oaks 67, Oaks Christian 32

Twentynine Palms 62, Yucca Valley 20

Valencia 82, Canyon Country Canyon 55

Village Christian 68, Cerritos Valley Christian 56

Vista Murrieta 51, Temecula Valley 48

Warren 57, Mayfair 32

West Covina 32, Northview 25

Westlake 61, Calabasas 57

Woodbridge 50, Irvine University 16

Yorba Linda 42, Sunny Hills 32

INTERSECTIONAL

Archbishop Mitty 80, Fairmont Prep 45

Chatsworth 49, Northridge Academy 40

Newport Beach Pacifica Christian 67, North County San Marcos 53

Rosary Academy 53, King/Drew 44

West Ranch 82, Vaughn 11

