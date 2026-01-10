Advertisement
High School Sports

High school basketball: Saturday’s scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

SATURDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Cleveland 80, Monroe 27

Dorsey 61, Carson 42

East Valley 57, San Fernando 43

Granada Hills 64, Venice 58

Hawkins 61, New Designs University Park 33

LA Roosevelt 48, Downtown Magnets 40

Narbonne 67, North Hollywood 49

Panorama 42, Sun Valley Magnet 27

San Pedro 82, Chatsworth 61

SOUTHERN SECTION

Adelanto 68, Grand Terrace 27

Aquinas 85, Riverside Notre Dame 52

Bishop Diego 69, Thacher 41

Buena Park 58, Savanna 50

Capistrano Valley Christian 80, Dunn 61

Cate 58, Nordhoff 57

Downey 83, Compton 62

El Segundo 51, Wiseburn-Da Vinci 46

Flintridge Prep 55, La Canada 48

Heritage Christian 96, La Quinta 25

Highland 89, Hillcrest Christian 32

Legacy Christian Academy 69, Mira Costa 56

Lone Pine 57, Mammoth 38

Long Beach Poly 65, Mayfair 46

Loyola 78, Beverly Hills 64

Milken 60, Valencia 57

Newbury Park Adventist 56, Glendale Adventist 26

Palm Desert 57, Yucaipa 53

Pasadena Poly 63, San Bernardino 54

Redlands Adventist Academy 49, Mesa Grande Academy 26

San Gabriel Academy 54, Fairmont Prep 35

Santa Monica Pacifica Christian 54, Pilibos 49

Tahquitz 80, Ocean View 47

Tonopah 63, Indian Springs 21

Troy 71, Placentia Valencia 55

Vasquez 86, Trinity Classical Academy 61

INTERSECTIONAL

Burbank 98, LA Marshall 60

Gahr 80, Huntington Park 37

Inglewood 77, Webster Groves (MO) 76

LACES 62, Indian Springs 58

Muir 72, Bernstein 66

Palisades 70, St. Paul 48

Rolling Hills Prep 61, Fairfax 58

South Pasadena 70, Northridge Academy 45

Webb 73, Samueli Academy 49

GIRLS

CITY SECTION

LA Hamilton 76, RFK Community 37

Panorama 50, Vaughn 45

SOCES 43, Sun Valley Magnet 28

SOUTHERN SECTION

AGBU 47, Burbank Providence 27

Beckman 51, Rosary 38

Calvary Baptist 72, Sacred Heart of Jesus 66

Carter 61, Ramona Convent 40

Corona 60, Ramona 30

Corona Centennial 68, Brentwood 54

Corona Centennial 60, Valencia 57

Dos Pueblos 51, Oxnard Pacifica 31

Edison 41, Newport Harbor 39

El Toro 45, Brea Olinda 43

Etiwanda 103, Moreno Valley 64

Hacienda Heights Wilson 60, Ontario 47

Highland 75, Burbank Burroughs 51

JSerra 75, Flintridge Prep 73

La Salle 49, Bishop Montgomery 36

La Sierra 30, Norco 28

Leuzinger 64, Holy Martyrs Armenian 57

Los Alamitos 41, Marina 31

Mission Viejo 38, Ocean View 13

Newbury Park Adventist 63, Glendale Adventist 13

Newport Beach Pacifica Christian 36, Anaheim Canyon 34

Orange Lutheran 69, Rolling Hills Prep 55

Rancho Cucamonga 65, Corona Santiago 32

San Clemente 77, Lynwood 66

San Dimas 58, Upland 36

Santa Clarita Christian 55, St. Monica academy 37

Santa Margarita 76, Lakewood 28

Saugus 49, Mira Costa 30

Southlands Christian 29, Big Bear 27

South Torrance 55, Saugus 54

St. Anthony 76, St. Monica 49

Tesoro 49, Aliso Niguel 35

Ventura 79, Santa Barbara 14

Xavier Prep 57, Santa Paula 40

INTERSECTIONAL

Carlsbad 69, San Jacinto 40

Clayton Valley Charter 65, Windward 64

El Camino Real 39, Newbury Park 37

Fairmont Prep 67, La Jolla Country Day 52

La Costa Canyon 82, Dana Hills 28

Lancaster 63, Las Vegas (NV) Durango 29

Leuzinger 60, Eagle Rock 46

Ontario Christian 96, Archbishop Mitty 87 (2 OT)

Rancho Christian 86, San Diego Lincoln 40

Riverside King 65, San Diego 55

San Diego Cathedral 51, Sonora 37

Scripps Ranch 56, Hillcrest 40

Village Christian 66, Verdugo Hills 33

Yucaipa 78, Patrick Henry 28

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement