High school basketball: Saturday’s scores
SATURDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Cleveland 80, Monroe 27
Dorsey 61, Carson 42
East Valley 57, San Fernando 43
Granada Hills 64, Venice 58
Hawkins 61, New Designs University Park 33
LA Roosevelt 48, Downtown Magnets 40
Narbonne 67, North Hollywood 49
Panorama 42, Sun Valley Magnet 27
San Pedro 82, Chatsworth 61
SOUTHERN SECTION
Adelanto 68, Grand Terrace 27
Aquinas 85, Riverside Notre Dame 52
Bishop Diego 69, Thacher 41
Buena Park 58, Savanna 50
Capistrano Valley Christian 80, Dunn 61
Cate 58, Nordhoff 57
Downey 83, Compton 62
El Segundo 51, Wiseburn-Da Vinci 46
Flintridge Prep 55, La Canada 48
Heritage Christian 96, La Quinta 25
Highland 89, Hillcrest Christian 32
Legacy Christian Academy 69, Mira Costa 56
Lone Pine 57, Mammoth 38
Long Beach Poly 65, Mayfair 46
Loyola 78, Beverly Hills 64
Milken 60, Valencia 57
Newbury Park Adventist 56, Glendale Adventist 26
Palm Desert 57, Yucaipa 53
Pasadena Poly 63, San Bernardino 54
Redlands Adventist Academy 49, Mesa Grande Academy 26
San Gabriel Academy 54, Fairmont Prep 35
Santa Monica Pacifica Christian 54, Pilibos 49
Tahquitz 80, Ocean View 47
Tonopah 63, Indian Springs 21
Troy 71, Placentia Valencia 55
Vasquez 86, Trinity Classical Academy 61
INTERSECTIONAL
Burbank 98, LA Marshall 60
Gahr 80, Huntington Park 37
Inglewood 77, Webster Groves (MO) 76
LACES 62, Indian Springs 58
Muir 72, Bernstein 66
Palisades 70, St. Paul 48
Rolling Hills Prep 61, Fairfax 58
South Pasadena 70, Northridge Academy 45
Webb 73, Samueli Academy 49
GIRLS
CITY SECTION
LA Hamilton 76, RFK Community 37
Panorama 50, Vaughn 45
SOCES 43, Sun Valley Magnet 28
SOUTHERN SECTION
AGBU 47, Burbank Providence 27
Beckman 51, Rosary 38
Calvary Baptist 72, Sacred Heart of Jesus 66
Carter 61, Ramona Convent 40
Corona 60, Ramona 30
Corona Centennial 68, Brentwood 54
Corona Centennial 60, Valencia 57
Dos Pueblos 51, Oxnard Pacifica 31
Edison 41, Newport Harbor 39
El Toro 45, Brea Olinda 43
Etiwanda 103, Moreno Valley 64
Hacienda Heights Wilson 60, Ontario 47
Highland 75, Burbank Burroughs 51
JSerra 75, Flintridge Prep 73
La Salle 49, Bishop Montgomery 36
La Sierra 30, Norco 28
Leuzinger 64, Holy Martyrs Armenian 57
Los Alamitos 41, Marina 31
Mission Viejo 38, Ocean View 13
Newbury Park Adventist 63, Glendale Adventist 13
Newport Beach Pacifica Christian 36, Anaheim Canyon 34
Orange Lutheran 69, Rolling Hills Prep 55
Rancho Cucamonga 65, Corona Santiago 32
San Clemente 77, Lynwood 66
San Dimas 58, Upland 36
Santa Clarita Christian 55, St. Monica academy 37
Santa Margarita 76, Lakewood 28
Saugus 49, Mira Costa 30
Southlands Christian 29, Big Bear 27
South Torrance 55, Saugus 54
St. Anthony 76, St. Monica 49
Tesoro 49, Aliso Niguel 35
Ventura 79, Santa Barbara 14
Xavier Prep 57, Santa Paula 40
INTERSECTIONAL
Carlsbad 69, San Jacinto 40
Clayton Valley Charter 65, Windward 64
El Camino Real 39, Newbury Park 37
Fairmont Prep 67, La Jolla Country Day 52
La Costa Canyon 82, Dana Hills 28
Lancaster 63, Las Vegas (NV) Durango 29
Leuzinger 60, Eagle Rock 46
Ontario Christian 96, Archbishop Mitty 87 (2 OT)
Rancho Christian 86, San Diego Lincoln 40
Riverside King 65, San Diego 55
San Diego Cathedral 51, Sonora 37
Scripps Ranch 56, Hillcrest 40
Village Christian 66, Verdugo Hills 33
Yucaipa 78, Patrick Henry 28