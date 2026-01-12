High school basketball: Monday’s scores
MONDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Animo Robinson 66, Animo Leadership Academy 27
LACES 73, L.A. University 47
Los Angeles 58, Diego Rivera 19
Marquez 89, Elizabeth 25
Rise Kohyang 63, Smidt Tech 46
Sotomayor 57, Maywood CES 31
Sun Valley Poly 85, Monroe 32
Torres 74, Maywood Academy 44
Vaughn 53, East Valley 48
Van Nuys 68, Canoga Park 43
Venice 56, LA Hamilton 43
Verdugo Hills 76, Arleta 58
SOUTHERN SECTION
Anaheim Canyon 65, Esperanza 54
Azusa 62, Baldwin Park 36
Beverly Hills 61, Santa Monica Pacifica Christian 51
Cantwell-Sacred Heart 71, Salesian 64
Corona 79, Calvary Baptist 47
Corona del Mar 70, Edison 46
Damien 96, Norte Vista 52
Eastside 59, Palmdale 44
Flintridge Prep 64, SEED School 29
Gabrielino 54, Arroyo 48
Geffen Academy 57, Long Beach Cabrillo 48
Grace 65, Castaic 38
Hillcrest Christian 82, Ojai Valley 54
Holy Martyrs Armenian 75, Buckley 64
Inglewood 117, Santa Monica 76
Jurupa Hills 63, Rialto 55
Long Beach Poly 95, Long Beach Jordan 60
Los Alamitos 79, Fountain Valley 65
Los Osos 66, Claremont 48
Mesa Grande Academy 73, Public Safety Academy 44
Millikan 81, Long Beach Cabrillo 50
Monrovia 78, Southlands Christian 37
Newbury Park 66, Calabasas 63
Nogales 71, Garey 36
Oaks Christian 64, Agoura 39
Oxford Academy 59, Glenn 45
Palm Springs 58, Rancho Mirage 43
Pilgrim 52, Glendale Adventist 45
Rosemead 55, Mountain View 45
Royal 58, Santa Clara 55
Shalhevet 87, Pacific Lutheran 32
Sierra Vista 64, Duarte 46
Southwestern Academy 33, Waverly 30
St. Anthony 57, St. Pius X-St. Matthias Academy 55
St. Genevieve 69, Mary Star of the Sea 62
Summit Leadership Academy 71, Lucerne Valley 32
Temecula Prep 101, Desert Hot Springs 45
Trinity Classical Academy 79, St. Monica Academy 48
Vistamar 82, Chadwick 76
Westlake 54, Thousand Oaks 51
Whitney 59, Artesia 50
INTERSECTIONAL
Weston Ranch 67, Santa Ana Foothill 51
GIRLS
CITY SECTION
Animo Robinson 63, Neuwirth Leadership Academy 23
Arleta 53, Verdugo Hills 31
Diego Rivera 35, Los Angeles 18
Garfield 48, Carson 32
Grant 57, North Hollywood 35
LACES 52, L.A. University 15
Marquez 75, Elizabeth 11
Maywood CES 42, Sotomayor 29
Northridge Academy 59, LA Marshall 23
Smidt Tech 26, Rise Kohyang 12
Torres 36, Maywood Academy 28
Van Nuys 49, Canoga Park 18
SOUTHERN SECTION
Baldwin Park 54, Azusa 25
Bishop Diego 59, Santa Paula 46
CAMS 58, Geffen Academy 19
Carpinteria 49, Fillmore 41
Cerritos 69, Pioneer 55
Channel Islands 48, Santa Clara 6
Downey 76, Warren 40
Fullerton 51, Santa Ana Calvary Chapel 25
Gabrielino 33, Arroyo 23
Glendale Adventist 40, Pilgrim 20
Hemet 40, Ramona 35
Hesperia 61, Quartz Hill 57
Indian Springs 44, Fontana 36
Lakewood 65, Compton 34
Loma Linda Academy 78, RSCSM 6
Lucerne Valley 71, Sunnit Leadership Academy 11
Mesa Grande Academy 48, Public Safety Academy 4
Mission Viejo 38, Capistrano Valley Christian 31
Moreno Valley 100, Canyon Springs 12
Newbury Park 66, Calabasas 45
Norco 44, Don Lugo 38
Oaks Christian 78, Agoura 20
Ontario Christian 97, Los Osos 48
Oxford Academy 55, Glenn 9
Palm Springs 65, Rancho Mirage 8
Pomona Catholic 24, Pomona 4
Riverside Notre Dame 56, San Gorgonio 37
Rosemead 55, Mountain View 16
Royal 38, Santa Barbara 32
San Jacinto Leadership Academy 45, SJDLCS 2
Santa Maria 54, Valley Christian Academy 47
Saugus 48, South Pasadena 38
Sierra Canyon 82, Sherman Oaks Notre Dame 45
Sierra Vista 70, Duarte 65
Southlands Christian 49, OCCA 4
Twentynine Palms 62, San Jacinto Valley Academy 30
Villa Park 45, Anaheim Canyon 32
Whitney 50, Artesia 43
INTERSECTIONAL
St. Bonaventure 66, El Camino Real 27