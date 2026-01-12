Advertisement
High school basketball: Monday’s scores

Basketball on court.
By Los Angeles Times staff
MONDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Animo Robinson 66, Animo Leadership Academy 27

LACES 73, L.A. University 47

Los Angeles 58, Diego Rivera 19

Marquez 89, Elizabeth 25

Rise Kohyang 63, Smidt Tech 46

Sotomayor 57, Maywood CES 31

Sun Valley Poly 85, Monroe 32

Torres 74, Maywood Academy 44

Vaughn 53, East Valley 48

Van Nuys 68, Canoga Park 43

Venice 56, LA Hamilton 43

Verdugo Hills 76, Arleta 58

SOUTHERN SECTION

Anaheim Canyon 65, Esperanza 54

Azusa 62, Baldwin Park 36

Beverly Hills 61, Santa Monica Pacifica Christian 51

Cantwell-Sacred Heart 71, Salesian 64

Corona 79, Calvary Baptist 47

Corona del Mar 70, Edison 46

Damien 96, Norte Vista 52

Eastside 59, Palmdale 44

Flintridge Prep 64, SEED School 29

Gabrielino 54, Arroyo 48

Geffen Academy 57, Long Beach Cabrillo 48

Grace 65, Castaic 38

Hillcrest Christian 82, Ojai Valley 54

Holy Martyrs Armenian 75, Buckley 64

Inglewood 117, Santa Monica 76

Jurupa Hills 63, Rialto 55

Long Beach Poly 95, Long Beach Jordan 60

Los Alamitos 79, Fountain Valley 65

Los Osos 66, Claremont 48

Mesa Grande Academy 73, Public Safety Academy 44

Millikan 81, Long Beach Cabrillo 50

Monrovia 78, Southlands Christian 37

Newbury Park 66, Calabasas 63

Nogales 71, Garey 36

Oaks Christian 64, Agoura 39

Oxford Academy 59, Glenn 45

Palm Springs 58, Rancho Mirage 43

Pilgrim 52, Glendale Adventist 45

Rosemead 55, Mountain View 45

Royal 58, Santa Clara 55

Shalhevet 87, Pacific Lutheran 32

Sierra Vista 64, Duarte 46

Southwestern Academy 33, Waverly 30

St. Anthony 57, St. Pius X-St. Matthias Academy 55

St. Genevieve 69, Mary Star of the Sea 62

Summit Leadership Academy 71, Lucerne Valley 32

Temecula Prep 101, Desert Hot Springs 45

Trinity Classical Academy 79, St. Monica Academy 48

Vistamar 82, Chadwick 76

Westlake 54, Thousand Oaks 51

Whitney 59, Artesia 50

INTERSECTIONAL

Weston Ranch 67, Santa Ana Foothill 51

GIRLS

CITY SECTION

Animo Robinson 63, Neuwirth Leadership Academy 23

Arleta 53, Verdugo Hills 31

Diego Rivera 35, Los Angeles 18

Garfield 48, Carson 32

Grant 57, North Hollywood 35

LACES 52, L.A. University 15

Marquez 75, Elizabeth 11

Maywood CES 42, Sotomayor 29

Northridge Academy 59, LA Marshall 23

Smidt Tech 26, Rise Kohyang 12

Torres 36, Maywood Academy 28

Van Nuys 49, Canoga Park 18

SOUTHERN SECTION

Baldwin Park 54, Azusa 25

Bishop Diego 59, Santa Paula 46

CAMS 58, Geffen Academy 19

Carpinteria 49, Fillmore 41

Cerritos 69, Pioneer 55

Channel Islands 48, Santa Clara 6

Downey 76, Warren 40

Fullerton 51, Santa Ana Calvary Chapel 25

Gabrielino 33, Arroyo 23

Glendale Adventist 40, Pilgrim 20

Hemet 40, Ramona 35

Hesperia 61, Quartz Hill 57

Indian Springs 44, Fontana 36

Lakewood 65, Compton 34

Loma Linda Academy 78, RSCSM 6

Lucerne Valley 71, Sunnit Leadership Academy 11

Mesa Grande Academy 48, Public Safety Academy 4

Mission Viejo 38, Capistrano Valley Christian 31

Moreno Valley 100, Canyon Springs 12

Newbury Park 66, Calabasas 45

Norco 44, Don Lugo 38

Oaks Christian 78, Agoura 20

Ontario Christian 97, Los Osos 48

Oxford Academy 55, Glenn 9

Palm Springs 65, Rancho Mirage 8

Pomona Catholic 24, Pomona 4

Riverside Notre Dame 56, San Gorgonio 37

Rosemead 55, Mountain View 16

Royal 38, Santa Barbara 32

San Jacinto Leadership Academy 45, SJDLCS 2

Santa Maria 54, Valley Christian Academy 47

Saugus 48, South Pasadena 38

Sierra Canyon 82, Sherman Oaks Notre Dame 45

Sierra Vista 70, Duarte 65

Southlands Christian 49, OCCA 4

Twentynine Palms 62, San Jacinto Valley Academy 30

Villa Park 45, Anaheim Canyon 32

Whitney 50, Artesia 43

INTERSECTIONAL

St. Bonaventure 66, El Camino Real 27

