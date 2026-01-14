High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Wednesday
HIGH SCHOOL BASKETBALL
WEDNESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
AMIT 61, Lake Balboa College 44
Animo Bunche 47, Annenberg 46
Bernstein 69, Hollywood 49
Bert Corona Charter 47, Valley Oaks CES 31
Birmingham 75, Taft 56
Bravo 77, Lincoln 67
Cleveland 72, Granada Hills 47
Crenshaw 71, Dorsey 49
Downtown Magnets 77, Central City Value 46
Eagle Rock 58, LA Wilson 55
El Camino Real 55, Chatsworth 53
Fairfax 66, Westchester 64
Foshay 89, New West Charter 55
Gardena 68, Wilmington Bannung 63
Garfield 68, Legacy 45
Granada Hills Kennedy 69, Panorama 36
Grant 87, Monroe 38
Harbor Teacher 60, Dymally 14
LA Marshall 55, Franklin 41
LA Roosevelt 43, Huntington Park 40
LA University 61, Contreras 30
Locke 72, Port of LA 65
Marquez 76, Torres 44
Mendez 110, Belmont 17
MSCP 98, Horace Mann UCLA 21
North Hollywood 76, Chavez 34
Orthopaedic 50, USC-MAE 47
Palisades 87, LA Hamilton 48
RFK Community 69, Roybal 49
San Fernando 62, Van Nuys 53
San Pedro 74, Carson 50
Sotomayor 70, Elizabeth 22
South Gate 30, Bell 26
Sun Valley Poly 69, Verdugo Hills 54
Sylmar 96, Reseda 50
Triumph Charter 83, Lakeview Charter 13
Vaughn 71, VAAS 28
View Park 69, Hawkins 53
West Adams 64, Jefferson 57
SOUTHERN SECTION
Aliso Niguel 45, Trabuco Hills 41
Apple Valley 70, Ridgecrest Burroughs 64
Arroyo 58, Rosemead 46
Azusa 66, Sierra Vista 54
Baldwin Park 43, Garey 29
Banning 73, Cathedral City 24
Beckman 68, El Toro 58
Big Bear 70, Miller 52
Bishop Diego 56, Foothill Technology 45
Blair 68, Temple City 51
Buckley 90, Le Lycée 54
Cantwell-Sacred Heart 61, Mary Star of the Sea 31
Charter Oak 63, Northview 49
Citrus Hill 79, Heritage 46
Corona Centennial 78, Eastvale Roosevelt 75
Corona del Mar 61, Huntington Beach 51
Culver City 59, Lawndale 56
Dos Pueblos 76, Buena 37
Downey 84, Paramount 47
Duarte 53, Nogales 51
Edgewood 67, Bassett 31
Edison 79, Fountain Valley 75
Gabrielino 58, Pasadena Marshall 28
Gahr 60, Bellflower 45
Glendora 73, Bonita 63
Grace 57, Santa Clara 53
Hacienda Heights Wilson 55, Rowland 51
Hesperia 80, Sultana 23
Highland 57, Palmdale 43
Holy Martyrs Armenian 65, Santa Monica Pacifica Christian 53
Indian Springs 91, Entrepreneur 30
Indio 64, Yucca Valley 57
La Canada 59, South Pasadena 48
Lakeside 48, Vista del Lago 43
La Puente 50, Pomona 18
La Salle 35, Cathedral 22
La Serna 73, California 66
Leuzinger 57, Beverly Hills 35
Long Beach Poly 77, Long Beach Cabrillo 53
Mesa Grande Academy 65, River Springs Charter 18
Orcutt Academy 63, SLOCA 17
Oxnard 56, Ventura 33
Packinghouse Christian 64, Crossroads Christian 34
Palmdale Aerospace Academy 69, Lucerne Valley 35
Paloma Valley 54, Canyon Springs 33
Patriot 72, La Sierra 50
Peninsula 58, South Torrance 51
Pioneer 56, Oxford Academy 49
Public Safety Academy 58, River Springs 41
Ramona 92, Jurupa Valley 59
Redlands Adventist Academy 49, Loma Linda Academy 46
Riverside King 67, Norco 44
Riverside Poly 55, Rancho Verde 52
Rolling Hills Prep 83, Geffen Academy 33
Salesian 55, St. Geneveieve 40
San Bernardino 75, Pacific 60
San Clemente 65, Capistrano Valley 41
San Marcos 59, Oxnard Pacifica 54
San Marino 65, Monrovia 33
St. Anthony 78, St. Paul 55
St. Pius X-St. Matthias Academy 62, St. Monica 54
Southlands Christian 54, Samueli Academy 50
Thacher 58, Cate 46
Valley View 78, Arlington 48
Warren 66, Norwalk 44
Westlake 73, Newbury Park 42
West Torrance 82, Animo Venice 17
Whitney 62, Glenn 58
Yucca Valley 57, Indio 64
INTERSECTIONAL
Animo City of Champions 51, Alliance Ouchi 45
SEED LA 71, Alliance Ted K. Tajima 29
GIRLS
CITY SECTION
AMIT 37, Lake Balboa College 20
Annenberg 22, Animo Bunche 16
Bell 53, South Gate 18
Bernstein 33, Hollywood 30
Birmingham 65, Taft 28
Carson 52, San Pedro 36
Central City Value 73, Downtown Magnets 9
Crenshaw 55, Dorsey 37
Diego Rivera 38, Angelou 30
Eagle Rock 43, LA Wilson 20
El Camino Real 74, Chatsworth 40
Gardena 46, Wilmington Banning 19
Garfield 78, Legacy 15
Granada Hills 53, Cleveland 24
Granada Hills Kennedy 79, Panorama 3
Grant 60, Monroe 0
Harbor Teacher 87, Dymally 6
Huntington Park 49, LA Roosevelt 12
Marquez 37, Torres 31
Maywood CES 52, Maywood Academy 25
MSCP 50, Horace Mann UCLA 14
Narbonne 53, Rancho Dominguez 10
RFK Community 66, Roybal 6
Sotomayor 50, Elizabeth 18
Sylmar 58, Reseda 15
USC-MAE 46, Orthopaedic 25
Verdugo Hills 76, Sun. Valley Poly 11
Washington 62, LA Jordan 7
West Adams 53, Jefferson 9
SOUTHERN SECTION
Baldwin Park 35, Garey 16
Banning 64, Cathedral City 21
Bellflower 61, Firebaugh 4
Canyon Springs 45, Valley View 20
Capistrano Valley Christian 45, Santa Ana Calvary Chapel 39
Carpinteria 38, Hueneme 22
Chaminade 67, Sherman Oaks Notre Dame 59
Corona Centennial 84, Eastvale Roosevelt 23
Costa Mesa 62, Ocean View 27
Desert Chapel 60, RSCSM 6
Duarte 49, Nogales 47
Edgewood 46, Bassett 17
El Rancho 52, Whittier 51
Fillmore 53, Del Sol 19
Fullerton 44, Santa Ana 16
Gabrielino 53, Pasadena Marshall 16
Garden Grove 48, Katella 37
Glendora 55, Bonita 47
Hacienda Heights Wilson 64, Rowland 41
Harvard-Westlake 42, Louisville 23
Heritage 61, Hemet 23
Hesperia 70, Sultana 16
Indian Springs 44, Entrepreneur 8
ISLA 26, Le Lycée 25
Laguna Beach 55, Northwood 43
Lakeside 39, Vista del Lago 32
La Puente 41, Pomona 8
La Serna 59, California 18
Lawndale 64, Culver City 53
Loma Linda Academy 52, Redlands Adventist 28
Long Beach Jordan 42, Long Beach Wilson 40
Lucerne Valley 44, PACS 30
Lynwood 63, Gahr 5
Mayfair 41, Dominguez 21
Mesa Grande 57, River Springs 3
Milken 67, Shalhevet 47
Miller 31, Big Bear 26
Norte Vista 36, Rubidoux 33
NOVA Academy 51, Downey Calvary Chapel 13
Oak Hills 69, Serrano 22
Oaks Christian 85, Calabasas 31
Paloma Valley 41, Hillcrest 37
Paramount 67, Downey 29
Patriot 39, La Sierra 38
Pioneer 65, Oxford Academy 54
Ramona 52, Jurupa Valley 33
Ridgecrest Burroughs 69, Apple Valley 37
Riverside King 56, Norco 8
Riverside North 40, Citrus Hill 32
Riverside Poly 45, Rancho Verde 29
River Springs 41, Public Safety Academy 3
Rolling Hills Prep 65, Geffen Academy 7
Rosemead 36, Arroyo 21
San Bernardino 60, Pacific 10
San Marino 55, Monrovia 21
Santa Monica 54, Compton Centennial 24
Santa Paula 72, Channel Islands 24
Sierra Vista 49, Azusa 18
Southlands Christian 32, Samueli Academy 20
South Pasadena 47, La Canada 44
Tustin 49, Laguna Hills 43
Twentynine Palms 43, Coachella Valley 31
Villanova Prep 34, Santa Clara 24
Walnut 43, Diamond Bar 23
Warren 52, Norwalk 41
West Covina 54, Covina 34
Western Christian 72, Acaciawood 7
Westlake 54, Newbury Park 48
Yucca Valley 36, Indio 35
INTERSECTIONAL
SEED LA 23, Alliance Ted K. Tajima 19