High school basketball: Tuesday’s scores
CITY SECTION
Animo Venice 62, Animo Pat Brown 57
CNDLC 54, Rise Kohyang 51
Collins Family 62, Alliance Bloomfield 35
New Designs Watts 43, Burton 31
Smidt Tech 61, Stern 48
Triumph Charter 79, Valley Oaks CES 20
WISH Academy 66, Animo Watts 42
SOUTHERN SECTION
Ambassador 60, Compton Early College 45
Animo Leadership 79, Summit View West 48
Arcadia 72, Crescenta Valley 54
Beaumont 55, Citrus Valley 37
Bishop Diego 56, Foothill Tech 45
Burbank 69, Burroughs Burbank 50
Calvary Baptist 90, Bethel Christian 12
Chino 66, Don Lugo 54
Colton 55, Arroyo Valley 36
Crespi 63, Chaminade 52
Crossroads Christian 67, NSLA 29
Damien 64, Chino Hills 41
Desert Christian Academy 56, San Jacinto Valley Academy 50
Diamond Ranch 51, Chaffey 50
Eisenhower 64, Kaiser 57
Elsinore 79, San Jacinto 52
Etiwanda 61, Rancho Cucamonga 56
Fairmont Prep 50, Capistrano Valley Christian 31
Fillmore 58, Carpinteria 41
Fullerton 59, Placentia Valencia 56
Garden Grove 68, Costa Mesa 31
Great Oak 74, Temecula Valley 66
Harvard-Westlake 47, Loyola 36
Hillcrest Christian 71, Beacon Hill 57
Katella 50, Ocean View 44
Laguna Hills 77, Godinez 67
La Habra 61, Sonora 54
Los Osos 63, Upland 60
Magnolia Science Academy 51, Downey Calvary Chapel 33
Montclair 66, Ontario 62
Palm Desert 72, La Quinta 37
Palm Springs 38, Shadow Hills 33
Palm Valley 31, Noli Indian 24
Rancho Mirage 65, Xavier Prep 38
Redlands East Valley 85, Yucaipa 55
Riverside Notre Dame 88, Carter 72
Samueli Academy 50, Avalon 39
San Jacinto Leadership 53, Nuview Bridge 20
San Fernando Valley Academy 70, Glendale Adventist 24
Segerstrom 80, Westminster 34
Sherman Oaks Notre Dame 71, St. Francis 48
Sierra Canyon 83, Alemany 48
Silverado 72, Victor Valley 54
St. Monica Academy 68, Desert Christian 60
Summit 74, Grand Terrace 40
Summit Leadership 52, AAE 45
Temecula Prep 98, Santa Rosa Academy 69
Temescal Canyon 48, Tahquitz 33
Trinity Classical Academy 64, Lancaster Baptist 53
United Christian Academy 46, La Sierra Academy 40
Valley Torah 73, Santa Clarita Christian 67
Vistamar 81, Wildwood 43
Webb 60, Tarbut V’ Torah 56
Western Christian 69, Newport Christian 57
INTERSECTIONAL
Canyon Country Canyon 75, Canoga Park 50
CSDR 60, CSDF 22
Ft. Lauderdale (FL) Calvary Christian 71, St. John Bosco 60
GIRLS
CITY SECTION
Animo Venice 40, Animo Pat Brown 29
Animo Watts 69, WISH Academy 36
New Designs Watts 21, Burton 20
Northridge Academy 70, Fulton 10
SOCES 34, Vaughn 23
Stern 30, Smidt Tech 29
Triumph Charter 48, Valley Oaks CES 14
VAAS 37, East Valley 29
SOUTHERN SECTION
Alemany 67, Immaculate Heart 32
Alpaugh 31, SLOCA 26
Animo Leadership 38, Summit View West 36
Arroyo Valley 43, Riverside Notre Dame 28
Barstow 56, Granite Hills 21
Bishop Amat 66, St. Pius X-St. Matthias Academy 63
Bishop Diego 61, Santa Clara 10
Bishop Montgomery 78, St. Monica 47
Burbank Burroughs 76, Burbank 42
Calvary Baptist 63, Bethel Christian 19
Cantwell-Sacred Heart 59, St. Mary’s Academy 27
Chino 79, Don Lugo 21
Chino Hills 59, St. Lucy’s 11
Crescenta Valley 67, Arcadia 57
Crossroads 64, Windward 56
Desert Christian Academy 39, San Jacinto Valley Academy 32
Dos Pueblos 46, Oxnard 38
El Toro 46, Trabuco Hills 40
Etiwanda 67, Rancho Cucamonga 33
Flintridge Sacred Heart 42, Mayfield 25
Fontana 44, Carter 39
Knight 41, Antelope Valley 11
Lakewood St. Joseph 54, La Salle 45
Lancaster 58, Palmdale 33
Loma Linda Academy 56, Mesa Grande Academy 20
Los Alamitos 51, Newport Harbor 15
Mary Star of the Sea 49, Paraclete 44
Notre Dame Academy 57, Marymount 48
NOVA Academy 46, Anaheim Discovery 22
Ontario 42, Montclair 17
Palm Desert 60, La Quinta 45
Pasadena 59, Muir 49
Redlands 44, Cajon 38
Quartz Hill 65, Highland 57
Sacred Heart of Jesus 70, Pomona Catholic 13
San Bernardino 70, West Valley 28
San Jacinto 57, Elsinore 24
San Jacinto Leadership 68, Nuview Bridge 20
San Juan Hills 58, Dana Hills 22
Santa Margarita 47, JSerra 43
Shadow Hills 60, Palm Springs 36
Shalhevet 53, Compton Early College 2
Silverado 58, Victor Valley 30
St. Bernard 75, San Gabriel Mission 20
St. Bonaventure 85, Thacher 13
St. Monica Academy 43, Desert Christian 35
Temecula Prep 51, Santa Rosa Academy 26
Trinity Classical Academy 86, Lancaster Baptist 21
Vistamar 47, Wildwood 8
Xavier Prep 50, Rancho Mirage 10
Yucaipa 90, Redlands East Valley 25
INTERSECTIONAL
Castaic 60, Lake Balboa College 11
CSDR 59, New Mexico School for the Deaf 11