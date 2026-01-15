Advertisement
High School Sports

High school basketball: Tuesday’s scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
0:00 0:00

This is read by an automated voice. Please report any issues or inconsistencies here.

CITY SECTION

Animo Venice 62, Animo Pat Brown 57

CNDLC 54, Rise Kohyang 51

Collins Family 62, Alliance Bloomfield 35

New Designs Watts 43, Burton 31

Smidt Tech 61, Stern 48

Triumph Charter 79, Valley Oaks CES 20

WISH Academy 66, Animo Watts 42

SOUTHERN SECTION

Ambassador 60, Compton Early College 45

Animo Leadership 79, Summit View West 48

Arcadia 72, Crescenta Valley 54

Beaumont 55, Citrus Valley 37

Bishop Diego 56, Foothill Tech 45

Burbank 69, Burroughs Burbank 50

Calvary Baptist 90, Bethel Christian 12

Chino 66, Don Lugo 54

Colton 55, Arroyo Valley 36

Crespi 63, Chaminade 52

Crossroads Christian 67, NSLA 29

Damien 64, Chino Hills 41

Desert Christian Academy 56, San Jacinto Valley Academy 50

Diamond Ranch 51, Chaffey 50

Eisenhower 64, Kaiser 57

Elsinore 79, San Jacinto 52

Etiwanda 61, Rancho Cucamonga 56

Fairmont Prep 50, Capistrano Valley Christian 31

Fillmore 58, Carpinteria 41

Fullerton 59, Placentia Valencia 56

Garden Grove 68, Costa Mesa 31

Great Oak 74, Temecula Valley 66

Harvard-Westlake 47, Loyola 36

Hillcrest Christian 71, Beacon Hill 57

Katella 50, Ocean View 44

Laguna Hills 77, Godinez 67

La Habra 61, Sonora 54

Los Osos 63, Upland 60

Magnolia Science Academy 51, Downey Calvary Chapel 33

Montclair 66, Ontario 62

Palm Desert 72, La Quinta 37

Palm Springs 38, Shadow Hills 33

Palm Valley 31, Noli Indian 24

Rancho Mirage 65, Xavier Prep 38

Redlands East Valley 85, Yucaipa 55

Riverside Notre Dame 88, Carter 72

Samueli Academy 50, Avalon 39

San Jacinto Leadership 53, Nuview Bridge 20

San Fernando Valley Academy 70, Glendale Adventist 24

Segerstrom 80, Westminster 34

Sherman Oaks Notre Dame 71, St. Francis 48

Sierra Canyon 83, Alemany 48

Silverado 72, Victor Valley 54

St. Monica Academy 68, Desert Christian 60

Summit 74, Grand Terrace 40

Summit Leadership 52, AAE 45

Temecula Prep 98, Santa Rosa Academy 69

Temescal Canyon 48, Tahquitz 33

Trinity Classical Academy 64, Lancaster Baptist 53

United Christian Academy 46, La Sierra Academy 40

Valley Torah 73, Santa Clarita Christian 67

Vistamar 81, Wildwood 43

Webb 60, Tarbut V’ Torah 56

Western Christian 69, Newport Christian 57

INTERSECTIONAL

Canyon Country Canyon 75, Canoga Park 50

CSDR 60, CSDF 22

Ft. Lauderdale (FL) Calvary Christian 71, St. John Bosco 60

GIRLS

CITY SECTION

Animo Venice 40, Animo Pat Brown 29

Animo Watts 69, WISH Academy 36

New Designs Watts 21, Burton 20

Northridge Academy 70, Fulton 10

SOCES 34, Vaughn 23

Stern 30, Smidt Tech 29

Triumph Charter 48, Valley Oaks CES 14

VAAS 37, East Valley 29

SOUTHERN SECTION

Alemany 67, Immaculate Heart 32

Alpaugh 31, SLOCA 26

Animo Leadership 38, Summit View West 36

Arroyo Valley 43, Riverside Notre Dame 28

Barstow 56, Granite Hills 21

Bishop Amat 66, St. Pius X-St. Matthias Academy 63

Bishop Diego 61, Santa Clara 10

Bishop Montgomery 78, St. Monica 47

Burbank Burroughs 76, Burbank 42

Calvary Baptist 63, Bethel Christian 19

Cantwell-Sacred Heart 59, St. Mary’s Academy 27

Chino 79, Don Lugo 21

Chino Hills 59, St. Lucy’s 11

Crescenta Valley 67, Arcadia 57

Crossroads 64, Windward 56

Desert Christian Academy 39, San Jacinto Valley Academy 32

Dos Pueblos 46, Oxnard 38

El Toro 46, Trabuco Hills 40

Etiwanda 67, Rancho Cucamonga 33

Flintridge Sacred Heart 42, Mayfield 25

Fontana 44, Carter 39

Knight 41, Antelope Valley 11

Lakewood St. Joseph 54, La Salle 45

Lancaster 58, Palmdale 33

Loma Linda Academy 56, Mesa Grande Academy 20

Los Alamitos 51, Newport Harbor 15

Mary Star of the Sea 49, Paraclete 44

Notre Dame Academy 57, Marymount 48

NOVA Academy 46, Anaheim Discovery 22

Ontario 42, Montclair 17

Palm Desert 60, La Quinta 45

Pasadena 59, Muir 49

Redlands 44, Cajon 38

Quartz Hill 65, Highland 57

Sacred Heart of Jesus 70, Pomona Catholic 13

San Bernardino 70, West Valley 28

San Jacinto 57, Elsinore 24

San Jacinto Leadership 68, Nuview Bridge 20

San Juan Hills 58, Dana Hills 22

Santa Margarita 47, JSerra 43

Shadow Hills 60, Palm Springs 36

Shalhevet 53, Compton Early College 2

Silverado 58, Victor Valley 30

St. Bernard 75, San Gabriel Mission 20

St. Bonaventure 85, Thacher 13

St. Monica Academy 43, Desert Christian 35

Temecula Prep 51, Santa Rosa Academy 26

Trinity Classical Academy 86, Lancaster Baptist 21

Vistamar 47, Wildwood 8

Xavier Prep 50, Rancho Mirage 10

Yucaipa 90, Redlands East Valley 25

INTERSECTIONAL

Castaic 60, Lake Balboa College 11

CSDR 59, New Mexico School for the Deaf 11

More to Read

High School SportsSports

Get our high school sports newsletter

Prep Rally is devoted to the SoCal high school sports experience, bringing you scores, stories and a behind-the-scenes look at what makes prep sports so popular.

By continuing, you agree to our Terms of Service and our Privacy Policy.

More From the Los Angeles Times

Advertisement
Advertisement