High School Sports

High school basketball: Friday’s scores

By Los Angeles Times staff
FRIDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

AMIT 41, Discovery 17

Angelou 70, West Adams 50

Bell 37, Huntington Park 35

Bernstein 77, Mendez 31

Central City Value 61, Annenberg 49

CHAMPS 66, Bert Corona 38

Cleveland 78, El Camino Real 49

Community Charter 52, Lakeview Charter 39

Downtown Magnets 39, Orthopaedic 28

East College Prep 52, Esperanza College 39

Fairfax 60, LA Hamilton 35

Garfield 45, LA Roosevelt 40

Granada Hills 69, Taft 67

Granada Hills Kennedy 59, Canoga Park 36

Harbor Teacher 63, Port of LA 42

Hawkins 56.Locke 24

Jefferson 72, Diego Rivera 29

LA Marshall 75, LA Wilson 63

Lincoln 60, Franklin 37

Marquez 67, Maywood CES 18

Monroe 71, Chavez 55

MSCP 82, Foshay 57

Palisades 92, Westchester 54

Rancho Dominguez 78, Gardena 56

RFK Community 91, Belmont 24

San Fernando 100, Reseda 25

San Pedro 61, Wilmington Banning 34

SOCES 95, VAAS 21

Sotomayor 47, Maywood Academy 40

Stern 58, Gertz-Ressler 55

Sun Valley Magnet 57, MSAR 31

Torres 49, Elizabeth 42

USC Hybrid 39, South LA College 25

Venice 57, LA University 49

View Park 71, Dymally 14

SOUTHERN SECTION

Agoura 59, Calabasas 58

Anaheim 67, Century 13

Apple Valley 82, Sultana 48

Azusa 64, Garey 43

Beckman 68, Mission Viejo 64

Bishop Montgomery 51, Bishop Amat 47

Buckley 69, Santa Monica Pacifica Christian 65

California 54, Santa Fe 48

California Lutheran 63, Hesperia Christian 51

CAMS 51, HMSA 46

Cathedral City 55, Desert Mirage 46

Citrus Hill 53, Vista del Lago 43

Coastal Christian 72, Maricopa 44

Corona Centennial 89, Corona 52

Crossorads Christian 58, Bethel Christian 38

Cypress 71, Santa Ana Foothill 54

Diamond Bar 69, Claremont 63

Downey 70, Lynwood 30

Duarte 55, Baldwin Park 47

Eastvale Roosevelt 100, Norco 34

Excelsior Charter 81, ACE 62

Fontana 55, Jurupa Hills 45

Gabrielino 65, El Monte 21

Grace 66, Nordhoff 42

Heritage 62, Canyon Springs 52

Heritage Christian 80, Cerritos Valley Christian 39

Hesperia 53, Oak Hills 49

Highland 57, Quartz Hill 48

Hueneme 48, SLOCA 42

Indian Springs 79, Miller 47

Indio 50, Twentynine Palms 48

Irvine University 46, Woodbridge 44

Keppel 67, Bell Gardens 39

La Canada 70, Monrovia 47

La Habra 57, Anaheim Canyon 54

La Mirada 68, Gahr 50

La Salle 50, Paraclete 40

La Serna 63, Whittier 36

Loara 79, Santa Ana Valley 48

Long Beach Cabrillo 73, Long Beach Wilson 67

Los Alamitos 71, Edison 63

Los Amigos 50, Western 46

Mesrobian 52, Waverly 16

Millikan 61, Long Beach Poly 51

Moreno Valley 49, Valley View 45

North Torrance 58, Torrance 42

Northview 49, Covina 33

Oak Park 59, Camarillo 44

Oaks Christian 54, Westlake 43

Orange Lutheran 84, Servite 73

Orange Vista 63, Liberty 55

Oxnard Pacifica 59, Rio Mesa 58

Pacific 50, Entrepreneur 49

Palmdale 68, Lancaster 60

Paloma Valley 53, Lakeside 38

Paramount 50, Norwalk 49

Pasadena Poly 58, Flintridge Prep 41

Patriot 67, Jurupa Valley 55

Portola 89, Laguna Beach 57

Ramona 84, Rubidoux 53

Rancho Alamitos 45, Orange 42

Redondo Union 85, Mira Costa 51

Rosemead 59, Pasadena Marshall 33

Sage Hill 75, St. Margaret’s 67

Santa Margarita 70, JSerra 67

Savanna 50, Garden Grove Santiago 43

Sierra Vista 56, Nogales 37

Silver Valley 66, Big Bear 60

Simi Valley 71, Royal 56

South Torrance 58, El Segundo 52

St. Bonaventure 55, Foothill Tech 46

Summit Leadership 67, Lakeview Leadership 54

Temple City 65, South Pasadena 50

Trinity Classical Academy 70, PACS 58

Troy 75, Esperanza 73

Villa Park 60, Sunny Hills 45

Walnut 71, Glendora 62

Warren 89, Firebaugh 58

Westminster La Quinta 64, Saddleback 60

Woodcrest Christian 66, Xavier Prep 55

INTERSECTIONAL

CSDR 53, Indianapolis Indiana School for the Deaf 19

Legacy Christian Academy 86, Highland Hall 28

Loma Linda Academy 71, River Springs Charter 21

Mayfair 53, Washington 50

More 64, St. Monica Academy 46

St. John Bosco 57, Springfield (Mo.) Kickapoo 48

Trona 42, Lee Vining 31

GIRLS

CITY SECTION

AMIT 31, Discovery 23

Bell 32, Huntington Park 20

Bernstein 40, Mendez 12

Birmingham 80, Chatsworth 30

Central City Value 34, Annenberg 13

Cleveland 58, El Camino Real 46

Community Charter 25, Lakeview Charter 24

Crenshaw 66, GALA 26

Diego Rivera 49, Jefferson 19

Eagle Rock 67, Bravo 13

East College Prep 51, Esperanza College 21

Gardena 51, Rancho Dominguez 4

Garfield 58, LA Roosevelt 15

Granada Hills 60, Taft 12

Granada Hills Kennedy 69, Canoga Park 10

Grant 44, Verdugo Hills 30

Hawkins 56, Locke 24

King/Drew 104, Fremont 0

LA Marshall 46, LA Wilson 40

Larchmont Charter 49, Stella 3

Marquez 52, Maywood CES 43

Maywood Academy 46, Sotomayor 34

MSCP 40, Foshay 30

Orthopaedic 42, Downtown Magnets 19

San Pedro 69, Wilmington Banning 40

South East 64, South Gate 18

Sun Valley Magnet 37, MSAR 34

Sylmar 71, Panorama 31

Torres 55, Elizabeth 7

USC Hybrid 44, South LA College Prep 9

USC-MAE 40, Aspire Ollin 11

West Adams 33, Angelou 17

Westchester 60, Palisades 55

SOUTHERN SECTION

Agoura 43, Calabasas 37

Aliso Niguel 56, Mission Viejo 28

Anaheim Canyon 33, El Dorado 30

Apple Valley 61, Sultana 21

Bonita 43, Ayala 35

Canyon Country Canyon 72, Hart 16

Cerritos 65, Oxford Academy 43

Claremont 60, Diamond Bar 38

Coachella Valley 39, Yucca Valley 31

Corona Centennial 86, Corona 22

Corona Santiago 37, Riverside King 32

Culver City 71, Hawthorne 12

Cypress 49, Santa Ana Foothill 39

Eastvale Roosevelt 70, Norco 19

EF Academy 23, Webb 21

El Modena 53, La Habra 26

Esperanza 49, Villa Park 43

Fillmore 49, Carpinteria 41

Flintridge Prep 67, Rio Hondo Prep 20

Gabrielino 56, El Monte 20

Glendora 56, Walnut 32

Hacienda Heights Wilson 52, West Covina 49

Heritage Christian 53, Cerritos Valley Christian 29

Hesperia Christian 49, Linfield Christian 38

Indian Springs 50, Miller 20

Irvine 57, Irvine University 5

Kaiser 37, Santa Rosa Academy 34

Keppel 62, Bell Gardens 23

La Canada 93, Monrovia 21

Lakeview Leadership 32, Summit Leadership 31

Lakewood 34, Long Beach Jordan 29

La Puente 29, Workman 23

La Quinta 46, Desert Chapel 21

La Serna 65, Whittier 44

Legacy Christian 47, Buckley 45

Leuzinger 61, Santa Monica 32

Liberty 47, Lakeside 32

Long Beach Wilson 57, Long Beach Cabrillo 15

Los Amigos 35, Westminster La Quints 27

Lynwood 77, Downey 23

Marlborough 76, Louisville 25

Nogales 50, Sierra Vista 48

Northview 42, Covina 35

Northwood 42, Woodbridge 31

Norwalk 47, Mayfair 32

Notre Dame Academy 62, New Roads 32

Oak Hills 67, Hesperia 37

Oak Park 76, Camarillo 18

Oaks Christian 73, Westlake 44

Orange 54, Rancho Alamitos 33

Palm Springs 27, Immaculate Heart 23

Palos Verdes 62, Torrance 33

Pasadena Poly 70, Chadwick 30

Patriot 51, Jurupa Valley 41

Portola 72, Laguna Beach 28

Ramona 62, Rubidoux 9

Redondo Union 69, Mira Costa 34

Ridgecrest Burroughs 36, Serrano 33

Riverside Poly 74, Perris 15

Riverside Prep 54, AAE 38

Rosary Academy 61, St. Margaret’s 55

Rosemead 57, Pasadena Marshall 15

Royal 67, Simi Valley 55

Saddleback 38, Western 29

Samueli Academy 54, Vista Meridian 11

San Dimas 47, Los Altos 39

San Marino 45, Blair 10

Santa Ana Valley 68, Garden Grove Santiago 6

Santa Clarita Christian 44, Palmdale Aerospace 21

Saugus 61, Castaic 19

Savanna 54, Loara 41

Schurr 65, Montebello 33

Silver Valley 75, Big Bear 29

South Pasadena 47, Temple City 33

Thousand Oaks 61, Newbury Park 31

Troy 36, Sunny Hills 29

Twentynine Palms 53, Indio 13

University Prep 45, CIMSA 29

Village Christian 57, Whittier Christian 19

Vista del Lago 39, Citrus Hill 32

Warren 59, Firebaugh 2

Western Christian 49, Lucerne Valley 23

Westridge 34, Mayfield 13

Whitney 61, Pioneer 52

Xavier Prep 52, Woodcrest Christian 43

INTERSECTIONAL

Bishop McNamara (Md.) 57, Ontario Christian 55

CSDR 46, Maryland School for the Deaf 25

Loma Linda Academy 50, River Springs Charter 3

Long Island Lutheran (N.Y.) 70, Sierra Canyon 60

