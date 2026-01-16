High school basketball: Friday’s scores
FRIDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
AMIT 41, Discovery 17
Angelou 70, West Adams 50
Bell 37, Huntington Park 35
Bernstein 77, Mendez 31
Central City Value 61, Annenberg 49
CHAMPS 66, Bert Corona 38
Cleveland 78, El Camino Real 49
Community Charter 52, Lakeview Charter 39
Downtown Magnets 39, Orthopaedic 28
East College Prep 52, Esperanza College 39
Fairfax 60, LA Hamilton 35
Garfield 45, LA Roosevelt 40
Granada Hills 69, Taft 67
Granada Hills Kennedy 59, Canoga Park 36
Harbor Teacher 63, Port of LA 42
Hawkins 56.Locke 24
Jefferson 72, Diego Rivera 29
LA Marshall 75, LA Wilson 63
Lincoln 60, Franklin 37
Marquez 67, Maywood CES 18
Monroe 71, Chavez 55
MSCP 82, Foshay 57
Palisades 92, Westchester 54
Rancho Dominguez 78, Gardena 56
RFK Community 91, Belmont 24
San Fernando 100, Reseda 25
San Pedro 61, Wilmington Banning 34
SOCES 95, VAAS 21
Sotomayor 47, Maywood Academy 40
Stern 58, Gertz-Ressler 55
Sun Valley Magnet 57, MSAR 31
Torres 49, Elizabeth 42
USC Hybrid 39, South LA College 25
Venice 57, LA University 49
View Park 71, Dymally 14
SOUTHERN SECTION
Agoura 59, Calabasas 58
Anaheim 67, Century 13
Apple Valley 82, Sultana 48
Azusa 64, Garey 43
Beckman 68, Mission Viejo 64
Bishop Montgomery 51, Bishop Amat 47
Buckley 69, Santa Monica Pacifica Christian 65
California 54, Santa Fe 48
California Lutheran 63, Hesperia Christian 51
CAMS 51, HMSA 46
Cathedral City 55, Desert Mirage 46
Citrus Hill 53, Vista del Lago 43
Coastal Christian 72, Maricopa 44
Corona Centennial 89, Corona 52
Crossorads Christian 58, Bethel Christian 38
Cypress 71, Santa Ana Foothill 54
Diamond Bar 69, Claremont 63
Downey 70, Lynwood 30
Duarte 55, Baldwin Park 47
Eastvale Roosevelt 100, Norco 34
Excelsior Charter 81, ACE 62
Fontana 55, Jurupa Hills 45
Gabrielino 65, El Monte 21
Grace 66, Nordhoff 42
Heritage 62, Canyon Springs 52
Heritage Christian 80, Cerritos Valley Christian 39
Hesperia 53, Oak Hills 49
Highland 57, Quartz Hill 48
Hueneme 48, SLOCA 42
Indian Springs 79, Miller 47
Indio 50, Twentynine Palms 48
Irvine University 46, Woodbridge 44
Keppel 67, Bell Gardens 39
La Canada 70, Monrovia 47
La Habra 57, Anaheim Canyon 54
La Mirada 68, Gahr 50
La Salle 50, Paraclete 40
La Serna 63, Whittier 36
Loara 79, Santa Ana Valley 48
Long Beach Cabrillo 73, Long Beach Wilson 67
Los Alamitos 71, Edison 63
Los Amigos 50, Western 46
Mesrobian 52, Waverly 16
Millikan 61, Long Beach Poly 51
Moreno Valley 49, Valley View 45
North Torrance 58, Torrance 42
Northview 49, Covina 33
Oak Park 59, Camarillo 44
Oaks Christian 54, Westlake 43
Orange Lutheran 84, Servite 73
Orange Vista 63, Liberty 55
Oxnard Pacifica 59, Rio Mesa 58
Pacific 50, Entrepreneur 49
Palmdale 68, Lancaster 60
Paloma Valley 53, Lakeside 38
Paramount 50, Norwalk 49
Pasadena Poly 58, Flintridge Prep 41
Patriot 67, Jurupa Valley 55
Portola 89, Laguna Beach 57
Ramona 84, Rubidoux 53
Rancho Alamitos 45, Orange 42
Redondo Union 85, Mira Costa 51
Rosemead 59, Pasadena Marshall 33
Sage Hill 75, St. Margaret’s 67
Santa Margarita 70, JSerra 67
Savanna 50, Garden Grove Santiago 43
Sierra Vista 56, Nogales 37
Silver Valley 66, Big Bear 60
Simi Valley 71, Royal 56
South Torrance 58, El Segundo 52
St. Bonaventure 55, Foothill Tech 46
Summit Leadership 67, Lakeview Leadership 54
Temple City 65, South Pasadena 50
Trinity Classical Academy 70, PACS 58
Troy 75, Esperanza 73
Villa Park 60, Sunny Hills 45
Walnut 71, Glendora 62
Warren 89, Firebaugh 58
Westminster La Quinta 64, Saddleback 60
Woodcrest Christian 66, Xavier Prep 55
INTERSECTIONAL
CSDR 53, Indianapolis Indiana School for the Deaf 19
Legacy Christian Academy 86, Highland Hall 28
Loma Linda Academy 71, River Springs Charter 21
Mayfair 53, Washington 50
More 64, St. Monica Academy 46
St. John Bosco 57, Springfield (Mo.) Kickapoo 48
Trona 42, Lee Vining 31
GIRLS
CITY SECTION
AMIT 31, Discovery 23
Bell 32, Huntington Park 20
Bernstein 40, Mendez 12
Birmingham 80, Chatsworth 30
Central City Value 34, Annenberg 13
Cleveland 58, El Camino Real 46
Community Charter 25, Lakeview Charter 24
Crenshaw 66, GALA 26
Diego Rivera 49, Jefferson 19
Eagle Rock 67, Bravo 13
East College Prep 51, Esperanza College 21
Gardena 51, Rancho Dominguez 4
Garfield 58, LA Roosevelt 15
Granada Hills 60, Taft 12
Granada Hills Kennedy 69, Canoga Park 10
Grant 44, Verdugo Hills 30
Hawkins 56, Locke 24
King/Drew 104, Fremont 0
LA Marshall 46, LA Wilson 40
Larchmont Charter 49, Stella 3
Marquez 52, Maywood CES 43
Maywood Academy 46, Sotomayor 34
MSCP 40, Foshay 30
Orthopaedic 42, Downtown Magnets 19
San Pedro 69, Wilmington Banning 40
South East 64, South Gate 18
Sun Valley Magnet 37, MSAR 34
Sylmar 71, Panorama 31
Torres 55, Elizabeth 7
USC Hybrid 44, South LA College Prep 9
USC-MAE 40, Aspire Ollin 11
West Adams 33, Angelou 17
Westchester 60, Palisades 55
SOUTHERN SECTION
Agoura 43, Calabasas 37
Aliso Niguel 56, Mission Viejo 28
Anaheim Canyon 33, El Dorado 30
Apple Valley 61, Sultana 21
Bonita 43, Ayala 35
Canyon Country Canyon 72, Hart 16
Cerritos 65, Oxford Academy 43
Claremont 60, Diamond Bar 38
Coachella Valley 39, Yucca Valley 31
Corona Centennial 86, Corona 22
Corona Santiago 37, Riverside King 32
Culver City 71, Hawthorne 12
Cypress 49, Santa Ana Foothill 39
Eastvale Roosevelt 70, Norco 19
EF Academy 23, Webb 21
El Modena 53, La Habra 26
Esperanza 49, Villa Park 43
Fillmore 49, Carpinteria 41
Flintridge Prep 67, Rio Hondo Prep 20
Gabrielino 56, El Monte 20
Glendora 56, Walnut 32
Hacienda Heights Wilson 52, West Covina 49
Heritage Christian 53, Cerritos Valley Christian 29
Hesperia Christian 49, Linfield Christian 38
Indian Springs 50, Miller 20
Irvine 57, Irvine University 5
Kaiser 37, Santa Rosa Academy 34
Keppel 62, Bell Gardens 23
La Canada 93, Monrovia 21
Lakeview Leadership 32, Summit Leadership 31
Lakewood 34, Long Beach Jordan 29
La Puente 29, Workman 23
La Quinta 46, Desert Chapel 21
La Serna 65, Whittier 44
Legacy Christian 47, Buckley 45
Leuzinger 61, Santa Monica 32
Liberty 47, Lakeside 32
Long Beach Wilson 57, Long Beach Cabrillo 15
Los Amigos 35, Westminster La Quints 27
Lynwood 77, Downey 23
Marlborough 76, Louisville 25
Nogales 50, Sierra Vista 48
Northview 42, Covina 35
Northwood 42, Woodbridge 31
Norwalk 47, Mayfair 32
Notre Dame Academy 62, New Roads 32
Oak Hills 67, Hesperia 37
Oak Park 76, Camarillo 18
Oaks Christian 73, Westlake 44
Orange 54, Rancho Alamitos 33
Palm Springs 27, Immaculate Heart 23
Palos Verdes 62, Torrance 33
Pasadena Poly 70, Chadwick 30
Patriot 51, Jurupa Valley 41
Portola 72, Laguna Beach 28
Ramona 62, Rubidoux 9
Redondo Union 69, Mira Costa 34
Ridgecrest Burroughs 36, Serrano 33
Riverside Poly 74, Perris 15
Riverside Prep 54, AAE 38
Rosary Academy 61, St. Margaret’s 55
Rosemead 57, Pasadena Marshall 15
Royal 67, Simi Valley 55
Saddleback 38, Western 29
Samueli Academy 54, Vista Meridian 11
San Dimas 47, Los Altos 39
San Marino 45, Blair 10
Santa Ana Valley 68, Garden Grove Santiago 6
Santa Clarita Christian 44, Palmdale Aerospace 21
Saugus 61, Castaic 19
Savanna 54, Loara 41
Schurr 65, Montebello 33
Silver Valley 75, Big Bear 29
South Pasadena 47, Temple City 33
Thousand Oaks 61, Newbury Park 31
Troy 36, Sunny Hills 29
Twentynine Palms 53, Indio 13
University Prep 45, CIMSA 29
Village Christian 57, Whittier Christian 19
Vista del Lago 39, Citrus Hill 32
Warren 59, Firebaugh 2
Western Christian 49, Lucerne Valley 23
Westridge 34, Mayfield 13
Whitney 61, Pioneer 52
Xavier Prep 52, Woodcrest Christian 43
INTERSECTIONAL
Bishop McNamara (Md.) 57, Ontario Christian 55
CSDR 46, Maryland School for the Deaf 25
Loma Linda Academy 50, River Springs Charter 3
Long Island Lutheran (N.Y.) 70, Sierra Canyon 60