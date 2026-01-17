High school basketball: Saturday’s scores
-
-
-
SATURDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
El Camino Real 51, LACES 46
Granada Hills Kennedy d. Manual Arts, forfeit
SOUTHERN SECTION
Adelanto 51, Lancaster 38
Arcadia 70, Burbank 49
Calvary Baptist 56, Ayala 54
Cantwell-Sacred Heart 80, Westminster 44
Carpinteria 42, Nordhoff 41
Compton 86, Ocean View 59
Corona Centennial 66, Rolling Hills Prep 60
Damien 53, North Torrance 32
Garden Grove Pacifica 85, Valor Academy 14
Gardena Serra 61, Shadow Hills 43
Heritage Christian 68, St. Anthony 45
Los Alamitos 73, St. Francis 70 (OT)
Loyola 70, Oakwood 26
Monrovia 67, Glenn 41
Murrieta Mesa 70, Orange County Pacifica Christian 69
Paramount 51, Artesia 48
Pasadena 89, Burbank Burroughs 44
Rancho Cucamonga 66, Anaheim Canyon 62
Rancho Mirage 64, La Salle 50
Redondo Union 82, JSerra 53
Rio Hondo Prep 48, Edgewood 34
Santa Paula 71, Oxnard Pacifica 66
Trinity Classical Academy 62, PACS 46
Viewpoint 75, Blair 73
Webb 76, Southlands Christian 18
Windward 73, Eastvale Roosevelt 71
INTERSECTIONAL
Agoura 75, LA Marshall 64
Alemany 69, Bakersfield North 65
Bellflower 82, Foshay 34
Bernstein 56, Long Beach Cabrillo 54
Beverly Hills d. San Fernando, forfeit
Birmingham 82, Valencia 71
California City 77, Corcoran 52
Corona Santiago 61, Carlsbad 54
Culver City 90, Sylmar 84
Del Norte 62, Chaparral 58
Elsinore 74, Chula Vista Mater Dei 45
Etiwanda 63, Torrey Pines 54
Fairfield (CT) Notre Dame Prep 72, Mater Dei 57
Gahr 82, LA Wilson 42
Howard 65, Westmark 40
Huntington Park 54, Lynwood 34
Inglewood 81, West Haven (CT) Notre Dame 80
Lab School (Washington D.C.) 73, Westlake 40
La Mirada 67, Francis Parker 55
Leuzinger 82, Sotomayor 36
Mayfair 68, Bakersfield 61
Palisades 72, Legacy Christian Academy 48
Palm Desert 83, Calexico 60
Rancho Bernardo 64, Temescal Canyon 30
Rancho Christian 83, Rancho Buena Vista 53
Richmond Salesian 71, St. Pius X-St. Matthias Academy 43
Sierra Canyon 75, Miami (FL) Columbus 58
St. Bernard 77, Washington 56
St. John Bosco 58, Logan-Rogersville (MO) 53
Summit 57, Taft 50
Temecula Prep 64, Coronado 54
Thousand Oaks Hillcrest Christian 83, Fulton 65
Vistamar 60, Samueli Academy 37
Warren 81, Carson 43
Winston Salem Christian National (NC) 80, DNA Prep Academy 64
GIRLS
CITY SECTION
Arleta 58, LACES 35
Fairfax 41, Bravo 16
SOUTHERN SECTION
Aquinas 26, Vista del Lago 22
Arroyo 47, Mountain View 8
Avalon 40, Webb 17
Bishop Amat 46, Cantwell-Sacred Heart 37
Bishop Diego 54, Thacher 29
Bonita 69, South Pasadena 38
Burbank Burroughs 69, Pasadena 32
Chino Hills 52, Anaheim Canyon 49
Crescenta Valley 104, Hoover 22
Esperanza 53, Buena Park 40
Etiwanda 72, Lakewood St. Joseph 44
Flintridge Prep 62, Troy 35
Gardena Serra 72, St. Mary’s Academy 25
JSerra 85, Windward 44
Knight 37, Louisville 33
Marlborough 65, Saugus 52
Mary Star of the Sea 40, Pomona Catholic 24
Mission College Prep 59, Coastal Christian 15
North Torrance 50, Keppel 39
Palm Desert 55, Riverside Prep 19
Patriot 49, La Habra 33
Ramona 79, Linfield Christian 26
Riverside King 67, Hillcrest 23
Santa Maria 57, Carpinteria 50
Santa Maria St. Joseph 69, Oxnard Pacifica 40
Silverado 43, Corona 39
South Torrance 53, St. Anthony 51
St. Bonaventure 53, Leuzinger 39
St. Margaret’s 58, Maranatha 28
St. Paul 48, St. Bernard 31
St. Pius X-St. Matthias Academy 52, Ramona Convent 17
Summit 58, Rolling Hills Prep 48
Trinity Classical Academy 83, PACS 11
Valencia 74, Santa Monica 25
Ventura 59, Redondo Union 47
Viewpoint 36, Louisville 34
Villanova Prep 51, Santa Barbara Providence 24
Vistamar 31, Samueli Academy 28
Westminster La Quinta 35, Garden Grove Pacifica 11
West Torrance 52, San Clemente 47
Yucca Valley 49, Elsinore 20
INTERSECTIONAL
Bakersfield Christian 72, Beckman 67
Brentwood 73, La Jolla Bishop’s 42
Birmingham 84, El Segundo 43
Calabasas 60, Van Nuys 29
King/Drew 61, Lawndale 59
Mira Costa 40, Palisades 39
Oakwood 65, Larchmont Charter 16
Ontario Christian 78, St. John-Vianney (NJ) 70
Riverside Poly 56, Rancho Buena Vista 44
Westlake 57, Cleveland 55