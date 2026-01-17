Advertisement
High school basketball: Saturday’s scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
SATURDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

El Camino Real 51, LACES 46

Granada Hills Kennedy d. Manual Arts, forfeit

SOUTHERN SECTION

Adelanto 51, Lancaster 38

Arcadia 70, Burbank 49

Calvary Baptist 56, Ayala 54

Cantwell-Sacred Heart 80, Westminster 44

Carpinteria 42, Nordhoff 41

Compton 86, Ocean View 59

Corona Centennial 66, Rolling Hills Prep 60

Damien 53, North Torrance 32

Garden Grove Pacifica 85, Valor Academy 14

Gardena Serra 61, Shadow Hills 43

Heritage Christian 68, St. Anthony 45

Los Alamitos 73, St. Francis 70 (OT)

Loyola 70, Oakwood 26

Monrovia 67, Glenn 41

Murrieta Mesa 70, Orange County Pacifica Christian 69

Paramount 51, Artesia 48

Pasadena 89, Burbank Burroughs 44

Rancho Cucamonga 66, Anaheim Canyon 62

Rancho Mirage 64, La Salle 50

Redondo Union 82, JSerra 53

Rio Hondo Prep 48, Edgewood 34

Santa Paula 71, Oxnard Pacifica 66

Trinity Classical Academy 62, PACS 46

Viewpoint 75, Blair 73

Webb 76, Southlands Christian 18

Windward 73, Eastvale Roosevelt 71

INTERSECTIONAL

Agoura 75, LA Marshall 64

Alemany 69, Bakersfield North 65

Bellflower 82, Foshay 34

Bernstein 56, Long Beach Cabrillo 54

Beverly Hills d. San Fernando, forfeit

Birmingham 82, Valencia 71

California City 77, Corcoran 52

Corona Santiago 61, Carlsbad 54

Culver City 90, Sylmar 84

Del Norte 62, Chaparral 58

Elsinore 74, Chula Vista Mater Dei 45

Etiwanda 63, Torrey Pines 54

Fairfield (CT) Notre Dame Prep 72, Mater Dei 57

Gahr 82, LA Wilson 42

Garden Grove Pacifica 85, Valor Academy 14

Howard 65, Westmark 40

Huntington Park 54, Lynwood 34

Inglewood 81, West Haven (CT) Notre Dame 80

Lab School (Washington D.C.) 73, Westlake 40

La Mirada 67, Francis Parker 55

Leuzinger 82, Sotomayor 36

Mayfair 68, Bakersfield 61

Palisades 72, Legacy Christian Academy 48

Palm Desert 83, Calexico 60

Rancho Bernardo 64, Temescal Canyon 30

Rancho Christian 83, Rancho Buena Vista 53

Richmond Salesian 71, St. Pius X-St. Matthias Academy 43

Sierra Canyon 75, Miami (FL) Columbus 58

St. Bernard 77, Washington 56

St. John Bosco 58, Logan-Rogersville (MO) 53

Summit 57, Taft 50

Temecula Prep 64, Coronado 54

Thousand Oaks Hillcrest Christian 83, Fulton 65

Vistamar 60, Samueli Academy 37

Warren 81, Carson 43

Winston Salem Christian National (NC) 80, DNA Prep Academy 64

GIRLS

CITY SECTION

Arleta 58, LACES 35

Fairfax 41, Bravo 16

SOUTHERN SECTION

Aquinas 26, Vista del Lago 22

Arroyo 47, Mountain View 8

Avalon 40, Webb 17

Bishop Amat 46, Cantwell-Sacred Heart 37

Bishop Diego 54, Thacher 29

Bonita 69, South Pasadena 38

Burbank Burroughs 69, Pasadena 32

Chino Hills 52, Anaheim Canyon 49

Crescenta Valley 104, Hoover 22

Esperanza 53, Buena Park 40

Etiwanda 72, Lakewood St. Joseph 44

Flintridge Prep 62, Troy 35

Gardena Serra 72, St. Mary’s Academy 25

JSerra 85, Windward 44

Knight 37, Louisville 33

Marlborough 65, Saugus 52

Mary Star of the Sea 40, Pomona Catholic 24

Mission College Prep 59, Coastal Christian 15

North Torrance 50, Keppel 39

Palm Desert 55, Riverside Prep 19

Patriot 49, La Habra 33

Ramona 79, Linfield Christian 26

Riverside King 67, Hillcrest 23

Santa Maria 57, Carpinteria 50

Santa Maria St. Joseph 69, Oxnard Pacifica 40

Silverado 43, Corona 39

South Torrance 53, St. Anthony 51

St. Bonaventure 53, Leuzinger 39

St. Margaret’s 58, Maranatha 28

St. Paul 48, St. Bernard 31

St. Pius X-St. Matthias Academy 52, Ramona Convent 17

Summit 58, Rolling Hills Prep 48

Trinity Classical Academy 83, PACS 11

Valencia 74, Santa Monica 25

Ventura 59, Redondo Union 47

Viewpoint 36, Louisville 34

Villanova Prep 51, Santa Barbara Providence 24

Vistamar 31, Samueli Academy 28

Westminster La Quinta 35, Garden Grove Pacifica 11

West Torrance 52, San Clemente 47

Yucca Valley 49, Elsinore 20

INTERSECTIONAL

Bakersfield Christian 72, Beckman 67

Brentwood 73, La Jolla Bishop’s 42

Birmingham 84, El Segundo 43

Calabasas 60, Van Nuys 29

King/Drew 61, Lawndale 59

Mira Costa 40, Palisades 39

Oakwood 65, Larchmont Charter 16

Ontario Christian 78, St. John-Vianney (NJ) 70

Riverside Poly 56, Rancho Buena Vista 44

Westlake 57, Cleveland 55

