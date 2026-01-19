Advertisement
High School Sports

High school basketball: Monday’s scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
MONDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Fairfax 66, Crenshaw 47

L.A. University 66, LA Wilson 43

San Fernando Valley Academy 77, Monroe 59

SOUTHERN SECTION

Alemany 61, Mayfair 52

Bellflower 60, Malibu 54

Blair 92, Cantwell-Sacred Heart 85

California 80, Pioneer 51

Compton Centennial 70, Mary Star of the Sea 67

Corona del Mar 70, Fountain Valley 47

Crespi 77, Maranatha 37

Damien 66, Palisades 55

Dominguez 55, Orthopaedic 32

Eastside 83, Hillcrest Christian 48

Heritage Christian 71, Crossroads 56

Long Beach Cabrillo 66, St. Paul 52

Orang County Pacifica Christian 62, San Gabriel Academy 60

Orange Lutheran 82, Western 45

Rosamond 54, Lancaster 43

Sage Hill 54, Lynwood 45

Santa Monica Pacifica Christian 64, Flintridge Prep 29

St. Francis 61, Brentwood 56

Warren 99, Gardena Serra 57

INTERSECTIONAL

Artesia 68, Huntington Park 53

Chaminade 63, Eagle Rock 47

Compton 79, Gardena 39

Garfield 61, Paramount 48

Gahr 62, Dorsey 41

Los Amigos 39, Marquez 21

King’s Academy. 60, Riverside Poly 52

Muir 63, Downtown Magnet 62

North County San Marcos 80, Verbum Dei 56

Oxnard 52, North Hollywood 46

South Pasadena 66, West Ranch 45

St. Anthony 69, San Pedro 67

St. John Bosco 65, Miami (FL) Columbus 56

St. Pius X-St.Matthias Academy 68, Central Catholic 58

Sun Valley Poly 59, Capistrano Valley 47

GIRLS

CITY SECTION

Eagle Rock 40, Gardena 26

Eagle Rock 47, RFK Community 34

SOUTHERN SECTION

Arroyo Valley 27, Eisenhower 24

Beckman 63, Yucaipa 37

Fairmont Prep 76, Brentwood 64

Garden Grove 49, Westminster 46

Hesperia 66, San Jacinto 59

Inglewood 62, Compton 34

Leuzinger 70, Sacred Heart of Jesus 56

Orange County Pacifica Christian 41, El Dorado 36

Redondo Union 79, Windward 61

Rialto 68, Oak Hills 60

Rosamond 50, Lancaster 25

Rosary 60, Keppel 59

St. Monica Academy 26, Faith Baptist 20

INTERSECTIONAL

Ontario Christian 74, Long Island Lutheran (NY) 68

Oakwood 57, Granada Islamic 27

Sage Hill 88, Las Vegas Bishop Gorman 58

St. Bonaventure 63, King/Drew 51

St. Mary’s Academy 44, Vistamar 21

St. Monica 73, Arleta 30

Tri-City Christian 59, California Lutheran 32
