High school basketball: Monday’s scores
MONDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Fairfax 66, Crenshaw 47
L.A. University 66, LA Wilson 43
San Fernando Valley Academy 77, Monroe 59
SOUTHERN SECTION
Alemany 61, Mayfair 52
Bellflower 60, Malibu 54
Blair 92, Cantwell-Sacred Heart 85
California 80, Pioneer 51
Compton Centennial 70, Mary Star of the Sea 67
Corona del Mar 70, Fountain Valley 47
Crespi 77, Maranatha 37
Damien 66, Palisades 55
Dominguez 55, Orthopaedic 32
Eastside 83, Hillcrest Christian 48
Heritage Christian 71, Crossroads 56
Long Beach Cabrillo 66, St. Paul 52
Orang County Pacifica Christian 62, San Gabriel Academy 60
Orange Lutheran 82, Western 45
Rosamond 54, Lancaster 43
Sage Hill 54, Lynwood 45
Santa Monica Pacifica Christian 64, Flintridge Prep 29
St. Francis 61, Brentwood 56
Warren 99, Gardena Serra 57
INTERSECTIONAL
Artesia 68, Huntington Park 53
Chaminade 63, Eagle Rock 47
Compton 79, Gardena 39
Garfield 61, Paramount 48
Gahr 62, Dorsey 41
Los Amigos 39, Marquez 21
King’s Academy. 60, Riverside Poly 52
Muir 63, Downtown Magnet 62
North County San Marcos 80, Verbum Dei 56
Oxnard 52, North Hollywood 46
South Pasadena 66, West Ranch 45
St. Anthony 69, San Pedro 67
St. John Bosco 65, Miami (FL) Columbus 56
St. Pius X-St.Matthias Academy 68, Central Catholic 58
Sun Valley Poly 59, Capistrano Valley 47
GIRLS
CITY SECTION
Eagle Rock 40, Gardena 26
Eagle Rock 47, RFK Community 34
SOUTHERN SECTION
Arroyo Valley 27, Eisenhower 24
Beckman 63, Yucaipa 37
Fairmont Prep 76, Brentwood 64
Garden Grove 49, Westminster 46
Hesperia 66, San Jacinto 59
Inglewood 62, Compton 34
Leuzinger 70, Sacred Heart of Jesus 56
Orange County Pacifica Christian 41, El Dorado 36
Redondo Union 79, Windward 61
Rialto 68, Oak Hills 60
Rosamond 50, Lancaster 25
Rosary 60, Keppel 59
St. Monica Academy 26, Faith Baptist 20
INTERSECTIONAL
Ontario Christian 74, Long Island Lutheran (NY) 68
Oakwood 57, Granada Islamic 27
Sage Hill 88, Las Vegas Bishop Gorman 58
St. Bonaventure 63, King/Drew 51
St. Mary’s Academy 44, Vistamar 21
St. Monica 73, Arleta 30
Tri-City Christian 59, California Lutheran 32