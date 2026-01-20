High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Tuesday
HIGH SCHOOL BASKETBALL
TUESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
AHSA 43, Simon Tech 40
Animo Robinson 66, Neuwirth Leadership 22
Animo Watts 57, Animo Venice 53
CALS Early College 58, Alliance Bloomfield 41
East College Prep 73, Alliance Levine 29
Triumph Charter 91, Community Charter 12
USC Hybrid 53, Gertz-Ressler 34
SOUTHERN SECTION
Adelanto 71, Barstow 52
Alta Loma 65, Los Altos 50
Anaheim 50, Savanna 45 (OT)
Animo Leadership 75, Hawthorne 28
Arcadia 76, Glendale 44
Big Bear 70, Hesperia Christian 52
Bloomington 51, Kaiser 47
Buena Park 51, Garden Grove 48
CAMS 60, HMSA 49
Chino 72, Montclair 58
CIMSA 68, AAE 60
Colton 74, San Gorgonio 28
Compton Early College 43, Environmental Charter 40
Crean Lutheran 57, Cypress 41
Damien 76, Los Osos 22
Desert Christian Academy 57, Santa Rosa Academy 50
de Toledo 68, Trinity Classical Academy 58
Diamond Ranch 72, Don Lugo 71
EF Academy 62, New Covenant Academy 43
Elsinore 81, Tahquitz 56
Etiwanda 58, Upland 32
Fillmore 88, Hueneme 16
Fontana 76, Riverside Notre Dame 73
Glendale Adventist 45, Ojai Valley 39
Godinez 73, Costa mesa 43
Grace 60, Villanova Prep 40
Great Oak 72, Vista Murrieta 51
Hart 63, Valencia 53 (OT)
Indian Springs 61, San Jacinto 40
La Habra 62, Santa Ana Foothill 42
La Palma Kennedy 46, Tustin 36
Los Amigos 73, Garden Grove Santiago 36
Keppel 61, Alhambra 38
Milken 60, International School of LA 46
Mira Costa 53, Wiseburn-Da Vinci 40
Muir 81, Hoover 59
Norte Vista 93, Eastvale Roosevelt 91
Oak Park 63, Simi Valley 51
Oaks Christian 69, Calabasas 65
Oakwood 71, AGBU 52
Ontario 71, Chaffey 53
Palm Desert 81, Rancho Mirage 77
Palm Springs 38, La Quinta 28
Pasadena 89, Burbank 53
Pilibos 68, Buckley 58
Pilgrim 61, Highland Hall 59
Public Safety Academy 51, Temecula River Springs 31
Rancho Alamitos 53, Estancia 50
Rancho Cucamonga 99, Chino Hills 88
Redlands East Valley 80, Beaumont 65
Redondo Union 90, Peninsula 22
Rialto 80, Grand Terrace 29
Rim of the World 43, Arroyo Valley 36
Saddleback 56, Orange 51
Samueli Academy 55, First Baptist 44
San Gabriel 68, Montebello 61
San Jacinto Valley Academy 64, Nuview Bridge 32
Santa Ana 69, Westminster 53
Santa Ana Calvary Chapel 63, Fullerton 47
Santa Paula 80, Nordhoff 46
Saugus 78, Canyon Country Canyon 59
Segerstrom 43, Katella 35
Shadow Hills 68, Xavier Prep 20
Sherman Indian 60, California Lutheran 56
Silverado 82, Granite Hills 12
Silver Valley 64, University Prep 42
South Torrance 58, West Torrance 55
Summit 75, Jurupa Hills 53
Summit Leadership Academy 72, ACE 64
Tarbut V’ Torah 76, Western Christian 62
Temecula Valley 69, Chaparral 65
Temescal Canyon 74, West Valley 47
Torrance 48, El Segundo 44
Troy 54, Garden Grove Pacifica 37
Vasquez 94, Desert Christian 37
Villa Park 61, Sonora 53
Vistamar 78, Lennox Academy 15
Webb 74, Newport Christian 62
Westlake 66, Newbury Park 56
Yucaipa 67, Redlands 44
INTERSECTIONAL
Heritage Christian 59, Cleveland 44
Rancho Dominguez 75, Compton 63
GIRLS
CITY SECTION
Animo Watts 70, Animo Venice 14
Gertz-Ressler 38, USC Hybrid 22
University Prep Value 30, New Designs University Park 13
SOUTHERN SECTION
Alemany 63, Notre Dame Academy 35
Aquinas 48, Western Christian 44
Arcadia 64, Glendale 46
Barstow 44, Adelanto 42
Beckman 82, Dana Hills 10
Brentwood 62, Viewpoint 22
Burbank 64, Pasadena 52
Cajon 41, Citrus Valley 40
Calvary Baptist 82, Grove School 4
Cantwell-Sacred Heart 40, Ramona Convent 28
Carter 49, Arroyo Valley 22
Chaminade 56, Louisville 47
Chino 64, Montclair 26
Colton 49, San Gorgonio 33
Crescenta Valley 74, Burbank Burroughs 51
Crossroads 56, Campbell Hall 54
Cypress 68, Garden Grove Pacifica 16
Desert Christian Academy 60, Santa Rosa Academy 15
Diamond Ranch 58, Don Lugo 36
El Modena 56, Indian Springs 31
El Toro 58, Capistrano Valley 34
Esperanza 55, El Dorado 47
Estancia 39, Rancho Alamitos 38
Etiwanda 73, Upland 11
Excelsior Charter 52, PAL Academy 12
Faith Baptist 48, Santa Clarita Christian 35
Flintridge Prep 75, Mayfield 11
Foothill Tech 72, Santa Clara 29
Fountain Valley 47, Corona del Mar 42
Glendale Adventist 58, Ojai Valley 28
Hesperia Christian 56, Big Bear 20
Holy Martyrs Armenian 62, Buckley 19
Huntington Beach 59, Newport Harbor 31
Kaiser 42, Bloomington 25
Keppel 71, Alhambra 7
Knight 55, Highland 44
La Palma Kennedy 55, Fullerton 35
La Quinta 37, Palm Springs 36
La Salle 66, St. Anthony 46
Lucerne Valley 49, Victor Valley Christian 31
Maranatha 67, Whittier Christian 54
Marina 42, Edison 39
Marlborough 60, Sherman Oaks Notre Dame 54
Marymount 66, St. Mary’s Academy 43
Milken 62, International School of LA 26
Mira Costa 61, West Torrance 56
Moorpark 58, Royal 41
NOVA Academy 54, Downey Calvary Chapel 20
Oak Park 97, Simi Valley 7
Oaks Christian 75, Calabasas 32
Oakwood 60, Santa Monica Pacifica Christian 29
Orange 40, Bolsa Grande 36
Orange County Pacifica Christian 55, Irvine University 16
Orange Lutheran 65, JSerra 58
Oxnard 67, Buena 23
Oxnard Pacifica 41, Buena 30
Palm Desert 59, Rancho Mirage 9
Palos Verdes 56, Los Alamitos 51
Paraclete 46, St. Bernard 32
Pasadena Poly 82, EF Academy 20
Public Safety Academy 17, Temecula River Springs 12
Quartz Hill 49, Palmdale 23
Rancho Cucamonga 50, Chino Hills 40
Redondo Union 85, Peninsula 15
Rosary Academy 79, Laguna Beach 38
Rubidoux 26, Bethel Christian 21
Sacred Heart of Jesus 74, San Gabriel Mission 17
Saddleback 45, Garden Grove Santiago 12
Samueli Academy 42, Liberty Christian 11
San Dimas 67, Colony 40
San Gabriel 35, Montebello 30
San Marcos 48, Rio Mesa 36
San Jacinto Leadership 48, California Military Institute 26
San Jacinto Valley Academy 51, Nuview Bridge 9
Santa Ana Foothill 40, La Habra 36
Santa Ana Valley 44, Century 35
Saugus 62, Canyon Country Canyon 54
Savanna 56, Anaheim 47
Schurr 49, Bell Gardens 9
Shadow Hills 69, Xavier Prep 37
Sherman Indian 66, California Lutheran 27
Sierra Canyon 75, Harvard-Westlake 25
Silverado 76, Granite Hills 28
Silver Valley 60, University Prep 21
Southlands Christian 40, Legacy College Prep 7
St. Bonaventure 54, Bishop Diego 34
St. Paul 53, Mary Star of the Sea 29
Summit 53, Fontana 34
Sunny Hills 46, Brea Olinda 30
Tahquitz 38, Elsinore 35
Temecula Valley 40, Chaparral 37
Temescal Canyon 57, West Valley 0
Thousand Oaks 83, Agoura 31
Torrance 48, El Segundo 29
Troy 66, Sonora 42
Valencia 63, Hart 24
Villa Park 61, Crean Lutheran 36
Vistamar 34, Lennox Academy 15
Vista Murrieta 64, Great Oak 30
Westlake 40, Newbury Park 37
West Ranch 52, Castaic 25
Whitney 60, Mayfair 39
Wiseburn-Da Vinci 54, South Torrance 44
Yucaipa 65, Redlands 9