High school basketball: Boys’ and girls’ scores from Wednesday
HIGH SCHOOL BASKETBALL
WEDNESDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Angelou 77, Manual Arts 33
Bernstein 78, Roybal 61
Bert Corona 51, Community Charter 50
Birmingham 74, Granada Hills 50
Canoga Park 78, Reseda 32
Carson 49, Gardena 48
Cleveland 56, Chatsworth 55
CNDLC 54, Smidt Tech 48
Eagle Rock 56, Franklin 41
East Valley 59, VAAS 21
El Camino Real 44, Taft 43
Elizabeth 41, Maywood CES 21
Fairfax 50, LACES 35
Foshay 74, Middle College 50
Granada Hills Kennedy 47, Van Nuys 33
Grant 71, Arleta 56
Hawkins 80, Dymally 20
Huntington Park 61, South East 45
LA Hamilton 60, Westchester 57
LA Roosevelt 54, Bell 43
LA Wilson 73, Bravo 67
Lincoln 71, LA Marshall 68
Magnolia Science 37, Valley Oaks CES 27
Marquez 80, Maywood Academy 41
MSAR 50, Lake Balboa College 32
MSCP d. Animo South LA, forfeit
Narbonne 63, San Pedro 62
North Hollywood 81, Monroe 30
Palisades 91, LA University 54
RFK Community 69, Contreras 52
Sotomayor 46, Torres 40
South Gate 72, Legacy 50
Sun Valley Magnet 69, Discovery 19
Sylmar 97, San Fernando 77
Verdugo Hills 56, Chavez 26
View Park 82, Port of LA 63
Washington Prep 74, King/Drew 48
West Adams 50, Diego Rivera 36
Wilmington Banning 62, Rancho Dominguez 61
SOUTHERN SECTION
Aquinas 56, Ontario Christian 47
Ayala 73, Glendora 70
Azusa 77, Nogales 54
Beverly Hills 68, Compton Centennial 52
Bishop Amat 72, Verbum Dei 57
California 100, Whittier 65
Canyon Springs 54, Lakeside 39
Cathedral 69, Mary Star of the Sea 49
Citrus Hill 58, Paloma Valley 44
Coachella Valley 55, Indio 51
Corona Centennial 70, Riverside King 45
Corona del Mar 76, Los Alamitos 54
Corona Santiago 85, Norco 36
Desert Hot Springs 76, Cathedral City 38
Duarte 67, Garey 53
Eastside 72, Lancaster 41
Eastvale Roosevelt 86, Corona 48
Edgewood 29, La Puente 28
Foothill Tech 68, Thacher 57
Fountain Valley 57, Marina 45
Ganesha 53, Pomona 50
Grace 81, Laguna Blanca 34
Hacienda Heights Wilson 59, Northview 36
Hemet 56, Valley View 53
Hesperia Christian 65, CSDR 59
Hoover 65, Pasadena Marshall 33
Inglewood 90, Culver City 54
Irvine 59, Laguna Beach 48
La Canada 66, Blair 64
La Sierra 48, Rubidoux 46
Leuzinger 71, Hawthorne 29
Long Beach Cabrillo 60, Lakewood 51
Long Beach Wilson 99, Compton 75
Loyola 104, Alemany 70
Lynwood 52, Paramount 49
Mater Dei 81, Orange Lutheran 79
Mayfair 69, Bellflower 53
Millikan 87, Long Beach Jordan 69
Moreno Valley 50, Arlington 44
Norte Vista 80, Jurupa Valley 41
Oak Hills 88, Apple Valley 49
Orange Vista 61, Hillcrest 45
Oxford Academy 62, Whitney 55
Pioneer 59, Artesia 49
Portola 71, St. Margaret’s 50
Quartz Hill 58, Palmdale 47
Ramona 65, Patriot 50
Riverside North 67, Perris 41
Riverside Poly 56, Liberty 48
Rosemead 47, Gabrielino 36
San Bernardino 94, Entrepreneur 43
San Marcos 65, Rio Mesa 41
San Marino 47, Temple City 38
Santa Barbara 83, Oxnard Pacifica 65
Santa Clara 81, Dunn 41
Santa Fe 53, El Rancho 43
Santa Margarita 102, Servite 69
Sherman Oaks Notre Dame 68, Crespi 56
Sierra Canyon 55, Harvard-Westlake 47
Sierra Vista 58, Baldwin Park 37
South Pasadena 64, Monrovia 60
St. Francis 66, Chaminade 56
St. John Bosco 56, JSerra 50
St. Monica 61, St. Anthony 56
Vista del Lago 52, Heritage 48
Walnut 68, Claremont 64
Warren 67, Downey 52
Woodbridge 38, Sage Hill 30
GIRLS
CITY SECTION
AMIT 34, Valor Academy 20
Arleta 34, Grant 27
Bell 41, LA Roosevelt 12
Bernstein 32, Roybal 14
Birmingham 55, Granada Hills 51
Bravo 25, LA Wilson 24
Carson 47, Gardena 32
Cleveland 60, Chatsworth 42
Eagle Rock 54, Franklin 8
El Camino Real 60, Taft 23
Fairfax 50, LACES 42
Granada Hills Kennedy 56, Van Nuys 22
Harbor Teacher 82, Locke 15
Hawkins 60, Dymally 20
King/Drew 67, Washington Prep 33
LA Jordan 45, Fremont 24
Lakeview Charter 63, Fulton 9
Marquez 48, Maywood Academy 45
MSAR 41, Lake Balboa College 34
San Pedro 42, Narbonne 29
Santee 74, Los Angeles 14
Smidt Tech 26, CNDLC 13
South East 56, Huntington Park 34
South Gate 57, Legacy 29
Torres 36, Sotomayor 31
USC-MAE 61, Downtown Magnets 15
Verdugo Hills 76, Chavez 16
West Adams 41, Diego Rivera 40
Westchester 78, LA Hamilton 42
Wilmington Banning 39, Rancho Dominguez 10
SOUTHERN SECTION
Arroyo 49, El Monte 27
Banning 50, Desert Mirage 7
Bonita 44, Diamond Bar 6
Buena Park 69, Segerstrom 43
Capistrano Valley Christian 48, Western 26
Charter Oak 34, Covina 20
Cerritos 67, Glenn 5
Coachella Valley 37, Indio 22
Compton Centennial 58, Beverly Hills 28
Corona 51, Eastvale Roosevelt 49
Corona Centennial 91, Riverside King 30
Corona Santiago 60, Norco 19
Culver City 57, Inglewood 29
Cypress 48, Yorba Linda 45
Downey 64, La Mirada 24
Fillmore 48, Hueneme 9
Glendora 67, Ayala 32
Hacienda Heights Wilson 61, Northview 50
Hesperia 61, Serrano 29
La Canada 79, Blair 11
Lakewood 71, Long Beach Cabrillo 7
La Sierra 47, Rubidoux 22
Lawndale 59, Santa Monica 30
Leuzinger 75, Hawthorne 11
Liberty 46, Citrus Hill 19
Long Beach Jordan 41, Millikan 29
Lynwood 35, Paramount 34
Mission Viejo 32, Northwood 21
Moreno Valley 75, Canyon Springs 22
Norwalk 59, Firebaugh 6
Oak Hills 91, Apple Valley 14
Pasadena Poly 53, Valley Christian 33
Pilibos 52, Burbank Providence 22
Quartz Hill 51, Golden Valley 41
Ramona 73, Patriot 46
Ridgecrest Burroughs 59, Sultana 24
Riverside North 38, Vista del Lago 36
Riverside Poly 54, Paloma Valley 34
Rolling Hills Prep 76, Palos Verdes 72
Rosemead 40, Gabrielino 28
Rowland 54, West Covina 27
Sage Hill 79, St. Margaret’s 41
Sierra Vista 49, Baldwin Park 27
South Pasadena 63, Monrovia 32
Temple City 48, San Marino 35
Tustin 39, Santa Ana 31
Whitney 58, Oxford Academy 28
Whittier 34, California 28
Workman 33, Bassett 7