High school basketball: Thursday's scores
THURSDAY’S RESULTS
BOYS
CITY SECTION
Alliance Bloomfield 39, Alliance Ted K. Tajima 36
Animo Robinson 72, New Designs University Park 30
Animo Venice 89, Burton 40
Animo Watts 65, New Designs Watts 26
Bert Corona Charter 44, Lakeview Charter 32
Central City Value 76, Animo Bunche 37
Collins Family 48, East College Prep 46
Downtown Magnets 90, Annenberg 23
Hollywood 60, Northridge Academy 58
LA University 94, New West Charter 40
Orthopaedic 49, Aspire Ollin 28
Rise Kohyang 50, Stern 45
San Fernando 59, Panorama 54
Triumph Charter 102, CHAMPS 43
WISH Academy 71, Animo Pat Brown 53
SOUTHERN SECTION
Alpaugh 39, Coast Union 28
Alta Loma 32, Colony 30
Beaumont 45, Redlands 43
Cantwell-Sacred Heart 67, Paraclete 49
Channel Islands 47, Fillmore 42
Chino 90, Ontario 47
Chino Hills 69, Los Osos 67
Colton 57, Rim of the World 32
Compton Early College 49, Pacific Lutheran 47
CSDR 71, Anza Hamilton 25
Don Lugo 65, Chaffey 56
Eisenhower 67, Bloomington 47
Elsinore 89, West Valley 54
Excelsior Charter 84, ACE 36
Geffen Academy 52, New Roads 44
Glendale Adventist 64, Beacon Hill 55
Glenn 39, Edgewood 36
Godinez 70, Garden Grove 43
Highland Hall 43, Lighthouse Christian 21
Holy Martyrs Armenian 66, Buckley 46
Jurupa Hills 58, Grand Terrace 41
La Palma Kennedy 69, Placentia Valencia 63
Mesrobian 82, Southwestern Academy 29
Milken 68, AGBU 62
Montclair 66, Diamond Ranch 59
Nordhoff 46, Carpinteria 40
Ocean View 81, Westminster 36
Palm Desert 66, Shadow Hills 55
Palm Springs 52, Xavier Prep 22
Rancho Cucamonga 66, Upland 37
Rancho Mirage 79, La Quinta 34
Redlands East Valley 71, Citrus Valley 68
Riverside Notre Dame 61, Kaiser 59
San Jacinto Valley Academy 67, SJDLCS 20
Santa Ana Calvary Chapel 50, Tustin 41
Santa Clarita Christian 73, Lancaster Baptist 45
Santa Rosa Academy 63, California Military Institute 46
Segerstrom 49, Santa Ana 38
Summit 80, Carter 57
Tahquitz 48, San Jacinto 36
Tarbut V’ Torah 77, Newport Christian 63
Temecula Prep 78, Nuview Bridge 26
Thousand Oaks Hillcrest Christian 61, Sequoyah School 47
Trinity Classical Academy 72, Desert Christian 61
Vistamar 83, CAMS 25
Weaver 51, Noli Indian 27
INTERSECTIONAL
Georgia-Cumberland Academy 52, Loma Linda Academy 30
San Fernando Valley Academy 80, Summit View 19
San Gabriel Academy 56, Greater Atlanta Adventist (GA) 18
San Gabriel Academy 75, Chisolm Trail Academy (TX) 47
Spencerville Adventist Academy (MD) 49, Loma Linda Academy 43
GIRLS
CITY SECTION
Alliance Ted K. Tajima 32, Alliance Bloomfield 22
Animo Robinson 41, New Designs University Park 4
Animo Venice 34, Burton 12
Animo Watts 88, New Designs Watts 2
Annenberg 32, Downtown Magnets 12
Aspire Ollin 44, Orthopaedic 9
Central City Value 56, Animo Bunche 16
East College Prep 32, Collins Family 13
New West Charter 40, LA University 21
Northridge Academy 82, VAAS 11
San Fernando 63, Panorama 16
Stern 41, Rise Kohyang 17
Vaughn 34, Fulton 10
SOUTHERN SECTION
Adelanto 67, Granite Hills 14
Alemany 100, Marymount 40
Alpaugh 53, Coast Union 27
Beaumont 54, Redlands 36
Beckman 59, San Clemente 43
Bishop Diego 59, Coastal Christian 47
Bishop Montgomery 63, St. Anthony 48
Buena 49, Santa Barbara 18
Calvary Baptist 67, Bethel Christian 29
CAMS 43, Vistamar 42
Cantwell-Sacred Heart 46, Bishop Conaty-Loretto 8
Cate 56, Santa Barbara Providence 18
Chaffey 52, Don Lugo 40
Chino 68, Ontario 47
Chino Hills 54, Upland 26
Citrus Valley 41, Redlands East Valley 27
Colony 57, Alta Loma 32
Colton 36, Arroyo Valley 31
Corona Centennial 65, Moreno Valley 54
CSDR 64, Anza Hamilton 30
Elsinore 60, West Valley 18
El Toro 49, Mission Viejo 34
Fontana 67, Grand Terrace 35
Foothill Tech 42, Thacher 35
Gardena Serra 74, Ramona Convent 29
Harvard-Westlake 55, Marlborough 36
Highland 40, Littlerock 21
Holy Martyrs Armenian 46, ISLA 28
Jurupa Hills 47, Bloomington 23
Kaiser 41, Rim of the World 15
Knight 61, Palmdale 27
Laguna Beach 45, Capistrano Valley 27
Lakewood St. Joseph 54, St. Monica 45
Lancaster 46, Quartz Hill 41
La Quinta 68, Rancho Mirage 18
Los Alamitos 65, Corona del Mar 33
Marina 45, Fountain Valley 40
Mary Star of the Sea 58, San Gabriel Mission 16
Mater Dei 58, JSerra 48
Milken 45, AGBU 30
Montclair 35, Diamond Ranch 24
Newport Christian 28, Anaheim Discovery 20
New Roads 32, Geffen Academy 15
Notre Dame Academy 50, Flintridge Sacred Heart 27
NOVA Academy 55, First Baptist 9
Oakwood 55, Le Lycée 7
Pilibos 61, Santa Monica Pacifica Christian 59
Rosary Academy 58, Newport Beach Pacifica Christian 37
Samueli Academy 57, Legacy College Prep 9
San Dimas 52, South Hills 28
San Jacinto 50, Tahquitz 39
San Marcos 62, Oxnard 24
Santa Clarita Christian 61, Lancaster Baptist 44
Santa Margarita 78, Orange Lutheran 73
Shadow Hills 54, Palm Desert 39
Sherman Oaks Notre Dame 74, Louisville 49
Sierra Canyon 93, Chaminade 35
South Hills Academy 23, Animo Leadership 15
Southlands Christian 66, Vista Meridian 0
Spring Valley Academy 46, Loma Linda Academy 32
St. Bernard 62, Pomona Catholic 8
St. Bonaventure 85, Santa Clara 12
St. Genevieve 52, Paraclete 38
St. Paul 55, Sacred Heart of LA 44
St. Pius X-St. Matthias Academy 70, St. Mary’s Academy 43
Temecula Prep 66, Nuview Bridge 30
Trabuco Hills 60, Tesoro 57
Trinity Classical Academy 67, Desert Christian 32
Valley Christian Academy 46, Lompoc Cabrillo 38
Victor Valley 45, Barstow 30
Western Christian 49, Webb 8
Xavier Prep 41, Palm Springs 36
Yucaipa 68, Cajon 37
INTERSECTIONAL
Loma Linda Academy 37, Collegedale Academy (TN) 28
Redlands Adventist Academy 51, Pine Hills Adventist 23