High School Sports

High school basketball: Thursday’s scores

Basketball on court.
(Getty Images)
By Los Angeles Times staff
THURSDAY’S RESULTS

BOYS

CITY SECTION

Alliance Bloomfield 39, Alliance Ted K. Tajima 36

Animo Robinson 72, New Designs University Park 30

Animo Venice 89, Burton 40

Animo Watts 65, New Designs Watts 26

Bert Corona Charter 44, Lakeview Charter 32

Central City Value 76, Animo Bunche 37

Collins Family 48, East College Prep 46

Downtown Magnets 90, Annenberg 23

Hollywood 60, Northridge Academy 58

LA University 94, New West Charter 40

Orthopaedic 49, Aspire Ollin 28

Rise Kohyang 50, Stern 45

San Fernando 59, Panorama 54

Triumph Charter 102, CHAMPS 43

WISH Academy 71, Animo Pat Brown 53

SOUTHERN SECTION

Alpaugh 39, Coast Union 28

Alta Loma 32, Colony 30

Beaumont 45, Redlands 43

Cantwell-Sacred Heart 67, Paraclete 49

Channel Islands 47, Fillmore 42

Chino 90, Ontario 47

Chino Hills 69, Los Osos 67

Colton 57, Rim of the World 32

Compton Early College 49, Pacific Lutheran 47

CSDR 71, Anza Hamilton 25

Don Lugo 65, Chaffey 56

Eisenhower 67, Bloomington 47

Elsinore 89, West Valley 54

Excelsior Charter 84, ACE 36

Geffen Academy 52, New Roads 44

Glendale Adventist 64, Beacon Hill 55

Glenn 39, Edgewood 36

Godinez 70, Garden Grove 43

Highland Hall 43, Lighthouse Christian 21

Holy Martyrs Armenian 66, Buckley 46

Jurupa Hills 58, Grand Terrace 41

La Palma Kennedy 69, Placentia Valencia 63

Mesrobian 82, Southwestern Academy 29

Milken 68, AGBU 62

Montclair 66, Diamond Ranch 59

Nordhoff 46, Carpinteria 40

Ocean View 81, Westminster 36

Palm Desert 66, Shadow Hills 55

Palm Springs 52, Xavier Prep 22

Rancho Cucamonga 66, Upland 37

Rancho Mirage 79, La Quinta 34

Redlands East Valley 71, Citrus Valley 68

Riverside Notre Dame 61, Kaiser 59

San Jacinto Valley Academy 67, SJDLCS 20

Santa Ana Calvary Chapel 50, Tustin 41

Santa Clarita Christian 73, Lancaster Baptist 45

Santa Rosa Academy 63, California Military Institute 46

Segerstrom 49, Santa Ana 38

Summit 80, Carter 57

Tahquitz 48, San Jacinto 36

Tarbut V’ Torah 77, Newport Christian 63

Temecula Prep 78, Nuview Bridge 26

Thousand Oaks Hillcrest Christian 61, Sequoyah School 47

Trinity Classical Academy 72, Desert Christian 61

Vistamar 83, CAMS 25

Weaver 51, Noli Indian 27

INTERSECTIONAL

Georgia-Cumberland Academy 52, Loma Linda Academy 30

San Fernando Valley Academy 80, Summit View 19

San Gabriel Academy 56, Greater Atlanta Adventist (GA) 18

San Gabriel Academy 75, Chisolm Trail Academy (TX) 47

Spencerville Adventist Academy (MD) 49, Loma Linda Academy 43

GIRLS

CITY SECTION

Alliance Ted K. Tajima 32, Alliance Bloomfield 22

Animo Robinson 41, New Designs University Park 4

Animo Venice 34, Burton 12

Animo Watts 88, New Designs Watts 2

Annenberg 32, Downtown Magnets 12

Aspire Ollin 44, Orthopaedic 9

Central City Value 56, Animo Bunche 16

East College Prep 32, Collins Family 13

New West Charter 40, LA University 21

Northridge Academy 82, VAAS 11

San Fernando 63, Panorama 16

Stern 41, Rise Kohyang 17

Vaughn 34, Fulton 10

SOUTHERN SECTION

Adelanto 67, Granite Hills 14

Alemany 100, Marymount 40

Alpaugh 53, Coast Union 27

Beaumont 54, Redlands 36

Beckman 59, San Clemente 43

Bishop Diego 59, Coastal Christian 47

Bishop Montgomery 63, St. Anthony 48

Buena 49, Santa Barbara 18

Calvary Baptist 67, Bethel Christian 29

CAMS 43, Vistamar 42

Cantwell-Sacred Heart 46, Bishop Conaty-Loretto 8

Cate 56, Santa Barbara Providence 18

Chaffey 52, Don Lugo 40

Chino 68, Ontario 47

Chino Hills 54, Upland 26

Citrus Valley 41, Redlands East Valley 27

Colony 57, Alta Loma 32

Colton 36, Arroyo Valley 31

Corona Centennial 65, Moreno Valley 54

CSDR 64, Anza Hamilton 30

Elsinore 60, West Valley 18

El Toro 49, Mission Viejo 34

Fontana 67, Grand Terrace 35

Foothill Tech 42, Thacher 35

Gardena Serra 74, Ramona Convent 29

Harvard-Westlake 55, Marlborough 36

Highland 40, Littlerock 21

Holy Martyrs Armenian 46, ISLA 28

Jurupa Hills 47, Bloomington 23

Kaiser 41, Rim of the World 15

Knight 61, Palmdale 27

Laguna Beach 45, Capistrano Valley 27

Lakewood St. Joseph 54, St. Monica 45

Lancaster 46, Quartz Hill 41

La Quinta 68, Rancho Mirage 18

Los Alamitos 65, Corona del Mar 33

Marina 45, Fountain Valley 40

Mary Star of the Sea 58, San Gabriel Mission 16

Mater Dei 58, JSerra 48

Milken 45, AGBU 30

Montclair 35, Diamond Ranch 24

Newport Christian 28, Anaheim Discovery 20

New Roads 32, Geffen Academy 15

Notre Dame Academy 50, Flintridge Sacred Heart 27

NOVA Academy 55, First Baptist 9

Oakwood 55, Le Lycée 7

Pilibos 61, Santa Monica Pacifica Christian 59

Rosary Academy 58, Newport Beach Pacifica Christian 37

Samueli Academy 57, Legacy College Prep 9

San Dimas 52, South Hills 28

San Jacinto 50, Tahquitz 39

San Marcos 62, Oxnard 24

Santa Clarita Christian 61, Lancaster Baptist 44

Santa Margarita 78, Orange Lutheran 73

Shadow Hills 54, Palm Desert 39

Sherman Oaks Notre Dame 74, Louisville 49

Sierra Canyon 93, Chaminade 35

South Hills Academy 23, Animo Leadership 15

Southlands Christian 66, Vista Meridian 0

Spring Valley Academy 46, Loma Linda Academy 32

St. Bernard 62, Pomona Catholic 8

St. Bonaventure 85, Santa Clara 12

St. Genevieve 52, Paraclete 38

St. Paul 55, Sacred Heart of LA 44

St. Pius X-St. Matthias Academy 70, St. Mary’s Academy 43

Temecula Prep 66, Nuview Bridge 30

Trabuco Hills 60, Tesoro 57

Trinity Classical Academy 67, Desert Christian 32

Valley Christian Academy 46, Lompoc Cabrillo 38

Victor Valley 45, Barstow 30

Western Christian 49, Webb 8

Xavier Prep 41, Palm Springs 36

Yucaipa 68, Cajon 37

INTERSECTIONAL

Loma Linda Academy 37, Collegedale Academy (TN) 28

Redlands Adventist Academy 51, Pine Hills Adventist 23

